Председатель КНР выразил готовности налаживать энергетическое партнерство с Россией

Украинский журналист выстрелил из запрещенного оружия в сторону Донбасса

Украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал видео, на котором производит выстрел из 152 мм гаубицы Д-20 по позициям ополченцев.

«За каждое зерно 33-го года, за каждую жертву советских репрессий по российским оккупантам – огонь! Выстрел!» – кричит Бутусов и стреляет.

Оружие такого типа запрещено Минскими соглашениями. Кроме того, журналист не является действующим военнослужащим ВСУ, отмечает автор Telegram-канала «Сварщики».

«Ну, и немножко, про нагнетание ситуации у границ. Не знаем, откуда американские и украинские спецслужбы черпают информацию о том, что российская армия концентрируется по периметру украинских границ, но вот украинские «журналисты», например, уже совсем не стесняются выкладывать видео обстрелов тяжелой артиллерии, которая, согласно соглашению Минск-2 должна быть отведена от линии соприкосновения сил», – пишет в свою очередь автор Telegram-канала «Медиатехнолог».

Репортер ВГТРК Александр Сладков подчеркивает, что военные действия – это серьезная вещь, с которой нельзя играть и превращать ее в «сафари».

«Украинский журналист делает это специально, для картинки? Чтоб выглядеть круто? Или он «дергает шнур», потому, что просто интересно, каково это – убивать на расстоянии?» – задается вопросом Сладков в своем Telegram.

Он подчеркнул, что орудие наводил не Бутусов, не он давал координаты. «Ты не артиллерист, чтоб отвечать за точность попадания», – добавил Сладков.

Военный корреспондент ИД «Комсомольская правда» Александр Коц привел в Telegram отрывок заявления украинского коллеги, в котором тот заявляет, что видео якобы было опубликовано давно.

«Видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. Ничего героического в этом видео нет, простое поздравление ко дню Голодомора. Снят в строгом соответствии с действующими конвенциями и запретами», – цитирует Коц заявление Бутусова.

«Бутусов мало того, что м..., еще и трус. (…) А Голодомор что – праздник, чтобы с ним поздравлять?» – заключил Коц.

Между тем госбюро расследований (ГБР) Украины заинтересовалось опубликованным видео и пообещало провести проверку.

«Обнародование подобных материалов наносит вред информационной безопасности Украинского государства и позволяет представителям государства-агрессора усиливать давление на Украину», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ГБР добавили, что, по предварительным данным, событие произошло за пределами зоны ООС.

«Все обстоятельства публикации и записи видео выстрела из пушки, которое выложил Юрий Бутусов, будут проверены. В том числе в порядке статьи 414 УК Украины (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) и статьи 437 УК Украины (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны). Будут проверены также и возможные должностные нарушения теми лицами, которые допустили гражданского гражданина к соответствующему вооружению», – сообщили в ГБР.

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства.