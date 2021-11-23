Путин отметил важность поддержания отношений с Палестиной

Президент России Владимир Путин встретился в Сочи с главой Палестины Махмудом Аббасом и заявил о необходимости регулярно встречаться и поддерживать отношения, а также обмениваться мнениями по ситуации на Ближнем Востоке.

«Мы безусловно должны регулярно встречаться, поддерживать наши отношения. Очень важно обмениваться текущей актуальной ситуацией по тому, как складывается обстановка на Ближнем Востоке в целом и на палестинском треке в частности», – передает его слова РИА «Новости».

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«Нужно, конечно, выстраивать эту работу как можно быстрее», – призвал президент.

«Мы понимаем, в какой ситуации все мы живем... Кроме давления, которое оказывается извне, кроме напряженной ситуации в регионе с соседями, еще и коронавирусная инфекция вносит свой вклад в обстановку», – сказал российский лидер.

«Вы знаете, что Россия предпринимает усилия для того, чтобы поддержать Палестину по этому направлению: предоставляем соответствующие медицинские препараты, вакцины, в Палестину выезжают наши специалисты-медики», – подчеркнул Путин.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в ходе переговоров Путина с лидером Палестины Махмудом Аббасом ожидается «достаточно обстоятельное общение».