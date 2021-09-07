Сборная Израиля по художественной гимнастике отказалась участвовать в ЧМ в Японии

Сборная Израиля по художественной гимнастике в полном составе снялась с чемпионата мира, который пройдет в японском Китакюсю 27-31 октября, сообщает Международная федерация гимнастики (FIG).

Сборная Израиля вычеркнута из списка стран-участниц турнира, изменения произведены 6 сентября, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе олимпийская чемпионка по художественной гимнастике израильтянка Линой Ашрам также решила не участвовать в чемпионате мира в Японии по профессиональным соображениям. Тренер сборной Израиля Элла Самофалова в интервью израильским СМИ заявила, что решение не ехать на чемпионат мира не связано с последствиями скандала с судейством на Олимпийских играх.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной страны Ирина Винер-Усманова, комментируя решение Ашрам, заявила, что Дине Авериной не надо брать реванш у израильтянки за поражение в турнире в Токио, потому что почти для всего мира олимпийской чемпионкой является именно россиянка.

«Меня это вообще не интересовало, – ответила Винер-Усманова на вопрос ТАСС об участии Ашрам в чемпионате мира. – О каком реванше вы говорите? Для меня и почти для всего мира выиграла Дина Аверина».

«Линой Ашрам ни в чем не виновата, но в ее адрес было столько неважных сообщений, что она даже была вынуждена выключить Instagram. А наши международные деятели, видимо, каким-то образом повлияли на то, чтобы ни ее упражнения, ни упражнения Дины Авериной теперь невозможно посмотреть в интернете», – отметила она.

Напомним, в этом году Россия впервые за 25 лет осталась без личного золота в художественной гимнастике на ОИ. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье Ашрам выиграла у россиянки Дины Авериной несмотря на грубую ошибку – потерю предмета. Эксперты назвали позором судейство турнира в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).