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Депутат: Критиковать или осуждать власти Татарстана за QR-коды на транспорте нельзя
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«Введение QR-кодов для поездок на общественном транспорте привело к увеличению темпов вакцинации в регионе. Надеюсь, что власти примут необходимые меры и в дальнейшем подобных инцидентов не будет», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов. Ранее в республике имели место драки в общественном транспорте из-за проверок QR-кодов.
«Требования иметь при себе QR-коды возникли не от хорошей жизни. К сожалению, Татарстан далеко не на первым месте по числу привитых. В этом плане решение ввести QR-коды на транспорте продиктовано необходимостью склонить население к вакцинации на фоне роста числа заболевших», – отметил депутат Госдумы от Республики Татарстан, первый зампред комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.
«Решение было принято при отсутствии других работающих инструментов, и не было поспешным или необдуманным, – подчеркнул депутат. – Но, конечно, заранее можно было предугадать, что введение таких мер вызовет у части населения непонимание. Кроме того, как граждане, так и проверяющие могли в какой-то момент невежливо ответить или неправильно что-то истолковать».
В любом случае, власти республики возьмут данную ситуацию на контроль и разберутся в причинах конфликтов, добавил собеседник.
«Какой-то регион должен был взять на себя ответственность и стать первым по реализации таких мер. Поэтому критиковать или как-то осуждать власти Татарстана нельзя. Они же делают это не для ущемления прав граждан, а для их защиты, – считает депутат Гильмутдинов. – Более того, это уже привело к увеличению темпов вакцинации в регионе. Надеюсь, что власти примут необходимые меры и в дальнейшем подобных инцидентов не будет».
В понедельник в Казани пассажир автобуса в ответ на просьбу предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе ударил кондуктора и брызнул в глаза перцовым баллончиком. Инцидент произошел в автобусе № 31 в Казани. В другом автобусе кондуктору сломали нос. По словам пострадавшей, пассажир пытался проехать по чужому проездному, а на просьбу оплатить проезд, набросился на женщину, передает Telegram-канал «ВТатарстанеПоймут». По данным канала, к обеду из казанских трамваев и троллейбусов вывели почти 800 человек без QR-кода. При этом двоих пассажиров пришлось забрать полиции.
В метро Казани также не пускают без QR-кода. «В метрополитене трех конфликтных пассажиров передали полиции, 126 человек пытались пройти без QR-кода, недействительные коды оказались у 11 жителей, с истекшим сроком – семь человек. 96 пассажиров пытались пройти по справкам с вакциной первого компонента и четыре человека с двумя прививками, но с отсутствующим QR-кодом», – говорится в сообщении в Telegram-канале «Метроэлектротранс Казань».
Напомним, 22 октября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода вызвал резкий рост цен на такси в Казани.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто организует акции антиваксеров в российских регионах.
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Коллеги Гаркалина заявили об отсутствии у умершего актера прививки от ковида
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Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева сообщила, что несмотря на информацию в СМИ о том, что скончавшийся в возрасте 67 лет актер Валерий Гаркалин был вакцинирован от коронавируса, на самом деле у него якобы не было ни одной прививки.
«Он был непривитый», – написала она в Facebook, где артисты обсуждали смерть Гаркалина. Когда ей написали, что информацию о вакцинации подтвердила дочь Гаркалина, Гузеева заявила, что якобы «это неправда. Валера лежал по соседству со мной. У него не было ни одной прививки», сообщает «Московский комсомолец».
Отвечая на вопрос газеты ВЗГЛЯД, Лариса Гузеева отказалась уточнить информацию об отсуствии прививки у Валерия Гаркалина.
Продюсер Евгений Фридлянд в другом споре в Facebook написал, что Гаркалин «не прививался», а у него якобы «был купленный сертификат. Он сам в больнице признался», сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, Валерий Гаркалин умер в субботу в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. Прощание с артистом пройдет 23 ноября.
Гаркалин, по данным источников СМИ, скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвала коронавирусная инфекция.
Врач-пульмонолог объяснил, что народный артист России Валерий Гаркалин относился к числу людей с серьезным износом организма, из-за чего у него после прививки от коронавируса могли не выработаться антитела к COVID-19. В октябре дочь Валерия Гаркалина Ника сообщала, что ее отец привился летом «Спутником V» в два этапа. Она также сообщала, что ее отец был сторонником прививок, и до этого прививался вакциной «КовиВак».
