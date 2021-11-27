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Посольство в Голландии предупредило приезжающих из ЮАР россиян об обязательном тесте на COVID-19
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Россиянам, прибывающим из ЮАР в Голландию на стыковочные рейсы, придется сдавать тест на COVID, без отрицательных результатов которого не пустят на транзитные рейсы, заявило посольство России в Нидерландах.
«Обращаем ваше внимание на то, что в связи с выявлением в ЮАР нового штамма коронавирусной инфекции «B.1.1.529 прибывающие из этой страны в Нидерланды пассажиры (в том числе следующие транзитом в третьи государства) в обязательном порядке проходят в зоне изоляции аэропорта Схипхол тестирование на COVID-19 по методу ПЦР», – говорится в сообщении российского посольства в Голландии в Facebook.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Уточняется, что до получения отрицательных результатов тестирования продолжение поездки и посадка на стыковочные рейсы невозможны.
«Настоятельно рекомендовали бы учитывать вышеобозначенные обстоятельства при планировании ваших поездок, а также, по возможности, выбирать альтернативные маршруты при следовании из ЮАР в Россию», – предложили в дипмиссии.
Ранее положительный результат теста на коронавирус по прибытию в Нидерланды получили не менее 15 пассажиров рейса из ЮАР, сообщила Служба здравоохранения муниципалитета Кеннемерланд, к которой относится населенный пункт Схипхол, где располагается аэропорт.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «Омикрон». ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил мнение, что пандемия нового коронавируса не закончится, если вакцинация не станет глобальной.
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Израиль оказался «на грани чрезвычайного положения» из-за нового штамма COVID-19
Израиль после выявления первого инфицированного новым штаммом коронавируса находится «на грани чрезвычайного положения», заявил израильский премьер-министр Нафтали Беннет.
«Мы находимся на грани чрезвычайного положения», – передает ТАСС со ссылкой на израильское государственное радио «Кан» слова Беннета.
По сообщению радиостанции, Беннет проведет в пятницу совещание с участием министра здравоохранения Ницана Горовица и экспертов израильского Минздрава в связи с выявлением ранее в тот же день первого случая инфицирования новым штаммом коронавируса в стране.
Ранее в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения сообщила, что «штамм [коронавируса], обнаруженный в ряде стран на юге Африки, был выявлен в Израиле» у гражданина, вернувшегося из Малави. Кроме того, «существуют подозрения в отношении еще двух случаев [заражения] у вернувшихся из-за границы [граждан], которые в настоящее время ожидают результатов тестов в изоляции», добавили в Минздраве, отметив, что «во всех трех случаях речь идет о вакцинированных пациентах», и что «их данные об иммунизации в настоящее время проверяются».
Напомним, Великобритания с 26 ноября временно отменяет авиасообщение с ЮАР, Ботсваной и еще четырьмя африканскими странами из-за выявления в регионе нового штамма коронавируса B.1.1.529. Вместе с тем Израиль внес в список «красных стран» ЮАР и еще шесть государств Африки.
Ранее штамм коронавируса B.1.1.529, который может оказаться опаснее других, включая «дельту», выявили в Южной Африке.
Ученые из Великобритании сообщали о новом штамме в Ботсване, который содержит в себе 32 мутации. Многие из них указывали на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.
ВОЗ в пятницу созывает чрезвычайную встречу из-за нового штамма COVID-19.
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Академик РАН: Никто пока не знает, к чему приведут новые мутации коронавируса
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Самая большая опасность новых штаммов заключается в том, что они не изучены, и неизвестно, как организм человека отреагирует на них, понадобится ли против него новая вакцина, сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, комментируя появление нового штамма коронавируса, содержащего в себе 32 мутации.
В южной Африке выявили новый штамм коронавируса B.1.1.529, который содержит в себе 32 мутации, многие из которых указывают на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Специалисты не исключают, что он может оказаться опаснее других, включая «дельту». 26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала чрезвычайную встречу для обсуждения обнаруженного в ЮАР штамма.
«Самая большая опасность новых штаммов в том, что они меняют свою антигенную структуру. При проникновении вируса в организм, иммунитет вырабатывает антитела и клеточную память на определенные участки белков вируса. Пока коронавирус не менялся сильно. Поэтому не было никаких оснований полагать, что у переболевших первыми вариантами нет иммунитета, например, к «дельте». И прививки работают против этих новых штаммов», – говорит Зверев.
