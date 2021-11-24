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24 ноября, среда | Последнее обновление — 11:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В России выявили 33,5 тыс. случаев коронавируса за сутки
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Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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МИД назвал цель маневров кораблей США в Черном море
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Маневры и запугивания со стороны США в Черном море преследуют цель разделить Россию и Европу «маленькой войнушкой», результаты которой Вашингтон не волнуют, заявил руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Мне кажется, главная цель США и киевского режима, который сейчас не знает, что уже делать, – это хоть как-то отвлечь внимание от проблем внутри Украины. А для американцев – это разделить Европу и Россию посредством маленькой войнушки. Их не волнует, какие будут результаты. Для этого все эти маневры и запугивания», – передает ТАСС слова Гаврилова в эфире канала «Россия-24».
Дипломат подчеркнул, что Москва не поддается на такие провокации, а руководство страны и министерство обороны «обо всем знают, контролируют ситуацию». «Мы можем спокойно вести переговоры, убеждать, пока не наступит определенный момент, когда они [страны Запада] потеряют разум и голову. Мы делаем все, чтобы такого [момента] не наступило», – резюмировал Гаврилов.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что западные политики и СМИ намеренно пытаются спровоцировать Россию заявлениями о якобы подготовке «вторжения» на Украину.
Так, CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщило, что чем холоднее становится погода, тем выше вероятность российского «вторжения» на Украину.
Песков заявил, что Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы.
Представитель Кремля заявил, что страны НАТО должны прекратить провокационную деятельность у границ России и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада.
Напомним, во вторник сообщает Wall Street Journal со ссылкой на двух европейских дипломатов сообщила, что США не смогли убедить ЕС в том, что Москва якобы готовится «атаковать Киев».
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Кремль предостерег Запад от сотворения новой беды в Донбассе
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Западные политики и СМИ намеренно пытаются спровоцировать Россию заявлениями о якобы подготовке «вторжения» на Украину, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину на канале «Россия 1».
«Этого нельзя исключать. Эта истерика нагнетается искусственно. Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть Соединенные Штаты Америки», – передает его слова РИА «Новости».
Песков отметил, что поведение Вашингтона «нелогично и неприлично».
Он призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». По словам представителя Кремля, Киев добивается очередной попытки найти силовое решение конфликта в Донбассе.
«Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе. Вот чего добивается Украина. И добивается она это, скорее всего, под прикрытием вот тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море – американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше», – отметил Песков.
Он добавил, что подобные попытки являются «душераздирающим зрелищем», поскольку они повлекут за собой «самые серьезные последствия». При этом российские власти видят выход из этой ситуации: для этого НАТО необходимо прекратить провокации у границ.
Ранее CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщило, что чем холоднее становится погода, тем выше вероятность российского «вторжения» на Украину.
Песков заявил, что Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы.
Представитель Кремля заявил, что страны НАТО должны прекратить провокационную деятельность у границ России и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада.
Экс-командующий Северным флотом заявил о столкновении подлодки НАТО с «Курском»
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Трагическая гибель в 2000 году российской атомной подводной лодки К-141 «Курск» произошла в результате столкновения с субмариной НАТО, следившей за российской АПЛ, заявил адмирал Вячеслав Попов, который на момент трагедии был командующим Северным флотом.
«Подводная лодка, которая столкнулась с «Курском», следила за «Курском», видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр «Курска» привел к потере контакта», – приводит его слова РИА «Новости».
Попов заявил, что «с вероятностью 90% знает наименование» субмарины НАТО, но «нужно иметь доказательства и выложить их», чтобы указать на подлодку. Попов сказал, что доказательства «выложить не может». «Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с «Курском», – сказал он.
По сообщениям СМИ, тогда в районе учений находились АПЛ «Мемфис» и «Толидо» ВМС США, а также «Сплендид» ВМС Великобритании. Вашингтон и Лондон ответили отказом на запрос Минобороны России об инспекции подлодок, США и Великобритания заявили, что те находятся в рабочем состоянии.
В 2000 году Попов заявил, что для него «главной версией является столкновение с неустановленной пока подводной лодкой, которая ударила в самое уязвимое место нашей лодки этого проекта, конечно, неосознанно». Тогда он не указал ее принадлежность и тот факт, что знает ее название.
