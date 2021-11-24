Путин поручил провести анализ смертности и продолжительности жизни в регионах Путин предложил расширить действие «Пушкинской карты» на билеты в кино 24 ноября 2021, 16:59 Текст: Александра Юдина

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил разрешить использовать средства «Пушкинской карты» для покупки билетов на фильмы отечественного производства. «Я предлагаю, как мы вчера с вами и обсуждали, <...> использовать эти деньги в рамках этой программы [«Пушкинская карта»] еще и на приобретение билетов, связанных с просмотром художественных фильмов, ну и документальных фильмов, отечественного производства», – передает ТАСС слова главы государства. Президент добавил, что Союз кинематографистов и Министерство культуры обращается с просьбами поддержать их материально. «Вот это одна из форм поддержки, которая не требует дополнительного выделения ресурсов, я имею в виду, что в бюджете следующего года эти деньги уже предусмотрены», – резюмировал Путин. Премьер-министр Михаил Мишустин выразил поддержку и сказал, что это «очень хорошая идея» и «дополнит уже действующие меры поддержки производства и проката отечественных кинофильмов». Премьер добавил, что в настоящий момент действует программа ФОТ 3.0, а в рамках специальной программы Минкульта, запущенной в 2020 году, дополнительную поддержку получили еще 650 организаций, занимающихся производством и показом российского кино, на общую сумму порядка 2 млрд рублей. «Возвращаясь к вашему предложению, думаю, это позволит еще больше оказать поддержку отечественному кинематографу, кинотеатрам. Такая идея сегодня технически осуществима», – подытожил Мишустин. Президент России добавил, что «речь должна идти только о фильмах отечественного производства». Напомним, реализация программы «Пушкинская карта« вошла в народную программу «Единой России». Карты в России начали выдавать 1 сентября. Проект по популяризации культурных мероприятий для молодежи от 14 до 22 лет был разработан по инициативе президента. С помощью карты молодые люди могут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет. К проекту присоединились сотни организаций во всех 85 регионах страны – это как государственные, так и частные театры и музеи. До конца текущего года на каждой «Пушкинской карте» будет по три тысячи рублей, их необходимо потратить до 31 декабря, потом сумма сгорит. В 2022 году на походы в культурные учреждения выделят уже по 5 тыс. рублей. Участниками программы могут стать порядка 13 млн человек.

Путин заявил премьеру Италии об отказе Киева выполнять Минские соглашения 22 ноября 2021, 18:59

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Марио Драги подчеркнул, что Киев отказывается от выполнения Минских соглашений и «нормандских» договоренностей, сообщает пресс-служба Кремля. «Владимир Путин подчеркнул, что Киев по-прежнему упорно отказывается от выполнения Минских соглашений и достигнутых в «нормандском» формате договоренностей», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Путин заявил, что провокационные шаги Киева по намеренному обострению ситуации в Донбассе вызывают озабоченность. «Особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в Донбассе, в том числе применение запрещенных минским комплексом мер вооружений», – сообщили в пресс-службе. Также Путин и Драги отметили целесообразность налаживания взаимодействия ЕС с Минском для урегулирования миграционного кризиса. «С обеих сторон отмечена целесообразность налаживания на практике взаимодействия Евросоюза с Минском для скорейшего урегулирования кризиса в соответствии с нормами гуманитарного права – о чем шла речь в ходе недавних телефонных контактов президента Белоруссии Александра Лукашенко с исполняющей обязанности федерального канцлера Германии Ангелой Меркель», – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что Драги обсудил по телефону с Путиным ситуацию на Украине и на границе Польши и Белоруссии. Лавров назвал одну из тем предстоящей встречи Путина и Байдена 22 ноября 2021, 15:43 Текст: Вера Басилая

