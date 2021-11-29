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Пульмонолог объяснил, почему смерть Градского была неотвратимой
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Народному артисту Александру Градскому приходилось пользоваться кислородным концентратором после перенесенного коронавируса, смерть была неотвратимой, считает врач-пульмонолог Сергей Пурясев.
«Кислородный концентратор – это специальный маленький чемоданчик, который концентрирует из воздуха кислород и подает через маску, - объяснил доктор Пурясев. - Такие бесплатно выдают больным в поликлиниках. И это очень тревожный знак: больные с концентратором, как правило, не возвращаются к нормальной жизни. Увы, зачастую это обреченные люди, инвалиды второй степени с дыхательной недостаточностью, которым концентратор помогает обслуживать себя: буквально дойти от кровати до туалета и обратно. Поэтому, если состояние Градского требовало кислородного концентратора, ему следовало проявлять максимальную осторожность и отказаться от всех проектов», – рассказал он «Комсомольской правде».
Врач подчеркнул, что «последствия перенесенного коронавируса, особенно при наличии сопутствующих заболеваний и несоблюдении рекомендаций по реабилитации, могут быть очень серьезными, вплоть до летальных».
«В организме происходит тромбоз мелких сосудов, что может нарушить работу всех органов – почек, печени, сердца... Возникает полиорганная патология. У Градского слабым местом оказались сосуды головного мозга, но тем не менее, он продолжал работать, несмотря на риск инсульта», – рассказал Пурясев.
Пульмонолог также считает, что «серьезное поражение легких было на лицо: он задыхался, даже не мог говорить».
«Я видел, что ему не хватало жизненного объема легких из-за поражения легочной ткани, развивалась гипоксия – так выглядят инвалиды. Конечно, Градскому нужно было лечиться, он нуждался в лечебно-профилактических процедурах... Он должен был постоянно находиться под присмотром специалистов», – заключил Пурясев.
Советский и российский певец и композитор Александр Градский умер в воскресенье в больнице. Позже стала известна причина смерти народного артиста России.
В пятницу Градского экстренно госпитализировали в столичную больницу с подозрением на инсульт. Как сообщалось, здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре вызываемого коронавирусом заболевания.
Показы десятого сезона шоу «Голос» продолжатся на Первом канале в память о наставнике программы Александре Градском, который участвовал в съемках новых выпусков, несмотря на плохое самочувствие.
Прощание с народным артистом Александром Градским планируется провести 1 декабря в театре «Градский холл».
Глава МИД Венгрии объяснил непризнание «Спутника V» в ЕС
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал проблему признания российской вакцины от коронавирса «Спутник V» в Европе политическим вопросом.
«Это политический и идеологический вопрос. И я очень этим разочарован… Меня раздражает, что всякий раз, когда я разговариваю со своими западноевропейскими коллегами, они утверждают, что российская вакцина очень эффективна и хорошо работает… Но несмотря на все эти слова, сказанные при личном разговоре, на публике они ведут себя совершенно иначе», – заявил Сийярто в интервью телеканалу RT.
Как отметил министр, благодаря тому, что Венгрия одобрила «Спутник V», и тому, что, в отличие от других вакцин, проблем с поставками российского препарата не было, республика смогла вновь открыть свои границы и восстановить экономику примерно на два месяца раньше, чем другие европейские страны.
Напомним, российская вакцина «Спутник V» показала лучшую защитную эффективность от летальных случаев от коронавируса в ходе исследований в Венгрии среди пяти ведущих вакцин: «Спутник V», AstraZeneca, Pfizer, SinoPharm, Moderna.
В середине ноября в Кремле неоднократно выражали надежду на взаимное признание Россией и ЕС сертификатов о вакцинации от коронавируса. В конце октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург обвинил чиновников Европейского медицинского агентства (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в игнорировании успехов «Спутника V».
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
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Визит противников вакцинации в «красную зону» пришлось прервать досрочно
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Главный врач московской Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко рассказал, что визит противников вакцинации от коронавируса в «красную зону» пришлось прервать досрочно из-за «хамского общения» с пациентами.
