Россия указала путь для урегулирования кризиса на границе ЕС и Белоруссии

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16 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 23:17  |  vz.ru
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Чем грозят Украине веерные отключения электроэнергии

Украина стоит на пороге блэкаута и надеется на помощь России Martin Zabala/Zuma/Global Look Press
В Киеве готовятся к отключениям электричества у населения, когда свет дают по расписанию. Угля накоплено катастрофически мало, и эта проблема тащит вниз всю энергосистему страны. На Украине еще даже не ударили морозы, а вся энергетика уже работает на износ. Искать спасения снова будут у «страны-агрессора», однако на этот раз ответ России может удивить. Подробности...
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Глава Госдепа начинает сходить с ума

У Блинкена есть повод опасаться за свое кресло Jabin Botsford/REUTERS
Кризис на польско-белорусской границе перерастает из гуманитарного в политический. В ЕС договорились ввести против Минска новый пакет санкций, Лукашенко обещает ответить «предельно жестко». Со своей стороны глава Госдепа США не только назначил Россию виновником кризиса, но и приписал ей фантастический мотив – «отвлечь внимание от Украины». Что может означать это обвинение? Подробности...
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Чем система ПРО С-550 отличается от С-500 «Прометей»

Появились первые официальные данные о новой зенитно-ракетной системе С-550 MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС
Спустя неделю после заявления Шойгу о существовании С-550, появились первые официальные данные об этой зенитно-ракетной системе. Предполагается, что российская армия получит новинку уже через четыре года. В чем заключаются преимущества ЗРС С-550 и какие зарубежные страны могут получить ее в первую очередь? Подробности...
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США выдумали космическую провокацию против России

Глава НАСА обвинил Россию в создании угрозы для МКС NASA
Пентагон, Госдеп и НАСА обвинили Россию в «безрассудном и опасном» испытании противоспутникового оружия, которым был уничтожен старый советский спутник. Образовавшийся из-за этого космический мусор, по данным Вашингтона, угрожает безопасности МКС. Насколько реальна эта угроза и что стоит за претензиями американцев?  Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Русскому человеку нужны самость и грихастха

Михаил Мошкин
Михаил Мошкин, журналист
Русский человек может пожалеть и марсианского пролетария, и гренадского мужика, и несчастного носителя одного из 154 гендеров. Но для этого надо самим найти то, что немцы называют Selbst. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Религию марксизма заменила психотерапия

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Тот человек шел за электричеством и автобусом, станком и теплым сортиром. А куда идет этот? А он идет «к самому себе». Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Как в Австрии ввели локдаун для невакцинированных

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Я сейчас в Вене. Иду на улицу, чтобы осмотреть ковидные разрушения в городе, который Сталин лично запретил обстреливать и бомбить. А заодно острым репортерским глазом приметить несчастных старушек, которых полицейские тащат в автозак. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
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Армения просит у России военной помощи

Глава Госдепа сходит с ума

Пограничный кризис между Польшей и Белоруссией

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В Москве прошел десятый бал дебютанток Tatler

Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    на пороге блэкаута


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    Россия указала путь для урегулирования кризиса на границе ЕС и Белоруссии

    16 ноября 2021, 22:47

    Текст: Антон Антонов

    Для урегулирования критической ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе требуется диалог Брюсселя с Минском, заявила зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева.

    Евстигнеева на заседании СБ ООН призвала ЕС «отказаться от двойных стандартов», а также «нести ответственность за свои действия». Для «устойчивого» урегулирования ситуации, по ее словам, ЕС нужно «вступить в равноправный диалог с Минском». Москва «готова этому содействовать», если готовность продемонстрирует и сам Брюссель.

    При этом Евстигнеева отметила, что «ситуация в Белоруссии – яркий пример дестабилизирующего внешнего вмешательства», пример «применения двойных стандартов», передает РИА «Новости».

    Напомним, глава МИД Белоруссии Владимир Макей и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в телефонном разговоре обсудили ситуацию, складывающуюся на границе Белоруссии и ЕС. Перед этим президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с и. о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель.

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    В Польше испугались «плана Путина» по мигрантам в Белоруссии
    		    16 ноября 2021, 09:59
    Фото: Оксана Манчук/БелТА/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Обозреватель польского издания wPolityce Марек Будзиш выразил опасения из-за «плана» президента России Владимира Путина по решению кризиса с мигрантами на границе Польши и Белоруссии.