Гибель атомной подлодки «Курск» произошла 12 августа 2000 года в Баренцевом море во время учений Северного флота. От взрыва на борту подлодка затонула, погибли 118 человек. По выводам правительственной комиссии, причиной гибели экипажа стал взрыв торпеды в носовом отсеке субмарины.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала версии гибели подлодки «Курск», в том числе версию с участием иностранной подлодки.
Адмирал объяснил происхождение сигналов SOS при гибели «Курска»
Сигналы SOS 12 августа 2000 года подавала не российская атомная подводная лодка «Курск», а находившаяся рядом и получившая повреждения субмарина НАТО, заявил адмирал Вячеслав Попов, который на момент катастрофы занимал должность командующего Северным флотом.
«Курск» затонул в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров – по официальной версии, в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса в ходе учений Северного флота. Все 118 членов экипажа погибли.
«Звуки, которые... Стуки, точнее, естественно, нами были записаны, и я отправил их на берег вертолетом в лабораторию акустическую для анализа. Я получил доклад, что стуки эти подаются не рукой человека непосредственно, а подаются механизмом, каким-то автоматом, механизмом. Вот, и подчеркиваю, у нас на наших подводных лодках ни таких механизмов, ни систем для подачи этих, этого сигнала у нас нет. Поэтому подавать его могла только подводная лодка иностранная», – передает РИА «Новости» слова Попова.
По его словам, акустики на крейсере «Петр Великий» обнаружили металлические стуки, которые по чередованию звуков, порядку их передачи обозначали сигнал SOS. После их фиксации корабли направились в этот район, предполагая, что возможно, это подводники «Курска».
По словам Попова, приблизившись к источнику этих звуков, специалисты обнаружили признаки неподвижного подводного объекта на грунте, и последующий анализ показал, что это была иностранная подводная лодка. И неподалеку от нее затем акустические системы обнаружили непосредственно «Курск», отметил адмирал.
«Глубоко убежден, что это была иностранная подводная лодка, которая тоже пострадала, и пострадала в результате двух элементов: в результате столкновения с «Курском» и последующего большого взрыва боезапаса на «Курске». Вот эти два фактора повредили и ее», – сказал Попов.
По его словам, противолодочная авиация ВМФ России обнаружила столкнувшуюся с российской атомной подлодкой «Курск» иностранную субмарину у берегов Норвегии.
«Она (иностранная подлодка) некоторое время находилась на грунте, восстанавливала свою способность двигаться. И когда восстановила, она пошла к себе в базу, что было зафиксировано и нашей противолодочной авиацией уже у берегов Норвегии», – сказал Попов.
Он напомнил, что учения Северного флота в августе 2000 года проходили в том числе в нейтральных водах.
«А задача, одна из задач, а в мирное время ее считать можно одной из главных задач – ведение разведки силами подводных лодок. Там не одна была подводная лодка, по моим данным, их было три подводные лодки, они вели нормальную разведку, заведомо зная, что будет проводиться на Северном флоте большое учение», – сказал адмирал.
Ранее Попов заявил, что «Курск» погиб в результате столкновения с субмариной НАТО, и ее название ему известно «с вероятностью 90%». Однако, по словам адмирала, «чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их», а он этого сделать не может. По его предположению, натовская подлодка следила за «Курском», но слишком сильно приблизилась к нему, «либо маневр «Курска» привел к потере контакта».
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала версии гибели подлодки «Курск», в том числе версию с участием иностранной подлодки.
Минобороны Норвегии отреагировало на новую версию гибели «Курска»
Пресс-служба министерства обороны Норвегии, комментируя версию адмирала Вячеслава Попова о гибели подлодки «Курск» из-за столкновения с подлодкой НАТО, заявила, что причины ЧП установлены российской комиссией.
«Трагическое происшествие с подводной лодкой «Курск» 21 год назад потрясло Норвегию, которая также является морской державой. Гибель 118 человек, как установила российская комиссия, расследовавшая ЧП, произошла из-за взрыва торпеды», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы, где добавивили, что Норвегия в дни ЧП предлагала России помощь в спасательной операции.
Ранее адмирал Вячеслав Попов, который на момент трагедии был командующим Северным флотом, сообщил, что трагическая гибель в 2000 году российской атомной подводной лодки К-141 «Курск» произошла в результате столкновения с субмариной НАТО, следившей за российской АПЛ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать версию адмирала Вячеслава Попова о гибели подлодки «Курск» из-за столкновения с подлодкой НАТО, он пояснил, что было следствие, которое пришло к окончательному выводу.