Антиваксеры начали активно распространять информацию о том, что актеру Валерию Гаркалину, привившемуся от коронавируса, не помогла вакцина от этого заболевания.
В Госдуме выступили против запрета на упоминание национальности преступника в СМИ
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«Подобная идея нарушает 282-ю статью УК РФ, создает напряженность в обществе и препятствует работе правоохранительных органов», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Михаил Делягин. Ранее парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, запрещающий упоминать в СМИ национальность преступника.
«У любого человека есть родители и национальность, а любая национальность связана с культурой поведения: в одних и тех же ситуациях представители разных культур поступают по-разному. Если бы человек в момент совершения преступления становился инкубаторским цыпленком, тогда подход, предлагаемый этим законопроектом, был бы справедлив. Но преступник до и после злодеяния остается тем же человеком. Поэтому эта инициатива содержательно неправильная», – пояснил депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия – За правду» Михаил Делягин.
Кроме того, по его словам, такой закон создаст проблемы для правоохранительных органов и для профилактики преступлений, в том числе с помощью СМИ, потому что силовики обязаны учитывать стереотипы поведения преступника, исходя в том числе из его культуры и национальности.
«К примеру, ФБР имеет криминалистические данные по всем национальностям, вплоть до пуэрториканской преступности, которую они отличают от мексиканской. Внешне преступников не отличить, но они различаются по типу поведения. Данный законопроект – это способ дезорганизации работы правоохранительных органов. Можно предположить, что продвижение этого закона будет на руку этнической организованной преступности», – подчеркнул парламентарий.
«Кроме того, в случае запрета указания национальности, в обществе цензурные этнонимы будут заменяться нецензурными. Уже сейчас некоторая часть общества вместо слова «кавказцы» использует слово «звери». Согласитесь, кавказцы – не звери, и они сами не хотят, чтоб их так называли», – добавил политик.
Также, по мнению Делягина, внесенный законопроект подпадает под статью 282 Уголовного кодекса о разжигании межнациональной розни, поскольку в общественном сознании создается ощущение того, что преступники пытаются обеспечить себе меньшую опознаваемость. «Думаю, сейчас многие честные и хорошие люди участвуют в провокации, поддерживая этот документ, в силу своих эмоций. И им нужно раскрывать глаза на суть обсуждаемого законопроекта», – сказал депутат.
Имеет ли для вас значение этническая принадлежность человека, обвиняемого в резонансном преступлении?
«Если дело дойдет до обсуждения этого законопроекта в Госдуме, то я постараюсь высказаться против и буду голосовать против», – пообещал депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, этот законопроект невыгоден как раз тем малым национальностям, которых традиционно подозревают в повышенной готовности к преступлениям.
«Если перестать указывать национальности преступников, то массовое сознание начнет подозревать именно эти национальности во всех злодеяниях. А если упоминать национальности всех нарушителей закона – от русских до цыган, то реальная картина, скорее всего, покажет отсутствие какой-либо напряженности по этому вопросу», – пояснил парламентарий.
В ЛДПР, вероятно, также выступят против законопроекта. «Я категорически против этой инициативы, в том числе и на фоне того, что наше правительство выступает за все большее привлечение мигрантов. Мы видим, что уровень этнической преступности растет», – считает депутат Госдумы, член фракции ЛДПР Алексей Журавлев.
«Почему мы не должны знать полной информации о том, кто совершает преступление и из-за чего у нас растет преступность? Насколько я знаю, лидер партии Владимир Жириновский придерживается схожей точки зрения. В этом плане у нас схожие позиции», – заключил Журавлев.
В понедельник парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект, запрещающий распространение в СМИ сведений о национальности преступника. Документ опубликован в электронной базе данных палаты.
По мнению авторов законопроекта, «распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности».
«В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны», – говорится в сопутствующих документу материалах.
Ранее генерал полиции в отставке Владимир Ворожцов рассказал газете ВЗГЛЯД, что коррупция и угрозы развязали руки этнической преступности. Ворожцов также выступил за то, чтобы указывать национальность преступника в СМИ, если известно, что данный вид преступлений характерен для криминалитета из определенного этноса.
«Если мы не будем называть национальность преступника, не будем уточнять, что одним видом преступлений занимаются выходцы из Грузии, а другим – приезжие из Узбекистана, мы будем обезоруживать оперативные отделы, следственный аппарат, службы профилактики и местные органы власти в каждом регионе. А мы должны, в том числе и через СМИ, ориентировать их на предмет склонности тех или иных этнических групп и диаспор к преступлениям определенной направленности», – резюмировал собеседник.
