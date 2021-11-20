Кто организует акции антиваксеров в российских регионах

Противники QR-кодов на время парализовали работу Роспотребнадзора в Волгограде – ворвались в кабинет главного санврача области, чем сильно ее напугали. В тот же день в Екатеринбурге такие же антиваксеры устроили настоящий митинг в здании облсуда, где слушалось дело о законности QR-кодов. Почему российские противники прививок перешли от перебранок в соцсетях к действиям и кто их направляет?

В пятницу уральские противники QR-кодов устроили осаду здания Свердловского областного суда. Так региональная пресса охарактеризовала происходящее. В этот день суд рассматривал иск, который против губернатора области Евгения Куйвашева подал юрист (и экс-кандидат в губернаторы региона на выборах 2017 года) Иван Волков. Истец потребовал признать незаконным решение регионального правительства о введении QR-кодов для вакцинированных от ковида. В прошлом году Волков уже безуспешно подавал иск после введения в области масочного режима.

На сей раз, когда слушания уже приближалось к кульминации, группа активистов-антиваксеров, не попавших в зал суда (он рассчитан всего на полсотни человек, и был переполнен) «прошла шествием» к кабинету председателя суда, сообщил местный портал E1. Приставы заблокировали дверь председателя и выключили свет в коридоре. По счастью, обошлось без дальнейших эксцессов. Тем временем, суд объявил о том, что иск отклонен – в правительственных зданиях, музеях, библиотеках, выставочных центрах и на спортивных объектах по-прежнему будут требоваться QR-коды.

Пока екатеринбургские активисты-антиваксеры митинговали в кулуарах здания суда, их волгоградские единомышленники решились на более дерзкую акцию. Около 11 часов утра в кабинет главного санитарного врача Волгоградской области Ольги Зубаревой ворвалась группа людей. В здание ведомства непрошенные визитеы прошли, спокойно миновав пост охраны, добавил источник РИА Новости. «Мы хотим, чтобы вы сейчас своих сотрудников позвали!», – заявила одна из гостей, которая одновременно вела видеозапись происходящего. Как позже выяснил волгоградский портал V1, это была известная в городе активистка Оксана Барабанова. В здание ведомства Барабанова и ее коллеги прошли, спокойно миновав пост охраны, добавил источник РИА Новости.

«Мы будем проверять паспорта и QR-коды на основании Конституции, – объявила одна из активисток, обращаясь к главному санврачу. – Давайте, показывайте свой штрих-код, ваш паспорт и приказ о вашем назначении». Зубарева позвонила кому-то по городскому телефону, затем скрылась за второй дверью своего кабинета, и больше не выходила. В одной из реплик, попавших на видео кто-то из активисток констатирует: у главного санврача «руки-то затряслись». Далее антипрививочники прошли по кабинетам Роспотребнадзора, проверяя кто из сотрудников сидит в маске, а кто нет.

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Как отмечает V1, чиновники вызвали вневедомственную охрану и наряд полиции, но посетительницы уже прошли КПП (они спокойно пролезли под турникетами) и покинули здание. Позже стало известно, что охранник нажал «тревожную кнопку», но прибывшие росгвардейцы уже не застали нарушителей.

Неполитическая сила

Обе акции роднит два обстоятельства. Во-первых, едва ли не впервые антипрививочники, которые ранее критиковали «QR-кабалу» в соцсетях, проявили себя как организованная уличная сила. Во-вторых, похоже, что ни один из несистемных или системных оппозиционных игроков, включая КПРФ (которая, по мнению экспертов, пытается «оседлать» антипрививочный протест) не имеет отношения к этим выступлениям.

«То, что некоторые люди ведут себя агрессивно, с хулиганскими действиями, – это, конечно, недопустимо. Но, тем не менее, говорит о том, что другого качества протест, – сказал газете ВЗГЛЯД политтехнолог Марат Баширов. –

Это не те люди, которые по призыву Алексея Навального выходили на улицы. Это те люди, которые считаются консервативными избирателями, в большинстве. Вот это, на самом деле, тревожно».

«Это требует отдельного пристального изучения такого явления, – все ли мы делаем верно, с одной стороны, в части обеспечения защиты и безопасности граждан в борьбе с пандемией, но мы не должны нарушать и другие их права», – отметил Баширов. Скорее всего, мы столкнулись с низовой инициативой, той группой населения, которая пытается в правовом пространстве выяснить, насколько законно введение этих QR-кодов. Но беспокоит возможный выход неравнодушных граждан за пределы правового поля, добавил эксперт.

«Я не уверен, что за этими выступлениями стоит какая-то централизованная организация, – в свою очередь отметил политолог Леонид Радзиховский. – Насколько мне известно, ни одна партия не выступает против QR-кодов. Наибольшее количество их противников, как известно, есть среди сторонников Компартии. Но при всем том КПРФ, как партия, не выступает против QR-кодов. Даже Валерий Рашкин, который активно заявлял о неверии в ковид, не обозначил себя противником этой меры. Похоже, что тут просто люди списываются в соцсетях».

Контекст инцидентов в Екатеринбурге и Волгограде, действительно свидетельствует в пользу того, что это «инициатива снизу».

Кто эти люди?

Как было уже сказано выше, иск против губернатора Куйвашева подал юрист Иван Волков. Одновременно он выступил в роли инициатора акции в суде и вокруг него в свою поддержку. На своей странице Вконтакте Волков опубликовал призыв к «друзьям, товарищам, единомышленникам». По всей видимости, в качестве группы поддержки выступили активисты группы «РодНадзор» («Родительский надзор») – «независимого общественного объединения неравнодушных родителей». Во всяком случае, в чате этой группы в Telegram содержатся призывы прийти в суд.