Москва и Вашингтон обсуждают детали нового контакта президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена, лидеры затронут тему Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «В ходе очередного контакта между нашими президентами, его время и другие параметры сейчас обсуждаются, несомненно, украинская тема так или иначе возникнет», – цитирует ТАСС Лаврова. Глава МИД напомнил, что во время саммита в Женеве Байден подтвердил приверженность Минским договоренностям, признав необходимость выполнять и ту их часть, которая предполагает особый статус Донбасса. «Это обсуждалось, и когда у нас была заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд. Мы исходим из того, что Соединенные Штаты все-таки, может быть, чуть лучше понимают нынешнюю ситуацию. Но то, что они могут повлиять на Киев сильнее, чем любой другой, наверное, это ни у кого сомнений не вызывает», – заявил министр. Как указал Лавров, у российской стороны были контакты по Украине и с предыдущей американской администрацией. «Есть нормандский формат, и есть самый главный механизм, который реализует договоренности, заключенные в минском Комплексе мер и в последующих решениях, имею в виду Контактную группу, где напрямую работают Донецк, Луганск и Киев при помощи ОБСЕ и РФ. Выполнять все договоренности, которые были заключены в Минске, необходимо именно в этом формате», – заявил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что контакты президентов России и США могут состояться до конца 2021 года, «но может быть и позже». По его словам, «конкретных сроков пока нет». Он также сообщил, что темами переговоров во время онлайн-встречи Путина и Байдена станут Украина и НАТО. Напомним, первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин ревакцинировался «Спутником Лайт» 21 ноября 2021, 19:35 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса «Спутником Лайт». «Сегодня вот по вашей рекомендации и рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку «Спутником Лайт». Это называется ревакцинация», – сказал Путин в ходе встречи с замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым, передает РИА «Новости». Президент добавил, что после ревакцинации чувствует себя хорошо. Путин отметил, что он регулярно разговаривает с руководством института, и подчеркнул важность сегодняшней встречи.



«У нас есть возможность поговорить на все эти волнующие людей темы и познакомить наших людей, наших граждан с вашим видением того, что у нас происходит, какова необходимость в этой вакцинации, ревакцинации, поговорить о результатах применения «Спутника Лайт» в нашей стране и за рубежом», – отметил президент. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у президента России Владимира Путина остаются высокие титры антител. До этого сообщалось, что Путин, который ранее говорил о необходимости самоизоляции после контакта с больными коронавирусом, полностью здоров. Кроме того, глава государства рассказал, что не заразился коронавирусом после общения с заболевшими сотрудниками, и выразил надежду, что не заболеет и в будущем. В заявлении Путина о «красных линиях» увидели тревожный сигнал для НАТО 22 ноября 2021, 15:19 Текст: Евгения Шестак