Напомним, последним громким делом, после которого в очередной раз в России подняли вопрос об указании национальности подозреваемых в преступлении, стало избиение отца с сыном в Новой Москве.
После него главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала в Telegram-канале случай в Новой Москве, написав, что «все эти «приезжие» и «лица кавказской национальности» допрыгаются» до того, что «в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро».
В ответ глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что уже устал от обвинений, звучащих в адрес кавказцев по любому поводу. Позднее Кадыров и Симоньян прекратили спор, который возник из-за слов о выходцах с Кавказа.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как России решать проблему этнической преступности.
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Врач оценил связь потери обоняния и половой дисфункции
Потеря или искажение обоняния отражается на здоровье всего организма, в том числе влияет и на либидо, сообщил главный отоларинголог по СЗФО, заслуженный врач Сергей Рязанцев. Отметим, что потеря обоняния – один из симптомов коронавируса.
При потере обоняния, по словам Рязанцева, «возникают проблемы с аппетитом, перевариванием пищи, нарушается либидо». Он отметил, что обоняние тесно связано с сексуальной системой, но этот вопрос во многом спекулятивный. Рязанцев подчеркнул, что «человек – не собачка, у человека в сексуальной сфере очень большое влияние оказывает вторичная система», в связи с чем даже потеря 100% обоняния «крайне редко ведет к половой дисфункции», передает РБК.
Вопрос потери обоняния при COVID-19 не до конца изучен, сказал врач, добавив, что речь идет, скорее всего, о «поражении самого обонятельного нерва или подкорковых структур». «Что для нас непонятно – то, что это явление обратимо, причем практически в ста процентах случаев. То есть нет пока еще зарегистрированных случаев стопроцентной потери обоняния навсегда», – сказал врач.
Он рекомендовал восстанавливать обоняние с помощью обратной биологической связи, «регулярно тренироваться на распознавание знакомых приятных запахов, желательно, не содержащих спирт». В качестве возможных примеров Рязанцев назвал «розу, апельсин, кофе», их нужно «нюхать, вспоминая запах». По его словам, «происходит такая же тренировка, как после тяжелого постельного режима тренируем нашу мышечную систему».
Напомним, во время опытов на сирийских хомячках ученые выяснили, что проникновение коронавируса в обонятельный эпителий мозга сопровождается развитием долгосрочных нарушений в тех регионах мозга, которые связаны с работой сознания. Коронавирус также может стать причиной инфицирования нейронов головного мозга при попадании в организм через нос.
В Татарстане в общественном транспорте произошли драки из-за проверок QR-кодов
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В Казани пассажир автобуса в ответ на просьбу предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе ударил кондуктора и брызнул в глаза перцовым баллончиком.
Инцидент произошел в автобусе № 31 в Казани. В другом автобусе кондуктору сломали нос. По словам пострадавшей, пассажир пытался проехать по чужому проездному, а на просьбу оплатить проезд, набросился на женщину, передает Telegram-канал «ВТатарстанеПоймут».
По данным канала, к обеду из казанских трамваев и троллейбусов вывели почти 800 человек без QR-кода. При этом двоих пассажиров пришлось забрать полиции.
В метро Казани также не пускают без QR-кода.
«В метрополитене трех конфликтных пассажиров передали полиции, 126 человек пытались пройти без QR-кода, недействительные коды оказались у 11 жителей, с истекшим сроком – семь человек. 96 пассажиров пытались пройти по справкам с вакциной первого компонента и четыре человека с двумя прививками, но с отсутствующим QR-кодом», – говорится в сообщении в Telegram-канале «Метроэлектротранс Казань».
Напомним, 22 ноября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса.
Запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода вызвал резкий рост цен на такси в Казани.
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Путин ревакцинировался «Спутником Лайт»
Президент России Владимир Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса «Спутником Лайт».
«Сегодня вот по вашей рекомендации и рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку «Спутником Лайт». Это называется ревакцинация», – сказал Путин в ходе встречи с замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым, передает РИА «Новости». Президент добавил, что после ревакцинации чувствует себя хорошо.
Путин отметил, что он регулярно разговаривает с руководством института, и подчеркнул важность сегодняшней встречи.
