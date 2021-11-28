Британские врачи усомнились в опасности штамма «омикрон»

Британские медики выразили сомнения в опасности нового штамма коронавируса «омикрон», сообщает The Daily Telegraph.

Главный врач Англии Крис Уитти заявил, что штамм «дельта» значительно опаснее для Великобритании, чем вариант «омикрон».

«Мы всегда знали, что время от времени будут появляться новые варианты... но мы многого не знаем, и я думаю, в спекуляции вдаваться пока не стоит», – цитирует его РИА «Новости».

По словам Уитти, британские власти приняли верное решение, предприняв «предупредительные» меры на границе для замедления распространения нового штамма в стране.

Кроме того, профессор Оксфордского университета Джон Белл, высокопоставленный советник британского правительства по вакцинации, заявил, что новый вариант коронавируса может в конечном итоге вызывать лишь «насморк и головные боли» у тех, кто сделал прививку.

«Это может быть все еще очень заразный вирус, который будет распространяться повсюду и причинять массу неприятностей, вызывая насморк и головные боли, которые, однако, не станут причиной госпитализаций. По правде говоря, как мне кажется, жить с этим можно», – отметил он.

Накануне британские медики выявили два случая инфицирования новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон».

Ранее в Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «Омикрон» с вирусом Эбола.

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ.

В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и до Чехии.