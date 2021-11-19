В Киеве заявили о «намерении» России дестабилизировать Украину через антипрививочников

Россия хочет дестабилизировать ситуацию на Украине через противников вакцинации и «недовольных по разным причинам», заявил начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов.

Буданов заявил в эфире телеканала «1+1», что «идет масштабная спецоперация против Украины по дестабилизации ситуации внутри и снаружи». По его мнению, «задумка Москвы очень простая: дестабилизация ситуации изнутри с использованием большого количества нарративов – от антивакцинаторов и заканчивая недовольными по разным причинам», передает РИА «Новости».

Сюда же он добавил «кризис миграционный, который имеет целью возмутить общество», и «масштабный энергетический кризис, который все-таки надвигается, по нашей оценке, экономический кризис».

«И на фоне этого – масштабные маневры российской армии с накоплением на определенном расстоянии от государственной границы. Это накопление будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января», – заключил Буданов.

Ранее президент Владимир Путин отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».

Между тем украинский министр обороны Алексей Резников и американский сенатор от Республиканской партии Джим Инхоф на встрече в столице Соединенных Штатов обсудили возможности практической поддержки Киева со стороны Вашингтона.