«У нас есть возможность поговорить на все эти волнующие людей темы и познакомить наших людей, наших граждан с вашим видением того, что у нас происходит, какова необходимость в этой вакцинации, ревакцинации, поговорить о результатах применения «Спутника Лайт» в нашей стране и за рубежом», – отметил президент.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у президента России Владимира Путина остаются высокие титры антител.
До этого сообщалось, что Путин, который ранее говорил о необходимости самоизоляции после контакта с больными коронавирусом, полностью здоров.
Кроме того, глава государства рассказал, что не заразился коронавирусом после общения с заболевшими сотрудниками, и выразил надежду, что не заболеет и в будущем.
Названы сроки внедрения назальной вакцины от COVID в России
Назальная вакцина от коронавируса на основе «Спутника V» будет внедрена в практику в ближайшее время, заявил заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Разработали такой препарат и в ближайшее время планируем внедрить его в практику, осталось провести через клинические исследования, и мы планируем, что, конечно, нужно будет внедрять, и это будет дополнительным (барьером)», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что побочных эффектов у назальной вакцины от новой коронавирусной инфекции нет.
В Кремле отреагировали на проблемы с введением QR-кодов на транспорте в Татарстане
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Начало проверки у пассажиров QR-кодов в общественном транспорте Татарстана не могло обойтись без проблем на первоначальном этапе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, он выразил надежду на то, что ситуация нормализуется.
«В данном случае этот регион использует те особые полномочия, которые на фоне пандемии регионам предоставлены. Разумеется, подобные решения не могут реализовываться без определенных проблем на начальном этапе. Надеемся, что скоро эта ситуация выровняется, и главное, что все это послужит делу обеспечения безопасности здоровья людей, потому что это единственная цель, которая преследуется на фоне пандемии», – передает его слова РИА «Новости».
Песков также ответил на вопрос о том, стоит ли вопрос о внесении вакцинации от COVID в национальный календарь прививок.
«В официальном плане эта тема сейчас не обсуждается», – сказал представитель Кремля. Однако он добавил, что «имеются определенные мнения специалистов на этот счет, которые озвучиваются этими специалистами», передает ТАСС.
Напомним, 22 ноября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса.
Запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода вызвал резкий рост цен на такси в Казани.
Кроме того, в Татарстане в общественном транспорте произошли драки из-за проверок QR-кодов. Так, в Казани пассажир автобуса в ответ на просьбу предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе ударил кондуктора и брызнул в глаза перцовым баллончиком.
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В медучреждениях Казани скопились огромные очереди за медотводом
В Казани желающие получить QR-код по медотводу выстроились в огромные очереди в поликлиниках, сообщают в местных пабликах.
«В медучреждениях ажиотаж – в них набиваются люди, желающие получить QR-код по медотводу. На этом кадре огромная очередь в 20-й казанской поликлинике. Стимул для этого уж очень большой», – говорится в сообщении Telegram-канала «ВТатарстанеПоймут».
Ранее в Татарстане в общественном транспорте произошли драки из-за проверок QR-кодов, нескольких кондукторов госпитализировали. В Казани пассажир автобуса в ответ на просьбу предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе ударил кондуктора и брызнул в глаза перцовым баллончиком.
Власти просят казанцев не проявлять агрессию в адрес кондукторов и опасаются, что повторные инциденты приведут к сокращению числа сотрудников автотранспортных предприятий, что грозит коллапсом.
Сообщается, что из трамваев и троллейбусов в Казани за полдня высадили почти 800 пассажиров без QR-кодов.
В метрополитене трех конфликтных пассажиров передали полиции, 126 человек пытались пройти без QR-кода, недействительные коды оказались у 11 жителей, с истекшим сроком – у семи человек. 96 пассажиров пытались пройти по справкам с вакциной первого компонента и четыре человека – с двумя прививками, но в отсутствие QR-кода.
Напомним, 22 октября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса.
Запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода вызвал резкий рост цен на такси в Казани.
Евгений Попов назвал цензурой запрет на упоминание национальности преступника в СМИ
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Межнациональная рознь не характерна для российского общества, поэтому законодателям не нужно придумывать неестественные для нашей страны законопроекты, сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий, депутат Госдумы Евгений Попов. Ранее парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, запрещающий упоминать в СМИ национальность преступников.
«Мы с коллегами в парламенте внимательнейшим образом рассмотрим инициативу парламента Чечни. Естественно, мы видели и будем учитывать негативные отзывы на эту идею со стороны профессионального сообщества, большого количества уважаемых журналистов и Союза журналистов России», – сказал депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Евгений Попов.
