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Самолет с отказавшим двигателем аварийно сел на Камчатке
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Самолет Як-40 совершил аварийную посадку в селе Тиличики на Камчатке после отказа двигателя, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.
«Самолет Як-40 «Камчатского авиационного предприятия» выполнял рейс из аэропорта Тиличики в Петропавловск-Камчатский. Из-за остановки одного из двигателей командир экипажа принял решение вернуться в село», – приводит текст сообщения пресс-службы РИА «Новости».
На борту находились 13 пассажиров, при посадке пассажиры, груз и само воздушное судно не пострадали.
«Сейчас проводится проверка ситуации камчатским межрегиональным управлением воздушного транспорта Росавиации. Также проводится расследование по данному факту. Все пассажиры сегодня другим рейсом отправятся в Петропавловск-Камчатский», – приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожного строительства региона Владимира Каюмова.
У Камчатского авиационного предприятия три самолета Як-40. Они проходили капитальный ремонт в Минске в 2013, 2015 и 2017 годах.
Напомним, 23 сентября на Камчатке пропала связь с вертолетом Ка-27, который принадлежал 5-му отдельному авиационному отряду ФСБ. Позже были найдены останки жертв крушения.
Кроме того, 22 сентября в 38 километрах от аэропорта Хабаровска пропал с радаров самолет Ан-26. Его обломки были найдены на вершине хребта Большехехцирского государственного природного заповедника. На борту находился экипаж из шести человек, все они погибли.
Помимо этого, 12 августа в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника упал вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа. Тела всех жертв катастрофы Ми-8 нашли.
Напомним также, 6 июля была утеряна связь с пассажирским самолетом Ан-26, совершавшим перелет из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Обломки воздушного судна были обнаружены неподалеку от пункта назначения воздушного судна на Камчатке. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Спасатели нашли и идентифицировали фрагменты тел всех погибших.
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В ЛНР и ДНР отреагировали на заявления Киева о применении «Джавелинов» в Донбассе
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«Это нарочито показательный политический шаг, с помощью которого Киев стремится и дальше размывать договорные механизмы минского процесса», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР в Минске Родион Мирошник. Ранее на Украине заявили о применении в Донбассе американских противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».
«Точно такую же тактику использовал Киев, говоря о применении турецких беспилотников «Байрактар» в Донбассе. До сегодняшнего дня у нас нет никаких подтверждений этому. Аналогично выглядит и ситуация с противотанковыми ракетными комплексами «Джавелин», – считает представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске Родион Мирошник.
«Это нарочито показательный политический шаг, с помощью которого Киев стремится и дальше размывать договорные механизмы минского процесса. Задача таких заявлений – показать, что Украина не собирается выполнять взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений, – полагает собеседник. – Это касается как Комплекса мер по их имплементации, так и подписанных год назад дополнительных мер по устойчивому и всеобъемлющему прекращению огня. И там, и там есть пункты, запрещающие использование такого рода вооружений».
«При этом поведение Киева не вызывает серьезной обеспокоенности ни у западных «гарантов» Минских соглашений, ни у их заокеанских кураторов. Напомню, что Франция и Германия взяли на себя роль посредников в переговорах, а США проголосовали за соответствующую резолюцию Совбеза ООН. Фактически такого рода действия Украины и отсутствие реакции Запада демонстрируют демонтаж международно-договорного механизма», – уточнил собеседник.
Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский также уверен, что комплексы «Джавелин» в Донбассе никто не применял. «Это самонаводящаяся ракета, которая используется для нанесения удара по бронетехнике. За последнее время у нас не было случаев поражения танков. Так что слова руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины – это ложь», – убежден он.
«Это скорее политико-психологическая атака, которая нужна Украине для поддержки своих бойцов. В условиях нагнетания истерии по поводу возможного вторжения России на Украину, такие заявления необходимы, чтобы поддержать боевой дух в армии и избежать в случае чего массового дезертирства», – подытожил Бердичевский.
Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска в Донбассе применили американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин».
Как передает главный редактор Military Times Говард Олтмен слова Буданова, «Джавелины» «наряду с дронами турецкого производства обладают значительной психологической сдерживающей» силой. По версии Буданова, эти вооружения заставляют «россиян дважды подумать перед атакой». Накануне Буданов утверждал, что Россия якобы готовится к нападению на Украину в конце января – начале февраля 2022 года.
