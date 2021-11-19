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В Киеве заявили о «намерении» России дестабилизировать Украину через антипрививочников
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Россия хочет дестабилизировать ситуацию на Украине через противников вакцинации и «недовольных по разным причинам», заявил начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов.
Буданов заявил в эфире телеканала «1+1», что «идет масштабная спецоперация против Украины по дестабилизации ситуации внутри и снаружи». По его мнению, «задумка Москвы очень простая: дестабилизация ситуации изнутри с использованием большого количества нарративов – от антивакцинаторов и заканчивая недовольными по разным причинам», передает РИА «Новости».
Сюда же он добавил «кризис миграционный, который имеет целью возмутить общество», и «масштабный энергетический кризис, который все-таки надвигается, по нашей оценке, экономический кризис».
«И на фоне этого – масштабные маневры российской армии с накоплением на определенном расстоянии от государственной границы. Это накопление будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января», – заключил Буданов.
Ранее президент Владимир Путин отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
Между тем украинский министр обороны Алексей Резников и американский сенатор от Республиканской партии Джим Инхоф на встрече в столице Соединенных Штатов обсудили возможности практической поддержки Киева со стороны Вашингтона.
Меркель указала на «абсолютно разные взгляды» Москвы и Берлина
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И. о. канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что у Парижа, Берлина и Москвы «абсолютно разные взгляды» на причины того, почему в последнее время не было встреч в нормандском формате на уровне глав МИД. Она выразила мнение, что публикация МИД России дипломатической переписки ничего не меняет.
«То, что публикуются письма, не такой уж и сюрприз. Я многие свои письма читаю в газетах», – приводит слова Меркель ТАСС.
«Но на факт, почему пока не было встречи на уровне глав МИД, у французской и немецкой, а также у российской стороны абсолютно разные взгляды», – добавила Меркель после прошедшего в Берлине совещания с главами регионов ФРГ.
«Я просила российского президента [Владимира Путина о том], чтобы, пока я являюсь канцлером [Германии], состоялась такая встреча», – сказала Меркель. «Я хотела даже встречи на уровне руководителей [министерств иностранных дел], но этого не получилось. Я сожалею об этом. И публикация переписки ничего не изменит», – добавила канцлер.
В среду в российском внешнеполитическом ведомстве опубликовали дипломатическую переписку министра иностранных дел России Сергей Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажения позиции Москвы, касающейся «нормандской» встречи глав ведомств. Лавров объяснил публикацию переписки с главами МИД Франции и ФРГ словом «достали». Он также отметил, что переписка достаточно красноречиво излагает суть того саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей.
Лавров подчеркнул, что встреча в «нормандском формате» состоится только тогда, когда Киев выполнит Минские соглашения: «Прежде всего – это особый статус Донбасса, закрепление этого особого статуса в конституции Украины, в которую должен быть внесен элемент децентрализации, как это записано в минских договоренностях, это безусловные амнистии и, разумеется, это проведение выборов по правилам, согласованным между Киевом, Донецком и Луганском на основе принципов ОБСЕ». Когда это будет сделано, восстановится полноценный контроль Украины над неконтролируемой Киевом сейчас части границы с Россией, заключил глава МИД.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства указал, что ДНР, ЛНР, а также Россия как участник нормандского формата и переговоров в Контактной группе оказались единственными, кто готов выполнять Минские соглашения.
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Лавров объяснил публикацию переписки с главами МИД Франции и ФРГ словом «достали»
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Переписка с министрами иностранных дел Франции и ФРГ достаточно красноречиво излагает суть того саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя причину ее публикации.
«Ну, все люди, можно сказать – достали. Моим самим же коллегам наверное не очень прилично таким образом себя вести, когда они ежедневно в ходе последних двух недель, когда обсуждалась их инициатива собраться на уровне министров иностранных дел, делали аррогантные, не очень этичные заявления: вот все готовы, (президент России Владимир) Путин поручил, а Лавров не хочет. Вот было примерно так», – ответил он на вопрос, почему переписка была опубликована, сообщает РИА «Новости».