«Конечно же, там были разные вопросы – и провокационные, и те, и другие. Мы побывали в реанимационном отделении, увидели пациентов, которые находятся и на ИВЛ, и на ЭКМО. В это время у нас были две большие операции и мы показали, как наши хирурги работают... Они (антиваксеры) совершенно не хотят знать правду, они мне рассказали, что лечить надо пенициллином», – рассказал Вечорко в эфире программы «Соловьев Live» на YouTube.
Он подчеркнул, что с антипрививочниками «диалога нет». «У вас есть дельные предложения? Нет их. Есть только один негатив. Как можно зайти в палату, а потом выйти и стебаться над этим человеком», – возмутился он.
По словам Вечорко, когда противники вакцинации начали «хамить пациентам», он распорядился завершить их визит.
В субботу противники вакцинации, откликнувшиеся на письмо врачей, посетили «красную зону» филатовской больницы в Москве.
Напомним, российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса. В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России – Патриоты – За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза.
Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода и лавный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич поддержал открытое письмо российских врачей, адресованное противникам вакцинации от коронавируса.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль осведомлен об идее врачей пригласить противников вакцинации в «красную зону», эту инициативу оценивают очень положительно.
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Первый канал принял решение по съемкам «Голоса» после смерти Градского
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Показы десятого сезона шоу «Голос» продолжатся на Первом канале в память о наставнике программы Александре Градском, который участвовал в съемках новых выпусков, несмотря на плохое самочувствие, сообщили в пресс-службе Первого канала.
«Градский, несмотря на плохое самочувствие, не бросил «Голос» до конца. Для него было принципиально важным участвовать в подготовке и съемках новых выпусков. Даже когда съемочная группа уговаривала наставника ограничить нагрузку и отдохнуть, Градский оставался на площадке», – пояснили в пресс-службе, передает ТАСС.
На Первом канале добавили, что последние работы Градского, созданные совместно с участниками проекта, еще только выйдут в эфир. «Мы считаем своим долгом довести десятый сезон «Голоса» до конца в память об Александре Борисовиче, – подчеркнули в пресс-службе. – Решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время».
Напомним, что советский и российский певец и композитор Александр Градский умер в воскресенье в больнице. Позже стала известна причина смерти народного артиста России.
В пятницу Градского экстренно госпитализировали
в столичную больницу с подозрением на инсульт. Как сообщалось, здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре вызываемого коронавирусом заболевания.
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что в Москве могут установить памятную табличку Градскому.
Градский родился в 1949 году в городе Копейске Челябинской области. В 1974-м окончил Музыкально-педагогический институт (сегодня – Российская академия музыки) имени Гнесиных по классу вокала. С 1975 по 1976 год учился в Московской консерватории по классу композиции.
В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом России. В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос». Дискография артиста насчитывает более четырех десятков альбомов.
В ЮАР назвали главные симптомы заражения штаммом «омикрон»
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Первые и главные признаки заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» выражаются в сильной усталости человека и головных болях, при этом редко отмечаются повышение температура или боль в горле, заявила председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе.
«Около десяти дней назад ко мне стали приходить больные с жалобами на предельную усталость и угнетенность, а также на сильную головную боль. Только у одного или двоих была несколько повышенная температура тела и болело горло. Люди приходили на второй или третий день плохого самочувствия. При этом никто из них даже не думал, что мог заразиться коронавирусом, так как обычных для COVID-19 симптомов не было. Однако проведенные тесты показали, что у них коронавирус, вызванный новым штаммом, который затем получил название «омикрон». При этом оказалось, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови», – сообщила Кутзе, которая занимается врачебной практикой в пригороде столицы ЮАР Претории, передает ТАСС.
Уточняется, что речь идет о нескольких десятках человек.
По словам Кутзе, никто из тех ее пациентов, у кого был выявлен омикрон-штамм коронавируса, не был госпитализирован. «Инфицированным омикрон-штаммом не нужен больничный уход и кислород. Выздоровление у обратившихся ко мне за помощью наступало через 2 – 3 дня. Все это время они проводили дома», – добавила она.
Глава Медицинской ассоциации ЮАР отметила, что в основном омикрон-штаммом заражаются молодые люди, хотя был и ребенок в возрасте шести лет. «При этом больше половины из них не прошли курс вакцинации от COVID-19», – уточнила Кутзе.