В октябре украинский генштаб отчитался о первом боевом применении ударных беспилотников «Байрактар» турецкого производства в Донбассе. По версии украинских СМИ, дроны использовались «для уничтожения российской артиллерии». Отметим, что Киев отказывается признавать конфликт в Донбассе внутриукраинским и продолжает утверждать, что в Донбассе якобы действуют российские войска.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что «Байрактар» Зеленского возмутил Европу.
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Москва выразила тревогу в связи с позицией Германии и Франции по Минским соглашениям
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Упрямство Германии и Франции в вопросе выполнения Минских соглашений Киевом вызывает в Москве лишь тревогу, заявил 22 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
«И Донецк, и Луганск соответствующие обязательства выполняют. Украина из них публично вышла. И вместо того, чтобы дать Украине по рукам и заставить своих клиентов в Киеве выполнять то, что было согласовано, нам говорят: «Давайте лучше еще раз соберемся в нормандском формате», – цитирует Лаврова ТАСС.
По словам российского политика, такая реакция ни к чему не приведет. Упрямство европейских политиков тревожит. Министр отметил, что Берлин и Париж не желают поддерживать выполнение Минских соглашений, оправдывая действия украинских политиков.
Напомним, в феврале 2015 года в Минске после переговоров лидеров «нормандской четверки» стороны подписали соглашение по мирному урегулированию конфликта. Комплекс мер по решению этого вопроса получил название Минские соглашения. Идеи до сих пор остаются нереализованными.
Адмирал объяснил происхождение сигналов SOS при гибели «Курска»
Сигналы SOS 12 августа 2000 года подавала не российская атомная подводная лодка «Курск», а находившаяся рядом и получившая повреждения субмарина НАТО, заявил адмирал Вячеслав Попов, который на момент катастрофы занимал должность командующего Северным флотом.
«Курск» затонул в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров – по официальной версии, в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса в ходе учений Северного флота. Все 118 членов экипажа погибли.
«Звуки, которые... Стуки, точнее, естественно, нами были записаны, и я отправил их на берег вертолетом в лабораторию акустическую для анализа. Я получил доклад, что стуки эти подаются не рукой человека непосредственно, а подаются механизмом, каким-то автоматом, механизмом. Вот, и подчеркиваю, у нас на наших подводных лодках ни таких механизмов, ни систем для подачи этих, этого сигнала у нас нет. Поэтому подавать его могла только подводная лодка иностранная», – передает РИА «Новости» слова Попова.
По его словам, акустики на крейсере «Петр Великий» обнаружили металлические стуки, которые по чередованию звуков, порядку их передачи обозначали сигнал SOS. После их фиксации корабли направились в этот район, предполагая, что возможно, это подводники «Курска».
По словам Попова, приблизившись к источнику этих звуков, специалисты обнаружили признаки неподвижного подводного объекта на грунте, и последующий анализ показал, что это была иностранная подводная лодка. И неподалеку от нее затем акустические системы обнаружили непосредственно «Курск», отметил адмирал.
«Глубоко убежден, что это была иностранная подводная лодка, которая тоже пострадала, и пострадала в результате двух элементов: в результате столкновения с «Курском» и последующего большого взрыва боезапаса на «Курске». Вот эти два фактора повредили и ее», – сказал Попов.
По его словам, противолодочная авиация ВМФ России обнаружила столкнувшуюся с российской атомной подлодкой «Курск» иностранную субмарину у берегов Норвегии.
«Она (иностранная подлодка) некоторое время находилась на грунте, восстанавливала свою способность двигаться. И когда восстановила, она пошла к себе в базу, что было зафиксировано и нашей противолодочной авиацией уже у берегов Норвегии», – сказал Попов.
Он напомнил, что учения Северного флота в августе 2000 года проходили в том числе в нейтральных водах.
«А задача, одна из задач, а в мирное время ее считать можно одной из главных задач – ведение разведки силами подводных лодок. Там не одна была подводная лодка, по моим данным, их было три подводные лодки, они вели нормальную разведку, заведомо зная, что будет проводиться на Северном флоте большое учение», – сказал адмирал.