    Будзиш написал, что «мы как на ладони видим план Москвы, которая старается избежать непосредственного вовлечения в конфликт, а одновременно исключить из игры страны нашего региона – Польшу Литву и Латвию, которые, с путинской точки зрения, не выступают ведущими игроками», передает РИА «Новости».

    Он считает, что под ведущими странами Россия подразумевает Германию и Францию.

    «Исторический опыт подсказывает нам питать обоснованные опасения по поводу переговоров, ведущихся через нашу голову, однако следует отметить, что ничего такого пока не происходит, а речь идет только о московском «сценарии мечты», – заключил обозреватель.

    При этом Будзиш предположил, что в случае реализации «задумки Путина» возможен сценарий, схожий с подписанием Минских соглашений по Донбассу, однако «на менее выгодных условиях» для Варшавы.

    Ранее Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул целесообразность обсуждения миграционного кризиса напрямую между руководством стран Евросоюза и Белоруссии.

    Напомним, Евросоюз согласовал новые санкции против Минска из-за кризиса на белорусско-польской границе, они распространяются против «всех, кто причастен» к содействию транспортировке мигрантов на границу. 13 ноября президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.

    Между тем толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.

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    Коментарии (39)
    Лукашенко пересказал разговор с Меркель
    		    16 ноября 2021, 12:15
    Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время прошедшего в понедельник телефонного разговора предложил и. о. канцлера ФРГ Ангеле Меркель варианты разрешения миграционного кризиса на белорусско-польской границе, она обсудит их со странами Евросоюза (ЕС).

    В ходе разговора Лукашенко и Меркель была затронута проблематика вокруг беженцев и обстановки на границах. Стороны договорились, что пока не будут озвучивать конкретные подробности, Меркель взяла паузу, чтобы обсудить соответствующий вопрос с членами ЕС. После должен состояться еще один телефонный разговор, передает слова Лукашенко БелТА.

    «Первый вопрос (который обсуждался во время разговора) – беженцы, эскалация на государственной границе. Мы пришли к единому мнению, что эскалация никому не нужна – ни Европейскому союзу, ни Беларуси», – сказал Лукашенко.

    Он подчеркнул, что «допустить эскалации, как бы кому-то этого ни хотелось, вплоть до горячего столкновения, мы не можем».

    «Да мы никогда и не шли на эту эскалацию», – добавил президент.

    Он также сообщил, что Объединенные Арабские Эмираты готовы подключиться к урегулированию ситуации с беженцами: «Руководство этой страны имеет большой опыт работы с беженцами, они уже принимали участие в развязке подобных вопросов в мире и работали с тысячами беженцев».

    Ранее сообщалось, что в связи с наплывом мигрантов Польша построит новый 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией. Президент Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией.

    Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.

    Между тем мигранты на польской границе стали заболевать ОРВИ. Президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24» заявил, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, ночью там минусовая температура.

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    Коментарии (38)
    Минобороны Белоруссии: Можно сказать, что мы имеем комплексы «Искандер»
    		    16 ноября 2021, 16:29
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
    Текст: Елена Мирошниченко

    Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин в интервью Al Jazeera заявил, что хотел бы иметь у себя свои комплексы «Искандер», но при необходимости российские могут быть размещены в республике под конкретные задачи.

    «Искандер» – это очень хороший ракетный комплекс. Эта работа по поручению главы государства проводилась и проводится в военных ведомствах. На сегодняшний день мы видим, что Российская Федерация практически закончила перевооружение на данный ракетный комплекс и мы тоже хотим его у себя иметь. Хотя можно сказать, что мы его уже имеем. Не выдам вам я сильно военную тайну, у нас есть региональная группировка войск, в состав которой также входит этот ракетный комплекс, который, если понадобится и если будет необходимость, прибудет на нашу территорию и будет с нами выполнять задачи», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ранее Хренин заявил, что Минск пока не считает нужным размещать российские военные базы в Белоруссии, несмотря на активизацию НАТО на западной границе.

    Коментарии (10)
    Мигранты на польской границе стали заболевать ОРВИ
    		    16 ноября 2021, 10:35
    Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Ближневосточные мигранты жалуются белорусским медикам на кашель и чихание, сообщила представитель гродненского погранотряда Надежда Масевич.

    «Было несколько обращений с симптомами простуды. Кроме взрослых, есть проблемы и у детей. Помощь всем оказывают врачи, которые находятся на месте», – передает РИА «Новости» слова Масевич.

    Ранее сообщалось, что в связи с наплывом мигрантов Польша построит новый 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией.

