В пандемии приближается «момент истины»

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Банк России надеется на реванш в битве с инфляцией

Инфляция продолжает расти выше ожиданий ЦБ Владимир Гердо/ТАСС
Банк России резко повысил ключевую ставку до самого высокого уровня с 2017 года – 8,5%. Впервые за год ставка превысила инфляцию. Однако победить рост цен не удалось. В новом году россиянам и экономике придется расплачиваться еще и за кратный рост цен на электроэнергию в Европе. Однако Эльвира Набиуллина верит в победу над инфляцией, о чем может говорить ее брошь со Щелкунчиком. Подробности...
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Украина станет пристанищем для российских уголовников

Зеленский создает иллюзию привлекательности украинского гражданства для российской оппозиции Artur Widak/Zuma/ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский упростил процедуру получения украинского гражданства для некоторых россиян. Например, для тех, кого якобы преследуют за политические убеждения, и тех, кто воевал в Донбассе на стороне Киева. Каковы причины появления этого закона именно сейчас? И кому в России нужны украинские паспорта? Подробности...
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Кто уничтожил новейший корабль ВМФ России

Пожар стал сильным ударом по кораблестроительной программе ВМФ РФ Александр Гальперин/РИА Новости
За считанные месяцы до передачи флоту прямо на верфи сгорел корабль, который должен был носить ракеты «Калибр» и «Циркон» – корвет «Проворный». Окажется большой удачей, если корабль в итоге удастся восстановить, а не отправить на списание еще до его рождения. Сам факт этого пожара и то, как строятся корабли данной серии, заставляет о многом задуматься.  Подробности...
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Роль СССР в убийстве Кеннеди по-своему велика

Опрос CBS 1998 года показал: только 10% американцев полностью доверяют выводам спецслужб по делу Кеннеди Tom Dillard/Dallas Morning News
MCT/ABACA/Reuters
В США рассекретили полторы тысячи документов по делу об убийстве Джона Кеннеди. Среди них есть и те, которые считались доказательством возможного участия СССР в этом преступлении. Сейчас, почти 60 лет спустя, это выглядит «кровавым наветом» на Россию. Но у ЦРУ и ФБР действительно были серьезные основания для подозрений в адрес Москвы. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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В пандемии приближается «момент истины»

Алексей Федоров
Алексей Федоров, кардиохирург
Лондон вводит жесткие ограничения из-за «омикрона», а мы пока будем смотреть и думать, проецируя возможные сценарии развития событий на Россию. Ведь с «дельтой» мы полностью повторили «английский сценарий». Подробности...

Поражение – это повод для гордости

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Сохранившееся преклонение перед победой и страх перед поражением во многом до сих пор служит причиной терзающего современное русское общество посттравматического расстройства, связанного с утратой былого «величия» при СССР. Подробности...
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«Верденская мясорубка» породила более ужасные формы войны

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В битва при Вердене французы потеряли около 400 тыс. человек, из которых 163 тысячи – убитыми. Немцы – примерно 350 тысяч, из которых погибло 143 тысячи. По меркам Второй мировой вроде немного. Но во времена Вердена люди еще не знали, что будет твориться в будущем. Подробности...
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Роль СССР в убийстве Кеннеди

Обсуждение: 9 комментариев

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Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
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В Новосибирске прошла выкатка ударного беспилотника «Охотник»

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    В пандемии приближается «момент истины»

    Алексей Федоров
    кардиохирург
    		20 декабря 2021, 09:40

    Мистер Омикрон решил провести свою презентацию в Великобритании. Ожидаемо, учитывая каким перегруженным международным хабом является аэропорт Хитроу. Заболеваемость с начала декабря взлетела с 45 до 92 тысяч в сутки.

    Лондон вводит жесткие ограничения, за ним подтягиваются остальные регионы страны. А мы пока будем смотреть и думать, проецируя возможные сценарии развития событий на Россию. Ведь с Дельтой мы полностью повторили «английский сценарий».

    Придет ли к нам Омикрон? Он уже у нас. И это не 10 и не 20 случаев, конечно. Но как показывает практика, даже более сильному варианту вируса требуется некоторое время, чтобы «заземлиться». Тем более его появление приходится на спад с пика Дельты, когда ограничения еще сильны, люди осторожны, а иммунитет популяции, что называется, хорошо взбодрен.

    В этих условиях для полноценной вспышки необходимо, чтобы возникло много разных очагов. К сожалению, за этим не заржавеет – думаю, все понимают, сколько наших сограждан, в основном жителей столицы, имеют недвижимость в Англии. Сколько отпрысков получают на Туманном Альбионе среднее и высшее образование. А впереди рождественские каникулы. Как впереди – на днях. Вы скажете – все английские колледжи ушли на дистанционку. Не все. Далеко не все. Закрыться не получится. Остается наблюдать.

    Судя по цифрам, эпидемия Омикрона началась в Великобритании с первых чисел декабря. Две недели хватило, чтобы выйти на рекордные за всю пандемию цифры. При этом количество умерших остается относительно небольшим – на 92 тысячи зараженных 50-120 погибших в сутки.

    Фото: David Cliff/Reuters

    Именно соотношение инфицированных к умершим будет основополагающей характеристикой Омикрона. Как меняется это соотношение, станет ясно через две-три недели, подъем летальности всегда отстает от увеличения количества случаев с небольшим зазором. Если число погибших сильно не возрастет – значит, вакцины работают, и/или Омикрон действительно «слабее» своих предшественников.

    Выделить ведущий фактор в этом случае получится лишь наблюдая за аналогичной статистикой у непривитых и ранее не болевших – думаю, и эти цифры появятся достаточно быстро. Будет так – можно будет выдохнуть. Не расслабиться, но вытереть пот со лба. Значит, Омикрон действительно можно считать «живой вакциной», а у нас будет время до конца января, чтобы довести процент вакцинированных до «английских» цифр, ибо уровень практического здравоохранения у нас примерно одинаковый, а местами и получше.

    Если же нет, и количество умирающих резко пойдет вверх – это будет очень печальная новость. Особенно, если среди умирающих появится много вакцинированных и переболевших. Тогда… Столько уже было в эту пандемию «моментов истины» – и вот приближается очередной. Всё проходит, пройдет и это.

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    Источник: блог Алексея Федорова


     
     
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