Ранее Попов заявил, что «Курск» погиб в результате столкновения с субмариной НАТО, и ее название ему известно «с вероятностью 90%». Однако, по словам адмирала, «чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их», а он этого сделать не может. По его предположению, натовская подлодка следила за «Курском», но слишком сильно приблизилась к нему, «либо маневр «Курска» привел к потере контакта».
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала версии гибели подлодки «Курск», в том числе версию с участием иностранной подлодки.
Газпром уведомил Молдавию об отключении газа через 48 часов
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Газпром подписал контракт с Молдавией при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, компания уведомила молдавскую сторону, что через 48 часов прекратит поставки, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж, заявил представитель Газпрома Сергей Куприянов в эфире телеканала «Россия 24».
В компании заявили, что крайне разочарованы невыполнением Молдавией обязательств.
«Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдавии, руководствуясь стремлением сохранить для Молдавии возможности выплаты ее долговых обязательств в отношении Газпрома, а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, Газпромом было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет сто процентов текущих платежей за газ», – приводит РИА «Новости» слова Куприянова.
«Очередной срок текущих платежей – сегодня, 22 ноября. Платежа нет. В связи с этим сегодня Газпром в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдавию будут остановлены», – добавил он.
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается.
При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. В Молдавии также заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом в следующем году.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Россия спасла Молдавию и что кроется за новым соглашением.
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В Госдуме выступили против запрета на упоминание национальности преступника в СМИ
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«Подобная идея нарушает 282-ю статью УК РФ, создает напряженность в обществе и препятствует работе правоохранительных органов», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Михаил Делягин. Ранее парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, запрещающий упоминать в СМИ национальность преступника.
«У любого человека есть родители и национальность, а любая национальность связана с культурой поведения: в одних и тех же ситуациях представители разных культур поступают по-разному. Если бы человек в момент совершения преступления становился инкубаторским цыпленком, тогда подход, предлагаемый этим законопроектом, был бы справедлив. Но преступник до и после злодеяния остается тем же человеком. Поэтому эта инициатива содержательно неправильная», – пояснил депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия – За правду» Михаил Делягин.
Кроме того, по его словам, такой закон создаст проблемы для правоохранительных органов и для профилактики преступлений, в том числе с помощью СМИ, потому что силовики обязаны учитывать стереотипы поведения преступника, исходя в том числе из его культуры и национальности.
«К примеру, ФБР имеет криминалистические данные по всем национальностям, вплоть до пуэрториканской преступности, которую они отличают от мексиканской. Внешне преступников не отличить, но они различаются по типу поведения. Данный законопроект – это способ дезорганизации работы правоохранительных органов. Можно предположить, что продвижение этого закона будет на руку этнической организованной преступности», – подчеркнул парламентарий.
«Кроме того, в случае запрета указания национальности, в обществе цензурные этнонимы будут заменяться нецензурными. Уже сейчас некоторая часть общества вместо слова «кавказцы» использует слово «звери». Согласитесь, кавказцы – не звери, и они сами не хотят, чтоб их так называли», – добавил политик.
Также, по мнению Делягина, внесенный законопроект подпадает под статью 282 Уголовного кодекса о разжигании межнациональной розни, поскольку в общественном сознании создается ощущение того, что преступники пытаются обеспечить себе меньшую опознаваемость. «Думаю, сейчас многие честные и хорошие люди участвуют в провокации, поддерживая этот документ, в силу своих эмоций. И им нужно раскрывать глаза на суть обсуждаемого законопроекта», – сказал депутат.
Имеет ли для вас значение этническая принадлежность человека, обвиняемого в резонансном преступлении?
«Если дело дойдет до обсуждения этого законопроекта в Госдуме, то я постараюсь высказаться против и буду голосовать против», – пообещал депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, этот законопроект невыгоден как раз тем малым национальностям, которых традиционно подозревают в повышенной готовности к преступлениям.
«Если перестать указывать национальности преступников, то массовое сознание начнет подозревать именно эти национальности во всех злодеяниях. А если упоминать национальности всех нарушителей закона – от русских до цыган, то реальная картина, скорее всего, покажет отсутствие какой-либо напряженности по этому вопросу», – пояснил парламентарий.
В ЛДПР, вероятно, также выступят против законопроекта. «Я категорически против этой инициативы, в том числе и на фоне того, что наше правительство выступает за все большее привлечение мигрантов. Мы видим, что уровень этнической преступности растет», – считает депутат Госдумы, член фракции ЛДПР Алексей Журавлев.