Несмотря на то, что новый штамм коронавируса содержит в себе 32 мутации, ученый не стал бы пока говорить, что произошло «что-то страшное». По его словам, сначала начала следует разобраться, что это за мутации, насколько они меняют структуру вируса, насколько люди, которые болели другими вариантами инфекции будут устойчивы в новому, и будут ли работать против него существующие на сегодняшний день вакцины.
«Вирус, конечно, мутирует. В Японии, например, он смутировал так, что начал уничтожать самого себя. Никто пока не знает, к чему эти мутации приведут. Для начала нужно посмотреть структуру этого белка, вторичную, третичную, четвертичную: насколько поверхностный белок изменился, насколько внутренний белок. Поэтому ничего страшного не произошло. Может быть он наоборот будет более слабый», – рассуждает академик.
То, что новый штамм коронавируса передается с более высокой частотой, чем предыдущие варианты, это не говорит о том, что он будет вызывать более тяжелые формы заболевания, продолжает специалист.
«Все РНК-вирусы мутируют. И коронавирус мутирует не так, как грипп, раз в 30 медленнее, но все равно мутирует. Тем более, учитывая то, что он находится под давлением вакцинации. Хорошо, что за COVID-19 следят, чтобы вовремя принять какие-то меры. Лично я бы пока не стал поднимать ажиотаж по поводу этого события», – резюмировал Зверев.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» может дать самый широкий спектр антител, поэтому, скорее всего, именно этот препарат станет самым эффективным против нового штамма.
ВОЗ объявила название нового штамма COVID
Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали греческой буквой Омикрон, сообщила по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
«Основываясь на представленных доказательствах, указывающих на пагубное изменение эпидемиологии COVID-19, консультативная группа сообщила ВОЗ, что этот вариант следует обозначить как вариант, вызывающий озабоченность, и ВОЗ обозначила B.1.1.529 как такой вариант, присвоив ему название Omicron», – передает РИА «Новости» сообщение.
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Ранее сообщалось, что ВОЗ созывает чрезвычайную встречу для обсуждения потенциально быстро распространяющегося штамма коронавируса, обнаруженного в ЮАР и Ботсване. По итогам экстренного заседания ВОЗ решила классифицировать новый штамм коронавируса как вызывающий беспокойство.
Накануне британские ученые предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.
Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, где успели заразиться 22 человека.
Переболевшим коронавирусом решили продлить сертификаты на год
Сертификат автоматически будет продлен на год для всех, кто переболел коронавирусом в течение последних 12 месяцев, сейчас готовятся соответствующие документы. Сертификат будет продлен на год, а не на шесть месяцев, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«Сертификат автоматически будет продлен для всех, у кого заболевание было в течение последнего года. Поэтому один год с момента выздоровления», – цитирует главу ведомства РИА «Новости».
Сейчас переболевшие получают на едином портале государственных услуг сертификат о перенесенной болезни с QR-кодом, который действует шесть месяцев.
Ранее сообщалось о вероятной дате рассмотрения Госдумой проекта о QR-кодах. Первое чтение планируется на 16 декабря.
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Коронавирус выявили у прилетевших в Нидерланды пассажиров рейса из ЮАР
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Положительный результат теста на коронавирус по прибытию в Нидерланды получили не менее 15 пассажиров рейса из ЮАР, сообщила Служба здравоохранения муниципалитета Кеннемерланд, к которой относится населенный пункт Схипхол, где располагается аэропорт.
На борту находилось более 600 пассажиров, все они были вынуждены сдать тест по прилету в Нидерланды. Согласно службе здравоохранения муниципалитета Кеннемерланд, к настоящему моменту получены результаты 110 тестов, 15 из них – положительные. На основе данного соотношения специалисты ожидают около 85 положительные результатов на весь прибывший рейс. О каком варианте коронавируса идет речь, не уточняется, передает ТАСС.
В пятницу Нидерланды приостановили авиасообщение со странами юга Африки на фоне выявления в регионе нового штамма коронавируса. В тот же день прибывшим из ЮАР пассажирам запретили покидать голландский аэропорт Схипхол в связи с необходимостью сдать тест на коронавирус. Также государства юга Африки включены в список стран, поездки в которые сопряжены с крайне высоким риском. Это, в числе прочего, предусматривает обязательную самоизоляцию после их посещения.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «Омикрон». ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил мнение, что пандемия нового коронавируса не закончится, если вакцинация не станет глобальной.