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Лавров назвал одну из тем предстоящей встречи Путина и Байдена
Москва и Вашингтон обсуждают детали нового контакта президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена, лидеры затронут тему Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«В ходе очередного контакта между нашими президентами, его время и другие параметры сейчас обсуждаются, несомненно, украинская тема так или иначе возникнет», – цитирует ТАСС Лаврова.
Глава МИД напомнил, что во время саммита в Женеве Байден подтвердил приверженность Минским договоренностям, признав необходимость выполнять и ту их часть, которая предполагает особый статус Донбасса.
«Это обсуждалось, и когда у нас была заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд. Мы исходим из того, что Соединенные Штаты все-таки, может быть, чуть лучше понимают нынешнюю ситуацию. Но то, что они могут повлиять на Киев сильнее, чем любой другой, наверное, это ни у кого сомнений не вызывает», – заявил министр.
Как указал Лавров, у российской стороны были контакты по Украине и с предыдущей американской администрацией.
«Есть нормандский формат, и есть самый главный механизм, который реализует договоренности, заключенные в минском Комплексе мер и в последующих решениях, имею в виду Контактную группу, где напрямую работают Донецк, Луганск и Киев при помощи ОБСЕ и РФ. Выполнять все договоренности, которые были заключены в Минске, необходимо именно в этом формате», – заявил он.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что контакты президентов России и США могут состояться до конца 2021 года, «но может быть и позже». По его словам, «конкретных сроков пока нет». Он также сообщил, что темами переговоров во время онлайн-встречи Путина и Байдена станут Украина и НАТО.
Напомним, первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана.
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В США гиперзвуковое оружие Китая назвали «преодолевшим ограничения физики»
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Китай во время испытания гиперзвукового оружия в июле запустил ракету с планирующего летательного аппарата – глайдера, который двигался со скоростью в пять раз больше скорости звука, сообщили американские СМИ, заявив, что Пекин «преодолел ограничения физики».
Как пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, ранее ни одна страна не демонстрировала такие технологии. Аппарат, способный нести ядерные боеголовки, якобы сумел запустить ракету во время полета в атмосфере над Южно-Китайским морем. Эксперты Пентагона пока не знают, как Китай «преодолел ограничения физики». Некоторые из них считают, что в ходе испытаний была запущена ракета «воздух-воздух», другие полагают, что это могли быть «средства радиоэлектронной борьбы», которые призваны вывести из строя системы ПРО противника, передает РИА «Новости».
Белый дом отказался комментировать эту информацию, но заявил, что обеспокоен в связи с проведенным в июле испытанием. Посольство Китая в США сообщило изданию, что ему «не известно» об испытании ракеты. Представитель диппредставительства подчеркнул, что КНР «совершенно не заинтересована в гонке вооружений с другими странами».
Газета также отмечает, что американские официальные лица «прекрасно осознают», что Китай опережает Соединенные Штаты в сфере гиперзвукового оружия. Июльское испытание показало, что Ракетные силы КНР «развиваются даже быстрее, чем многие прогнозировали», пишет издание.
Напомним, 16 октября Financial Times со ссылкой на источники сообщало, еще в августе КНР испытала гиперзвуковую ракету, способную нести ядерный заряд, которая облетела земной шар. Как утверждало издание, ссылаясь на данные двух людей, знакомых с китайскими испытаниями, теоретически это оружие может пролететь над Южным полюсом. Это стало бы большой проблемой для американских военных, потому что их системы ПРО сосредоточены на северном полярном направлении. Китай опроверг испытания гиперзвукового оружия. Эксперты газеты «ВЗГЛЯД» назвали китайскую гиперзвуковую ракету старой советской разработкой.
СВР: Положение дел вокруг Украины похоже на ситуацию в Грузии в преддверии событий 2008 года
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Нынешнее положение дел вокруг Украины похоже на ситуацию в Грузии в преддверии событий 2008 года, есть информация об усилении военного присутствия Украины в приграничных районах с Россией и Белоруссией.
«Вызывает крайнюю обеспокоенность провокационная политика США и Евросоюза, которая сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности. Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда Михаил Саакашвили «сорвался с цепи» и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось»,— говорится в распространенном заявлении пресс-бюро СВР.
До этого в СВР назвали ложью заявления Госдепа о концентрации Россией сил на границе Украины.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Запад намерено «подтягивает» Россию к миграционному кризису на польско-белорусской границе, чтобы использовать это как «тяжеловесный» фактор для обвинений.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вбросами публикацию о готовящемся российском «вторжении» на Украину, по его словам, западные политики и СМИ намеренно пытаются спровоцировать Россию заявлениями о якобы подготовке «вторжения» на Украину.
