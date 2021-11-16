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Новый атомный ледокол «Сибирь» вышел на ходовые испытания
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Новый российский универсальный атомный ледокол «Сибирь» вышел на ходовые испытания в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба «Балтийского завода».
«Первый серийный атомный ледокол проекта 22220 «Сибирь» покинул достроечную набережную «Балтийского завода» (входит в состав ОСК) и взял курс на Финский залив, где приступит к выполнению программы заводских ходовых испытаний», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Ближайшие три недели сдаточная команда «Балтийского завода» совместно с представителями организаций-контрагентов будет проверять работу механизмов и оборудования ледокола.
«Специалистами запланировано проведение комплекса испытаний, в том числе работа паротурбинной установки, систем электродвижения судна, работа валопроводов и палубных механизмов (якорное и рулевое устройства). Будут протестированы скоростные и маневренные характеристики ледокола, функционирование общесудовых систем и систем автоматики. Кроме того, важным этапом ходовых испытаний станет проверка систем навигации и связи, а также работа вертолетного комплекса», – указывается в сообщении.
Ожидается, что атомоход до конца текущего года будет передан заказчику, госкорпорации «Росатом».
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Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт на данный момент являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина – 34 метра, водоизмещение – 33,5 тыс. тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Головной атомный ледокол проекта 22220 «Арктика», построенный на «Балтийском заводе», в октябре 2020 года был передан «Росатому».
Ранее газета «ВЗГЛЯД» писала, как удалось возродить строительство крупнейших в мире атомных ледоколов.
«Нафтогазу» и ГТС Украины разрешили участвовать в сертификации оператора «Северного потока – 2»
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Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания примет участие в процедуре сертификации оператора «Северного потока – 2». С аналогичным заявлением выступил и генеральный директор «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон.
«Поздравляем решение Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA), которое позволило принять участие в процессе сертификации газопровода «Северный поток – 2» оператору GTS Ukraine! Немецкий регулятор объявил, что ОГТСУ отведена отдельная роль компании, обладающей уникальной экспертизой по транспортировке газа в ЕС. У нас весомые аргументы, как технические, так и политические, которые должны положить конец российским спекуляциям на европейском газовом рынке. Мы стремимся не допустить энергетической изоляции Украины», – написал Макогон в Facebook.
По его словам, участие в сертификации «наша ответственность перед потребителями: крупной промышленностью, средним и малым бизнесом и каждым жителем Украины. Мы не хотим, чтобы из-за прекращения транзита расходы на оптимизацию инфраструктуры ГТС легли на плечи налогоплательщиков и отразились на тарифах».
«С сегодняшнего дня мы ликвидируем часть компрессорных станций, 96% газораспределительных станций требуют реконструкции, потому что они работают с загрузкой менее 50% от проектной мощности. Мы осознаем также, что для Украины «Северный поток – 2», кроме энергетической, несет и общую угрозу. Газпром не просто смотрит на рынок газа как на театр военных действий, «сертификация» «Северного потока – 2» даст «зеленый свет» для более активных реальных спецопераций», – написал Макогон.
По его словам, «энергетический кризис этого года, во многом спровоцированный Газпромом, должен стать уроком для многих». «На сегодняшний день никаких препятствий для транзита больших объемов газа в ЕС. Мощная, разветвленная, технически безупречная украинская ГТС готова транспортировать до 200 млн куб. м газа в сутки, что в короткие сроки выровняло бы ситуацию на газовом рынке Европы. Поэтому вызов, стоящий сегодня перед Украиной, странами ЕС и США, – это усиление региональной энергетической безопасности и использование для этого всех имеющихся инструментов. Сумеем ли мы сохранить свободный рынок, конкуренцию и развитие?» – говорит глава ГТС Украины.
«Вынесем ли мы уроки из сложившейся ситуации? Зависит от каждого, кто будет принимать стратегическое решение по сертификации газопровода «Северный поток – 2». Экономика всех стран напрямую зависит от энергоресурсов, поэтому энергия, которая в один момент превращается в козырь в руках монополиста, не должна превращаться в оружие», – написал глава ГТС Украины.
В свою очередь глава «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что эта компания также допущена к сертификации российского газопровода: «Такое решение сегодня принял немецкий регулятор BNetzA. Мы готовы предоставить свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству».
Ранее он заявил, что украинская газотранспортная система (ГТС) «значительно удобнее» российского газопровода «Северный поток – 2» из-за наличия резерва труб и относительной близости к месторождениям в Центральной Азии.
Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.
Россия пообещала ответить США в случае требования отозвать 55 российских дипломатов
Москва намерена ответить, если США продолжат настаивать на отъезде из страны 55 российских дипломатов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Это ну просто ни в какие рамки и каноны не укладывается. И, конечно, мы будем отвечать. Если нам не удастся стабилизировать статус-кво и они станут на этом настаивать, неизбежными будут ответные меры с нашей стороны», – передает его слова ТАСС.
Кроме того, Рябков добавил, что Вашингтон не хочет слышать Россию по теме Украины и ситуации в Черноморском регионе.
«У нас [у РФ] нету даже в первом приближении ощущения того, что [в США] нас вообще хотят послушать и услышать – например, по Украине и всему тому, что происходит сейчас в Черноморском регионе. Там копится негативная энергия, возрастают риски, в том числе потенциальных столкновений, с возможностью эскалации», – сказал замминистра.
По словам Рябкова, политика западных стран, ответственных за действия Киева, становится все более безрассудной и провокационной. «Вообще такая негативная удаль США и их союзников и, соответственно, подопечных в Киеве – она становится все более безбашенной. Все меньше в ней прослеживаются хоть какие-то рациональные зерна. Она пропитана и провокационной по отношению к нам риторикой, и материальным содержанием – тоже весьма и весьма провокационным», – пояснил дипломат.