    Глава Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.

    Напомним, в субботу президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24» заявил, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, там ночью минусовая температура.

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    В Белоруссии исключили размещение военной базы России

    16 ноября 2021, 16:06

    Текст: Елена Мирошниченко

    Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин в интервью Al Jazeera заявил, что Минск пока не считает нужным размещать российские военные базы в Белоруссии, несмотря на активизацию НАТО на западной границе.

    «А зачем они (базы России) нам здесь нужны? У нас есть Союзное государство, региональная группировка войск, в которую входит вся армия Вооруженных сил Республики Беларусь и часть сил и средств Российской Федерации, которых, по нашим расчетам, вполне достаточно. Если будет необходимость, Россия совсем рядышком. Они все будут на нашей территории. А размещать дополнительно какие-то авиационные и еще какие-то базы – они не нужны», – приводит его ответ на соответствующий вопрос ТАСС

    Ранее сообщалось, что минобороны России и Белоруссии усилили взаимодействие на фоне обстановки в Европе.

    Коментарии (21)
    Лукашенко раскритиковал недовольных Меркель «мерзких беглых оппов»

    16 ноября 2021, 12:28

    Текст: Елизавета Булкина

    Беглая белорусская оппозиция не хочет разрешения миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

    «Казалось бы, все люди уже хотят развязки этой. Только не наши мерзкие беглые оппы, которые там находятся (в странах ЕС – прим. ВЗГЛЯД). После нашего разговора с [и. о. канцлера Германии] Меркель они просто взбесились. Они канцлера Германии исполосовали вдоль и поперек: и такая, и сякая, и зачем тебе надо было разговаривать с этим диктатором», – передает его слова «БелТА».

    Лукашенко задался вопросом, о чем же в первую очередь беспокоится сбежавшая оппозиция: о застрявших на границе людях и скорейшем разрешении сложившейся ситуации любым способом или о «борьбе с режимом». «Встает вопрос: вы людей защищаете и готовы сегодня воспользоваться любой помощью или у них вопрос «рэжыма Лукашенка»? Ну да, режим Лукашенко. И с этим режимом вам придется иметь дело, господа оппы и другие, сидящие там за границей и подкармливаемые рукой Соединенных Штатов Америки прежде всего», – заявил глава республики.

    Ранее Лукашенко во время прошедшего в понедельник телефонного разговора предложил и.о. канцлера ФРГ Ангеле Меркель варианты разрешения миграционного кризиса на белорусско-польской границе, она обсудит их со странами Евросоюза (ЕС).

    Ранее сообщалось, что в связи с наплывом мигрантов Польша построит новый 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией. Президент Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией.

    Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.

    Между тем мигранты на польской границе стали заболевать ОРВИ. Президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24» заявил, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, ночью там минусовая температура.

    Коментарии (1)
    Госдеп США анонсировал новые санкции по Белоруссии в координации с ЕС
    		    15 ноября 2021, 23:57
    Фото: кадр CNN
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты в координации с ЕС готовят новые односторонние санкции по Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

    «Мы также готовим новые санкции в тесной координации с ЕС, другими партнерами и союзниками. Мы продолжим привлекать к ответственности [белорусские власти] за продолжающиеся атаки на демократию, за нарушения прав человека и международных норм», – приводит слова Прайса ТАСС.

    Как отметил глава пресс-службы Госдепартамента, в Вашингтоне «глубоко обеспокоены» действиями Минска и «решительно осуждают» использование людей, находящихся в уязвимом положении. Представитель внешнеполитического ведомства США призвал белорусские власти «немедленно прекратить кампанию по организации» миграционных потоков в Европу. Кроме того, США приписали Белоруссии подрыв безопасности и стабильности не только соседних европейских стран, но и всего континента. «Мы продолжим оказывать все больше давления [на власти Белоруссии]», – подчеркнул Прайс.

    Ранее и. о. министра иностранных дел Германии Хайко Маас после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД заявил, что Евросоюз готов вернуться к диалогу с Минском, если из Белоруссии поступят сигналы об изменении ситуации с мигрантами. Он также сообщил, что страны Евросоюза согласовали критерии для нового санкционного списка.

    Перед этим глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что министры иностранных дел входящих в ЕС стран на прошедшей в Брюсселе встрече приняли политическое решение о пятом пакете санкций против Белоруссии и не сомневаются в необходимости шестого.