Так, CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщило, что чем холоднее становится погода, тем выше вероятность российского «вторжения» на Украину.
Песков заявил, что Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы.
Представитель Кремля заявил, что страны НАТО должны прекратить провокационную деятельность у границ России и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Москву обвиняют не только в якобы наращивании войск у украинских границ, но и в провоцировании миграционного кризиса.
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В России предостерегли США от поставок «Стингеров» Украине
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«Поставка «Стингеров» Киеву спровоцирует всплеск террористических атак в Европе, поскольку коррупционные украинские власти перепродадут оружие преступным группировкам», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее источники CNN сообщили о готовности США отправить на Украину военных советников, ПЗРК «Стингер» и вертолеты Ми-17.
«Это очень опасная поставка, ведь Украина сегодня представляет собой проходной двор для международных преступных группировок, в том числе и для тех, кто занимается незаконным экспортом оружия. В итоге коррупция в администрации Зеленского может привести к тому, что «Стингеры» с помощью сложных схем попадут в руки террористов, которые орудуют на территории Европы и Азии», – пояснил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Таким образом «Стингеры» могут применяться на подлетной территории аэропортов для атак на гражданские авиалайнеры, в том числе – российские. «Но США понимают, что не смогут в достаточной степени проконтролировать условия хранения и возможного применения оружия, поэтому, я думаю, они не будут поставлять ПЗРК Украине», – добавил аналитик.
«США могут поставить Украине «Стингеры» вместо комплексов Patriot, которые официальный Киев неоднократно просил у Вашингтона», – сказал в свою очередь военный эксперт Алексей Леонков. Но область возможного применения таких ПЗРК предположить трудно.
«Возможно, американские инструкторы научат украинских специалистов проникать на территорию республик Донбасса, Белоруссии и России, чтобы те оттуда осуществляли атаки против гражданских самолетов», – допустил собеседник.
«Что касается вертолетов Ми-17, то здесь речь идет, скорее всего, о тех машинах, которые были предназначены для Афганистана. Мы их поставили американцам, когда у нас были более-менее нормальные отношения, потому что их вертолеты Chinook в Афганистане оказались малоприменимы. А теперь США свернули афганскую миссию. И чтобы не утилизировать Ми-17, они могут их передать Украине. Возможно, в кредит», – добавил Леонков.
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Ранее источники CNN сообщили
, что США рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и поставки Киеву различных вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер». Эти шаги, как утверждается, станут ответом на якобы имеющее место наращивание Россией военной группировки на границе с Украиной.
Также обсуждается возможность отправки Киеву вертолетов Ми-17, помимо «Стингеров». Кроме того, по словам источников, в пакет военной помощи Украине могут входить новые противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и минометы. При этом в статье CNN указывается, что в администрации Джо Байдена нет консенсуса в этом вопросе. Некоторые политики считают, что отправка «Стингеров» и вертолетов может быть расценена Россией как серьезная эскалация конфликта.
Накануне руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. В свою очередь бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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WSJ: США не убедили Европу в намерении России напасть на Украину
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США не смогли убедить ЕС в том, что Москва якобы готовится «атаковать Киев», сообщает Wall Street Journal со ссылкой на двух европейских дипломатов.
Источники сообщили, что после получения предупреждения в начале ноября, чиновники из стран ЕС снизили степень опасений по поводу якобы готовящегося нападения. «Свежая информация от США была призвана усилить озабоченность у стран ЕС», – приводит слова дипломатов сот ссылкой на издание РИА «Новости».
Wall Street Journal сообщает, что новые данные повысили обеспокоенность, однако «некоторые европейские столицы все еще не убедились в том, что Россия планирует атаку на Украину», при этом о каких именно странах говорится, не уточняется.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что западные политики и СМИ намеренно пытаются спровоцировать Россию заявлениями о якобы подготовке «вторжения» на Украину.
Так, CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщило, что чем холоднее становится погода, тем выше вероятность российского «вторжения» на Украину.
Песков заявил, что Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы.
Представитель Кремля заявил, что страны НАТО должны прекратить провокационную деятельность у границ России и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Москву обвиняют не только в якобы наращивании войск у украинских границ, но и в провоцировании миграционного кризиса.
