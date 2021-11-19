Несколько осужденных напали на сотрудников ФСИН во время проверок в саратовских ИК

Часть осужденных в колониях Саратовской области препятствуют проверкам, проводимым центральным аппаратом ФСИН после сообщений о пытках, а несколько человек напали на проверяющих, сообщает пресс-служба ведомства.

«Представители центрального аппарата ФСИН совместно с сотрудниками УФСИН России по Саратовской области в настоящее время проводят оперативно-режимные и профилактические мероприятия, которые встречают активное противодействие со стороны части осужденных. В результате обысков изымается большое количество сотовых телефонов, самодельных ножей, наркотических средств и алкогольных напитков кустарного производства», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По информации ведомства, наиболее тяжелая обстановка сложилась в исправительной колонии №7, где содержатся рецидивисты, приговоренные судом к отбыванию наказания в колонии особого режима. Только за последнее время там изъято более 20 литров алкоголя и аппарат для производства спиртных напитков кустарного производства, 12 сотовых телефонов, три ножа, две заточенные металлические пластины, наркотические вещества и шприцы.

Некоторые осужденные, поясняет ФСИН, препятствуют проведению режимных мероприятий, организуют различные провокации. В ночь на 14 ноября они выгнали из помещений отрядов на улицу со спальными принадлежностями осужденных, не поддерживающих их противоправную деятельность. В результате на холоде оказались около 200 человек. Сотрудники ФСИН урегулировали данную ситуацию, зачинщиков привлекли к ответственности. В то же время в штрафном изоляторе, в помещениях камерного типа, где содержатся злостные нарушители установленного законом порядка отбывания наказания, была предпринята попытка дезорганизации деятельности учреждения.

Спустя несколько часов один осужденный напал на члена проверяющей комиссии ФСИН России, нанеся ему несколько ударов. Сотрудники СК по данному факту проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее заключенный уже нападал на сотрудника учреждения, когда в 2014 году отбывал наказание в Нижегородской области.

За неделю до этого в исправительной колонии №2 заключенный, который приговорен к 19 годам лишения свободы за разбойное нападение и убийство, во время режимных мероприятий также напал на сотрудника колонии.

Часть осужденных препятствует работе комиссии ФСИН России, которая в настоящее время проводит в Саратовской области внеплановое инспектирование. 15 ноября осужденный из ИК-7 через своего адвоката направил в прокуратуру Саратовской области заявление о том, что руководитель комиссии ФСИН полковник внутренней службы Александр Зубов якобы угрожал ему физической расправой. При этом осужденный никогда не встречался с руководителем комиссии ФСИН, что подтверждается материалами видеонаблюдения.

Напомним, в Сети были опубликованы видео с издевательствами якобы над заключенным, который содержался в тюремной больнице. Следователи возбудили четыре уголовных дела после сообщений о пытках в саратовской колонии.

До этого региональное СУ СК возбуждало дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Уголовные дела передали в центральный аппарат Следственного комитета.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призывал дождаться результатов расследования по саратовской колонии, также он сообщил, что Владимиру Путину доложили о случаях пыток в местах заключения.

Руководитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников уволил четырех сотрудников Саратовского УФСИН после сообщений о насилии в отношении заключенных в саратовской колонии.

После стало известно, что из УФСИН по Саратовской области после истязаний заключенных были уволены 18 сотрудников.

Генпрокурор Игорь Краснов заявил, что правоохранители расследуют сразу 12 уголовных дел по фактам пыток в туберкулезной больнице одной из колоний в Саратовской области.