Лавров добавил, переписка «достаточно красноречиво излагает суть вопроса. Не то, кто кого куда пригласил и кто почему не смог приехать, а именно суть того саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей. Они не хотят выполнять «Минск», они хотят его переписать».
Лавров подчеркнул, что встреча в «нормандском формате» состоится только тогда, когда Киев выполнит Минские соглашения: «Прежде всего — это особый статус Донбасса, закрепление этого особого статуса в конституции Украины, в которую должен быть внесен элемент децентрализации, как это записано в минских договоренностях, это безусловные амнистии и, разумеется, это проведение выборов по правилам, согласованным между Киевом, Донецком и Луганском на основе принципов ОБСЕ». Когда это будет сделано, восстановится полноценный контроль Украины над неконтролируемой Киевом сейчас части границы с Россией, заключил глава МИД.
Напомним, накануне в МИД представили дипломатическую переписку Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажения позиции Москвы, касающейся «нормандской» встречи глав ведомств.
До этого главы МИД Франции и ФРГ согласились сохранить «нормандский формат» на уровне глав МИД. Стороны работают над тем, чтобы организовать встречу с участием Лаврова.
Украина впервые в истории решила импортировать огурцы из России
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Украина впервые в истории начала импортировать свежие огурцы из России, сообщила международная информационно-аналитическая платформа плодоовощного бизнеса EastFruit.
Компания сообщила, что «на этой неделе на рынке Украины произошло весьма резонансное событие – впервые в истории Украина начала импортировать свежий огурец из страны, которая ранее была основным рынком сбыта для украинских тепличных огурцов, то есть из России», передает РИА «Новости».
По данным торговых источников EastFruit, эти огурцы оказались конкурентными по цене с украинскими, несмотря на импортную пошлину в 10%, которую приходится уплачивать импортерам, так как Украина вышла из соглашения о свободной торговле с Россией.
«На данный момент предложение огурца украинского производства на рынке очень ограничено – лишь несколько комбинатов ведут отгрузки, поэтому цены на украинский огурец сравнительно высоки – 38-45 гривен за килограмм (1,44-1,7 доллара). Соответственно на этом фоне резко вырос импорт огурца из Турции, который доступен в среднем на 5-10 гривен за килограмм (0,19-0,38 доллара) дешевле. Есть также в продаже огурец из Белоруссии, который стоит немного дороже турецкого. А вот российский огурец поступает на рынок по самым низким ценам среди всех конкурентов, так как в России сейчас наблюдается тенденция снижения цен на огурец», – цитирует EastFruit одного из экспертов.
По данным компании, за первые восемь месяцев 2021 года Украина импортировала рекордный объем свежих огурцов для этого периода года – 12,1 тыс. тонн, а главными поставщиками огурцов на Украину были Турция и Белоруссия. Экспорт огурца за этот же период с Украины составил 4 тыс. тонн, он вырос в 2,3 раза по отношению к тому же периоду 2020 года.
Ранее на Украине заявили о сокращении товарооборота с Россией в шесть раз.
Украинский депутат остался без наградного оружия после поздравления Путина
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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива лишен наградных пистолетов в соответствии с приказом главы МВД Дениса Монастырского. Ранее депутат стал фигурантом дела о госизмене, поводом для которого послужило его поздравление с днем рождения, адресованное президенту России Владимиру Путину.
«Сегодня, 18 ноября, Илья Кива сдал два наградных пистолета – Glock-19 и АПС (автоматический пистолет Стечкина – прим. ВЗГЛЯД) и разрешения на их хранение работникам подразделения контроля за оборотом оружия Государственного управления национальной полиции (ГУНП) в Киеве», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение управления коммуникаций Национальной полиции Украины.