Российские саперы решили разминировать закрытый с 1993 года аэропорт Сухума
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Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Южного военного округа прибыли в Абхазию для разминирования территории международного аэропорта в Сухуме, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
По его словам, мероприятия по обнаружению и разминированию неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов организованы на основании обращения премьер-министра Абхазии на имя первого замминистра обороны – начальника генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.
«В соответствии с решением руководства Вооруженных сил России и ЮВО военнослужащие инженерно-саперного подразделения совершили механизированный марш на военной технике из Ханкалы в Гудауту», – передает РИА «Новости» слова Астафьева.
Специалисты размещены на территории военной базы ЮВО в Абхазии, после подготовительных мероприятий они приступят к очистке территории от боеприпасов. Весь личный состав прошел подготовку в специальных учебных центрах Минобороны России и имеет допуск к работам со взрывоопасными предметами.
Расположенный в 18 километрах от города сухумский аэропорт был построен в 1960-е и до 1993 года, когда был закрыт, мог принимать в высокий сезон до пяти тысяч пассажиров в сутки.
Руководство Абхазии не раз планировало восстановить авиагавань и начать полеты. На прошедшем в мае международном туристическом форуме президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что аэропорт планирует начать принимать первые рейсы к январю 2024 года. На подготовку проекта по запуску аэропорта планируется потратить около 120 миллионов рублей.
Напомним, в феврале глава Росавиации Александр Нерадько встретился в Москве с вице-премьером Абхазии, министром экономики Кристиной Озган и пообещал помочь в восстановлении аэропорта Сухума.
Шойгу заявил об отработке бомбардировщиками США условных ракетных ударов по России
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У российских границ начались активные действия стратегической бомбардировочной авиации ВВС США, летчики отрабатывают тактику нанесения ракетных ударов заявил, глава Минобороны России Сергей Шойгу.
«В настоящее время отмечаем значительное увеличение количества полетов непосредственно у восточных рубежей России. Только в 2020 году над акваторией Охотского моря стратегическая авиация Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки выполнила 22 полета, в то время как в 2019 году их было всего три», – сказал Шойгу в ходе беседы с китайским коллегой Вэй Фэнхэ, передает ТАСС.
По его словам, во время таких мероприятий американские летчики отрабатывают «выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара».
«Во всех случаях наши средства противовоздушной обороны своевременно обнаруживали американские стратегические бомбардировщики, устанавливали непрерывный контроль и осуществляли меры по предотвращению инцидентов», – подчеркнул он.
Глава ведомства добавил, что российско-китайская координация на этом фоне становится стабилизирующим фактором в мировых делах.
Ранее Шойгу докладывал президенту Владимиру Путину об успешно проведенном патрулировании российской и китайской авиации над морями Азиатско-Тихоокеанского региона.
На отдельных этапах патрулирования стратегические ракетоносцы сопровождались японскими F-16 и F-15. Полет продолжался более 10 часов.
Минобороны сообщало, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС и китайские «Хун-6К» проводили совместное патрулирование в Азиатско-тихоокеанском регионе для развития отношений между странами.
США ввели санкции против связанных с «Северным потоком – 2» компаний и кораблей
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Американское министерство финансов ввело санкции против базирующейся на Кипре компании Transadria и судна под российским флагом Marlin, сообщают информационные агентства.
Санкции вводятся на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года, передает ТАСС.
Ранее Госдепартамент США предложил Конгрессу США в качестве целей для вероятного введения санкций по «Северному потоку – 2» два судна и связанную с Россией компанию Transadria Ltd («Трансадрия»). В отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно «Марлин» (Marlin) будет отнесено к заблокированной собственности, пояснил заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен.
Госсекретарь не уточнял название второго судна, упомянутого в докладе. По сведениям Bloomberg, речь идет о судне «Блю шип» (Blue Ship). По словам источников, «Блю шип» включили в список, поскольку судно было задействовано «в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством». По версии Bloomberg, «Трансадрия» базируется на Кипре, но якобы «считается российской подставной компанией».
Антонов отреагировал на угрозы санкций США по «Северному потоку – 2»
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Попытки Соединенных Штатов вести с Россией «диалог через санкции» неприемлемы и нарушают международное право, заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о новых рестрикциях, касающихся газопровода «Северный поток – 2» (Nord Stream 2).
«Американская администрация, будь то республиканцы или демократы, уже несколько лет пытается осложнить российско-европейское энергосотрудничество», – приводит слова Антонова ТАСС.
