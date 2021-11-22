Цены на такси в Казани резко выросли после введения QR-кодов в транспорте

Запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода вызвал резкий рост цен на такси в Казан, сообщают СМИ.

Житель Казани в соцсети пожаловался на возрастание цен на услуги такси. За восьмиминутную поездку один из агрегаторов такси просил 372 рубля по самому дешевому тарифу, что несколько раз дороже, чем было до введения QR-кодов. «Откуда такие цены в 6 утра? Всегда в это время было намного дешевле!», – написал горожанин, передает «Вечерняя Казань».

Корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Казани подтвердил, что цены на такси действительно резко выросли. Добраться из одного из спальных районов в центр города можно теперь минимум за 400 рублей, тогда как ранее за аналогичную поездку пришлось бы заплатить 130-150 рублей.

Как сообщает МУП «Метроэлектротранс» в официальном аккаунте в телеграм, за утро понедельника из подвижного состава высадили уже более 500 человек.

«На 7.30 кондукторы, контрольно-ревизионная служба и уполномоченные проверяющие высадили из подвижного состава более 500 человек», – передает ТАСС сообщение предприятия.

Отмечается, что в городе произошла задержка трамвайных маршрутов из-за того, что пассажир отказался показывать QR-код и не стал выходить из салона трамвая, а вызвал полицию, называя действия кондуктора незаконными. Задержка движения составила 30 минут.

В метрополитене примерно похожая ситуация – перед входом на станцию пассажиры начинают возмущаться и срываются на контролеров. Женщина устроила скандал, так как ее не пропустили со справкой о том, что у нее есть первая прививка.

Напомним, 22 октября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса.

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