Янукович оспорит свое отстранение с поста президента через суд

Четвертый Президент Украины Виктор Янукович заявил о своем намерении оспорить в суде постановление Верховной Рады о его отстранении от должности в 2014 году, сообщил его представитель Юрий Кирасир.

«Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева против Верховной Рады Украины. Четвертый Президент намерен оспорить законность принятия парламентом Постановления о его якобы самоустранении с должности главы государства», – сообщается в Facebook представителя Януковича.

В сообщении указано, что решение о Постановлении «О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначение внеочередных выборов Президента Украины», которое приняли 22 февраля 2014 года депутаты Верховной Рады является антиконституционным. «Принятое некоторыми депутатами в эйфории уверенности в своей безнаказанности, а другими – в страхе перед оголтелыми вооруженными радикалами. Это Постановление можно смело переименовать в «Постановление о государственном перевороте», – отмечается в сообщении.

При этом написано, что в Верховной Раде понимали, что «законно отстранить от власти демократически избранного Президента путем импичмента не удастся», рассматривали два варианта: «физически устранить Виктора Януковича» или «растоптав закон захватить власть». По словам Кирасира, парламент, не имея на это полномочий, пошел вторым путем и «вверг Украину в катастрофу».

«Потеря Крыма, развязывание войны на Донбассе, ограбление собственного народа, миллионов украинских беженцев по всему миру, сокращение населения, превращение государства в самое нищее в Европе, потеря суверенитета – ужасная цена, которую заплатил многомиллионный народ, всего лишь ради захвата власти любой ценой и жажды наживы кучки авантюристов», – указано в сообщении.

Ранее генпрокуратура пригрозила Януковичу и еще нескольким чиновникам пожизненным заключением по делу «евромайдана».

Госбюро расследований Украины сообщило бывшему главе страны о новых подозрениях в отношении него по событиям «евромайдана» в Киеве, политика обвинили в создании ОПГ.

По данным следствия, в состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и вооруженных сил Украины. Всех их заподозрили в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, проходивших в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года.