Антиваксерам надо включить мозг

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13 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 11:45  |  vz.ru
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Жилье в новостройках подорожает по неожиданной причине

Металлурги снова оказались под прицелом властей Александр Рюмин/ТАСС
В России зафиксирован новый резкий скачок цен на арматуру. Объяснить его только мировым подорожанием стали нельзя – российская металлопродукция продолжает расти даже тогда, когда мировые цены пошли вниз. Кто виноват в возникшей ситуации и как это скажется на стоимости нового жилья? Подробности...
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Чем Россия ответит на «кулак Пентагона» в Черном море

Корабли 6-го флота курсируют у берегов дружественных США черноморских стран и вблизи наших границ Damon Grosvenor/U.S. Navy/Global Look Press
В Черном море курсируют штабной корабль Шестого флота США и ракетный эсминец, отличившийся в войне в Сирии. Американские стратегические бомбардировщики и самолеты-разведчики отрабатывают пролеты у российских границ. Все это – часть маневров, к которым Пентагон привлек черноморских партнеров по НАТО, а также Украину и Грузию. С какой целью США сколачивают многонациональную группировку и что ей противопоставит Россия? Подробности...
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Как избежать превращения московских окраин в гетто

Гастарбайтеры активно обживают Новую Москву и юго-восток столицы Сергей Фадеичев/ТАСС
Вскоре после инцидента в Новых Ватутинках из еще одного района Новой Москвы поступил сигнал о конфликтной ситуации с мигрантами. С учетом того, что подобные случаи приобрели регулярность, становится очевидно: спальные кварталы на окраинах столицы приобретают имидж неблагополучных зон. Каким районам может грозить превращение в гетто, и можно ли еще остановить этот процесс? Подробности...
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Для сохранения русского символа в Латвии придется идти на хитрости

Этот символ в Латвии теперь под запретом Анатолий Жданов/ТАСС
«Лишить русских жителей страны исторической памяти и тем самым облегчить процесс ассимиляции детей из русских семей». Такими словами эксперты объясняют цель нового антироссийского запрета, принятого в Латвии – теперь это касается демонстрации георгиевской ленты. Однако некоторые возможности носить ленточку все же остались, хотя для этого придется идти на хитрости. Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Антиваксерам надо включить мозг

Алексей Федоров
Алексей Федоров, кардиохирург
Доктор, вы ведь сами всё понимаете, нет никакого ВИЧ, это всё заговор большой фармы для продажи тестов и дорогих таблеток. Подробности...

За спиной главного конкурента Макрона обнаружились Ротшильды

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В Пятой республике на роль Трампа назначен Эрик Земмур, которого уже начали загонять в политическое гетто. Однако достичь этой цели Макрону и макронистам будет довольно трудно. Дело в том, что у Эрика Земмура не только серьезный финансовый ресурс, но и мощная политическая поддержка. Подробности...
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Случившееся с Украиной – симптом общей болезни

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Право сидеть за одним столом с европейцами Украине приходится оплачивать своим куском хлеба. Только свободную и процветающую державу на пустой желудок строить не получается. Подробности...
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У директора ЦРУ миссия в Москве

Обсуждение: 4 комментария

Война полиции с ягодицами

Обсуждение: 12 комментариев

Россия вступит в эру беспилотников

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Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Антиваксерам надо включить мозг

    Алексей Федоров
    кардиохирург
    		13 ноября 2021, 11:41

    Из серии вспомнилось на отдыхе. В середине нулевых, когда я только начинал врачевать, через знакомых меня попросили посмотреть молодого мужчину с жалобами «на сердце». Проблемы действительно были, но, просматривая бумаги, в одной из выписок я заметил положительный тест на ВИЧ.

    – У вас ВИЧ-инфекция, вы об этом знаете?

    Пациент поморщился.

    – Доктор, вы ведь сами всё понимаете, нет никакого ВИЧ, это всё заговор большой фармы для продажи тестов и дорогих таблеток.

    Так я узнал, что существует достаточно большая группа ВИЧ-диссидентов. Пациенту я помог, и он впоследствии прислал мне ещё человек пять-шесть с разными кардиологическими и смежными проблемами. С каждым я разговаривал и советовал как можно скорее сдать анализ на показатели иммунитета и, при необходимости, начать антиретровирусную терапию. Как раз тогда появились данные об её эффективности, стало ясно, что на её фоне человек с ВИЧ и даже начавшимся СПИДом может прожить полноценную жизнь.

    И каждый раз натыкался на стену непонимания, а, зачастую, на агрессивное повторение безумных постулатов с приведением в виде доказательств данных каких-то псевдоучёных, ксерокопий публикаций из каких-то «запрещённых» изданий, говорящих об одном: ВИЧ-инфекции не существует, это заговор глобалистов и маркетологов.

    – Доктор, я понимаю, что вам приходится поддерживать политику партии, но ведь все честные врачи понимают, что это всё выдумка, – сказал мне один из них.

    Хорошо ещё Билл Гейтс тогда как-то проскочил. Шли годы, мои пациенты один за одним начали умирать. В 35, 37, 44 года. Умирать от прогрессии СПИДа. Из шестерых или семерых остались двое. Упёртость представителей квазисект велика, но повторные смерти ближнего могут поколебать и её.

    Фото: Анна Марченко/ТАСС

    После разговора со мной двое оставшихся начали терапию. На лимфоцитах, приближающихся к нулю, дефиците массы тела и других осложнениях ВИЧ-инфекции. И знаете что. Прошло больше десяти лет, а они живы. Ведут обычный образ жизни. Один недавно стал отцом, родился здоровый, свободный от ВИЧ ребёнок. Общество, где они открыто и свободно отрицали ВИЧ распалось: две трети умерли от СПИДа, у одной трети вовремя включились мозги.

    Я давно не слышу о группах ВИЧ-диссидентов. Доказательства правоты науки стали настолько яркими, что за идеологами протеста теперь уже никто не идёт. Есть люди, которые не получают терапию по другим причинам, но это совсем другая история. А моя история очень напоминает мне то, что последние два года происходит у нас с ковидом. И в очередной раз время расставит всё по своим местам, главное успеть вовремя включить мозг.

    Источник: блог Алексея Федорова

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