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Байден назвал условие завершения пандемии нового коронавируса
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил мнение, что пандемия нового коронавируса не закончится, если вакцинация не станет глобальной. Он также призвал страны отказаться от прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID.
«Новости о новом варианте (коронавируса) должны дать понять яснее, чем когда-либо ранее, что пандемия не закончится, пока вакцинация не будет глобальной», – приводит РИА «Новости» выдержку из заявления Байдена, распространенного пресс-службой Белого дома.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Президент Соединенных Штатов призвал страны отказаться от прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID. «Я призываю страны, собирающиеся на следующей неделе на министерское совещание Всемирной торговой организации, ответить на клич США по отказу от защиты интеллектуальной собственности на вакцины против COVID, чтобы они могли производиться во всем мире. Я поддержал эту позицию в апреле; сегодняшняя новость подтверждает важность быстрого продвижения вперед», – заявил Байден.
Он также подтвердил, что Соединенные Штаты с 29 ноября ограничит авиасообщение с восемью странами Африки, в том числе с ЮАР, в связи с распространением нового штамма коронавируса. «В качестве меры предосторожности и до получения дополнительной информации я приказываю ввести дополнительные ограничения на авиаперелеты из ЮАР и семи других стран. Эти новые ограничения вступят в силу с 29 ноября», – говорится в письменном заявлении Байдена. Новые ограничения затронут ЮАР, Ботсвану, Зимбабве, Намибию, Лесото, Эсватини, Мозамбик и Малави.
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Ранее США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки из-за штамма «Омикрон».
Накануне стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, где успели заразиться 22 человека.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали буквой Омикрон. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
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Пушков указал на опасения властей Бельгии о появлении COVID-21
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Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21, сообщил российский сенатор Алексей Пушков.
«Бельгийский премьер заявил, что новая африканская мутация COVID-19 под названием «Nu» настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. При этом никто не знает, он пугает или это правда, и тогда весь Пфайзер с Модерной – коту под хвост. При этом в Южной Африке успокаивают: до сих пор новый мутант привел лишь к умеренным заболеваниям. Тем временем многие европейские страны ужесточают ограничения», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
В пятницу заместитель премьер-министра Бельгии, министр социальных дел и здравоохранения страны Франк Ванденбрук сообщил, что в королевстве зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса B.1.1.529. По словам чиновника, вирус был обнаружен у прибывшего из-за границы человека, передает ТАСС.
«Это человек, вернувшийся из-за границы, он не был вакцинирован и 22 ноября прошел тест, который дал положительный результат на [новый] штамм», – заявил министр в интервью местному телеканалу LN24. Как подчеркнул Ванденбрук, у него пока нет медицинских подтверждений того, что новый вариант коронавиурса опаснее штамма «дельта».
В субботу коронавирус выявили у прилетевших в Нидерланды пассажиров рейса из ЮАР.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также Турция и ОАЭ.
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Эксперт: Против введения QR-кодов ведется профессиональная работа с хорошим бюджетом
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Дирижеры протестов против QR-кодов пытаются раскачать консервативную часть российского общества, но их главная цель – разогревать любые конфликты в нашей стране. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД медиа-эксперт Александр Малькевич, комментируя итоги слушаний по законопроекту о QR-кодах, которые прошли в Общественной палате.
«Я совершенно убежден – и я говорил об этом на слушаниях в Общественной палате, – определенные силы ведут работу, направленную на возбуждение протестных настроений в России в связи с QR-кодами. Работа четкая, спланированная, профессиональная и с хорошим бюджетом», – сказал руководитель рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности Интернета, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич.
В результате этих действий становятся чуть ли не врагами люди, которые были единомышленниками по многим другим вопросам, говорит эксперт: «Я знаю об этом не понаслышке. Это и моя личная драма – у меня похожая ситуация с некоторыми из родни».
В конечном счете те, кто дирижирует этими протестами и оплачивает их, хотят раздробить общество, предупреждает Малькевич. «Сейчас им удалось пошатнуть лоялистов – более консервативную часть россиян. У них есть так называемые «закладчики», которые ранее подогревали сетевую аудиторию, например, слухами о чипизации», – добавил он.
Однако их цель – стравливать между собой и другие социальные группы, считает Малькевич. «Потом будут обрабатывать либералов, и так далее. По разным стратам идет прицельный огонь информационной войны. Но для каждого круга – свой дискурс. Например, мне и моим коллегам интересны проблемы ювенальной юстиции. Поэтому, те, кто сейчас управляет протестующими против QR-кодов, затем наверняка попробуют разобщить и нас, но уже по поводу ювенальной темы», – предположил аналитик.