Судя по сообщению «Комсомольской правды – Екатеринбург», десять дней назад активисты того же «РодНадзора» митинговали у здания городской администрации Екатеринбурга, требуя отменить решение о дистанционном обучении школьников. На последней из таких акций (отметим, согласованной) митинговали около трехсот человек.

Сам Волков прямого отношения к «РодНадзору» не имеет, хотя и группа поддерживает инициативы юриста. На своем личном сайте инициатор иска представляет себя так: юрист, политик, общественный деятель, управляющий партнер юридической фирмы «Юрлига», член координационного совета при ГУ МВД по Свердловской области, член общественно-консультативного совета при управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области. Но действующих списках координационного совета при ГУ МВД и Общественного совета УФАС, он не значится.

На губернаторских выборах 2017 года Волков был выдвинут от националистической партии «Русский общенародный союз» (РОС), но областной избирком отказал в ему в регистрации, так как тот не предоставил ни одной подписи в свою поддержку от депутатов и избранных глав муниципальных образований. Тогда же Волков написал в Следственный комитет жалобу на врио губернатора Куйвашева. По версии Волкова, глава области лично мешал ему пройти муниципальный фильтр. Жалоба была отклонена. В в 2019-м он также без успеха баллотировался от РОС в заксобрание области, а в прошлом году – екатеринбургскую гордуму.

На своей странице «Вконтакте» Волков подписан на ресурс бывшего мэра Екатеринбурга, а ныне оппозиционного активиста Евгения Ройзмана. Но заметим, что сам Ройзман, который в своем Telegram-канале мониторит разнообразную оппозиционную активность, не осветил акцию Волкова и «РодНадзора» в своем городе. Зато он обратил внимание на инцидент в Волгограде.

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Отметим, что местная пресса довольно скоро выяснила, кто организовал вторжение в кабинет главного санврача региона. Как сообщил портал V1 , это была известная в городе активистка Оксана Барабанова, она же и снимала происходящее на камеру мобильного телефона – ролик появился на YouTube-канале « Все в наших руках », также принадлежащем женщине по имени Оксана. Более того, оказалось, что Барабанова не в первый раз наносит подобные визиты в офис главного санврача области – действительно, в том же канале «Все в наших руках» фигурирует запись, датированная октябрем.

Владелец канала подписан на канал «Движения граждан СССР» – как отмечает портал Znak, вопреки названию, сообщество «живых граждан СССР» похоже на группу неоязыческой и оккультной направленности. В 2019 году объединение «граждан Советского Союза» под названием «Союз славянских сил Руси» было признано решением суда экстремистской организацией.

Сама же Барабанова в аннотации к YouTube-каналу цитирует «наш ответ плану Даллеса», что может свидетельствовать о ее интересе к теориям заговора.

Надо искать общий язык

«Я думаю, что все эти люди – не часть организованной силы, а просто антиваксеры, которые прекрасно друг друга находят. Я некоторых знаю. Народ фанатичный, очень упертый, никакие доводы на них категорически не действуют, точнее, на каждый довод у них есть сто контрдоводов. Они добиваются отмены QR-кодов», – отметил Радзиховский. При этом, подчеркнул политолог, в России, в отличие от стран Европы, где выступления антипрививочников жестко подавляются,

«власть очень деликатно обходится с такими людьми и старается от этой темы уходить».

Логику «анти-куарщиков» можно понять, полагает собеседник. «Они должны были вакцинироваться, что для них абсолютно, физиологически неприемлемо, или оказаться полными «париями» вроде касты «неприкасаемых» в старой Индии», – отметил эксперт.

«Они игнорируют научные, медицинские показатели, твердят про какой-то «фашизм, сегрегацию», хотя ни о какой сегрегации, тем более, ни о каком фашизме и речи не идет. Речь идет о спасении страны. Зачем нарушать закон, зачем врываться в административные здания?», – недоумевает депутат Госдумы, телеведущий Евгений Попов. Учитывая эти настроения, «очень многие люди взяли на вооружение эти лозунги, используют их в абсолютно популистских целях», полагает Попов. В частности, не так давно Геннадий Зюганов сравнил QR-коды с номерами заключенных в концлагерях и со звездами Давида, которые нацисты принуждали носить узников гетто.

Антивакцинные настроения – это большая мировая проблема, отметил Попов. «Подобные ожесточенные споры звучат и во многих других странах, не только в нашей. Но я бы поостерегся использовать аналогии с гитлеровской Германией. Похоже, здесь срабатывает правило Годвина», – посетовал депутат, имея в виду принцип, согласно которому чем ожесточеннее становится диспут, тем выше вероятность, что оппоненты начнут сравнивать друг друга с Гитлером.

«Надо нормально общаться, надо все людям объяснить. Любая эпидемия в любой стране всегда влечет за собой ограничение прав. Недовольство людей понятно. В этом смысле задача как исполнительной, так и законодательной власти – минимизировать эти сложности. Вот почему над законопроектом сейчас началась масштабная работа», – пояснил Попов газете ВЗГЛЯД.

Добавим, что в пятницу вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев извинился за ранее допущенное им сравнение выступающих против прививок от COVID граждан с «баранами», которых нужно «ловить и колоть». «Моя точка зрения на вакцинацию мотивирована именно желанием спасти жизни людей, покончить с эпидемией. Излишне эмоциональная форма, в которой она была изложена, могла многим показаться неприемлемой, и не отражает моего собственного отношения к нашему народу. Приношу извинения за эти свои слова», – заключил он.

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