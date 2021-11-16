Генпрокурор назвал число дел по насилию в саратовской колонии

Правоохранители расследуют сразу 12 уголовных дел по фактам пыток в туберкулезной больнице одной из колоний в Саратовской области, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов.

«По всем известным ситуациям в Саратовской области, в Саратовской туберкулезной больнице, в настоящее время возбуждены и расследуются 12 уголовных дел – по изнасилованию, вымогательству, превышении должностных полномочий», – цитирует Краснова ТАСС.

Он подчеркнул, что ряду фигурантов предъявлены соответствующие обвинения.

Также Краснов сообщил, что ведомство начало проверять эффективность использования средств, выделенных на модернизацию пенитенциарной системы.

Напомним, в Сети были опубликованы видео с издевательствами якобы над заключенным, который содержался в тюремной больнице. Следователи возбудили четыре уголовных дела после сообщений о пытках в саратовской колонии.

До этого региональное СУ СК возбуждало дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Уголовные дела передали в центральный аппарат Следственного комитета.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призывал дождаться результатов расследования по саратовской колонии, также он сообщил, что Владимиру Путину доложили о случаях пыток в местах заключения.

Руководитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников уволил четырех сотрудников Саратовского УФСИН после сообщений о насилии в отношении заключенных в саратовской колонии.

После стало известно, что из УФСИН по Саратовской области после истязаний заключенных были уволены 18 сотрудников.

Между тем передавшего видео о пытках Сергея Савельева обвинили по статье 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации, причинивший крупный ущерб или совершенный из корыстной заинтересованности»), его заочно арестовали.

Мужчина попросил убежища во Франции. Он передал видеозаписи с сексуальным насилием и пытками осужденных в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.

Адвокат и доктор юридических наук Александр Арутюнов считает, что Савельеву могут смягчить статью. 10 ноября прокурор отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Савельева.