Малькевич напомнил, что Общественная палата недавно подготовила для Госдумы доклад о 21 цифровой угрозе для гражданского общества, на каждую из которых, по его мнению, должен быть дан законодательный ответ. «Чтобы прекратить эту волну протестов, России надо приходить к «одному окну» информирования населения о вакцинации и QR-кодах, потому что противоречивые данные из разных источников только содействуют разброду в обществе», – резюмировал эксперт.
Участвовавшая в слушаниях глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала Госдуму не рассматривать законопроекты о введении QR-кодов. По ее мнению, нередко людей, которые выступают против введения QR-кодов, приравнивают к «антиваксерам», однако это не так. «Это наше традиционное консервативное большинство, которое является патриотами нашей страны. Но сейчас их называют ботами, называют антиваксерами, хейтят, обижают и по сути ставят знак равенства между антиваксерами и противниками QR-кодов, что не соответствует действительности», - передает слова Мизулиной «Интерфакс».
«Мы говорим о необходимости добровольности вакцинации, а добровольность - значит проведение вакцинации после медосмотра и решения этого вопроса по совету врача. И, конечно, важно в этом случае признать, что не каждый россиянин имеет качественную медицинскую помощь и доступ к такого рода медицинской помощи, поэтому многие люди и боятся делать прививку», - сказала глава Лиги безопасного интернета .
Напомним, в середине ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах. Проекты предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
Один из законопроектов также вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. В Госдуме запланировали первое чтение законопроектов на 16 декабря.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
Законопроект о QR-кодах в общественных местах уже поддержали Северная Осетия, Новосибирская область, Нижегородская область, Брянская область, Омская область, Магаданская область, Москва, Московская область, Рязанская область, Челябинская область, Волгоградская область, Ростовская область, Калининградская область, Псковская область, Приморский край, Пермский край, Хабаровский край, Татарстан, Коми, Чувашия, Удмуртия.
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В штате Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение из-за роста числа заражений COVID-19
На фоне роста числа заражений коронавирусом губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила о введении чрезвычайного положения в штате до 15 января.
В указе губернатора говорится, что в Нью-Йорке наблюдается «распространение COVID-19 со скоростью, невиданной в штате с апреля 2020 года», передает РИА «Новости».
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Она объявила о неотложных мерах по увеличению вместительности больниц и решению проблемы нехватки кадров в преддверии возможного роста числа случаев COVID-19 предстоящей зимой. Департаменту здравоохранения будет разрешено «ограничивать оказание несерьезных и несрочных процедур в больницах» для сохранения доступа к важнейшим медицинским услугам.
Новый порядок начнет действовать с 3 декабря. Указ также позволит штату Нью-Йорк быстрее приобретать любые критически важные материалы для борьбы с пандемией.
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Напомним, Нью-Йорк весной 2020 года оказался в центре эпидемии коронавируса в США. В худшие дни в штате умирали более 700 человек в сутки, в больницы попадали более 3 тыс. пациентов.
Ранее стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Штамм назвали «Омикрон». ВОЗ классифицировала его как «вызывающий беспокойство». США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки.
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ВОЗ оценила новый штамм COVID как вызывающий беспокойство
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании решила классифицировать новый штамм коронавируса как вызывающий беспокойство.
«Недавно обнаруженный вариант коронавируса B.1.1.529 вызывает обеспокоенность. У него больше мутаций, чем известно науке о других вариантах, вызывающих тревогу. ВОЗ оценила этот новый вариант как вызывающий беспокойство», – передает РИА «Новости» заявление Федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии.
Ранее британские ученые предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.
Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, где успели заразиться 22 человека.
Кроме того, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен говорила о том, что Еврокомиссия предложила ЕС закрыть полеты в союз из южной части Африки из-за штамма. Власти Испании также заявили о намерении приостановить авиасообщения с ЮАР и Ботсваной из-за нового штамма коронавируса.
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В США назвали срок появления вакцин от нового штамма коронавируса
Бывший советник рабочей группы при администрации США по борьбе с пандемией Энди Славитт выразил мнение, что разработка вакцин от нового штамма коронавируса В.1.1.529 «Омикрон» займет 100 дней, препараты станут доступны для всего мира к лету 2022 года.
