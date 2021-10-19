Путину доложили о пытках в российских колониях

Погребинский объяснил слова Зеленского о готовности обменять Медведчука

«Зеленский фантазирует об обмене, потому что убедился или приближается к убеждению, что законно не сможет выиграть суд у Медведчука», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он оценил слова президента Украины о готовности обменять отбывающего домашний арест политика Виктора Медведчука на «настоящих героев Украины».

«Даже первокурснику юрфака понятно, что в деле Виктора Медведчука нет ни состава, ни события преступления – как сказал сам Медведчук. Все это стало бесперспективно, и для президента, конечно, предпочтительнее его обменять, вот он и предлагает», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил, что допускает возможность обмена главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Медведчука «на настоящих героев и граждан Украины», но произойдет это только в том случае, если «Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть русское гражданство».

В понедельник Медведчук ответил, что у него «не было и нет другого гражданства, кроме украинского», а также пообещал продолжить политическую борьбу, несмотря на «преступное давление» со стороны киевских властей. В Верховной раде предположили, что главу политсовета ОПЗЖ «взяли в заложники, чтобы обменять на дешевый газ».

«Зеленский фантазирует об обмене Медведчука, потому что убедился или приближается к убеждению, что он законно не сможет выиграть суд у Медведчука», – отметил Погребинский.

По мнению киевского эксперта, заявления президента Украины «по большей части лишены смысла, но обращены к такой публике, которая об этом вряд ли задумается».

На эту нелогичность в словах Зеленского указывают как минимум два противоречия, отметил Погребинский. Во-первых, президент сам назвал Медведчука «гражданином Украины, к которому применяется украинское законодательство», а значит, о российском паспорте речь не идет (что и подтвердил лидер политсовета ОПЗЖ).

Во-вторых, президенту Украины не кажется странным обменивать сидящего под домашним арестом человека до вынесения ему приговора, добавил собеседник.

«Отчасти Зеленский ориентируется на тех людей, которые не будут задумываться над бессмыслицей, которые живут в выдуманном, виртуальном мире, в мире пиара. Он знает, что его будут слышать разные люди, в том числе многие, кто не готов ничего анализировать. И на них это сработает», – полагает Погребинский.

«Это нонсенс для тех, кто способен анализировать. А те, кто просто ненавидит Путина, Россию и Медведчука, для них это нормальное выступление Зеленского в духе: «Забери, Путин, своего друга!». Это игра для этих людей, на эту аудиторию», – заключил он.

Напомним, в начале прошлой недели киевский суд оставил Медведчука под домашним арестом до 7 ноября по новому уголовному делу. Речь идет о подозрениях в госизмене и терроризме, которые Служба безопасности Украины огласила лидеру политсовета ОПЗЖ в октябре.

По версии СБУ, Медведчук помогал срывать поставки угля из-за границы на Украину, чтобы поставлять сырье из Донбасса, тем самым участвуя в заговоре против страны и подрывая ее энергетическую безопасность. Новое уголовное дело Медведчук назвал сфабрикованным и обвинил киевские власти в попытке отвлечь внимание от офшорного скандала и помешать налаживанию отношений с Россией.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил мнение, что происходящее с Медведчуком – «не что иное, как сведение счетов с политическим конкурентом». Кремль осудил решение суда, но вместе с тем отметил, что помочь главе политсовета ОПЗЖ не может, поскольку тот является гражданином Украины.

В мае СБУ обвинила Медведчука в передаче секретных данных о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины. По словам главы СБУ Ивана Баканова, Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку засекреченную информацию о скрытом военном подразделении ВСУ.

Генпрокуратура Украины также заподозрила лидера политсовета ОПЗЖ и Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Суд, однако, решил не арестовывать Медведчука, вместо этого отправив его под домашний арест с 13 мая. Генпрокурор Ирина Венедиктова осталась недовольна решением судебного органа и пообещала «идти дальше» в деле главы политсовета «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Медведчук утверждал, что выдвинутые против него обвинения политически мотивированы, и заявлял о готовности к любому исходу дела, в том числе к своему аресту.

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