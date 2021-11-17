|
|
Нелегалы продолжили попытки прорыва польской границы
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Группы нелегальных мигрантов ночью продолжали попытки прорыва польской границы со стороны Белоруссии, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.
«Ночь, к сожалению, не была спокойна. Напряжение, конечно, было меньше, чем мы могли увидеть в Кузнице (где во вторник произошла крупная попытка прорыва границы), но по-прежнему методы атаки на польскую границу остаются теми же самыми. На Кузнице сконцентрировалось внимание общественного мнения. В то же время, меньшие группки мигрантов пробовали прорваться через польскую границу на других участках также ночью», – передает РИА «Новости» слова Блащака.
При этом польский министр считает, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши продлится еще долго. «Ситуация на границе быстро не разрешится. Мы должны приготовиться к месяцам. Надеюсь не годам», – сказал он.
Ранее зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что для урегулирования критической ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе требуется диалог Брюсселя с Минском.
Напомним, глава МИД Белоруссии Владимир Макей и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в телефонном разговоре обсудили ситуацию, складывающуюся на границе Белоруссии и ЕС. Перед этим президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с и. о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель.
Лукашенко пересказал разговор с Меркель
|
|
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время прошедшего в понедельник телефонного разговора предложил и. о. канцлера ФРГ Ангеле Меркель варианты разрешения миграционного кризиса на белорусско-польской границе, она обсудит их со странами Евросоюза (ЕС).
В ходе разговора Лукашенко и Меркель была затронута проблематика вокруг беженцев и обстановки на границах. Стороны договорились, что пока не будут озвучивать конкретные подробности, Меркель взяла паузу, чтобы обсудить соответствующий вопрос с членами ЕС. После должен состояться еще один телефонный разговор, передает слова Лукашенко БелТА.
«Первый вопрос (который обсуждался во время разговора) – беженцы, эскалация на государственной границе. Мы пришли к единому мнению, что эскалация никому не нужна – ни Европейскому союзу, ни Беларуси», – сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что «допустить эскалации, как бы кому-то этого ни хотелось, вплоть до горячего столкновения, мы не можем».
«Да мы никогда и не шли на эту эскалацию», – добавил президент.
Он также сообщил, что Объединенные Арабские Эмираты готовы подключиться к урегулированию ситуации с беженцами: «Руководство этой страны имеет большой опыт работы с беженцами, они уже принимали участие в развязке подобных вопросов в мире и работали с тысячами беженцев».
Ранее сообщалось, что в связи с наплывом мигрантов Польша построит новый 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией. Президент Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией.
Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.
Между тем мигранты на польской границе стали заболевать ОРВИ. Президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24» заявил, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, ночью там минусовая температура.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Мигранты на польской границе стали заболевать ОРВИ
|
|
Ближневосточные мигранты жалуются белорусским медикам на кашель и чихание, сообщила представитель гродненского погранотряда Надежда Масевич.
«Было несколько обращений с симптомами простуды. Кроме взрослых, есть проблемы и у детей. Помощь всем оказывают врачи, которые находятся на месте», – передает РИА «Новости» слова Масевич.
Ранее сообщалось, что в связи с наплывом мигрантов Польша построит новый 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией.
Глава Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.
Напомним, в субботу президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24» заявил, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, там ночью минусовая температура.
Лавров резко ответил на обвинения президента Литвы о причастности Москвы к кризису с мигрантами
Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал лживыми заявления президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что якобы мигранты попадают в Белоруссию через Москву.
Ранее глава Литвы связал Россию с миграционным кризисом в Белоруссии.
«При всем уважении к президентам суверенных государств, я не хочу комментировать эти лживые утверждения, которые уже не первый раз произносятся, и не только по этому поводу – «за всем стоит Москва, везде видна рука Москвы». Ни единого факта не приводится», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Также Сергей Лавров заявил, что Польша бесчинствует, а Брюссель применяет двойные стандарты, ставя себя в неудобное положение. Российский политик напомнил, что во время средиземноморской волны мигрантов ЕС пытался решить вопрос сообща.