«Почему мы не должны знать полной информации о том, кто совершает преступление и из-за чего у нас растет преступность? Насколько я знаю, лидер партии Владимир Жириновский придерживается схожей точки зрения. В этом плане у нас схожие позиции», – заключил Журавлев.
В понедельник парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект, запрещающий распространение в СМИ сведений о национальности преступника. Документ опубликован в электронной базе данных палаты.
По мнению авторов законопроекта, «распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности».
«В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны», – говорится в сопутствующих документу материалах.
Ранее генерал полиции в отставке Владимир Ворожцов рассказал газете ВЗГЛЯД, что коррупция и угрозы развязали руки этнической преступности. Ворожцов также выступил за то, чтобы указывать национальность преступника в СМИ, если известно, что данный вид преступлений характерен для криминалитета из определенного этноса.
«Если мы не будем называть национальность преступника, не будем уточнять, что одним видом преступлений занимаются выходцы из Грузии, а другим – приезжие из Узбекистана, мы будем обезоруживать оперативные отделы, следственный аппарат, службы профилактики и местные органы власти в каждом регионе. А мы должны, в том числе и через СМИ, ориентировать их на предмет склонности тех или иных этнических групп и диаспор к преступлениям определенной направленности», – резюмировал собеседник.
Напомним, последним громким делом, после которого в очередной раз в России подняли вопрос об указании национальности подозреваемых в преступлении, стало избиение отца с сыном в Новой Москве.
После него главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала в Telegram-канале случай в Новой Москве, написав, что «все эти «приезжие» и «лица кавказской национальности» допрыгаются» до того, что «в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро».
В ответ глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что уже устал от обвинений, звучащих в адрес кавказцев по любому поводу. Позднее Кадыров и Симоньян прекратили спор, который возник из-за слов о выходцах с Кавказа.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как России решать проблему этнической преступности.
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Кремль спросили о версии гибели «Курска» из-за столкновения с подлодкой НАТО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать версию адмирала Вячеслава Попова о гибели подлодки «Курск» из-за столкновения с подлодкой НАТО, он пояснил, что было следствие, которое пришло к окончательному выводу.
«Мы ее (версию) оставляем абсолютно без комментариев. Вы знаете, что было следствие, следствие пришло к окончательному выводу, и поэтому появление каких-то других гипотез мы не хотим комментировать», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Ранее адмирал Вячеслав Попов, который на момент трагедии был командующим Северным флотом, сообщил, что трагическая гибель в 2000 году российской атомной подводной лодки К-141 «Курск» произошла в результате столкновения с субмариной НАТО, следившей за российской АПЛ.
Путин заявил премьеру Италии об отказе Киева выполнять Минские соглашения
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Президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Марио Драги подчеркнул, что Киев отказывается от выполнения Минских соглашений и «нормандских» договоренностей, сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин подчеркнул, что Киев по-прежнему упорно отказывается от выполнения Минских соглашений и достигнутых в «нормандском» формате договоренностей», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин заявил, что провокационные шаги Киева по намеренному обострению ситуации в Донбассе вызывают озабоченность.
«Особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в Донбассе, в том числе применение запрещенных минским комплексом мер вооружений», – сообщили в пресс-службе.
Также Путин и Драги отметили целесообразность налаживания взаимодействия ЕС с Минском для урегулирования миграционного кризиса.
«С обеих сторон отмечена целесообразность налаживания на практике взаимодействия Евросоюза с Минском для скорейшего урегулирования кризиса в соответствии с нормами гуманитарного права – о чем шла речь в ходе недавних телефонных контактов президента Белоруссии Александра Лукашенко с исполняющей обязанности федерального канцлера Германии Ангелой Меркель», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Драги обсудил по телефону с Путиным ситуацию на Украине и на границе Польши и Белоруссии.
В Татарстане в общественном транспорте произошли драки из-за проверок QR-кодов
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В Казани пассажир автобуса в ответ на просьбу предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе ударил кондуктора и брызнул в глаза перцовым баллончиком.
Инцидент произошел в автобусе № 31 в Казани. В другом автобусе кондуктору сломали нос. По словам пострадавшей, пассажир пытался проехать по чужому проездному, а на просьбу оплатить проезд, набросился на женщину, передает Telegram-канал «ВТатарстанеПоймут».