Она подчеркнула, что вакцинация остается главным фактором противодействия коронавирусу в любой его форме.
«Пока исследования омикрон-штамма находятся на ранней стадии, как и сбор данных о заразившихся им. Я думаю, что недели через две мы будем знать больше о поведении нового вида коронавируса. Однако моя работа с инфицированными показывает, что не следует поддаваться панике и принимать излишние меры, которые не соответствуют существующей угрозе», – пояснила она.
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В воскресенье британские медики выразили сомнения в опасности нового штамма коронавируса «омикрон».
Ранее сообщалось, что медики из Южно-Африканской Республики встревожены скоростью распространения нового штамма коронавируса «омикрон» среди молодого населения.
До этого стало известно, что ЮАР намерена делиться с агентствами биобезопасности других стран образцами нового штамма «омикрон».
Член консультационного совета при минздраве ЮАР профессор Ян Санне заявил, что существующие вакцины от коронавируса эффективны против нового штамма «омикрон».
Агутин рассказал о последнем сообщении Градскому
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Певец, участник жюри в музыкальном шоу «Голос» Леонид Агутин написал Александру Градскому последнее сообщение после его госпитализации, в котором назвал композитора «своим героем».
«Я очень по-разному относился к этому человеку – невероятно талантливому и взбалмошному, умному и порой наивному, старику-ребенку, нашему «деду». Я, конечно, не мог предположить, что это произойдет так бесчеловечно внезапно. Никто не мог. В последнем сообщении, на которое я не получил ответ, я написал, что он мой герой, что я восхищаюсь его силой и верю в скорое выздоровление... И я верил. Мы Вас любим, Александр Борисович!» – написал Агутин в Instagram.
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Между тем российская певица Полина Гагарина разместила в своем Instagram фотографии со съемок музыкального шоу «Голос», где они вместе с Градским занимали кресла наставников. В подписи певица назвала Александра Градского «абсолютным перфекционистом в музыке», самобытным и требовательным профессионалом.
«Самобытный, строгий, требовательный, добрый, мудрый, душевный. Профессионал и абсолютный перфекционист в музыке. Александр Борисович, горюем, нам сильно будет вас не хватать. Мои самые глубокие соболезнования семье и близким», – написала Гагарина в своем Instagram.
Ранее певец и наставник шоу «Голос» на Первом канале Дмитрий Билан рассказал о последних съемках шоу «Голос» с Градским.
До этого стало известно, что показы десятого сезона шоу «Голос» продолжатся на Первом канале в память о наставнике программы Александре Градском, который участвовал в съемках новых выпусков, несмотря на плохое самочувствие.
Напомним, что советский и российский певец и композитор Александр Градский умер в воскресенье в больнице. Позже стала известна причина смерти народного артиста России. Прощание с народным артистом Александром Градским планируется провести 1 декабря в театре «Градский холл».
В пятницу Градского экстренно госпитализировали в столичную больницу с подозрением на инсульт. Как сообщалось, здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре вызываемого коронавирусом заболевания.
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что в Москве могут установить памятную табличку Градскому.
Градский родился в 1949 году в городе Копейске Челябинской области. В 1974-м окончил Музыкально-педагогический институт (сегодня – Российская академия музыки) имени Гнесиных по классу вокала. С 1975 по 1976 год учился в Московской консерватории по классу композиции.
В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом России. В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос». Дискография артиста насчитывает более четырех десятков альбомов.
Билан рассказал о последних съемках шоу «Голос» с Градским
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Певец и наставник шоу «Голос» на Первом канале Дмитрий Билан поделился воспоминаниями о последних съемках шоу, на которых композитор Александр Градский вспоминал свое знакомство с ним.
«На последних съемках, буквально десять дней назад, Александр Борисович вспоминал, как мы с ним познакомились. Мне тогда было лет 16-17, и он вспоминал меня, юного», – написал Билан в Instagram.
«А я, видимо, чувствовал и прощался. Прощайте, Александр Борисович», – добавил певец.
Билан вспоминал, что они всегда были как отец и сын. «Бывало ругались и мирились, сидели все вместе в одной гримерке, спорили, смеялись, он нам рассказывал много интересного из своей насыщенной жизни», – отметил он.