Ранее посетивший лагерь беженцев представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо заявил, что ситуация на границе катастрофическая.
На границе Белоруссии и Польши уже больше недели находятся беженцы, которые образовали там стихийный лагерь. Собрались около 2 тыс. человек. В понедельник часть из них перебрались в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник попытались прорваться через границу. Польская сторона применяла спецсредства. На приграничной территории введен режим чрезвычайного положения.
Европейские страны обвинили в создании миграционного кризиса Минск, который отвергает все обвинения. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что страна больше не будет сдерживать поток мигрантов в страны ЕС из-за санкций Запада.
Варшава обвинила белорусских офицеров в нападении на польскую границу
Офицеры белорусских служб участвовали не только в планировании, но и в самой атаке мигрантов на границу Польши, заявил главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик.
Шимчик заявил, что «офицеры белорусских служб принимали активное участие как в планировании, так и в самой операции». Он указал, что у мигрантов были шумовые гранаты и слезоточивый газ. По словам коменданта, «не случайно на границе сначала появляются дети, а потом исчезают», это «подготовленная и хорошо спланированная акция», передает ТАСС со ссылкой на Polsat.
Он полагает, что люди, которые «бросали камни», были «хорошо обучены и имеют опыт в различных столкновениях», прошли «подготовку в Белоруссии, но среди самых агрессивных людей были офицеры белорусских служб». По словам Шимчика, многие нападавшие были в масках, что делает их идентификацию невозможной.
Прокуратура Польши начала расследование по факту нападения на сотрудников полиции во время атаки мигрантов на польско-белорусской границе. В результате атаки пострадали 12 человек, в том числе девять полицейских. Их ранения – это результат попадания по полицейским камнями. Как заявил Шимчик, в результате удара таким тяжелым предметом человек может умереть. Поскольку из-за расстояния распыление газа не дало никакого эффекта, польские силовики решили использовать в ответ водометы. Польша «перебросила туда очень большие силы контртеррористических подразделений», это «офицеры, наиболее подготовленные в польской полиции для ведения боевых действий с применением огнестрельного оружия», сказал Шимчик.
Напомним, сообщалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Также сообщалось о серьезном ранении польского полицейского, сдерживавшего атаку мигрантов. Польша пригрозила применить оружие на границе с Белоруссией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Папа Римский счел признаком возврата в прошлое возведение стен от мигрантов
Строительство стен для сдерживания миграционных потоков является одним из признаков возврата в прошлое, заявил папа Римский Франциск.
«В последние десятилетия история демонстрирует признаки возврата к прошлому: конфликты снова вспыхивают в разных частях мира, национализм и популизм вновь появляются на разных широтах, строительство стен и возврат мигрантов в небезопасные места выглядят как единственное решение, на которое способны правительства, чтобы управлять передвижением людей», – цитирует во вторник агентство АНСА обращение понтифика, передает ТАСС.
Папа Римский также добавил, что за «последние 40 лет и в этой пустыне появились признаки надежды, которые позволяют нам мечтать о том, чтобы двигаться навстречу <…> большему единству».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на истинный смысл строительства стен в Юго-Восточной Европе и раскритиковала методы борьбы Евросоюза с потоками мигрантов.
Захарова написала в Telegram, что Литва начала строить заграждения на границе с Белоруссией из-за притока мигрантов, «на первых участках уже установлен стальной забор высотой три–четыре метра». Также Польша планирует возвести стену – «5,5 метров в высоту и оборудованную датчиками движения».
Между тем, польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как беженцы принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ЕС призвал Белоруссию немедленно приступить к восстановлению порядка на границе
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал свои переговоры с руководителем МИД Белоруссии Владимиром Макеем.
Боррель сообщил, что «побеседовал с министром иностранных дел Макеем по итогам обсуждения Белоруссии на Совете МИД ЕС». Он призвал Макея «к немедленным действиям по восстановлению безопасности в приграничных районах Белоруссии и Евросоюза». Также ЕС призвал Белоруссию к «урегулированию гуманитарной ситуации находящихся там людей», передает ТАСС.
