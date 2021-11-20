Кто организует акции антиваксеров в российских регионах

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Продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений Артем Геодакян/ТАСС
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Конгрессмены США покусились на основополагающее право граждан России

Конгрессмены США начали соревноваться с русофобами Graeme Sloan/Sipa USA/Reuters
Конгрессмены США предложили не признавать Владимира Путина президентом России, если он пойдет на новый срок в 2024 году. В ответ российские политики и Кремль заявили о нелепом вмешательстве США в дела Москвы. К каким последствиям может привести эта резолюция и какие внутренние проблемы она вскрывает в самой Америке? Подробности...
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Для QR-кодов в России предложили «метод светофора»

В эпидемически «красных» регионах правила QR-кодов должны быть строже Максим Киселев/ТАСС
QR-коды в регионах и антиковидные ограничения должны применяться с учетом уровня вирусной угрозы по единому для всей страны стандарту. Это сделает понятным введение или снятие на определенной территории ограничительных мер. Оптимальным методом ранжирования территорий по уровню риска, по мнению экспертов, является «светофорный принцип», который уже используется как за рубежом, так и в ряде регионов РФ. Подробности...
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Обрушение рейтинга Зеленского породило всплеск небылиц о России

Украина в огне, уверяют представители администрации Зеленского REUTERS/Marko Djurica
Целую серию нетривиальных заявлений выдали за последние несколько дней в Киеве. Речь идет не только о привычных мантрах по поводу скорой «российской агрессии», но даже о том, будто Москва инспирирует на Украине антивакцинаторские протесты. Реальные причины подобного обострения далеки от того, что заявляют украинские власти, но зато прямо касаются положения президента Зеленского. Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Человек потерял ценность в новом мире

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Роковым моментом были восьмидесятые годы, когда впервые оказалось, что развлекать выгоднее, чем производить, спекулировать цифрами выгоднее, чем торговать товарами, а управлять хаосом выгоднее, чем управлять коллективами. И на том старый мир поехал с ярмарки. Подробности...
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Российская экономика сближает Донецк и Луганск

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Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Экономическое (а впоследствии, вероятно, и политическое) объединение ДНР и ЛНР между собой должно повысить управляемость этих территорий, что, в свою очередь, снизит трудности при интеграции с Россией. Подробности...
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Санкции против миграции еще пригодятся Европе

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В Лос-Анджелесе показали будущее мирового автопрома

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Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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Где должен быть похоронен Сталин?
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    Кто организует акции антиваксеров в российских регионах

    Противники QR-кодов взяли в осаду Свердловский облсуд
    		   20 ноября 2021, 11:00
    Фото: КоммерсантЪ-Урал/Telegram
    Текст: Ростислав Зубков,
    Елена Лексина,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Противники QR-кодов на время парализовали работу Роспотребнадзора в Волгограде – ворвались в кабинет главного санврача области, чем сильно ее напугали. В тот же день в Екатеринбурге такие же антиваксеры устроили настоящий митинг в здании облсуда, где слушалось дело о законности QR-кодов. Почему российские противники прививок перешли от перебранок в соцсетях к действиям и кто их направляет?

    В пятницу уральские противники QR-кодов устроили осаду здания Свердловского областного суда.  Так региональная пресса охарактеризовала происходящее. В этот день суд рассматривал иск, который против губернатора области Евгения Куйвашева подал юрист (и экс-кандидат в губернаторы региона на выборах 2017 года) Иван Волков. Истец потребовал признать незаконным решение регионального правительства о введении QR-кодов для вакцинированных от ковида. В прошлом году Волков уже безуспешно подавал иск после введения в области масочного режима.

    На сей раз, когда слушания уже приближалось к кульминации, группа активистов-антиваксеров, не попавших в зал суда (он рассчитан всего на полсотни человек, и был переполнен) «прошла шествием» к кабинету председателя суда, сообщил местный портал E1. Приставы заблокировали дверь председателя и выключили свет в коридоре. По счастью, обошлось без дальнейших эксцессов. Тем временем, суд объявил о том, что иск отклонен – в правительственных зданиях, музеях, библиотеках, выставочных центрах и на спортивных объектах по-прежнему будут требоваться QR-коды.

    Пока екатеринбургские активисты-антиваксеры митинговали в кулуарах здания суда, их волгоградские единомышленники решились на более дерзкую акцию. Около 11 часов утра в кабинет главного санитарного врача Волгоградской области Ольги Зубаревой ворвалась группа людей. В здание ведомства непрошенные визитеы прошли, спокойно миновав пост охраны, добавил источник РИА Новости. «Мы хотим, чтобы вы сейчас своих сотрудников позвали!», – заявила одна из гостей, которая одновременно вела видеозапись происходящего. Как позже выяснил волгоградский портал V1, это была известная в городе активистка Оксана Барабанова.  В здание ведомства Барабанова и ее коллеги прошли, спокойно миновав пост охраны, добавил источник РИА Новости.

