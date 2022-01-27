«Омикрон» – это детская версия ковида

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27 января, четверг  |  Последнее обновление — 10:02  |  vz.ru
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Действия США в Европе провоцируют жесточайший энергетический кризис

США ищут газ для Европы по всему миру REUTERS/Christian Charisius
Вашингтон ведет переговоры с крупнейшими производителями природного газа по всему миру, чтобы найти у них топливо для Европы взамен российского. США тем самым хотят якобы подстраховать Европу на случай перебоев с поставками топлива из России. Почему американская «помощь» опасна для всего мира? Подробности...
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«Мягкой силе» России нужны деньги и иностранный опыт

Те, кто изучил русский язык и культуру, могут впоследствии войти в элиту своих стран Григорий Сысоев/РИА Новости
Россия прикладывает недостаточно усилий для повышения престижа своих культуры и языка в мире – такой неутешительный вывод озвучил глава отечественной дипломатии Сергей Лавров. Он привел в пример несколько зарубежных структур, которые располагают более действенными инструментами «мягкой силы» своих держав. Сколько страны Запада тратят на собственную глобальную популяризацию и что требуется доработать России? Подробности...
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Как русские генералы нашли секрет победы над Наполеоном

Французский император в битве при Прейсиш-Эйлау чудом избежал попадания в русский плен «Наполеон на поле битвы при
Прейсиш-Эйлау», Антуан-Жан Гро
Ровно 215 лет назад, 26 января 1807 года, началось одно из самых кровопролитных сражений наполеоновской эпохи – битва при Прейсиш-Эйлау. «Я подобного побоища не видывал», – вспоминал потом участник событий Денис Давыдов. Почему именно эта битва стала для русской армии предвестником сражения при Бородино – и каким образом она могла переменить ход мировой истории? Подробности...
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Как западная разведка врет руководству США о «российском вторжении»

Спутниковые снимки – главный инструмент американской разведки Maxar Technologies/REUTERS
Заявления о подготовке Россией вторжения на Украину, которые регулярно повторяют западные политики, базируются на данных военной разведки. Кто и как добывает эти разведданные, каким образом они интерпретируются – и почему вся эта трактовка с высокой степенью вероятности искажение или прямая ложь? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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«Омикрон» – это детская версия ковида

Алексей Федоров
Алексей Федоров, кардиохирург
Деликатный вопрос детской вакцинации – стал бы я теперь вакцинировать детей от ковида? Посмотрев, как болел сын – скорее, нет, посмотрев, как болела дочь – скорее, да. Подробности...

Как Красная армия освободила Освенцим

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
27 января 1945 года РККА освободила большой комплекс нацистских лагерей в Освенциме. Обреченные на уничтожение в лагерях смерти получили шанс на жизнь. Подробности...

США устроили панику накануне отступления в Европе

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Вероятное отступление американцев со своих стратегических позиций в Восточной Европе не может выглядеть просто как проявление здравого смысла. Это может быть только «решительное отступление» во имя выживания украинского народа и предотвращения якобы большой войны. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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Зеленский отступил в Донбассе

Хорватия расколола НАТО и унизила Украину

«Русские диктаторы Украины»: смотр кандидатов

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Аэромобиль AirCar получил разрешение на полеты в Евросоюзе

Словацкая компания Klein Vision завершила сертификацию в ЕС летной годности своего первого аэромобиля AirCar и может приступать к массовому производству новинки. Особенностью автомобиля являются складывающиеся крылья, которые позволяют ему передвигаться не только по дорогам, но и по воздуху
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Британия с помощью авиации завозит тонны оружия на Украину

Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
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Обвиняемый в терроризме Порошенко вернулся в Киев

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Алексей Федоров

    «Омикрон» – это детская версия ковида

    Алексей Федоров
    кардиохирург
    		27 января 2022, 09:56

    Мы привыкли называть «Омикрон» лайт-версией ковида, а я бы назвал его киндер-версией, ведь только сейчас он подобрал «ключики» к детскому организму. Дельтой и более ранними вариантами дети болели нечасто, практически бессимптомно. Сейчас дети и подростки болеют массово, и я бы не сказал, что легко.

    На прошлой неделе переболели этой заразой и мои домашние. 14-летний сын, заразившийся от своего одноклассника, отделался одним днём сильной интоксикации, диареей, температурой 38,5 в течение полутора суток и остаточным кашлем, а вот 15-летняя дочь выдала три дня температуры до 39, сильные мышечные боли, боли в животе, исчезновение голоса и мучительную боль в горле, которая буквально не давала ей спать. После нормализации температуры ещё болит горло, сохраняется сильный кашель и явный упадок сил. Полноценный взрослый грипп + бронхит + «вирусная ангина».

    По тому, что происходит у коллег, о чём пишут мне друзья и пациенты, что видит в детской больнице жена, могу сказать – за эту волну «Омикроном» переболеет практически каждый ребёнок.

    Вот так, изменив свою структуру, вирус нашёл-таки возможность инфицировать детскую популяцию – последнюю, которая оставалась к нему устойчивой.

    И более лёгкое течение болезни у взрослых (а оно, слава Богу, есть, иначе это был бы апокалипсис) вполне может быть связано с тем, что эта версия ковида – не для взрослых.

    Фото: Петр Ковалев/ТАСС

    Деликатный вопрос детской вакцинации – стал бы я теперь вакцинировать детей от ковида? Посмотрев, как болел сын – скорее, нет, посмотрев, как болела дочь – скорее, да.

    Интересный вопрос – как я и жена не заразились «Омикроном», ухаживая за детьми? Мы переболели и привиты, будем надеяться – благодаря вакцине и иммунитету.

    Находясь в эпицентре заражений и на работе, могу сказать: на данный момент у меня сложилось впечатление, что недавно вакцинированные «Спутником» болеют легче. Без температуры, слабость, кашель, насморк, обычное лёгкое ОРВИ. У остальных (вакцинированные другими вакцинами, переболевшие, не болевшие) болезнь больше напоминает грипп – два-три дня высокой температуры, интоксикация, сильные мышечные боли, плюс нехарактерные для гриппа кишечные симптомы, сильный насморк, кашель и боли в горле. Лёгкое ОРВИ на «Спутнике», грипп+ у остальных. Хотя, бывают и исключения.

    Ещё одно личное наблюдение – похоже, ряд имеющихся на рынке тестов на антитела (М и G) могут не выявлять антитела, образующиеся при «Омикроне». Во всяком случае, несколько пациентов, заболевших «Омикроном» и получивших положительный ПЦР, выздоровев, сдали отрицательный анализ на антитела. В ближайшее время это станет окончательно понятно.

    Самым главным остаётся самое главное – «Омикрон» значительно реже поражает лёгкие и реже вызывает тромбозы, а это были две основные причины высокой смертности в предыдущие волны.

    Источник: блог Алексея Федорова


     
     
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