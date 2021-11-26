Пушков связал запрет балета «Щелкунчик» в Германии с рождением новой религии

Мы присутствуем не при рождении странного казуса, как считают некоторые, а при рождении новой социальной религии – с ее жесткими догматами и беспощадной травлей противников, заявил сенатор Алексей Пушков, отвечая на реплику журналиста Михаила Шахназарова о запрете в Германии из-за расизма балета «Щелкунчик».

«Михаил Шахназаров ставит вопрос: когда это все закончится?», – написал Пушков в Telegram. «Беда в том, что это только начинается. Американская либерал-радикальная Матрица производит новую тоталитарную идеологию ежечасно и ежедневно, а консервативная Америка уходит в себя, делает вид, что все путем, если только не трогают ее школы, жилые районы и графства. Но из детсадов и школ уже приходят домой 6-7 летние дети и вопрошают: «Мама, а правда, что я – носитель зла, потому что родилась белой?», – рассуждает сенатор.

Пушков считает, что весь это мутный поток «новых ценностей» перетекает в Европу, где такие же радикалы сражаются с «Щелкунчиком» и проповедуют «сексуальное воспитание» в детсадах, которое призвано обучить детей «новой норме».

«Мы присутствуем не при рождении странного казуса, как считают некоторые, а при рождении новой социальной религии – с ее жесткими догматами и беспощадной травлей противников. И конца этому не будет, а будет новое противостояние идеологий и ценностей – в добавление к геополитическому, пока одна из систем ценностей не одержит верх. А какая – одержит верх, зависит и от нас с вами»,– подытожил сенатор.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков высмеял национальную балетную труппу Шотландии, признавшую наличие расистских элементов в «Щелкунчике».

Напомним также, что балет Лондона изменил сцену в «Щелкунчике» из-за «оскорбительных намеков на гарем».

Также Берлинский государственный балет отказался в этом году от всех показов традиционного для зимних праздников балета «Щелкунчик» из-за «неполиткорректных танцев». Исполняющая обязанности директора Кристиана Теобальд заявила, что спектакль необходимо «поместить в новый контекст, дать новое прочтение этому репертуару», поскольку некоторые сцены «придется объяснять» после показа.