По данным канала, к обеду из казанских трамваев и троллейбусов вывели почти 800 человек без QR-кода. При этом двоих пассажиров пришлось забрать полиции.
В метро Казани также не пускают без QR-кода.
«В метрополитене трех конфликтных пассажиров передали полиции, 126 человек пытались пройти без QR-кода, недействительные коды оказались у 11 жителей, с истекшим сроком – семь человек. 96 пассажиров пытались пройти по справкам с вакциной первого компонента и четыре человека с двумя прививками, но с отсутствующим QR-кодом», – говорится в сообщении в Telegram-канале «Метроэлектротранс Казань».
Напомним, 22 ноября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса.
Запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода вызвал резкий рост цен на такси в Казани.
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В США гиперзвуковое оружие Китая назвали «преодолевшим ограничения физики»
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Китай во время испытания гиперзвукового оружия в июле запустил ракету с планирующего летательного аппарата – глайдера, который двигался со скоростью в пять раз больше скорости звука, сообщили американские СМИ, заявив, что Пекин «преодолел ограничения физики».
Как пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, ранее ни одна страна не демонстрировала такие технологии. Аппарат, способный нести ядерные боеголовки, якобы сумел запустить ракету во время полета в атмосфере над Южно-Китайским морем. Эксперты Пентагона пока не знают, как Китай «преодолел ограничения физики». Некоторые из них считают, что в ходе испытаний была запущена ракета «воздух-воздух», другие полагают, что это могли быть «средства радиоэлектронной борьбы», которые призваны вывести из строя системы ПРО противника, передает РИА «Новости».
Белый дом отказался комментировать эту информацию, но заявил, что обеспокоен в связи с проведенным в июле испытанием. Посольство Китая в США сообщило изданию, что ему «не известно» об испытании ракеты. Представитель диппредставительства подчеркнул, что КНР «совершенно не заинтересована в гонке вооружений с другими странами».
Газета также отмечает, что американские официальные лица «прекрасно осознают», что Китай опережает Соединенные Штаты в сфере гиперзвукового оружия. Июльское испытание показало, что Ракетные силы КНР «развиваются даже быстрее, чем многие прогнозировали», пишет издание.
Напомним, 16 октября Financial Times со ссылкой на источники сообщало, еще в августе КНР испытала гиперзвуковую ракету, способную нести ядерный заряд, которая облетела земной шар. Как утверждало издание, ссылаясь на данные двух людей, знакомых с китайскими испытаниями, теоретически это оружие может пролететь над Южным полюсом. Это стало бы большой проблемой для американских военных, потому что их системы ПРО сосредоточены на северном полярном направлении. Китай опроверг испытания гиперзвукового оружия. Эксперты газеты «ВЗГЛЯД» назвали китайскую гиперзвуковую ракету старой советской разработкой.
Эксперт: Молдавия не способна оплатить даже месяц поставок газа
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«До сих пор Россия была готова идти на ценовые уступки Молдавии. У Кишинева есть сильный аргумент – если у нее не будет газа, то не будет его и у Приднестровья», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Так он прокомментировал заявление Газпрома о возможном прекращении поставок газа Молдавии из-за задержки платежа.
«Если речь идет о текущем платеже Молдавии Газпрому, возникает вопрос – Кишинев не может заплатить даже за один месяц? Тогда сложно считать Молдавию страной, которая самостоятельна хоть в каких-то действиях. Как вообще можно заключать какой-то контракт с государством, если в любой момент оно может заявить: «Мы платить не будем, так как считаем соглашение неправильным»?», – отметил старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
Надо признать, что для небогатой Молдавии с ее уровнем платежеспособности, указанная в договоре с Газпромом стоимость – 450 долларов за 1 тысячу кубометров достаточно высока, отметил Митрахович. «Но во-первых, у них всегда денег не очень много. Во-вторых, они привыкли в последнее время, что можно накапливать долг, а поставки все равно продолжаются. И, по всей видимости, решили поставить на вооружение, на поток подобный подход. Зачем платить, если можно не платить? Если работает такой механизм», – отметил собеседник.
