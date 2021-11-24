Юрист объяснил, чем грозит иск генпрокурора «Мемориалу» как юрлицу и движению

Верховный суд рассмотрит исковое заявление о ликвидации «Мемориала» (организация признана иноагентом) за систематические нарушения законодательства. Адвокат Александр Зорин проанализировал юридические основания для этого обращения, а также оценил, как может сказаться на дальнейшей работе общественного движения удовлетворение этого иска судом.

«Принятое к рассмотрению Верховным судом РФ административное исковое заявление генерального прокурора РФ о ликвидации международной общественной организации «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал*» (далее «Мемориал») вызвало острую реакцию некоторых средств массовой информации и интернет-пользователей. Также оппозиционные политики и иностранные дипломатические работники выразили озабоченность по этому вопросу и попытались создать российским правоохранительным органам искусственную негативную окраску. Однако юридическому сообществу и большинству наших сограждан следует рассматривать эту ситуацию исключительно с точки зрения соблюдения действующего законодательства», – приводит его слова РАПСИ.

Он отметил, что «Мемориал» как организация и ее руководитель привлекались к административной ответственности за нарушение Кодекса РФ 20 раз по вступившим в законную силу решениям суда (только за период 2019-2020 годов), в то время как сам «Мемориал» говорит лишь о двух незначительных нарушениях, вводя общественность в заблуждение об их количестве и эта искаженная информация муссируется в блогосфере.

«Вместе с тем, неоднократность нарушений федеральных законов или иных нормативных правовых актов в соответствии со статьей 44 Федерального закона «Об общественных объединениях» является самостоятельным основанием для ликвидации общественной организации. Учитывая, что после 20 раз привлечения к административной ответственности эти меры государственного принуждения к соблюдению закона не достигли цели предупреждения административных правонарушений, закрепленной в статье 1.2 КоАП РФ говорить о соразмерности вмешательства деятельность «Мемориала» иначе как путем ликвидации этой организации не приходится. Подобный иск объективная и обязательная реакция прокуратуры на нарушение закона об иноагентах, в котором приведены доказательства умышленного и демонстративного характера его несоблюдения путем публичного заявления правления «Мемориала» на своем сайте», – добавил Зорин.

Адвокат добавил, что в соответствии со статьей 44 Федерального закона «Об общественных объединениях», ликвидация общественного объединения по решению суда означает запрет на его деятельность независимо от факта его государственной регистрации. Порядок и основания ликвидации общественного объединения, являющегося юридическим лицом, по решению суда применяются также в отношении запрета деятельности общественного объединения, не являющегося юрлицом.

«Таким образом, как деятельность самого юридического лица «Мемориал», так и добровольческого незарегистрированного движения может быть запрещена по решению суда. Однако в отношении незарегистрированного движения «Мемориал» не подан иск о запрете деятельности, что в настоящее время не помешает членам незарегистрированного движения заниматься своей исследовательской и историко-просветительской деятельностью в этом качестве с соблюдением требований закона», – подчеркнул Зорин.

«Общественным движением является состоящее из участников и не имеющее членства массовое общественное объединение, преследующее социальные, политические и иные общественно полезные цели, поддерживаемые участниками общественного движения. Общественной организацией является основанное на членстве общественное объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан. Общественное объединение, образованное в РФ, признается международным, если в соответствии с его уставом в иностранных государствах создается и осуществляет свою деятельность хотя бы одно его структурное подразделение – организация, отделение или филиал и представительство», – заключил адвокат.

8 ноября Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации правозащитного центра «Мемориал*» за нарушение закона об иноагентах. В ведомстве пояснили, что центр работал с грубыми и неоднократными нарушениями, передает ТАСС.

«Мемориал» внесли в реестр иноагентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация неоднократно штрафовалась судами в РФ за нарушение закона об иноагентах.