    Ранее стало известно, что Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за кризиса на белорусско-польской границе. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что в новый санкционный список ЕС войдут «люди, авиакомпании, туристические агентства и все, кто участвует в этом незаконном натиске мигрантов на наши границы».

    Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции.

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    Коментарии (2)
    Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

    16 ноября 2021, 14:41

    Текст: Елизавета Булкина

    Президенты России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко по телефону обсудили ситуацию на белорусско-польской границе, а также внеплановые учения Украины и США у границ России.

    «В ходе разговора лидеры стран прежде всего обсудили ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ Союзного государства. Еще одной темой разговора стала ситуация на Украине и внеплановые учения Украины и США у границ Российской Федерации и в Черном море», – передает «БелТА».

    Лукшенко рассказал Путину также о своем разговоре с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель.

    Ранее сообщалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.

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    Лавров резко ответил на обвинения президента Литвы о причастности Москвы к кризису с мигрантами

    16 ноября 2021, 14:30

    Текст: Кристина Коваленко

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал лживыми заявления президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что якобы мигранты попадают в Белоруссию через Москву.

    Ранее глава Литвы связал Россию с миграционным кризисом в Белоруссии.

    «При всем уважении к президентам суверенных государств, я не хочу комментировать эти лживые утверждения, которые уже не первый раз произносятся, и не только по этому поводу – «за всем стоит Москва, везде видна рука Москвы». Ни единого факта не приводится», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

    Также Сергей Лавров заявил, что Польша бесчинствует, а Брюссель применяет двойные стандарты, ставя себя в неудобное положение. Российский политик напомнил, что во время средиземноморской волны мигрантов ЕС пытался решить вопрос сообща. 

    Ранее посетивший лагерь беженцев представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо заявил, что ситуация на границе катастрофическая.

    На границе Белоруссии и Польши уже больше недели находятся беженцы, которые образовали там стихийный лагерь. Собрались около 2 тыс. человек. В понедельник часть из них перебрались в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник попытались прорваться через границу. Польская сторона применяла спецсредства. На приграничной территории введен режим чрезвычайного положения.

    Европейские страны обвинили в создании миграционного кризиса Минск, который отвергает все обвинения. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что страна больше не будет сдерживать поток мигрантов в страны ЕС из-за санкций Запада.

    Коментарии (2)
    Папа Римский счел признаком возврата в прошлое возведение стен от мигрантов

    16 ноября 2021, 17:43

    Текст: Вера Басилая

    Строительство стен для сдерживания миграционных потоков является одним из признаков возврата в прошлое, заявил папа Римский Франциск.

    «В последние десятилетия история демонстрирует признаки возврата к прошлому: конфликты снова вспыхивают в разных частях мира, национализм и популизм вновь появляются на разных широтах, строительство стен и возврат мигрантов в небезопасные места выглядят как единственное решение, на которое способны правительства, чтобы управлять передвижением людей», – цитирует во вторник агентство АНСА обращение понтифика, передает ТАСС.

    Папа Римский также добавил, что за «последние 40 лет и в этой пустыне появились признаки надежды, которые позволяют нам мечтать о том, чтобы двигаться навстречу <…> большему единству».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на истинный смысл строительства стен в Юго-Восточной Европе и раскритиковала методы борьбы Евросоюза с потоками мигрантов.

    Захарова написала в Telegram, что Литва начала строить заграждения на границе с Белоруссией из-за притока мигрантов, «на первых участках уже установлен стальной забор высотой три–четыре метра». Также Польша планирует возвести стену – «5,5 метров в высоту и оборудованную датчиками движения».

    Между тем, польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как беженцы принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.

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    Коментарии (21)
    Норвегия решила поддержать новые санкции ЕС против Белоруссии

    16 ноября 2021, 01:57

    Текст: Антон Никитин

    Норвегия готова поддержать новые санкции Евросоюза в отношении Белоруссии на фоне миграционного кризиса на границе с Польшей, сообщила глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт Норвежскому телеграфному бюро.

    «Норвегия поддержит санкции [Евросоюза] в отношении Белоруссии. Мы не хотим, чтобы это движение [мигрантов] продолжалось. Это подвергает опасности многие жизни, это циничное использование обычных людей, которые платят, потому что ищут лучшей жизни», – приводит слова главы МИД Норвегии ТАСС.