Позже и сам Кива подтвердил, что сдал наградное оружие. В соцсети размещена видеозапись с моментом передачи пистолетов.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во вторник лишил Илью Киву права на ношение наградных пистолетов, которые были вручены ему в 2015 и 2016 годах. По словам Монастырского, Кива лишился пистолетов из-за недостойного поведения. Депутат в ответ назвал решение незаконным.
В среду Кива сообщил о том, что комиссия министерства образования Украины решила не присуждать ему степень кандидата наук по итогам защиты диссертации, состоявшейся в апреле.
Напомним, по иску партии «УДАР» мэра Киева Виталия Кличко против Кивы возбудили дело о госизмене. Поводом стало поздравление с днем рождения, адресованное президенту России Владимиру Путину. В видеозаписи депутат назвал Путина лидером дружественного украинцам народа.
Министр обороны Украины потребовал от США практической поддержки
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Украинский министр обороны Алексей Резников и американский сенатор от Республиканской партии Джим Инхоф на встрече в столице Соединенных Штатов обсудили возможности практической поддержки Киева со стороны Вашингтона, сообщила пресс-служба Минобороны Украины.
«Были обсуждены возможности практического применения механизмов поддержки, находящихся в компетенции Конгресса, в краткосрочной и долгосрочной перспективе», – приводит текст сообщения ТАСС.
Как уточнила пресс-служба, министр рассказал о ситуации вдоль границ Украины, а также на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. «Украина заинтересована иметь более сильную позицию США по широкому спектру вопросов безопасности. Мы говорим и о помощи, которую можно получить в кратчайшие сроки, поскольку есть неотложные потребности, и о военно-дипломатической поддержке, и о развитии фундаментальных возможностей Вооруженных сил Украины, что потребует тщательной подготовки соответствующих решений», – отметил Резников на встрече.
Ранее президент Владимир Путин отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В понедельник стало известно, что Соединенные Штаты поставили на Украину порядка 80 тонн боеприпасов в рамках одобренной президентом США Джо Байденом военной помощи. В прошлый четверг США пообещали Украине военную помощь. В октябре США неоднократно поставляли на Украину высокоточное вооружение, боеприпасы и средства радиолокационного наблюдения. В Киеве заявляли, что Украина получила от США «много высокоточного наступательного оружия». 1 сентября Украина и США договорились о военном сотрудничестве и противодействии России. В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне пообещал Киеву противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и «многое другое».
Москва неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
В Раде предупреждали о возможности уничтожения Украины в случае агрессии Киева в Донбассе. В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
Зеленский ввел в действие санкции против 23 граждан России
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против 23 российских граждан и пяти украинцев.
«Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится в указе, опубликованном на сайте офиса президента.
Ранее Зеленский ввел в действие новый пакет санкций в отношении России, четырьмя указами санкции введены против около 140 физических и 50 юридических лиц.
Британский аналитик осудил панические заголовки в западных СМИ о подготовке Россией вторжения на Украину
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Сообщения западных СМИ на тему якобы планируемого «вторжения» России на Украину лишь наводят панику и усугубляют политическую ситуацию, не имя под собой реальных оснований, пишет в Foreign Policy докторант факультета международной истории Лондонской школы экономики и политических наук Джефф Хоун.
Хоун отмечает, что «в последние несколько недель в западной прессе участились разговоры о российских военных шагах в ее южном регионе», Запад «настолько встревожен, что госсекретарь США Энтони Блинкен 10 ноября предупредил Россию против какого бы то ни было возобновления агрессии против Украины», приводит перевод статьи InoPressa.
«Но действительно ли Россия собирается атаковать Украину? Ответ, основанный на эмпирических данных, звучит как решительное «нет». Эти шаги могут вызывать беспокойство, (...) но они не предвещают войны», – указал он.