Заявления президента России Владимира Путина о том, что в НАТО игнорируют необходимость соблюдения «красных линий», связано с ростом напряженности вокруг Донбасса, считают эксперты, опрошенные американским изданием The National Interest. В частности, директор программы исследований России в Центре военно-морского анализа и научный сотрудник Института Кеннана в Вашингтоне Майкл Кофман уверен, что Кремль пытается разрушить отношения Украины и стран Запада. По его мнению, дислокация российских воинских частей у южных границ указывает на возможность эскалации в ближайшие месяцы, передает РИА «Новости». С ним не согласен вице-президент и директор по исследованиям Центра национальных интересов Джордж Биби. Он отметил, что Москва будет использовать в отношениях с Киевом дипломатические инструменты. «Не думаю, что русские действительно хотят вторгнуться на Украину. Они предпочли бы найти здесь способ достижения взаимопонимания, не требующий войны. Я считаю, что это решаемая проблема», – заявил он. По мнению замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований, старшего преподавателя ВШЭ Дмитрия Суслова, Кремль рассматривает военное сотрудничество Киева с западными странами как попытку ввести Украину в НАТО «через черный ход». Ранее Россия в ООН предостерегла Украину от нападения на Крым. Путин подчеркивал, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В МИД предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона обеспокоена активностью российских вооруженных сил у украинской границы. Путин поздравил с открытием завода по производству ПАН-прекурсора 22 ноября 2021, 14:53 Президент Владимир Путин поздравил строителей завода по производству ПАН-прекурсора – стратегического сырья для углеводородного волокна – в особой экономической зоне «Алабуга». «Поздравляю вас со знаменательным событием – открытием на площадке особой экономической зоны «Алабуга» завода по производству ПАН-прекурсора – стратегического сырья для углеводородного волокна», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что реализация этого масштабного высокотехнологичного проекта имеет важное значение не только для Республики Татарстан, но и для всей России. «Запуск новых мощностей позволит обеспечить качественными композитными материалами предприятия транспортного машиностроения, нефтегазового и топливно-энергетического комплексов, других отраслей отечественной промышленности. И конечно, ввод в строй столь крупного производства придаст серьезный импульс развитию экономики региона, созданию современных рабочих мест, решению востребованных социальных проблем», – добавил Путин. Церемония запуска завода состоялась 22 ноября 2021 года в ОЭЗ «Алабуга». В мероприятии приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, генеральный директор UMATEX Александр Тюнин и другие. «Компания UMATEX реализовала инвестиционный проект по созданию завода всего за три года. Общий бюджет проекта составил 8,5 млрд рублей. Строительство завода было профинансировано Госкорпорацией «Росатом» (5,2 млрд руб.), АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» (3 млрд руб.) и Минпромторгом РФ (0,3 млрд руб.)», – говорится в сообщении на сайте Росатома. Мощность завода составляет 5 тыс. тонн полиакрилонитрильного волокна в год. На предприятии создано 167 новых рабочих мест. На заводе используется технологическое оборудование итальянского производства. «Новое производство позволяет сформировать полную технологическую цепочку по углекомпозитным материалам. Уже получены первые промышленные образцы углеволокна из отечественного ПАН-прекурсора. Их качество – на уровне лучших мировых производителей», – отметил генеральный директор Росатома. «ПАН-прекурсор определяет 70% качественных и 40% стоимостных характеристик углеволокна. (…) Еще пять лет назад 80% углеволокна было импортным, сегодня более 90% – российское, производится на этой площадке», – отметил генеральный директор UMATEX Тюнин. Производство отечественного современного углеродного волокна было налажено на заводе «Алабуга-Волокно» (входит в АО «Юматекс») в ОЭЗ «Алабуга» в 2015 году. В настоящее время завод выпускает углеродные волокна широкой линейки номиналов. Углеродное волокно состоит из тонких нитей, образованных преимущественно атомами углерода. Композиты на основе углеродного волокна отличаются легким весом, повышенной прочностью и высокими антикоррозионными свойствами, поэтому эти материалы востребованы в самых разных отраслях промышленности: авиастроении, строительстве, судостроении, энергетике, создании спортивного инвентаря. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам строительства завода по производству ПАН-прекурсора в Татарстане назвал применение произведенного в Елабуге углеродного волокна. Путин поддержал продление сертификата после перенесенного COVID до года 24 ноября 2021, 15:42

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой продлить действие сертификата для переболевших коронавирусом до года. «Мы совместно с нашими учеными, экспертами в области иммунизации, с учетом результатов отечественных и международных исследований, подробно обсуждали вопрос о наиболее оптимальных сроках повторной вакцинации после перенесенной болезни и пришли к выводу о том, что после болезни сертификат вакцинированного для переболевших должен действовать один год, сейчас это полгода», – цитирует Голикову РИА «Новости». По словам вице-премьера, это решение может быть принято, поскольку доля переболевших коронавирусом повторно составляет 0,74%. «Почему сейчас мы выработали такое решение, почему мы его предлагаем. Мы, как и другие страны, осуществляем мониторинг переболевших и заболевших после вакцинации и иные последствия перенесенного заболевания или вакцинации. Доля переболевших повторно от общего количества переболевших по данным нашего мониторинга составляет 0,74%», – добавила Голикова. «Так и будем делать», – сказал Путин в ответ на доклад вице-премьера, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что эксперты Минздрава обсуждают увеличение сроков действия ковид-сертификатов для переболевших коронавирусом с шести месяцев до одного года. Также стало известно, что QR-коды заболевших после прививки россиян будут учитывать только срок болезни, прежний код вакцинации «сгорит». Путин и премьер Италии обсудили кризис на границе Польши и Белоруссии 22 ноября 2021, 16:59 Текст: Елена Мирошниченко

