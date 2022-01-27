«Омикрон» – это детская версия ковида

Мы привыкли называть «Омикрон» лайт-версией ковида, а я бы назвал его киндер-версией, ведь только сейчас он подобрал «ключики» к детскому организму. Дельтой и более ранними вариантами дети болели нечасто, практически бессимптомно. Сейчас дети и подростки болеют массово, и я бы не сказал, что легко.

На прошлой неделе переболели этой заразой и мои домашние. 14-летний сын, заразившийся от своего одноклассника, отделался одним днём сильной интоксикации, диареей, температурой 38,5 в течение полутора суток и остаточным кашлем, а вот 15-летняя дочь выдала три дня температуры до 39, сильные мышечные боли, боли в животе, исчезновение голоса и мучительную боль в горле, которая буквально не давала ей спать. После нормализации температуры ещё болит горло, сохраняется сильный кашель и явный упадок сил. Полноценный взрослый грипп + бронхит + «вирусная ангина».

По тому, что происходит у коллег, о чём пишут мне друзья и пациенты, что видит в детской больнице жена, могу сказать – за эту волну «Омикроном» переболеет практически каждый ребёнок.

Вот так, изменив свою структуру, вирус нашёл-таки возможность инфицировать детскую популяцию – последнюю, которая оставалась к нему устойчивой.

И более лёгкое течение болезни у взрослых (а оно, слава Богу, есть, иначе это был бы апокалипсис) вполне может быть связано с тем, что эта версия ковида – не для взрослых.

Деликатный вопрос детской вакцинации – стал бы я теперь вакцинировать детей от ковида? Посмотрев, как болел сын – скорее, нет, посмотрев, как болела дочь – скорее, да.

Интересный вопрос – как я и жена не заразились «Омикроном», ухаживая за детьми? Мы переболели и привиты, будем надеяться – благодаря вакцине и иммунитету.

Находясь в эпицентре заражений и на работе, могу сказать: на данный момент у меня сложилось впечатление, что недавно вакцинированные «Спутником» болеют легче. Без температуры, слабость, кашель, насморк, обычное лёгкое ОРВИ. У остальных (вакцинированные другими вакцинами, переболевшие, не болевшие) болезнь больше напоминает грипп – два-три дня высокой температуры, интоксикация, сильные мышечные боли, плюс нехарактерные для гриппа кишечные симптомы, сильный насморк, кашель и боли в горле. Лёгкое ОРВИ на «Спутнике», грипп+ у остальных. Хотя, бывают и исключения.

Ещё одно личное наблюдение – похоже, ряд имеющихся на рынке тестов на антитела (М и G) могут не выявлять антитела, образующиеся при «Омикроне». Во всяком случае, несколько пациентов, заболевших «Омикроном» и получивших положительный ПЦР, выздоровев, сдали отрицательный анализ на антитела. В ближайшее время это станет окончательно понятно.

Самым главным остаётся самое главное – «Омикрон» значительно реже поражает лёгкие и реже вызывает тромбозы, а это были две основные причины высокой смертности в предыдущие волны.

Источник: блог Алексея Федорова