Основатель Gulagu.net обвинил директора «Руси Сидящей» в сексуальных домогательствах

Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин обвинил директора признанного НКО-иноагентом благотворительного фонда «Русь Сидящая» Ольгу Романову в сексуальных домогательствах.

«Сегодня будет мой каминг-аут. Я бы никогда до этого не опустился, если бы это касалось только меня. Но сейчас речь идет о безопасности Сергея Савельева (бывший заключенный, передавший архив с пытками в саратовской тюремной больнице – прим. ВЗГЛЯД). (…) Оля умалчивает о самом важном – о причинах, почему она на протяжении всего этого времени меня мочит. Мне важно это сказать, чтобы погасить интригу в зародыше: когда-то Ольга Романова домогалась лично меня», – рассказал Осечкин в эфире «Эхо Москвы».

Он заявил, что это происходило «в то самое время, когда ее муж Алексей Козлов находился в колонии». «С Козловым мы дружим до сих пор, и он знает об этой истории, в отличие от той же Романовой, которая об этом никогда не говорила. И все, что сейчас и все эти годы делает Оля – она распускала про меня грязные слухи исключительно из чувства мести отверженной женщины», — отметил Осечкин.

Основатель проекта добавил, что это был 2011 год, когда он вышел из тюрьмы. «Я освободился после пыточных тюрем. Мне было тяжело морально, мне была нужна помощь и поддержка. И я надеялся, что получу ее от журналистов и правозащитников. Вместо этого меня грязным образом домогались. Об этом знало мое близкое окружение, знала моя девушка – сейчас это моя жена, которая родила мне детей, и она была свидетелем того, как все это происходило. В вечернее время, в «Россо и бьянко» – это бар на Садовом кольце… К сожалению, Ольга Романова очень часто любит выпивать и выпивать очень сильно. И вот в состоянии алкогольного опьянения она реально пыталась меня лапать, пыталась ко мне приставать, думая, что человек, отсидевший тюрьме – это человек, который если несколько лет подряд жил без секса, то он должен возбуждаться при первом прикосновении любой женщины», — сказал Осечкин.

Ранее Романова обвинила Осечкина в том, что до отъезда во Францию он занимался борьбой с иностранными агентами.

Напомним, в ноябре основатель правозащитного проекта Gulagu.net Осечкин появился в базе розыска МВД.