Премьер-министр Италии Марио Драги обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине и на границе Польши и Белоруссии, сообщает пресс-служба правительственного Дворца Киджи. «Премьер-министр Марио Драги сегодня провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В центре переговоров были миграционный кризис на границе между Польшей и Белоруссией, динамика цен на энергоносители и ситуация на Украине», – приводит сообщение РИА «Новости». Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что рассчитывает, что президент России Владимир Путин вмешается в ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией и окажет давление на Минск. Ранее в Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса. В Белоруссии заявили, что польское руководство намеренно обостряет отношения с белорусской стороной в ситуации с мигрантами на границе. Кроме того, Минск заявил, что польские и литовские силовые ведомства пытались за последние сутки насильно вытеснить на территорию Белоруссии порядка 490 беженцев. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей. Путин запланировал совещание по зарплатам бюджетников 23 ноября 2021, 15:46 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин в среду намерен провести совещание с правительством, на котором планируется обсуждать уровень зарплат работников бюджетной сферы, сообщила пресс-служба Кремля. «24 ноября Путин проведет очередное совещание с членами правительства России. Основная тема встречи – обеспечение установленного указами президента уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы», – цитирует сообщение Кремля РИА «Новости». С докладом на совещании выступит глава Минтруда Антон Котяков, также в заседании будут участвовать министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова и министр финансов Антон Силуанов. В России разрешили заключать трудовой договор удаленно 22 ноября 2021, 12:21 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет заключать трудовой договор между сотрудником и работодателем удаленно. Документ разработан для оптимизации взаимодействия между работодателями и работниками. Закон закрепляет возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе. Такой формат создает большие возможности для удаленного трудоустройства. Авторы инициативы поясняли, что соискатель сможет подобрать себе работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор, передает РИА «Новости». Работники смогут подписывать договоры электронной подписью без посещения отдела кадров. Также сотрудники смогут оперативно получать услуги, где требуется предоставление данных от работодателя. Требования применяются только в отношении документов, оформление которых в письменном виде или ознакомление с которыми под роспись работника прямо предусмотрено трудовым законодательством. При переходе на электронный кадровый документооборот работодатель уведомляет сотрудников, а те могут отказаться от него по желанию. Законом предполагается использовать усиленную квалифицированную электронную подпись или усиленную неквалифицированную электронную подпись при подписании электронных документов. Анонсированы трехсторонние переговоры Путина, Пашиняна и Алиева 23 ноября 2021, 15:59 Текст: Евгения Шестак

Трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня в зоне Нагорного Карабаха, состоятся в Сочи 26 ноября, сообщила пресс-служба Кремля. «Планируется рассмотреть ход реализации договоренностей лидеров трех стран от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе, – сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что особое внимание будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей. Предусмотрены также отдельные беседы Путина с Алиевым и Пашиняном. Напомним, президент России Владимир Путин намерен на этой неделе провести переговоры с лидером Сербии Александром Вучичем. Путин выразил соболезнования семье Нины Руслановой 22 ноября 2021, 16:09 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования дочери актрисы Нины Руслановой, отметив, что артистка покоряла зрителей самобытным талантом и достоинством. «Уважаемая Олеся Геннадьевна, примите глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия в связи со смертью вашей матери. Нина Ивановна Русланова была замечательной актрисой, искренним, удивительно обаятельным и доброжелательным человеком. Она не играла, а буквально проживала судьбы своих героинь, покоряла зрителей самобытным талантом, внутренней силой и достоинством», – говорится в телеграмме на сайте Кремля. Президент подчеркнул, что светлая память о выдающейся актрисе навсегда сохранится в сердцах родных, друзей и всех поклонников ее щедрого дарования. Заслуженная артистка РСФСР и народная артистка России Нина Русланова скончалась 21 ноября на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Источник сообщил, что причиной смерти Руслановой стал коронавирус. Прощание с народной артисткой России Ниной Руслановой состоится 24 ноября в московском Доме кино, похороны пройдут на Троекуровском кладбище. Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в украинском Богодухове (Харьковская область), окончила театральное училище имени Щукина. Начала сниматься с 1967 года. Известна по фильмам «Афоня», «Собачье сердце», «Зимняя вишня», «Кин-дза-дза», «Возвращение Будулая», «Завтра была война», «Настройщик». Она является лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, не раз становилась обладательницей кинопремии «Ника», а также получила кинопремию «Золотой орел» в категории «Лучшая женская роль второго плана». В Белграде назвали основную тему переговоров Путина и Вучича 23 ноября 2021, 08:29 Текст: Елена Мирошниченко