«С законодательной точки зрения этот законопроект невозможно принять без того, чтобы не осталось лакун и лазеек для его обхода. Эта идея не может быть выражена настолько четко и ясно, насколько это подобает для закона. Всегда будет оставаться возможность широких трактовок этой нормы. К примеру, в мире существует огромное количество этнических ОПГ с конкретным указанием национальностей, и как нам теперь их называть? Кроме того, как быть со случаями, когда преступление совершает иностранец, а не представитель одного из российских этносов?» – задался вопросом собеседник.
С точки зрения освещения полноты события, если автор считает это необходимым, можно указывать государственную, национальную, гендерную и любую другую принадлежность, подчеркнул собеседник. «Мы живем в многонациональной стране, которой еще со времен СССР не характерны сложности на национальной почве, и не нужно придумывать неестественные для нашего общества законопроекты», – добавил Попов.
По его словам, российские СМИ работают в четкой и регулируемой системе, которая не нуждается в корректировке. «В целом я не вижу в этой идее ничего, кроме ограничения свободы слова. Этот законопроект выглядит, как элемент цензуры, которая запрещена российским законодательством», – резюмировал парламентарий.
Имеет ли для вас значение этническая принадлежность человека, обвиняемого в резонансном преступлении?
В понедельник парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект, запрещающий распространение в СМИ сведений о национальности преступника. Документ опубликован в электронной базе данных палаты.
По мнению авторов законопроекта, «распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности».
В то же время депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия – За правду» Михаил Делягин считает, что подобная идея нарушает 282-ю статью УК РФ, создает напряженность в обществе и препятствует работе правоохранительных органов.
«Если дело дойдет до обсуждения этого законопроекта в Госдуме, то я постараюсь высказаться против и буду голосовать против», – пообещал в свою очередь депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, «если перестать указывать национальности преступников, то массовое сознание начнет подозревать именно эти национальности во всех злодеяниях».
В ЛДПР, вероятно, также выступят против законопроекта. «Я категорически против этой инициативы. Почему мы не должны знать полной информации о том, кто совершает преступление и из-за чего у нас растет преступность? Насколько я знаю, лидер партии Владимир Жириновский придерживается схожей точки зрения. В этом плане у нас схожие позиции», – заключил член фракции ЛДПР Алексей Журавлев.
Ранее генерал полиции в отставке Владимир Ворожцов рассказал газете ВЗГЛЯД, что коррупция и угрозы развязали руки этнической преступности. Ворожцов также выступил за то, чтобы указывать национальность преступника в СМИ, если известно, что данный вид преступлений характерен для криминалитета из определенного этноса.
Напомним, последним громким делом, после которого в очередной раз в России подняли вопрос об указании национальности подозреваемых в преступлении, стало избиение отца с сыном в Новой Москве.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как России решать проблему этнической преступности.
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Путин вызвался стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от COVID
Президент России Владимир Путин вызвался стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от коронавируса, разрабатываемой в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
«Я могу принять участие в этом эксперименте?», – обратился Путин к замдиректора центра Денису Логунову во время личной встречи, передает РИА «Новости». Специалист ответил, что для этого необходимо подписать согласие. «Договорились, обязательно подпишу. Прямо сегодня можно это сделать», – добавил Путин.
В свою очередь Логунов отметил, что назальная вакцина безболезненна, с минимумом побочных эффектов, будет давать дополнительный барьер от коронавируса.
Ранее директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что побочных эффектов у назальной вакцины от новой коронавирусной инфекции нет.
В центре Гамалеи назвали срок снижения эффективности вакцинации от COVID
Замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что снижение эффективности вакцинации от коронавируса наступает через 6-8 месяцев.
«Мы, естественно, видим снижение, причем не драматическое падение, но снижение эффективности вакцинации через шесть-восемь месяцев после первого применения», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, введение третей дозы вакцины от коронавируса (ревакцинация) возвращает снижение эффективности к исходному уровню и даже превышает его.
«И могу сказать уже совершенно точно и определенно, что и по нашим данным, и по зарубежным данным, по международной практике видно, что введение третьей дозы, введение ревакцинации в медицинскую практику приводит к тому, что вот это снижение возвращается к исходному уровню и больше того, даже где-то в 1,6, в два раза выше, чем даже после первой вакцинации. Я имею в виду эффективность, а судить об этом можно именно по индексу заболеваемости», – сказал Логунов.
