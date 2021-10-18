Рано или поздно ковидом переболеет каждый

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18 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 13:41  |  vz.ru
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Мировая инфляция стала опасной проблемой для России

Дорогие нефть и газ несут России не только прибыль, но и инфляцию Антон Новодережкин/ТАСС
Рост цен на углеводороды приносит России солидный доход. Бюджет зарабатывает на десятки миллиардов долларов больше, а золотовалютные резервы выходят на исторически высокий уровень. Однако у всего есть оборотная сторона медали. Удорожание нефти, газа и угля станет еще одной причиной для разгона мировой инфляции, которая будет «завезена» в Россию с импортом. Подробности...
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«Россия и Израиль всегда находят общий язык, когда надо решать вопросы»

Как считает Александр Бен Цви, Израиль и Россия переживают лучшую стадию отношений за 30 лет embassies.gov.il
«Несколько лет спустя, уже в Израиле, я встретил девушку – лидера нашей комсомольской организации. Представьте себе, она тоже эмигрировала. Я спросил: «А помнишь, как вы меня называли чуть ли не предателем Родины?» – вспоминает в интервью газете ВЗГЛЯД посол Израиля в Москве Александр Бен Цви. В понедельник исполняется 30 лет со дня восстановления дипломатических отношений СССР и еврейского государства. Подробности...
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Кто подставил Рихарда Зорге

Удостоверение пресс-секретаря посольства Германии в Японии Рихарда Зорге Общественное достояние
Ровно 80 лет назад в своем доме в Токио был арестован Рихард Зорге, один из наиболее выдающихся советских разведчиков в истории. Его работа и обстоятельства разоблачения японской контрразведкой до сих пор вызывают споры и порождают разнообразные конспирологические теории. Какая из них больше других похожа на правду? Подробности...
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Русский язык объявлен главной бедой Латвии

«Русский язык в Латвии – такой же иностранный, как и любой другой», - считает президент Эгил Левитс Alexander Welscher/dpa/Global Look Press
Президент Латвии Эгил Левитс призвал изгнать русский язык с рынка труда и неустанно над этим работать, поскольку широкое употребление русского в Латвии - главная беда страны. Призыв президента стоит воспринять серьезно. Ранее были приняты ряд откровенно идиотских законов, направленных на искоренение русского языка. Ради этой цели латыши не пощадили собственную экономику. Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Рано или поздно ковидом переболеет каждый

Алексей Федоров
Алексей Федоров, кардиохирург
Четвёртая волна – провинциальная. Конечно, в Москве и Питере тоже немало заболевших, но нынешний рекордный прирост как заболеваемости, так и смертности – за счёт «остальной России». Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Настала эпоха санитарной демократии

Кирилл Телин
Кирилл Телин, Доцент кафедры государственной политики МГУ им. М.В. Ломоносова
Сегодня безопасность вдруг стала «эпидемиологической», дисциплина – «гигиенической», а сама перевооружившаяся демократия – «санитарной». Новый импульс получают знакомые технологии контроля и наблюдения, сбора данных и фиксации поведения. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Старообрядчество оказалось не тем, к чему все привыкли

Леонид Севастьянов
Леонид Севастьянов, председатель Всемирного союза староверов
Свобода и ответственность неразделимы и идут рука об руку в жизни старовера. Поддержка общины человеком и человека общиной – и есть диалектика старообрядчества, которой так не хватает нашей социальной жизни. Подробности...
Обсуждение: 56 комментариев
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Зачем Супермена сделали геем

Обсуждение: 20 комментариев

Нуланд вернула Украину "на крючок"

Когда Молдавия предаст Украину

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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Обсуждение: 4 комментария

Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Рано или поздно ковидом переболеет каждый

    Алексей Федоров
    кардиохирург
    		18 октября 2021, 12:36

    Несколько свежих мыслей о происходящем.

    – Четвёртая волна – провинциальная. Конечно, в Москве и Питере тоже немало заболевших, но нынешний рекордный прирост как заболеваемости, так и смертности – за счёт «остальной России», которую долгое время спасали от мощной вспышки расстояния и хоть какие-то ограничения.

    – Меняется характеристика эпидемии в Москве. Если в предыдущие подъемы других ОРВИ практически не было, то в этот раз бывает так: на одном этаже в офисе распространяется ковид, а на другом – обычная сезонная ОРВИ. В одном из таких случаев, получив отрицательный результат на ковид, мы провели ПЦР-диагностику на ОРВИ и выделили рино-синцитиальный вирус – типичный сезонный возбудитель. А ранней осенью по столице прошёл риновирус. Это знак того, что ковид начинает сдавать позиции.

    – Привитые неболевшие болеют легко, случаев среди переболевших и впоследствии привитых практически нет. Даже не беря в расчёт пациентов, с которыми работаю в силу профессии – знаю несколько случаев среди родителей моих знакомых: заболели оба, привитый перенёс как лёгкое ОРВИ, а непривитый умер либо прошёл через реанимацию. Привиться для пенсионеров – жизненно необходимо.

    – Это не означает, что вакцина защищает стопроцентно. Есть и тяжёлые случаи среди привитых, бывают и смерти. Но даже заявленная эффективность вакцин – чуть больше 90%. И это после испытаний на молодых, здоровых волонтёрах. Значит, у пожилых людей с кучей сопутствующих заболеваний и ослабленным иммунитетом этот показатель прогнозируемо ниже. Может, 80%, может, чуть меньше. Поверьте, в нынешних условиях это немало.

    – Неужели теперь придётся прививаться от ковида каждые полгода/год? Для себя думаю так – если не болели, прививаться нужно до того, пока не переболеете «на прививке». Если болели – после снижения уровня антител желательно привиться однократно, а дальше смотреть по ситуации.

    – Говоря «вакцина», я подразумеваю «Спутник V» и «КовиВак». Причём «Спутник», по мнению многих моих коллег, работающих с инфекциями, лучше подходит для вакцинации неболевших, а «КовиВак» – для вакцинации тех, кто переболел и столкнулся со снижением уровня антител. Других эффективных отечественных вакцин я не знаю.

    Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»

    – Думаю, с высокой долей вероятности это будет последняя мощная волна в столице. После неё в городе останутся переболевшие / привитые / переболевшие и привитые. Пятая волна доберёт небольшое количество оставшихся непереболевших (ау, если такие есть, прививайтесь, как только начнётся спад) и будет самой маленькой из всех. С Россией тяжелее, на просторах страны ковид будет распространяться дольше.

    – Учитывая появление сезонных ОРВИ, вероятно, этой зимой вернётся грипп. Если в прошлом году я не видел смысла в вакцинации от гриппа, то в этом считаю оправданной. В первую очередь для групп риска.

    Ковид оказался цепким и въедливым. Становится очевидно – рано или поздно этой инфекцией переболеет каждый. Предсказать, как организм отреагирует на мутанта, сегодня невозможно. Обезопасить себя прививкой или сыграть в русскую рулетку – осознанный выбор взрослого человека.

    Источник: Блог Алексея Фёдорова

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