Напомним, Макей и Боррель в телефонном разговоре обсудили ситуацию, складывающуюся на границе Белоруссии и ЕС. Перед этим президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с и. о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель.
Россия указала путь для урегулирования кризиса на границе ЕС и Белоруссии
Для урегулирования критической ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе требуется диалог Брюсселя с Минском, заявила зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева.
Евстигнеева на заседании СБ ООН призвала ЕС «отказаться от двойных стандартов», а также «нести ответственность за свои действия». Для «устойчивого» урегулирования ситуации, по ее словам, ЕС нужно «вступить в равноправный диалог с Минском». Москва «готова этому содействовать», если готовность продемонстрирует и сам Брюссель.
При этом Евстигнеева отметила, что «ситуация в Белоруссии – яркий пример дестабилизирующего внешнего вмешательства», пример «применения двойных стандартов», передает РИА «Новости».
Напомним, глава МИД Белоруссии Владимир Макей и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в телефонном разговоре обсудили ситуацию, складывающуюся на границе Белоруссии и ЕС. Перед этим президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с и. о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лукашенко заявил о попытках доставить оружие мигрантам на границе с Польшей
Беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко заявил, что в данный момент главное – «главное защитить свою страну и свой народ, не допустить столкновений», передает «БелТА».
«Я знаю, что попытки доставки оружия в стихийный мигрантский лагерь уже были. Как и провокации, которые могут привести к силовому конфликту. Этого допустить ни в коем случае нельзя. Нельзя, чтобы эта так называемая проблема стала развязыванием горячего противостояния», – подчеркнул он.
Президент также указал, что на границе соседних государств, в первую очередь в Польше, находятся не только пограничники, но и «наращивается ударная группировка войск: на сегодняшний день примерно до 20 тыс. личного состава с авиацией и бронетехникой».
«Все это делается под видом защиты Европейского союза от вторжения беженцев из стран, которые разбомбила и разграбила западная коалиция во главе с США», – подчеркнул он, передает издание «СБ. Беларусь сегодня».
Ранее в Минске предупредили об опасности конфликта с Варшавой из-за пограничников.
В связи с наплывом мигрантов Польша построит новый 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией. Президент страны Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией.
Между тем мигранты на польской границе стали заболевать ОРВИ. Президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24» заявил, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, ночью там минусовая температура.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Польша пригрозила применить оружие на границе с Белоруссией
Польские силовики готовы применять оружие в ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией, заявила официальный представитель пограничной стражи Польши Анна Михальская.
«Мы на все дежурства выходим с боевым оружием. Мы – силовая структура, мы проходим тренировки, чтобы в случае необходимости применить это оружие. Могу заверить, что если будет нужно, сотрудники Пограничной стражи не будут колебаться с использованием оружия», – цитирует Михальскую РИА «Новости».
Она добавила, что польские силовики постараются не использовать оружие без надобности, но, если «будет нужно», то не станут колебаться.
Ранее сообщалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.
Также сообщалось о серьезном ранении польского полицейского, сдерживавшего атаку мигрантов.
Минск пообещал «адекватный ответ» Варшаве на действия польских военных у границы
Белорусская сторона даст адекватный ответ на действия польской стороны у границы двух стран, заявил министр обороны республики Виктор Хренин.
«К сожалению, мы не видим логику. На их неадекватные действия мы планируем свои адекватные действия, дабы не создавать напряженности в регионе и конфликтной ситуации», – цитирует Хренина БелТА.
Он добавил, что Минску «тяжело просчитать», какие решения принимает Варшава.
Белорусский министр предположил, что Польша, вероятно, пытается «поиметь политические и экономические бонусы, а может, даже и весь Евросоюз втянуть в эту проблему».
Между тем польское Минобороны заявило, что мигранты, атакующие польскую границу, применили шумовые гранаты, они якобы закидали ими польских солдат и офицеров, передает ТАСС.