Логунов подчеркнул, что ревакцинация от COVID-19 эффективна и хорошо зарекомендовала себя. Он отметил, что ревакцинация необходима через полгода при неблагоприятных условиях или через год, если нет пандемического подъема.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что оптимальный период до ревакцинации от коронавируса составляет полгода.
В Саратове возмутились готовностью ТЦ впускать посетителей по QR-коду от чипсов
Посетители торговых центров в Саратове рассказали, что в некоторые ТЦ можно пройти с любым QR-кодом или вовсе без него.
Так, в ТЦ «Мир» «охранники на входах не просят показать QR-код», в связи с чем «можно попасть абсолютно в любой магазин», хотя на большую часть магазинов внутри ТЦ распространяются ограничительные меры, передает «Регион 64» со ссылкой на местных жителей.
В комплексе на проспекте Кирова, где располагается «Детский мир» и другие торговые точки с мебелью и одеждой, сотруднику «можно показать любой QR-код, который есть, даже от шоколада или чипсов, так как он его не сканирует», рассказали возмущенные горожане.
В Саратовской области доступ в фитнес-клубы, заведения общественного питания, непродовольственные магазины и другие объекты осуществляется по QR-коду, свидетельствующему о вакцинации или уже перенесенной коронавирусной инфекции.
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Напомним, правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект об обязательном использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. В полную силу закон вступит с 1 февраля, а пока россияне могут предъявлять на входе медотвод, ПЦР-тест или QR-код. Предполагается, что QR-коды будут обязательными до 1 июня 2022 года. К этому времени уже должно привиться 80% населения.
В Японии заявили о самоликвидации дельта-штамма коронавируса
Распространение дельта-штамма коронавируса в Японии могло прекратиться вследствие его самоликвидации, сообщили исследователи из Университета Ниигаты в центральной части страны.
По мнению ученых, из-за постоянных мутаций в работе ключевого белка nsp14, отвечающего за исправление ошибок в строении вируса, произошли изменения, передает ТАСС.
В связи с этим белок перестал функционировать нормальным образом, что, в свою очередь, вызвало сбои в процессе воспроизводства штамма и, как следствие, его самоликвидацию.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что на штамм коронавируса «дельта» приходится практически 100% случаев в мире.
НИЦ Гамалеи провел эксперимент по одновременному использованию прививок от гриппа и COVID
Заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в центре провели эксперимент и вкалывали одновременно прививки от гриппа и коронавируса.
«Мы проверили и провели специальные эксперименты, мы вводили одновременно и вакцину ковидную, и вакцину гриппозную», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Логунова, в этом случае ученые увидели значительное усиление эффективности вакцины против гриппа при таком совместном применении.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что комбинация вакцин от коронавируса «Спутник V» и от гриппа при одновременном введении может усиливать их эффект.
Локдауны вступили в силу в Австрии и Словакии
В Австрии с понедельника действует всеобщий локдаун, в Словакии – локдаун для непривитых от коронавируса, сообщают информационные агентства.
В Австрии закроют почти все магазины, кроме продуктовых, также продолжат работу аптеки, банковские и почтовые отделения. Круглосуточно действуют ограничения на выход из дома без уважительной причины. Однако школы и детские сады продолжат работу. Ожидается, что локдаун продлится 20 дней. 13 декабря он точно завершится как минимум для привитых и переболевших, для остальных ограничения могут продлить, передает РИА «Новости».
Словакия, которая на прошлой неделе вышла на первое место в мире по числу новых случаев заражения COVID-19 в пересчете на количество населения, с понедельника ввела локдаун для непривитых от коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на Словацкое радио.
Премьер-министр республики Эдуард Хегер пояснил, что люди без прививки «не смогут посещать торговые центры и магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости», кроме того, «для них станут закрыты все общественные мероприятия».
Близкий к словацкому минздраву источник сообщил, что в ряде районов страны с понедельника ввели максимально жесткие социальные ограничения для всех жителей. Участие в общественных мероприятиях там запрещено и для граждан, привитых от COVID-19.
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Напомним, ВОЗ выразила обеспокоенность скоростью распространения COVID-19 в Европе. В европейских странах власти ужесточают коронавирусные ограничения. В странах Европы проходят акции протеста в рамках Всемирной демонстрации против коронавирусных ограничений.