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Певица Пелагея также выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста России и коллеги, и выложила в своем Instagram трогательное видео с Александром Градским. В подписи к видео певица указала, что Градский – наставник в жизни, а не только в проекте «Голос».
«Дорогой наш, самый важный, самый главный Наставник. Не в проекте – в жизни. В том, каким должен быть человек, выбравший музыку и сцену. Порядочный. Принципиальный. Трогательный. Бескомпромиссный. Всегда на стороне Истины и Добра», – написала она в своем Instagram.
Пелагея отметила, что, несмотря на то, что «Мастер закончил свой путь на Земле», он продолжит жить в сердцах множества людей.
«Никогда свет от этой энергии, от этой жизни не угаснет в тех, кто имел счастье видеть его, слушать его, быть его учеником и работать с ним», – написала певица.
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Участники десятого сезона шоу «Голос» запомнили Александра Градского как «легендарного человека», «великого музыканта» и «настоящего героя».
«Опустошение. Нет слов. Ком в горле. Мне удалось познакомиться с легендарным человеком и великим музыкантом. Мы не так давно созванивались, репетируя новую песню. Последнее, что он мне сказал: «Ну все, все, пока, зайка, учись, пока я жив». Я не могу в это поверить. Он умер», – написала в Instagram Татьяна Качурина, наставником которой на шоу был Градский.
В сторис Качурина поделилась видео с последнего выступления, которое она репетировала вместе с Градским – песня на стихи Бориса Полоскина «Я люблю».
«Проходит жизнь, любовь проходит… Это не случайная песня. Градский плакал с нами на репетициях», – добавила Качурина.
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Дарья Копейкина, участвующая в 10-м сезоне шоу «Голос» в команде Пелагеи, также выразила свои соболезнования в соцсетях.
«Александр Борисович, без Вас теперь совсем не то… Мы виделись 18 ноября, он улыбался, иногда смеялся, и ему было намного лучше, чем на съемках поединков», – рассказала Копейкина в Instagram.
Копейкина добавила, что Градский – настоящий герой, и все на проекте «очень переживали».
«Александр Борисович – настоящий герой. Мы все очень переживали. Дмитрий Нагиев всегда сначала спрашивал, будет ли он (Градский – прим. ВЗГЛЯД) комментировать выступление, а он всегда говорил, даже если практически не мог…» – пояснила Копейкина.
Недавно покинувшая проект Полина Клинникова, наставником которой был Градский, также поделилась переживаниями. «Покойтесь с миром… Плачу», – написала она в Instagram.
С 2012 по 2015 год Градский являлся членом жюри музыкального шоу «Голос» Первого канала. В сентябре 2017 года композитор вновь стал наставником в шестом сезоне телепроекта «Голос».
Ранее сообщалось, что показы десятого сезона шоу «Голос» продолжатся на Первом канале в память о наставнике программы Александре Градском, который участвовал в съемках новых выпусков, несмотря на плохое самочувствие.
Напомним, что советский и российский певец и композитор Александр Градский умер в воскресенье в больнице. Позже стала известна причина смерти народного артиста России.
В пятницу Градского экстренно госпитализировали в столичную больницу с подозрением на инсульт. Как сообщалось, здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре вызываемого коронавирусом заболевания.
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что в Москве могут установить памятную табличку Градскому.
Градский родился в 1949 году в городе Копейске Челябинской области. В 1974-м окончил Музыкально-педагогический институт (сегодня – Российская академия музыки) имени Гнесиных по классу вокала. С 1975 по 1976 год учился в Московской консерватории по классу композиции.
В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом России. В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос». Дискография артиста насчитывает более четырех десятков альбомов.
В России заявили о завозе нового штамма COVID-19 «омикрон»
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Новый штамм коронавируса «омикрон» уже есть в России, его в страну ввозят туристы, приехавшие из Египта, заявил российский сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый.
«Штамм «омикрон» уже в России, скорее всего, присутствует. Источником его распространения (в РФ) являются наши люди, которые посещали Египет», – сказал РИА «Новости» политик.
Сенатор подчеркнул необходимость ограничить авиасообщение с Египтом до тех пор, пока новый штамм не будет достаточно изучен.