Посол напомнил, что сначала в Вашингтоне пытались сорвать завершение строительства трубопровода, однако это не удалось. «Теперь здесь стремятся задержать ввод объекта в эксплуатацию. И это при одновременных призывах к России нарастить поставки энергоносителей в Европу для минимизации последствий топливного кризиса», – подчеркнул глава российского диппредставительства в США.
«Диалог через санкции неприемлем и нарушает международное право. Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка», – заявил Антонов.
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Посол подчеркнул также, что Москва категорически отвергает обвинения в своей адрес «относительно российской энергетической политики». «Такие заявления показывают неуважение Соединенных Штатов к своим же союзникам, которые готовы к выстраиванию с нашей страной долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Мы на практике доказали, что являемся надежными партнерами в энергосфере», – добавил дипломат.
Ранее Госдепартамент США предложил Конгрессу США в качестве целей для вероятного введения санкций по «Северному потоку – 2» два судна и связанную с Россией компанию Transadria Ltd («Трансадрия»). В отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно «Марлин» (Marlin) будет отнесено к заблокированной собственности, пояснил Блинкен. Госсекретарь не уточнил название второго судна, упомянутого в докладе. По сведениям Bloomberg, речь идет о судне «Блю шип» (Blue Ship). По словам источников, «Блю шип» включили в список, поскольку судно было задействовано «в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством». По версии Bloomberg, «Трансадрия» базируется на Кипре, но якобы «считается российской подставной компанией».
Напомним, 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». Ранее в Сенате США потребовали от американской администрации решительных мер против «Северного потока – 2».
Российские военные стали патрулировать границу подконтрольной США части Сирии
Российские военные в Сирии начали патрулирование линии разграничения между территориями, которые контролируют Вооруженные силы России и международная коалиция во главе с США, сообщил представитель Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) Виктор Кудинов.
«Это граница, разделяющая подконтрольную территорию международной антитеррористической коалиции, зона «Восток», и зона «Запад», контролируемая Вооруженными силами Российской Федерации. На этих территориях до сих пор не было патрулирования российскими военнослужащими. Это территория, на которой возможны спящие ячейки ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещена в России), на этой территории возможны нарушения законодательства Сирийской Арабской Республики», – передает РИА «Новости» слова Кудинова.
Он добавил, что основная задача работы по патрулированию этой территории состоит в демонстрации присутствия российских Вооруженных сил. Необходимо показать населению, что российские военные здесь есть и готовы оказать помощь. В дальнейшем, при благоприятной обстановке, здесь могут проводиться гуманитарные акции.
«Патрулирование проходило в штатном режиме», – отметил представитель ЦПВС. Сирийские и российские власти неоднократно заявляли, что коалиция находится на территории Сирии незаконно.
Напомним, в конце октября взрыв произошел перед колонной российских военных в Сирии.
На Украине обвинили США в стремлении сорвать переговоры с Россией
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Соединенные Штаты целенаправленно нагнетают напряжение вокруг якобы имеющихся у России военных планов в отношении Украины с целью сорвать переговоры Москвы и Киева по Донбассу, заявил украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
По его мнению, Вашингтон пытается «убить двух зайцев сразу»: помешать договоренностям двух сторон и оказать давление на Кремль. «У американцев другая мотивация: они нагнетают напряжение, чтобы помешать сепаратным переговорам Киева и Москвы за спиной США по урегулированию конфликта на Донбассе. Им важно не допустить договорняка о каком-нибудь госсовете (что фактически будет означать федерализацию Украины), «формуле Штайнмайера» или кластерах», – передает РИА «Новости» слова Жданова в статье для издания «Главред».
Обозреватель предположил, что Соединенные Штаты намеренно искажают факты о «российской агрессии», поскольку не хотят «уходить из Украины». В свою очередь, президент Владимир Зеленский использует военную риторику, чтобы «хоть как-то спасти свой рейтинг».
«Американцы занервничали из-за этих переговоров, потому что у них в Украине очень большой интерес – как сказала одна конгрессвумен, Штаты не могут просто встать и уйти из Украины, так как слишком уж много денег в нее вложено», – пояснил автор публикации. Жданов подчеркнул, что Россия – последняя страна, которая заинтересована воевать с Украиной.
Накануне в Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину. Ранее в Госдепартаменте США заявили о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщили о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США заявили также о «тесных контактах» с властями Украины.
Накануне в Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
В прошлый понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в альянсе якобы заметили «движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине. 13 ноября в администрации президента США Джо Байдена сообщали, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
10 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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