До сих пор Россия была готова идти на ценовые уступки молдавской стороне, и вполне возможно, пойдет и в будущем, полагает Митрахович. «Сейчас все-таки отопительный сезон. Кроме того, у Молдавии есть сильный аргумент – если у нее не будет газа, то не будет его и у Приднестровья, и у живущих там людей с российскими паспортами, – указал эксперт. – Для России это проблема, но у нее есть контраргумент. Приднестровская ГРЭС снабжает электричеством, в том числе, те территории, которые подконтрольны Кишиневу».
Собеседник прогнозирует, что в этот раз молдавская сторона заплатит за поставленный Россией газ. «Но это не избавит нас от необходимости в очередной раз выяснять: 450 долларов за 1 тысячу «кубов» для Молдавии – это приемлемая или неприемлемая цена? Я думаю, нас ждет еще несколько переговоров с Молдавией, они будут говорить, что цена за газ для них все равно высокая», – полагает Митрахович. При этом указанная цена существенно ниже, чем стоимость тысячи «кубов» природного газа на европейской бирже, подчеркнул эксперт. Он также отметил – если бы Молдавия покупала газ у Польши, Румынии или Украины, то он обошелся бы ей существенно дороже 450 долларов.
В понедельник вечером представитель Газпрома Сергей Куприянов сообщил, что через 48 часов компания прекратит поставлять в Молдавию газ, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. «Платежа нет», – констатировал Куприянов и добавил, что российская сторона уведомила молдавских партнеров о последствиях. Чуть позже глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что молдавская сторона уже получила уведомление от Газпрома о возможном прекращении поставок газа, и работает над проблемой погашения задолженности. Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается.
Президент Молдавии Майя Санду ранее благодарила США за помощь в газовой истории, а премьер республики Наталья Гаврилица обвиняла Газпром в «жестокой игре» - за то, что компания «заключила контракт с Кишиневом в трудную для него минуту на очень приличных для Молдавии условиях и дал ей газ на зиму», напомнил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Учитывая поведение Кишинева, вполне закономерен ответ Газпрома – у компании есть не только юридическое, но и полное моральное право на такую реакцию, подчеркнул российский парламентарий.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Россия спасла Молдавию и что кроется за новым соглашением.
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Лавров назвал одну из тем предстоящей встречи Путина и Байдена
Москва и Вашингтон обсуждают детали нового контакта президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена, лидеры затронут тему Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«В ходе очередного контакта между нашими президентами, его время и другие параметры сейчас обсуждаются, несомненно, украинская тема так или иначе возникнет», – цитирует ТАСС Лаврова.
Глава МИД напомнил, что во время саммита в Женеве Байден подтвердил приверженность Минским договоренностям, признав необходимость выполнять и ту их часть, которая предполагает особый статус Донбасса.
«Это обсуждалось, и когда у нас была заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд. Мы исходим из того, что Соединенные Штаты все-таки, может быть, чуть лучше понимают нынешнюю ситуацию. Но то, что они могут повлиять на Киев сильнее, чем любой другой, наверное, это ни у кого сомнений не вызывает», – заявил министр.
Как указал Лавров, у российской стороны были контакты по Украине и с предыдущей американской администрацией.
«Есть нормандский формат, и есть самый главный механизм, который реализует договоренности, заключенные в минском Комплексе мер и в последующих решениях, имею в виду Контактную группу, где напрямую работают Донецк, Луганск и Киев при помощи ОБСЕ и РФ. Выполнять все договоренности, которые были заключены в Минске, необходимо именно в этом формате», – заявил он.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что контакты президентов России и США могут состояться до конца 2021 года, «но может быть и позже». По его словам, «конкретных сроков пока нет». Он также сообщил, что темами переговоров во время онлайн-встречи Путина и Байдена станут Украина и НАТО.
Напомним, первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана.
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Грузия выслала шесть украинцев, включая военного инструктора
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Грузия развернула на границе и выслала обратно шесть прилетевших с Украины пассажиров, вызвавших подозрение, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Среди высланных, по данным телекомпании «Имеди», военный инструктор Паша Кашчук.
Он готовит в том числе членов находящегося на Украине грузинского легиона «Волки».
По данным телекомпании, в Грузии находится руководитель «Грузинского легиона» на Украине Мамука Мамулашвили, который не скрывает своих симпатий к Саакашвили.