Тем временем в центре «Вектор» Роспотребнадзора сообщили, что штамм «омикрон» вызывает серьезные опасения и требует немедленного изучения. Отмечается, что новый вариант имеет большое число мутаций в гене S-белка.
«Для ряда мутаций, характерных для нового геноварианта, также показана роль в уклонении от иммунного ответа. Таким образом, новый вариант действительно вызывает серьезные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения», – говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что ЮАР намерена делиться с агентствами биобезопасности других стран образцами нового штамма «омикрон». В Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «омикрон» с вирусом Эбола.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии.
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Доктор Мясников предупредил о «монстрах за спиной»
Врач и телеведущий Александр Мясников сравнил инфекции с монстрами, которые ходят гигантской тенью за спинами людей, отметив, что широкая доступность антибиотиков и отказ от прививок делают людей беззащитными перед такого рода болезнями.
«Антипрививочное движение недалеких и ограниченных людей с явными психопатами и мошенниками во главе и преступно доступное и широкое применение антибиотиков привело к тому, что мы остались практически беззащитны! Да, мы уже почти победили врага, зажали его в угол, кого-то вообще извели.... И расслабились!», – написал Мясников в своем Telegram.
По его словам, представление человека об инфекционных заболеваниях не заходит дальше вопросов «вредны ли прививки» и «нужны ли антибиотики». Он отметил, что многие считают инфекции проблемой прошлого века, о которой в 21 веке нечего говорить, однако они являются пороховой бочкой, над которой кардиологи, онкологи и психиатры спорят о своих пациентах.
Доктор также рассказал, что его с детства возмущали фильмы, в которых главный герой поворачивается спиной к недобитому врагу, а тот целится ему в спину. Он сравнил инфекции с таким противником, по его словам, враг «уже не приподнимается, а встает в полный рост, и это уже не старые знакомые и наивные бактерии, падающие замертво при одном виде пенициллина, это монстры, которых и не выговорить и которым закусить антибиотиком только в радость! А мы все не замечаем этой зловещей гигантской тени за спиной и продолжаем гордо идти со спокойной улыбкой на лице и игрушечным Кольтом в кобуре».
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Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, кому нужна антипрививочная паника.
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В США завили о возможности бесконтактной передачи штамма «омикрон»
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Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова выразила мнение, что случаи бесконтактной передачи нового штамма коронавируса «омикрон» могут свидетельствовать о его высокой способности к распространению.
«В Гонконге наблюдалась передача вируса при странных обстоятельствах. Люди находились в гостинице на карантине, два человека находились в разных номерах через коридор. Они не встречались лично. Речь идет о том, что один прошел по коридору, по которому ранее проходил другой с неплотно прилегающей маской или без нее. Так что уровень передачи может быть довольно высоким», – приводит мнение профессора ТАСС.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Как считает доктор биологических наук, новая разновидность возникла не на основе дельта-штамма. «На одном и том же шасси в результате длительной эволюции вируса в организме одного хозяина появилось скопление мутаций, в том числе четыре мутации, которые уклоняются от антител, и одна мутация, обладающая повышенной инфекционностью, – продолжила Баранова. – Возникает вопрос: пустит ли «дельта» этот вирус? Если не пустит, то вирус может заглохнуть, тогда не является важным, отвечает он на антитела или нет».
При этом, отметила профессор, существует опасность, что «омикрон» распространится наряду с «дельтой» и будет поражать также вакцинированных. «То есть больший уровень антител потребуется для защиты. Каковы эти единицы [нейтрализации], пока угадать невозможно», – сказала эксперт.
Ранее Соединенные Штаты решили с 29 ноября ограничить въезд в страну из восьми государств Африки в связи с распространением нового штамма коронавируса.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
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Как сообщил российский сенатор Алексей Пушков, премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск».
В субботу коронавирус выявили у прилетевших в Нидерланды пассажиров рейса из ЮАР. В тот же день новый штамм коронавируса «омикрон» добрался до Германии и Чехии, первый случай заражения штаммом «омикрон» был зафиксирован в Италии. Медики также заподозрили новый штамм коронавируса у пациента в Австрии. Еще два случая заражения «омикроном» выявили в Британии. На этом фоне британский премьер Борис Джонсон заявил о способности «омикрона» передаваться между полностью привитыми людьми.
