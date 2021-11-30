«Первый канал» анонсировал перезапуск шоу «Поле чудес»

Первый канал сообщил о планах перезапуска популярного шоу «Поле чудес» в новом формате. Запуск обновленной версии программы под названием «Наше Поле Чудес» запланирован на январь 2022 года, заявили в пресс-службе вещателя.

«Первый канал принял решение не продлевать контракт с производителем проекта «Поле чудес», с телекомпанией «ВИД», в связи с нецелесообразностью заключения нового договора на предложенных каналу изменившихся условиях», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Уточняется, что телеканал достиг договоренности о приобретении у компании CBS официальных прав на телевикторину Wheel Of Fortune, когда-то послужившую источником творческого вдохновения для авторов российского капитал-шоу.

В пресс-службе пояснили, что с января 2022 года в эфире Первого канала начнет выходить шоу «Наше Поле Чудес». Ведущим шоу и художественным руководителем программы останется народный артист России Леонид Якубович.

Напомним, Якубович в эфире «Первого канала» рассказывал о самом ценном подарке в истории передачи. В 1996–1997 году ветеран подарил ему железный портсигар, простреленный пулей. Участник передачи носил его возле сердца. Бессменный ведущий добавил, что после съемок вернул портсигар владельцу.