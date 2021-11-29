Бывший главный тренер израильских гимнасток перешла в сборную России

Бывший главный тренер сборной Израиля по художественной гимнастике Ирина Вигдорчик начнет тренировать российскую сборную: она будет работать с групповыми упражнениями, сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова.

«Почему этот тренер приехала в Россию? Все очень просто, мы не в первый раз приглашаем авторитетных иностранных специалистов. Так, на протяжении 18 лет с нами работала Людмила Димитрова из Болгарии», – передает ее слова ТАСС.

«Что касается Вигдорчик, то мы сейчас определяемся, в каком направлении будем сотрудничать с этим тренером. Скорее всего, она будет работать с групповыми упражнениями. Татьяна Сергаева прекратила работу с командой. Вигдорчик – хороший специалист, она бывшая москвичка и прекрасно говорит по-русски, она выразила желание приехать работать в Россию», – добавила Винер-Усманова.

Ирина Вигдорчик в свою очередь заявила изданию «Исраэль а-Йом», что будет работать с российскими спортсменками в ходе подготовки к Олимпиаде-2024 в Париже.

«Я благодарна Ирине Винер-Усмановой за возможность тренировать сборную России», – передает ее слова «Спорт-экспресс».

Отмечается, что в качестве тренера россиянок Вигдорчик может приехать уже на чемпионат Европы, который в следующем году должен принять Израиль.

Вигдорчик родилась в 1964 году в Москве, где начала заниматься художественной гимнастикой. В 15-летнем возрасте вместе с родителями переехала на постоянное место жительства в Израиль. Входила в состав сборной этой страны по художественной гимнастике, с 1988 года перешла на тренерскую работу. С 2008-го по сентябрь 2016 года и с марта 2017 года по август 2021 года она занимала пост главного тренера сборной Израиля по художественной гимнастике, большую часть своего времени уделяла команде в групповых упражнениях.

Напомним, в этом году Россия впервые за 25 лет осталась без личного золота в художественной гимнастике на ОИ. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье израильтянка Линой Ашрам выиграла у россиянки Дины Авериной несмотря на грубую ошибку – потерю предмета.

Тренеры российских «художниц» подали протест на баллы Дины Авериной после упражнения с лентой в индивидуальном многоборье на Олимпиаде, требуя пересмотра оценки, но он был отклонен.

Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).

Между тем сборная Израиля по художественной гимнастике в полном составе снялась с чемпионата мира, который проходил в японском Китакюсю 27-31 октября. Ашрам также решила не участвовать в чемпионате мира в Японии по профессиональным соображениям.