    «Мы будем проверять паспорта и QR-коды на основании Конституции, – объявила одна из активисток, обращаясь к главному санврачу. – Давайте, показывайте свой штрих-код, ваш паспорт и приказ о вашем назначении». Зубарева позвонила кому-то по городскому телефону, затем скрылась за второй дверью своего кабинета, и больше не выходила. В одной из реплик, попавших на видео кто-то из активисток констатирует: у главного санврача «руки-то затряслись». Далее антипрививочники прошли по кабинетам Роспотребнадзора, проверяя кто из сотрудников сидит в маске, а кто нет.

     

    На ваш взгляд

     
    У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?


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    Как отмечает V1, чиновники вызвали вневедомственную охрану и наряд полиции, но посетительницы уже прошли КПП (они спокойно пролезли под турникетами) и покинули здание. Позже стало известно, что охранник нажал «тревожную кнопку», но прибывшие росгвардейцы уже не застали нарушителей.

    Неполитическая сила

    Обе акции роднит два обстоятельства. Во-первых, едва ли не впервые антипрививочники, которые ранее критиковали «QR-кабалу» в соцсетях, проявили себя как организованная уличная сила. Во-вторых, похоже, что ни один из несистемных или системных оппозиционных игроков, включая КПРФ (которая, по мнению экспертов, пытается «оседлать» антипрививочный протест) не имеет отношения к этим выступлениям.

    «То, что некоторые люди ведут себя агрессивно, с хулиганскими действиями, – это, конечно, недопустимо. Но, тем не менее, говорит о том, что другого качества протест, – сказал газете ВЗГЛЯД политтехнолог Марат Баширов. –

     Это не те люди, которые по призыву Алексея Навального выходили на улицы. Это те люди, которые считаются консервативными избирателями, в большинстве. Вот это, на самом деле, тревожно».

    «Это требует отдельного пристального изучения такого явления, – все ли мы делаем верно, с одной стороны, в части обеспечения защиты и безопасности граждан в борьбе с пандемией, но мы не должны нарушать и другие их права», – отметил Баширов. Скорее всего, мы столкнулись с низовой инициативой, той группой населения, которая пытается в правовом пространстве выяснить, насколько законно введение этих QR-кодов. Но беспокоит возможный выход неравнодушных граждан за пределы правового поля, добавил эксперт.

    «Я не уверен, что за этими выступлениями стоит какая-то централизованная организация, – в свою очередь отметил политолог Леонид Радзиховский. – Насколько мне известно, ни одна партия не выступает против QR-кодов. Наибольшее количество их противников, как известно, есть среди сторонников Компартии. Но при всем том КПРФ, как партия, не выступает против QR-кодов. Даже Валерий Рашкин, который активно заявлял о неверии в ковид, не обозначил себя противником этой меры. Похоже, что тут просто люди списываются в соцсетях».

    Контекст инцидентов в Екатеринбурге и Волгограде, действительно свидетельствует в пользу того, что это «инициатива снизу».

    Кто эти люди?

    Как было уже сказано выше, иск против губернатора Куйвашева подал юрист Иван Волков. Одновременно он выступил в роли инициатора акции в суде и вокруг него в свою поддержку. На своей странице Вконтакте Волков опубликовал призыв к «друзьям, товарищам, единомышленникам».  По всей видимости, в качестве группы поддержки выступили активисты группы «РодНадзор» («Родительский надзор») – «независимого общественного объединения неравнодушных родителей». Во всяком случае, в чате этой группы в Telegram содержатся призывы прийти в суд.

    Судя по сообщению «Комсомольской правды – Екатеринбург», десять дней назад активисты того же «РодНадзора» митинговали у здания городской администрации Екатеринбурга, требуя отменить решение о дистанционном обучении школьников. На последней из таких акций (отметим, согласованной) митинговали около трехсот человек.

    Сам Волков прямого отношения к «РодНадзору» не имеет, хотя и группа поддерживает инициативы юриста. На своем личном сайте инициатор иска представляет себя так:  юрист, политик, общественный деятель, управляющий партнер юридической фирмы «Юрлига», член координационного совета при ГУ МВД  по Свердловской области, член общественно-консультативного совета при управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области. Но действующих списках координационного совета при ГУ МВД и Общественного совета УФАС, он не значится.