«И Pfizer, и Moderna считают, что разработка вакцин для нового варианта займет 100 дней. Производство, одобрение и распространение занимают время, но мы становимся все более эффективными. Если начнем в первых числах декабря, то новые вакцины будут доступны для всего мира к лету», – приводит мнение американского чиновника ТАСС.
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По его словам, оценка эффективности вакцин на основе мРНК займет порядка двух недель.
В четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «Омикрон». ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд в страну из ряда стран Африки запретили власти Турции и ОАЭ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил мнение, что пандемия нового коронавируса не закончится, если вакцинация не станет глобальной.
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Гинцбург навал «Спутник V» самым эффективным против нового штамма COVID-19
Вакцина «Спутник V» может дать самый широкий спектр антител, если сравнивать с другими вакцинами, поэтому, скорее всего, именно этот препарат станет самым эффективным против нового штамма коронавируса с 32 мутациями, сказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Теоретически сложно сказать, насколько эффективна будет вакцина против данного варианта, но «Спутник V» дает наиболее широкий спектр вируснейтрализующих антител по сравнению с другими вакцинами, поэтому вероятность того, что он окажется эффективен против нового штамма по сравнению с другими вакцинами, выше», – цитирует Гинцбурга РИА «Новости».
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Ранее стало известно о появлении в Ботсване нового штамма коронавируса, который содержит в себе 32 мутации, многие из которых указывают на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний подтвердил обнаружение штамма в ЮАР, где уже зарегистрировано 22 новых случая.
ВОЗ запланировала в пятницу встречу для обсуждения обнаруженного в ЮАР штамма, передает газета Financial Times.
Минздрав оценил эффективность комбинации «Спутника V» и «Спутника Лайт»
Комбинация «Спутника V» и ревакцинация «Спутником Лайт» показывают наиболее хорошие результаты, защита более 92%, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Буквально вчера я получил данные из регистра вакцинированных – комбинация вакцины «Спутник» и ревакцинация «Спутником Лайт» показывает наиболее хорошие результаты, защиту протективную больше 92%», – передает РИА «Новости» слова Мурашко на пленарном заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Ранее в РФПИ рассказали, что вакцина «Спутник Лайт» отлично показала себя в роли бустерной при комбинации с вакцинами Moderna и AstraZeneca, связка с китайским препаратом Sinopharm оказалась неэффективной.
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США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки из-за штамма «Омикрон»
США ограничат въезд из восьми стран Африки в связи с распространением нового штамма коронавируса, сообщили высокопоставленные чиновники администрации Джо Байдена телеканалу CNBC. Страны ЕС договорились ограничить въезд из семи стран Африки, сообщила представитель пресс-службы ЕК Дана Спинан.
По сведениям телеканала CNBC, ограничения на въезд в США вступят в силу с 29 ноября и коснутся жителей ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави. Это решение, как отмечает телеканал, принято спустя менее чем через три недели после того, как администрация президента США Джо Байдена сняла ограничения на въезд в страну для посетителей из более чем 30 стран мира, передает РИА «Новости».
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
В свою очередь представитель пресс-службы ЕК Дана Спинан сообщила: «Государства-члены (ЕС) договорились быстро ввести ограничения на все поездки в ЕС из семи стран южноафриканского региона: Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Намибии, ЮАР, Зимбабве. Важны тесты, карантин и отслеживание контактов для прибывающих пассажиров».
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали буквой Омикрон. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
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Накануне стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, где успели заразиться 22 человека.
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В ЮАР назвали тревогу Британии из-за нового штамма COVID «неоправданной»
Реакция Британии и других стран Европы на новый вариант COVID-19 «неоправданная», эти решения противоречат нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил глава минздрава ЮАР Джо Фаала.
«Мы полагаем, что некоторые реакции были неоправданны. В данном случае я имею в виду реакцию стран Европы – Британию и других стран. Также мне сообщили, что Европейская комиссия рассматривает подобную реакцию для ряда государств... Реакции стран по вводу ограничений на въезд полностью противоречат нормам и стандартам Всемирной организации здравоохранения», – пояснил министр, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал SABC.
Ранее британские ученые предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.
Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, где успели заразиться 22 человека.
Кроме того, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен говорила о том, что Еврокомиссия предложила ЕС закрыть полеты в союз из южной части Африки из-за штамма. Власти Испании также заявили о намерении приостановить авиасообщения с ЮАР и Ботсваной из-за нового штамма коронавируса.
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