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Онищенко назвал виновников паники вокруг нового штамма COVID-19
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«Истерия вокруг нового штамма коронавируса появилась благодаря СМИ и некомпетентности некоторых «экспертов». На самом деле ничего экстраординарного или сверхопасного пока нет», – сказал газете ВЗГЛЯД врач-эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Ранее в России заявили о завозе нового штамма COVID-19 «омикрон».
«Панику вокруг появления нового штамма коронавируса сеют прежде всего СМИ. Они обеспокоены не здоровьем людей, а стремлением завоевать популярность – и не важно, каким путем», – отметил экс-руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
«На самом деле сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собрала экспертов, которые оценят все имеющиеся данные как с точки зрения мутаций, так и с точки зрения контагиозности вируса (заразности). Пока сверхопасных тенденций они не отмечают, – указал собеседник. – Да, есть особенности и определенные изменения в клинической картине заболевших новым штаммом вируса, но причин для паники нет».
«Что касается решения некоторых стран закрыть границы, то это дело стран. Во всяком случае ничего экстраординарного или того, о чем накануне заявил очередной «специалист» в этой области – что новый штамм чуть ли не опаснее эболы – не наблюдается», – уверен Онищенко.
«Давайте не будем паниковать. Тем более, что наши граждане летают в Южную Африку не так часто, как в Турцию. Я думаю, что в ближайшие недели ситуация прояснится, и будут приниматься те меры, которые действительно нужны», – резюмировал он.
Ранее российский сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» уже есть в России, его ввозят туристы, приехавшие из Египта. Сенатор подчеркнул необходимость ограничить авиасообщение с Египтом до тех пор, пока новый штамм не будет достаточно изучен.
Однако позже в Роспотребнадзоре опровергли эту информацию, заявив, что на сегодня «омикрон» в России не обнаружен. В свою очередь в центре «Вектор» Роспотребнадзора заявили, что противоэпидемическая эффективность «Эпиваккороны» и «Эпиваккорона-Н» против штамма «омикрон» сравнима с эффективностью от «дельты».
Между тем в ЮАР назвали главные симптомы заражения штаммом «омикрон». Они выражаются в сильной усталости человека и головных болях, при этом повышение температура или боль в горле отмечаются редко.
Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что заявления многих западных политиков и СМИ создают истерию вокруг нового штамма коронавируса, поэтому зима в Европе может пройти под его знаком. Между тем профессор МГИМО Елена Пономарева в Telegram написала, что новый штамм чиновники восприняли как сигнал к новым ограничениям.
Ранее сообщалось, что ЮАР намерена делиться с агентствами биобезопасности других стран образцами нового штамма «омикрон». В Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «омикрон» с вирусом Эбола.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии. Россия с 28 ноября из-за нового штамма коронавируса ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки.
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В России выявили 33,5 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 33 548 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано почти 9,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 33 548 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2127 (6,3%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3086, Санкт-Петербурге – 2072, Московской области – 2046.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 9 570 373 человека в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 1224 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 272 755 человек.
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В связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 30 646 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 8 268 111 человек.
Накануне, 27 ноября, в России выявили 33 946 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 398.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В администрации Байдена начали готовиться к вспышкам «омикрона» в США
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Администрация президента США Джо Байдена в связи с обнаружением штамма коронавируса «омикрон» разрабатывает планы на случай возможных вспышек заболевания по всей стране, сообщили осведомленные источники американского издания Politico.
«Хотя в США не выявили случаев [заражения новым штаммом], должностные лица администрации Байдена, отвечающие за вопросы здравоохранения, в Центрах по контролю и профилактике заболеваний, Министерстве здравоохранения и социальных служб США и Белом доме провели в последние два дня серию встреч для планирования на случай выявления данной разновидности в США и возможных вспышек заболевания по всей стране», – приводит выдержку из материала ТАСС.
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По словам источников издания в американской администрации, в ходе консультаций специалисты обсуждали, «на какой срок закрывать въезд из южной части Африки, разрешать ли возвращаться гражданам США, а также менять ли рекомендации в сфере здравоохранения в стране». Кроме того, американские официальные лица отметили необходимость «значительно повысить темпы» ревакцинации в ближайшие недели.