    На губернаторских выборах 2017 года Волков был выдвинут от националистической партии «Русский общенародный союз» (РОС), но областной избирком отказал в ему в регистрации, так как тот не предоставил ни одной подписи в свою поддержку от депутатов и избранных глав муниципальных образований. Тогда же Волков написал в Следственный комитет жалобу на врио губернатора Куйвашева. По версии Волкова, глава области лично мешал ему пройти муниципальный фильтр. Жалоба была отклонена. В в 2019-м он также без успеха баллотировался от РОС в заксобрание области, а в прошлом году – екатеринбургскую гордуму.

    На своей странице «Вконтакте» Волков подписан на ресурс бывшего мэра Екатеринбурга, а ныне оппозиционного активиста Евгения Ройзмана. Но заметим, что сам Ройзман, который в своем Telegram-канале мониторит разнообразную оппозиционную активность, не осветил акцию Волкова и «РодНадзора» в своем городе. Зато он обратил внимание на инцидент в Волгограде.

    Отметим, что местная пресса довольно скоро выяснила, кто организовал вторжение в кабинет главного санврача региона. Как сообщил портал V1, это была известная в городе активистка Оксана Барабанова, она же и снимала происходящее на камеру мобильного телефона – ролик появился на YouTube-канале «Все в наших руках», также принадлежащем женщине по имени Оксана. Более того, оказалось, что Барабанова не в первый раз наносит подобные визиты в офис главного санврача области – действительно, в том же канале «Все в наших руках» фигурирует запись, датированная октябрем.

    Владелец канала подписан на канал «Движения граждан СССР» – как отмечает портал Znak, вопреки названию, сообщество «живых граждан СССР» похоже на группу неоязыческой и оккультной направленности. В 2019 году объединение «граждан Советского Союза» под названием «Союз славянских сил Руси» было признано решением суда экстремистской организацией.

    Сама же Барабанова в аннотации к YouTube-каналу цитирует «наш ответ плану Даллеса», что может свидетельствовать о ее интересе к теориям заговора.

    Надо искать общий язык

    «Я думаю, что все эти люди – не часть организованной силы, а просто антиваксеры, которые прекрасно друг друга находят. Я некоторых знаю. Народ фанатичный, очень упертый, никакие доводы на них категорически не действуют, точнее, на каждый довод у них есть сто контрдоводов. Они добиваются отмены QR-кодов», – отметил Радзиховский. При этом, подчеркнул политолог, в России, в отличие от стран Европы, где выступления антипрививочников жестко подавляются,

     «власть очень деликатно обходится с такими людьми и старается от этой темы уходить».

    Логику «анти-куарщиков» можно понять, полагает собеседник. «Они должны были вакцинироваться, что для них абсолютно, физиологически неприемлемо, или оказаться полными «париями» вроде касты «неприкасаемых» в старой Индии», – отметил эксперт.

    «Они игнорируют научные, медицинские показатели, твердят про какой-то «фашизм, сегрегацию», хотя ни о какой сегрегации, тем более, ни о каком фашизме и речи не идет. Речь идет о спасении страны. Зачем нарушать закон, зачем врываться в административные здания?», – недоумевает депутат Госдумы, телеведущий Евгений Попов. Учитывая эти настроения, «очень многие люди взяли на вооружение эти лозунги, используют их в абсолютно популистских целях», полагает Попов. В частности, не так давно Геннадий Зюганов сравнил QR-коды с номерами заключенных в концлагерях и со звездами Давида, которые нацисты принуждали носить узников гетто.

    Антивакцинные настроения – это большая мировая проблема, отметил Попов. «Подобные ожесточенные споры звучат и во многих других странах, не только в нашей. Но я бы поостерегся использовать аналогии с гитлеровской Германией. Похоже, здесь срабатывает правило Годвина», – посетовал депутат, имея в виду принцип, согласно которому чем ожесточеннее становится диспут, тем выше вероятность, что оппоненты начнут сравнивать друг друга с Гитлером.

    «Надо нормально общаться, надо все людям объяснить. Любая эпидемия в любой стране всегда влечет за собой ограничение прав. Недовольство людей понятно. В этом смысле задача как исполнительной, так и законодательной власти – минимизировать эти сложности. Вот почему над законопроектом сейчас началась масштабная работа», – пояснил Попов газете ВЗГЛЯД.

    Добавим, что в пятницу вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев извинился за ранее допущенное им сравнение выступающих против прививок от COVID граждан с «баранами», которых нужно «ловить и колоть».  «Моя точка зрения на вакцинацию мотивирована именно желанием спасти жизни людей, покончить с эпидемией. Излишне эмоциональная форма, в которой она была изложена, могла многим показаться неприемлемой, и не отражает моего собственного отношения к нашему народу. Приношу извинения за эти свои слова», – заключил он.

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