Вышел с утра на работу, еду в лифте. Думал еще, доставать респиратор или нет, в такую рань обычно проскакиваешь один. Но чуйка подсказала – надо. Как раз вчера вечером поговорил с товарищем, реаниматологом из городской ковидной реанимации, о неутешительной ситуации в городе: более чем тысячный стационар в павильоне в Сокольниках забит под завязку, а в его реанимации на 32 койки – 34 тяжелых больных.

На средних этажах лифт останавливается, заходит девушка лет 35, грустного вида и активно хлюпающая носом. Естественно, без маски. Поворачивается ко мне спиной, и я через плечо невольно вижу ее WhatsApp.

Пишет: «Ночью поплохело, всё тело ломит, с утра 38, думаю, обычное ОРВИ».

Та-ак, думаю. Понятно. Спасибо, друг респиратор. Выходим, идет в сторону метро. В легкой куртке, без шапки, без перчаток, да еще и в короткой юбке на ледяном пронизывающем ветру.

Я, здоровый, с утра градусник за окном посмотрел, и по погоде соизволил одеться. Так без всякого ковида заработаешь двусторонний гайморит или пневмонию. Но ведь беда в том, что у нее почти наверняка ковид. Бредет такое биологическое оружие к метро, забирать на тот свет какого-нибудь пассажира в годах или с сопутствующими.

А, может, и абсолютно здорового, но со слишком активным иммунитетом. Ну ладно, не думаешь о себе, подумай о других... Хотя, если даже о себе не думаешь, то и это в голову не залезет.

И если бы это был единственный случай! Таких и в моей практике, и у коллег – сотни. Люди, где ваш головной мозг, что случилось с вашим интеллектом? Мама не научила больными дома сидеть? Больничные отменили?

Надо с температурой переться на ледяном ветру почти голой? Не смотришь телевизор, где с утра до вечера говорят, что маски нужны прежде всего заболевшим? И что в городе бушует не «обычное ОРВИ» а коварный ковид. Или имеешь свое мнение космического масштаба и не менее космической глупости?

В общем, накрутил я себя, пока шли, благо дороги сливаются в одном месте, и, проходя мимо, имитирую телефонный звонок и громко говорю: «Да, ситуация жесть, город ковидными завален, реанимации переполнены, сначала думают ОРВИ, а потом сразу на ИВЛ. Вчера как раз 36-летний абсолютно здоровый парень в реанимации умер, все легкие были поражены». И ведь самое интересное нигде не вру.

Смотрю, отстала, остановилась. Начала рыться в сумке, достала и снова убрала телефон. Медленно пошла в сторону дома. Надеюсь – домой.

Меня, конечно, на всех не хватит. Поэтому на всякий случай напоминаю, если кто забыл:

– Заболел – сиди дома.

– Не ходи на работу с температурой.

– Вынуждает выходить на улицу жизнь – надень маску, максимально утеплись.

На эту тему

– Потеря денег на больничном лучше, чем сиротская пенсия для детей.

– Ковид ковидом, но и обычный грипп при несоблюдении постельного режима может дать самые серьезные осложнения на сердце, почки, легкие. Даже среди моих друзей на ФБ такие были. Что уж говорить о пациентах.

– И вообще-то у нас вспышка.

У меня всё.

Источник: Блог Алексея Федорова