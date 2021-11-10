Из УФСИН по Саратовской области после истязаний заключенных уволены 18 сотрудников

Из саратовского управления ФСИН уволили 18 сотрудников после проверок фактов истязаний над заключенными, заявил и.о. руководителя ведомства Антон Ефаркин.

«На сегодняшний день возбуждено пять уголовных дел, уволено со службы по отрицательным мотивам 18 сотрудников, 11 человек привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности», – сказал Ефаркин в эфире «ГТРК-Саратов», передает РИА «Новости».

Он добавил, что центральный аппарат ФСИН России и руководство территориального органа принимают «исключительные меры» по выявлению и установлению всех фактов, которые «имели место быть».

Напомним, в Сети опубликовали видео с издевательствами якобы над заключенным, который содержался в тюремной больнице. Следователи возбудили четыре уголовных дела после сообщений о пытках в саратовской колонии. До этого региональное СУ СК возбуждало дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Уголовные дела передали в центральный аппарат Следственного комитета.

Пресс-секретарь президента Песков ранее призывал дождаться результатов расследования по саратовской колонии, также он сообщил, что Путину доложили о случаях пыток в местах заключения.

Также руководитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников уволил четырех сотрудников Саратовского УФСИН после сообщений о насилии в отношении заключенных в саратовской колонии.

Передавшего видео о пытках Сергея Савельева обвинили по статье 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации, причинивший крупный ущерб или совершенный из корыстной заинтересованности), его заочно арестовали.

Мужчина попросил убежища во Франции. Он передал видеозаписи с сексуальным насилием и пытками осужденных в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.

Адвокат и доктор юридических наук Александр Арутюнов считает, что Савельеву могут смягчить статью.