Сами же польские военные пригнали к границе военный вертолет, а также начали применять водометы на погранпереходе «Брузги». Беженцы отошли вглубь белорусской территории на 50 метров из-за водомета.
Ранее сообщалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.
В Белоруссии сочли попыткой агрессии действия польских силовиков на границе
Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии во вторник расценил действия польских силовиков на белорусско-польской границе как попытку прямой агрессии в отношении республики.
«Произошедшее может расцениваться как попытка прямой агрессии в отношении Республики Беларусь», – приводит ТАСС комментарий пресс-службы ГПК.
Вместе с этим погранкомитет Белоруссии потребовал от Польши объяснений по факту применения спецсредств.
«Госпогранкомитетом направлен запрос польской стороне с требованием предоставить разъяснения по фактам применения насилия, спецсредств и техники в отношении находящихся на территории Беларуси беженцев», – передает РИА «Новости» сообщение ГПК.
Ранее генштаб Белоруссии обвинил польских силовиков в применении к мигрантам спецсредств с токсичными химикатами.
До этого отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.
Вместе с тем, Белоруссия заявила о возросшем числе пострадавших мигрантов. Белорусские власти зарегистрировали применение польскими силовиками спецсредств против беженцев на белорусской границе, они сочли это насильственными действиями в отношении лиц, находящихся на территории другой страны.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Польша применила слезоточивый газ против мигрантов
Польские сотрудники силовых ведомств на границе с Белоруссией применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения.
Мигранты начали уничтожать заграждение и кидать в поляков камни, на опубликованном видео видно, как польский правоохранитель распылил баллон с газом в сторону беженцев, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в связи с наплывом мигрантов Польша построит новый 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией.
Глава Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.
Польского полицейского ранили во время атаки мигрантов на границе с Белоруссией
Польский полицейский серьезно ранен при отражении атаки мигрантов на границе с Белоруссией, сообщила польская полиция.
«Один из полицейских получил довольно тяжелые ранения, ему сейчас оказывают помощь, скорая помощь везет полицейского в больницу. Вероятно, дошло до перелома костей черепа после удара предметом», – цитирует сообщение ТАСС.
Там добавили, что польские правоохранители отражают «агрессивные атаки белорусской стороны», со стороны Белоруссии якобы летят камни, бутылки и бревна, а также шумовые гранаты.
Эти действия якобы координируют «белорусские службы и контролируют беспилотники».
Ранее сообщалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.
В Минске оценили примененные Варшавой против мигрантов средства
Белорусские власти зарегистрировали применение польскими силовиками спецсредств против беженцев на белорусской границе, они сочли это насильственными действиями в отношении лиц, находящихся на территории другой страны.
«Подобное применение польскими силовиками спецсредств и боеприпасов в отношении безоружных людей на белорусской стороне зафиксировано. Это расценивается не иначе как насильственные действия в отношении лиц, находящихся на территории другой страны», – сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии ТАСС.
Белорусская сторона намерена расследовать это происшествие.
Между тем пресс-секретарь координирующего работу спецслужб польского министра Станислав Жарын заявил, что нападение мигрантов на польскую границу было отражено.
«Наши солдаты и офицеры прекрасно выполнили задачу. Первая волна атак на границу остановлена», – заявил он.
Ранее сообщалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.
Также сообщалось о серьезном ранении польского полицейского, сдерживавшего атаку мигрантов.
Белоруссия заявила о возросшем числе пострадавших мигрантов
Количество пострадавших от действий польских силовиков беженцев на польско-белорусской границе растет, завил белорусский минздрав.
«В эти минуты на помощь дежурной бригаде скорой помощи выехала еще одна машина со специалистами. Дежурная бригада оперативно оказывает медпомощь всем пострадавшим от слезоточивого газа и водометов беженцам и журналистам, однако число пострадавших растет», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Ранее отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.
Также сообщалось о серьезном ранении польского полицейского, сдерживавшего атаку мигрантов.