Так, Россия «не предприняла никаких попыток скрыть передвижение своих сил как во время транзита, так и по их прибытии, на коммерческих спутниковых снимках показаны воинские части, расположенные на транспортных стоянках и в лагерях без какого-либо камуфляжа или маскировки». Реальное наступление «потребовало бы гораздо большей осторожности, и у него были бы другие предупреждающие знаки, такие как усиленные развернутые системы противовоздушной обороны и активация резервных подразделений».
«Тем не менее, новое вторжение на Украину или даже резкая эскалация боевых действий со стороны сил, поддерживаемых Россией – это глупая перспектива по нескольким причинам. Украинская армия на данный момент опытная, модернизированная и высоко мотивированная. Она не была бы легким противником – и любая война, помимо того, что она была бы чрезвычайно дорогостоящей с точки зрения войск и материалов, имела бы высокий шанс вовлечь другие стороны, и у нее был бы ужасающий шанс стать ядерной. Даже если бы России все-таки удалось оккупировать Украину, что она от этого получила бы? Оккупация дорога, опасна и часто бесплодна, как США обнаружили в Ираке и Афганистане», – указывает Хоун.
Он подчеркнул, что «безрассудное поведение западной прессы и некоторых правительств – от панических заголовков в Bloomberg, предупреждающих о полномасштабном вторжении, до различных заявлений, в которых даются обещания защищать территориальный суверенитет Украины – только усилило напряженность в и без того напряженном регионе».
«Война никогда не бывает неизбежной, но, если действовать так, как будто она неизбежна, она гораздо более вероятна – и не менее разрушительна», – заключил автор публикации.
Между тем британская пресса пишет, что Лондон может направить на Украину 600 военнослужащих подразделения спецназа SAS в случае «вторжения» России.
Начальник штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер заявил, что отношения России и стран Запада испытывают небывалую напряженность, более серьезную, чем во времена холодной войны.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Россия «явно несет ответственность» за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши.
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В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО
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Соединенные Штаты и другие страны НАТО отправляют на Украину новейшие системы вооружения, это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами, сделать еще один шаг к очередной катастрофе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
«На лицо процесс продвижения военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ. Украина накачивается НАТОвскими вооружениями, американцы и другие страны НАТО посылают туда новейшие системы вооружения. Все это вдохновляет «горячие головы» на Украине на то, чтобы думать о том, как бы в условиях пробуксовки минских договоренностей попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. То есть сделать еще один шаг в сторону очередной катастрофы», – приводит слова Пескова РИА «Новости».
«Вот это и является красными линиями. И то, что Россия решительные меры принимает на этом фоне, который отчетливо фиксируют наши оппоненты на Западе», – добавил Песков.
Ранее в четверг президент Владимир Путин подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях».
В понедельник стало известно, что Соединенные Штаты поставили на Украину порядка 80 тонн боеприпасов в рамках одобренной президентом США Джо Байденом военной помощи. В прошлый четверг США пообещали Украине военную помощь. В октябре США неоднократно поставляли на Украину высокоточное вооружение, боеприпасы и средства радиолокационного наблюдения. В Киеве заявляли, что Украина получила от США «много высокоточного наступательного оружия». 1 сентября Украина и США договорились о военном сотрудничестве и противодействии России. В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне пообещал Киеву противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и «многое другое».
Москва неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
В июне постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
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Захарова прокомментировала публикацию переписки Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ
Публикация переписки главы МИД Сергея Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ показывает, что Россия не саботирует переговоры в «нормандском» формате, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Захарова пояснила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что публикация связана с тем, что в последнее время в Москве слышат обвинения в саботировании таких встреч по украинскому урегулированию.
«Проблема в том, что эти оценки давали те, кто представляет страны, то есть это были не экспертные оценки, такое мнение высказывали люди, которые находились в контакте с российской стороной, вели эту переписку», – сказала она.
По ее словам, официальные лица Франции и ФРГ знали позицию Москвы: «Ее можно по-разному оценивать, у каждой стороны есть на это право, но называть ее саботированием, блокадой переговорного процесса, блокировкой решения проблем просто невозможно».