Белград надеется, что основной темой встречи лидеров Сербии и России на этой неделе в Москве станет разговор об энергетике, заявил временный поверенный в делах сербского посольства в России Славолюб Царич. «Основной темой этого визита будет разговор об энергетике. Учитывая чрезвычайно высокий уровень политических и экономических отношений и стратегического партнерства между Россией и Сербией, а также прекрасные личные отношения между президентом Республики Сербия господином Александром Вучичем и президентом Российской Федерации господином Владимиром Путиным, предметом обсуждения будут и другие темы, естественно», – сообщил он РИА «Новости». По его словам, на данный момент сотрудничество Сербии и России в сфере энергетики на высшем уровне, что Сербия «ожидает и в будущем». Он отметил, что сербская сторона, «учитывая братские и дружественные отношения двух стран и народов», от данного визита ожидает «позитивные результаты, укрепление и продолжение сотрудничества в ряде сфер». Напомним, президент России Владимир Путин намерен на этой неделе провести переговоры с лидером Сербии Александром Вучичем. Анонсирована встреча президентов России и Палестины 22 ноября 2021, 12:40 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин и глава Палестины Махмуд Аббас проведут встречу во вторник, 23 ноября, в Сочи, сообщила пресс-служба Кремля. «Лидеры рассмотрят вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и ситуацию в регионе Ближнего Востока с учетом предпринимаемых Россией усилий по палестино-израильскому урегулированию», – сообщается на сайте Кремля. Ранее глава МИД Палестины сообщил, что визит Аббаса в Москву намечен на 23 ноября. До этого глава МИД Палестины передал для Путина письмо от Аббаса, в котором палестинский лидер, в том числе, поблагодарил российского лидера за помощь в вакцинации. Путин выразил соболезнования президенту Северной Македонии в связи с ДТП в Болгарии 23 ноября 2021, 13:35 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Северной Македонии Стево Пендаровскому после крупного ДТП в Болгарии. «Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан вашей страны, в том числе детей и подростков, в результате дорожно-транспортного происшествия в Болгарии. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Напомним, туристический автобус из Северной Македонии попал в ДТП и загорелся на автомагистрали «Струма» в Болгарии, инцидент произошел около 03.00 (около 04.00 мск). Как уточнил начальник пожарной охраны Николай Николов, происшествие произошло на 31-м километре автомагистрали «Струма», когда после ДТП туристический автобус из Северной Македонии, в котором находились 52 человека, загорелся. Путин отметил важность поддержания отношений с Палестиной 23 ноября 2021, 14:34 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин встретился в Сочи с главой Палестины Махмудом Аббасом и заявил о необходимости регулярно встречаться и поддерживать отношения, а также обмениваться мнениями по ситуации на Ближнем Востоке. «Мы безусловно должны регулярно встречаться, поддерживать наши отношения. Очень важно обмениваться текущей актуальной ситуацией по тому, как складывается обстановка на Ближнем Востоке в целом и на палестинском треке в частности», – передает его слова РИА «Новости». Путин констатировал, что из-за пандемии была приостановлена работа межправкомиссии России и Палестины «Нужно, конечно, выстраивать эту работу как можно быстрее», – призвал президент. «Мы понимаем, в какой ситуации все мы живем... Кроме давления, которое оказывается извне, кроме напряженной ситуации в регионе с соседями, еще и коронавирусная инфекция вносит свой вклад в обстановку», – сказал российский лидер. «Вы знаете, что Россия предпринимает усилия для того, чтобы поддержать Палестину по этому направлению: предоставляем соответствующие медицинские препараты, вакцины, в Палестину выезжают наши специалисты-медики», – подчеркнул Путин. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в ходе переговоров Путина с лидером Палестины Махмудом Аббасом ожидается «достаточно обстоятельное общение».