Ранее Соединенные Штаты решили с 29 ноября ограничить въезд в страну из восьми государств Африки в связи с распространением там нового штамма коронавируса. Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США в связи с угрозой распространения нового штамма «омикрон» рекомендовали вакцинировать всех детей от пяти лет от COVID.
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Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
Как сообщил российский сенатор Алексей Пушков, премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск».
В субботу коронавирус выявили у прилетевших в Нидерланды пассажиров рейса из ЮАР. В тот же день новый штамм коронавируса «омикрон» добрался до Германии и Чехии, первый случай заражения штаммом «омикрон» был зафиксирован в Италии. Медики также заподозрили новый штамм коронавируса у пациента в Австрии. Еще два случая заражения «омикроном» выявили в Британии. На этом фоне британский премьер Борис Джонсон заявил о способности «омикрона» передаваться между полностью привитыми людьми.
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В Кремле заявили о позитивных контактах с ЕС по признанию сертификатов о вакцинации
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об «очень позитивных» контактах с Евросоюзом по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от COVID-19.
«Были очень позитивные контакты, сейчас, скажем так, идет анализ «домашних заданий», – передает его слова ТАСС.
Песков также пояснил, что значит «домашнее задание»: «Это (возможное признание сертификатов о вакцинации – прим. ВЗГЛЯД) технологический процесс, и там много технологических разных задач».
«Но есть все основания полагать, что удастся выйти на позитивную динамику и в течение какого-то количества месяцев уже выйти на взаимное признание [сертификатов]», – заключил представитель Кремля.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на G20, призвал ускорить признание странами вакцин от коронавируса.
В ЮАР назвали категории самых уязвимых перед «омикроном» людей
Медики из Южно-Африканской Республики встревожены скоростью распространения нового штамма коронавируса «омикрон» среди молодого населения, сообщила руководитель отделения интенсивной терапии больницы поселения Соуэто на юго-западной окраине Йоханнесбурга Рудо Матива Times of Israel.
«Молодые люди в возрасте от 20 до чуть более 30 лет поступают с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии. Около 65% не вакцинированы, а большинство остальных вакцинированы лишь первой дозой», – цитирует ее РИА «Новости».
По ее словам, если рост числа заражений продолжится, медицинские учреждения окажутся перегружены. Специалист предположила, что в худшем случае возникнет ситуация, аналогичная той, что была с дельта-штаммом, поэтому нужно подготовить больше коек для интенсивной терапии.
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Ранее сообщалось, что ЮАР намерена делиться с агентствами биобезопасности других стран образцами нового штамма «омикрон».
До этого член консультационного совета при минздраве ЮАР профессор Ян Санне заявил, что существующие вакцины от коронавируса эффективны против нового штамма «омикрон».
Кроме того, в Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «Омикрон» с вирусом Эбола.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ.
В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и до Чехии.
Британские врачи усомнились в опасности штамма «омикрон»
Британские медики выразили сомнения в опасности нового штамма коронавируса «омикрон», сообщает The Daily Telegraph.
Главный врач Англии Крис Уитти заявил, что штамм «дельта» значительно опаснее для Великобритании, чем вариант «омикрон».
«Мы всегда знали, что время от времени будут появляться новые варианты... но мы многого не знаем, и я думаю, в спекуляции вдаваться пока не стоит», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Уитти, британские власти приняли верное решение, предприняв «предупредительные» меры на границе для замедления распространения нового штамма в стране.
Кроме того, профессор Оксфордского университета Джон Белл, высокопоставленный советник британского правительства по вакцинации, заявил, что новый вариант коронавируса может в конечном итоге вызывать лишь «насморк и головные боли» у тех, кто сделал прививку.
«Это может быть все еще очень заразный вирус, который будет распространяться повсюду и причинять массу неприятностей, вызывая насморк и головные боли, которые, однако, не станут причиной госпитализаций. По правде говоря, как мне кажется, жить с этим можно», – отметил он.
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Накануне британские медики выявили два случая инфицирования новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон».
Ранее в Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «Омикрон» с вирусом Эбола.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ.
В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и до Чехии.
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