«Мы вчера опубликовали это достаточно уже поздно, мне кажется, это было часов семь-восемь вечера, примерно так. И пока я не видела реакции, надо подождать, у них сейчас еще только ранее утро, начнется рабочий день, я думаю, что, наверное, какая-то будет реакция», – отметила Захарова.
По ее словам, «она (реакция) должна быть, потому что материалов много, у журналистов наверняка там вопросов, я имею в виду в этих странах, уже поднакопилось за ночь, поэтому будем ждать этой реакции».
Напомним, накануне в МИД представили дипломатическую переписку Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажения позиции Москвы, касающейся «нормандской» встречи глав ведомств.
До этого главы МИД Франции и ФРГ согласились сохранить «нормандский формат» на уровне глав МИД. Стороны работают над тем, чтобы организовать встречу с участием Лаврова.
Новый министр обороны Украины счел главной задачей сотрудничество с США
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Министр обороны Украины Алексей Резников в качестве приоритета в новой должности назвал всестороннее развитие сотрудничества с США, сообщила пресс-служба Минобороны Украины по итогам встречи Резникова с главой Пентагона Ллойдом Остином в Вашингтоне.
«Один из моих приоритетов в должности министра – всесторонне развивать взаимодействие с США через наполнение конкретными проектами рамочного соглашения и других договоренностей. Во время этого визита я хочу ознакомить коллег с главными направлениями работы, которые мы наметили вместе с командой. Это необходимо, чтобы достичь синергии и взаимосовместимости секторов обороны», – приводит слова Резникова ТАСС.
Министр также отметил тесную коммуникацию военных ведомств Украины и США. «Наши оборонные ведомства, наши разведки находятся в постоянном контакте по вопросам безопасности. У нас общая оценка тех рисков и угроз, которые сконцентрируются вокруг Украины, на восточных границах Европы. Я хотел бы обсудить параметры ответа на них», – сказал Резников.
Напомним, 4 ноября Рада назначила новым министром обороны Украины экс-министра по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексея Резникова. Вскоре после этого в ЛНР обвинили Резникова во лжи из-за утверждения о «законности» применения беспилотников ВСУ в Донбассе. Глава МИД Сергей Лавров констатировал, что последние перестановки в правительстве Украины повысили «ястребиность» Киева.
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Эвакуированный из Кабула гражданин Украины решил просить гражданство России
Гражданин Украины, которого в числе прочих из Кабула эвакуируют российские военные, рассказал, что теперь собирается просить гражданство России.
«В Украину я не могу поехать, возможности нет. Я хочу гражданство (России) получить. Я надеюсь, что я получу российское гражданство», – заявил на борту российского военно-транспортного самолета Ил-76 гражданин Украины, по происхождению афганец Сургун Мангал, передает РИА «Новости».
Напомним, по поручению президента России три военно-транспортных самолета Ил-76 ВКС в четверг прибыли в Афганистан для эвакуации 380 граждан России и других стран.
В Киеве захотели помешать выводу «Северного потока – 2» на полную мощность
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Есть «очень большие шансы» не допустить запуска «Северного потока – 2» на полную мощность, заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в эфире канала «1+1».
«У нас есть действующий контракт до 2024 года. У нас есть видение, как бороться [с запуском «Северного потока – 2»] дальше, и несмотря на то, что этот газопровод уже технически построен, я считаю, что еще есть очень большие шансы не допустить его запуск на полную мощность», – приводит слова Макогона РИА «Новости».
По его словам, в 2021 году «в три раза уменьшился транзит газа» через Украину, а Москва «вернулась к законтрактованным объемам» .
Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора. Москва приняла объяснения Берлина о приостановке сертификации. В Кремле отметили, что не видят политической подоплеки в решении немецкого регулятора. Там также указали, что рост поставок российского газа в Европу – это чисто коммерческий вопрос. При этом в Кремле сочли «неблагодарным делом» гадание о сроках ввода «Северного потока – 2».