    Ранее Госдеп США анонсировал новые санкции против Белоруссии в координации с ЕС из-за ситуации с мигрантами на границе республики с Польшей. Накануне и. о. главы МИД Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз готов вернуться к диалогу с Минском, если из Белоруссии поступят сигналы об изменении ситуации с мигрантами. Он также сообщил, что страны Евросоюза согласовали критерии для нового санкционного списка.

    Перед этим глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что министры иностранных дел входящих в ЕС стран на прошедшей в Брюсселе встрече приняли политическое решение о пятом пакете санкций против Белоруссии и не сомневаются в необходимости шестого.

    Ранее стало известно, что Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что в новый санкционный список ЕС войдут «люди, авиакомпании, туристические агентства и все, кто участвует в этом незаконном натиске мигрантов на наши границы».

    Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции.

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    Лукашенко заявил о попытках доставить оружие мигрантам на границе с Польшей

    16 ноября 2021, 12:42

    Текст: Наталья Ануфриева

    Беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Лукашенко заявил, что в данный момент главное – «главное защитить свою страну и свой народ, не допустить столкновений», передает «БелТА».

    «Я знаю, что попытки доставки оружия в стихийный мигрантский лагерь уже были. Как и провокации, которые могут привести к силовому конфликту. Этого допустить ни в коем случае нельзя. Нельзя, чтобы эта так называемая проблема стала развязыванием горячего противостояния», – подчеркнул он.

    Президент также указал, что на границе соседних государств, в первую очередь в Польше, находятся не только пограничники, но и «наращивается ударная группировка войск: на сегодняшний день примерно до 20 тыс. личного состава с авиацией и бронетехникой».

    «Все это делается под видом защиты Европейского союза от вторжения беженцев из стран, которые разбомбила и разграбила западная коалиция во главе с США», – подчеркнул он, передает издание «СБ. Беларусь сегодня».

    Ранее в Минске предупредили об опасности конфликта с Варшавой из-за пограничников.

    В связи с наплывом мигрантов Польша построит новый 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией. Президент страны Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией.

    Между тем мигранты на польской границе стали заболевать ОРВИ. Президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24» заявил, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, ночью там минусовая температура.

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    Минск пообещал «адекватный ответ» Варшаве на действия польских военных у границы

    16 ноября 2021, 13:16

    Текст: Алексей Дегтярев

    Белорусская сторона даст адекватный ответ на действия польской стороны у границы двух стран, заявил министр обороны республики Виктор Хренин.

    «К сожалению, мы не видим логику. На их неадекватные действия мы планируем свои адекватные действия, дабы не создавать напряженности в регионе и конфликтной ситуации», – цитирует Хренина БелТА.

    Он добавил, что Минску «тяжело просчитать», какие решения принимает Варшава.

    Белорусский министр предположил, что Польша, вероятно, пытается «поиметь политические и экономические бонусы, а может, даже и весь Евросоюз втянуть в эту проблему».

    Между тем польское Минобороны заявило, что мигранты, атакующие польскую границу, применили шумовые гранаты, они якобы закидали ими польских солдат и офицеров, передает ТАСС.

    Сами же польские военные пригнали к границе военный вертолет, а также начали применять водометы на погранпереходе «Брузги». Беженцы отошли вглубь белорусской территории на 50 метров из-за водомета.

    Ранее сообщалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.

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    Польша пригрозила применить оружие на границе с Белоруссией

    16 ноября 2021, 14:44

    Текст: Алексей Дегтярев

    Польские силовики готовы применять оружие в ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией, заявила официальный представитель пограничной стражи Польши Анна Михальская.

    «Мы на все дежурства выходим с боевым оружием. Мы – силовая структура, мы проходим тренировки, чтобы в случае необходимости применить это оружие. Могу заверить, что если будет нужно, сотрудники Пограничной стражи не будут колебаться с использованием оружия», – цитирует Михальскую РИА «Новости».

    Она добавила, что польские силовики постараются не использовать оружие без надобности, но, если «будет нужно», то не станут колебаться.

    Ранее сообщалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.

    Также сообщалось о серьезном ранении польского полицейского, сдерживавшего атаку мигрантов.

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    Польша применила слезоточивый газ против мигрантов

    16 ноября 2021, 12:22

    Текст: Алексей Дегтярев

    Польские сотрудники силовых ведомств на границе с Белоруссией применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения.

    Мигранты начали уничтожать заграждение и кидать в поляков камни, на опубликованном видео видно, как польский правоохранитель распылил баллон с газом в сторону беженцев, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в связи с наплывом мигрантов Польша построит новый 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией.

    Глава Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.

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