Первый вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский заявил «Имеди», что в Грузию намеревались прибыть «хорошо подготовленные военные» – сторонники гражданина Украины, экс-президента Михаила Саакашвили, осужденного на три и шесть лет лишения свободы.
«Не думаю, чтобы у них был ресурс на то, чтобы устроить военный переворот, но они в любом случае – не друзья Грузии», – заявил депутат.
Напомним, накануне экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прекратил голодовку и начал принимать пищу. Бывшего президента Грузии в ночь на субботу перевезли из тюремной больницы в районе Глдани на окраине Тбилиси в военный госпиталь города Гори. Адвокат Саакашвили Ника Гварамия выразил удовлетворение условиями размещения.
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Американское судно с катерами для Украины вошло в Черное море
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Американский сухогруз Ocean Grand, прошел пролив Босфор и зашел в Черное море, он доставит на Украину патрульные катера типа Island, сообщается в Тwitter-аккаунте Yoruk Isık, отслеживающем движение судов через пролив.
Новые катера ВМС Украины называются «Смела» и «Фастов», они размещены на верхней палубе судна, передает «Страна.ua».
Катера везут из американского Балтимора в Одессу в рамках помощи по безопасности более чем на 2,5 млрд долларов, которую Вашингтон оказывает Киеву с 2014 года.
Предполагается, что новые катера должны помочь укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость украинских ВМС с НАТО.
В октябре Пентагон сообщил, что США и Украина заключили контракт на шесть американских патрульных катеров на сумму 84,25 млн долларов.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены поставить Украине до 16 патрульных катеров Mark VI, другое вооружение и военную технику на общую сумму около 600 млн долларов. Mark VI нередко описываются как «новейшие», но ВМС США списывают их – частично из-за ненужности, частично из-за дороговизны эксплуатации.
СВР: Положение дел вокруг Украины похоже на ситуацию в Грузии в преддверии событий 2008 года
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Нынешнее положение дел вокруг Украины похоже на ситуацию в Грузии в преддверии событий 2008 года, есть информация об усилении военного присутствия Украины в приграничных районах с Россией и Белоруссией.
«Вызывает крайнюю обеспокоенность провокационная политика США и Евросоюза, которая сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности. Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда Михаил Саакашвили «сорвался с цепи» и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось»,— говорится в распространенном заявлении пресс-бюро СВР.
До этого в СВР назвали ложью заявления Госдепа о концентрации Россией сил на границе Украины.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Запад намерено «подтягивает» Россию к миграционному кризису на польско-белорусской границе, чтобы использовать это как «тяжеловесный» фактор для обвинений.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вбросами публикацию о готовящемся российском «вторжении» на Украину, по его словам, западные политики и СМИ намеренно пытаются спровоцировать Россию заявлениями о якобы подготовке «вторжения» на Украину.
Так, CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщило, что чем холоднее становится погода, тем выше вероятность российского «вторжения» на Украину.
Песков заявил, что Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы.
Представитель Кремля заявил, что страны НАТО должны прекратить провокационную деятельность у границ России и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Москву обвиняют не только в якобы наращивании войск у украинских границ, но и в провоцировании миграционного кризиса.
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Американцы высмеяли сравнение Украины с «зубастой козой»
Читателей американского издания The Washington Post рассмешила статья журналиста Дэвида Игнатиуса, в которой автор сравнил Украину с «зубастой козой».
«Украина всегда испытывала трудности с созданием мотивированной и надежной национальной армии. Хваленая украинская армия численностью 250 000 человек, переоснащенная, реорганизованная и модернизированная Североатлантическим альянсом, это бумажный тигр. Большая часть этой армии растворится», – выразил уверенность Andrew Clifford, передает РИА «Новости».
В свою очередь Gezhou считает, что США взяли на себя слишком много обязательств в конфликтах на востоке Украины, на Тайване, на Ближнем Востоке.
Тем временем George Cornell отметил, что американцам не нужна война с Россией, поскольку они не готовы сражаться за Украину. «А ваши дети пойдут туда воевать? Вы в своем уме?» – задал он вопрос.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел переговоры с делегацией Сената США на Галифаксском международном форуме по безопасности. Данилов при этом заявил, что Киев «не допустит повторения ситуации 2014 года и сможет дать адекватный ответ».
Напомним, руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что Россия якобы готовится к нападению на Украину в конце января – начале февраля 2022 года.