В понедельник глава «Нафтогаза» Юрий Витренко и гендиректор «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон заявили, что компаниям разрешили участвовать в сертификации оператора «Северного потока – 2». Бывший украинский президент Петр Порошенко призвал остановить сертификацию оператора газопровода в связи с подписанием президентом России указа об оказании гуманитарной поддержки населению Донбасса.
В Польше предрекли Украине новые территориальные потери
Польский военный аналитик Юлиуш Сабак в статье для Defence 24 выступил с утверждением, что Россия в случае вооруженного столкновения с Украиной якобы будет стремиться объединить ДНР и ЛНР с Крымом.
По мнению польского аналитика, целью возможной военной операции России стал бы не захват всей Украины, а установление контроля над побережьем Азовского моря, передает РИА «Новости».
«Самый вероятный вариант – объединение ее (территории ДНР и ЛНР) с Крымом, а одновременно захват важного порта, каким выступает Мариуполь», – утверждает Сабак.
Польский эксперт считает, что это станет «большим ударом» по экономическому и военному потенциалу Киева, у которого возникнут трудности с морскими перевозками.
«Подобная операция будет угрожать таким важным украинским объектам, как промышленные предприятия и электростанция в Запорожье или в Херсонской области», – пришел к выводу аналитик.
Сабак заключил, что в этой ситуации Польша «заинтересована в укреплении позиции Украины».
Ранее президент Владимир Путин отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
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Посла Украины в Германии обвинили в решении «плюнуть в лицо немцам»
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Депутат Рады Максим Бужанский заявил, что слова украинского посла в Германии Андрея Мельника о косвенной ответственности Берлина за «голодомор» могут повлиять на запуск российского газопровода «Северный поток – 2».
«Комментировать тут нечего, кроме того, что посол выбрал наилучший момент для того, чтобы плюнуть в лицо немцам - период последних согласований СП-2», – передает РИА «Новости» слова Бужанского.
Депутат добавил, что считает слова дипломата наивысшей степенью неуважения к памяти жертв трагических событий начала 1930-х годов.
Ранее украинский дипломат написал в Twitter, что Германия косвенно ответственна за голод на территории Украинской ССР, так как Берлин был главным торговым партнером Советского Союза в 1932 году. Из этого Мельник сделал вывод, что ФРГ «морально обязана признать это преступление геноцидом украинского народа».
Напомним, посол Украины в Германии заявлял, что Берлин не проконсультировался с Киевом в процессе обсуждения проекта газопровода «Северный поток – 2» в нарушение обязательств по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.
На Украине допустили поддержку Турции в возможном конфликте с Россией
В случае военного конфликта России и Украины, Турция может выступить на стороне Киева в надежде получить экономический контроль над Крымом, заявил политический аналитик Александр Кочетков в статье для издания «Главред».
«Турция будет действовать в зависимости от обстоятельств. Она хочет расчистить геополитическое пространство для себя, поэтому ее может заинтересовать только крымскотатарский Крым, который будет тесно сотрудничать с Турцией, а фактически – если он станет турецким в экономическом смысле. Ничто другое не сможет заинтересовать Анкару и побудить ее помогать Украине», – приводит слова Кочеткова РИА «Новости».
Аналитик подчеркнул, что ни одна страна не окажет Киеву прямую военную поддержку в случае гипотетического конфликта с Москвой. Европейские страны, по мнению Кочеткова, зависят от России из-за высоких цен на газ и будут лишь «выражать глубокую обеспокоенность».
Кроме того, эксперт отметил, что можно ожидать разве что помощь в виде поставок летального оружия от Турции, Британии и Польши, а уже сейчас подобное вооружение Украине предоставляют США.
Накануне Россия в ООН предостерегла Украину от нападения на Крым. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Путин подчеркивал, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В МИД предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
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