Он добавил, что участившиеся в последнее время контакты Москвы и Вашингтона – это «имитация бурной деятельности» с американской стороны.
«Все это соответствует заявленной идеологеме о двойной линии на российском направлении. Сочетающей одновременно сдерживание и вовлечение в диалог. Но этот диалог не приводит к нахождению решений реальных проблем», – уточнил Рябков.
«Поэтому никакой оттепели я не вижу вообще. Мы находимся в состоянии даже не таяния вечной мерзлоты, а ее в какой-то мере расширения. Вопреки декларациям, которые временами звучат из Вашингтона», – заключил замминистра.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в намеренном разрушении консульской службы в России. По ее словам, власти США «намеренно не выдают визы» россиянам, а вот Россия американцам выдает визы «как в аптеке».
Захарова указала, что с учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 дипломатов РФ и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы, «обстановка на дипломатическом фронте только усугубится»
Напомним, россияне, которые хотят получить визу США, отнесены к категории Homeless Nationalities («бездомные национальности») – к таким заявителям относят граждан государств, где либо отсутствует консульское представительство США, либо нестабильная политическая обстановка не дает рассматривать заявки на визу. В посольстве США в России заявили, что россияне могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США. Проблемы у посольства, по версии американской стороны, возникли после решения российских властей о запрете американской дипмиссии нанимать местный персонал.
Украину лишили права вето при сертификации «Северного потока – 2»
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Компании «Нафтогаз Украины» и «Оператор ГТС Украины» будут привлечены к процессу сертификации оператора «Северного потока – 2» без права вето, сообщил представитель Федерального сетевого агентства Германии (регулятор) Фите Вульф.
«Федеральное сетевое агентство может подтвердить, что сегодня привлекла компании «Нафтогаз Украины» и «Оператор ГТС Украины» к процедуре сертификации», – отметил Вульф. Он указал на то, что у участников будет право делать заявления касательно процесса. «Право на вето с этим не связано», – приводит слова представителя регулятора ТАСС.
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Накануне глава «Нафтогаза» Юрий Витренко и генеральный директор «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон заявили, что компаниям разрешили участвовать в сертификации оператора «Северного потока – 2». Между тем в прошлую пятницу глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявлял, что желание «Нафтогаза Украины» и «Оператора ГТС Украины» участвовать в сертификации «Северного потока – 2» связано со стремлением не допустить запуск трубопровода. Он призвал украинские компании не вмешиваться во внутренние дела ЕС и Германии.
Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе, вторая нитка будет заполнена газом до конца 2021 года.
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Макрон решил изменить цвет французского флага
Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение об изменении оттенка синего цвета на французском флаге, сообщает радиостанция Europe 1.
По информации радиостанции, Макрон принял решение об изменении оттенка синего на флаге по нескольким причинам. В первую очередь насыщенный синий оттенок представляется более утонченным, а также такое решение связано с желанием воздать должное флагу Франции 1793 года, передает РИА «Новости».
Составляющие цвета французского триколора – синий, белый, красный.
Отмечается, что в июле прошлого года Макрон принял решение об изменении оттенка синего в цветах флага, однако публично об этом объявлено не было. Теперь на смену синему пришел темно-синий.
Макрон собрался защищать «территориальную целостность» Украины
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Французский президент Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Франция готова защищать «территориальную целостность» Украины, сообщило Agence France-Presse.
«Макрон заявил Путину, что Франция готова защищать «территориальную целостность» Украины», – говорится на странице Agence France-Presse News Agency в Twitter.
«Эммануэль Макрон в беседе с Владимиром Путиным выразил озабоченность в связи с ситуацией на украинской границе и волю Франции защищать территориальную целостность Украины», – приводит ТАСС слова источника Agence France-Presse в Елисейском дворце.
Ранее Киев призвал Берлин и Париж приготовиться к «военному сценарию» на Украине.
Накануне генсек НАТО заявлял, что в альянсе якобы заметили «движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине. В минувшую субботу в администрации президента США Джо Байдена сообщали, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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Зеленский отказался покупать уголь «у сепаратистов»
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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не покупает уголь «у сепаратистов» и не станет платить тем, кто не признает независимость Украины.
«Мы не покупаем уголь у сепаратистов. Некоторые телеканалы под соусом разных аргументов это осуждают. Хотя, как по мне, осуждены должны быть те, кто покупал его у непризнанных территорий в прошлые годы. Мы же не платим и не будем платить тем, кто не признает нашу независимость», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».
«Государство успешно преодолевает вызов по нехватке угля. Нехватки не будет. Кроме нашего украинского угля, будет семь кораблей Panamax, которые уже направляются и прибудут в украинские порты в ближайшее время. Уголь, который мы доставляем по морю, полностью закрывает потребность энергетической сферы до конца этого года», – сказал Зеленский. По его словам, в случае необходимости Украина продолжит покупать уголь, чтобы закрыть потребность в топливе до конца отопительного сезона.
Ранее представители ДНР и ЛНР сообщили СМИ, что украинские власти обратились к ним с просьбой о закупке угля. И в республиках эти запросы обещали рассмотреть. Кроме того, в начале ноября Украина заключила контракты на поставки угля из Польши, США и ЮАР.
Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, стоит ли Донбассу продавать уголь Украине.
Киев призвал Берлин и Париж приготовиться к «военному сценарию» на Украине
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Франции и Германии нужно подготовиться к возможному «военному сценарию» на Украине, потому что потом на подготовку не будет времени, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Мне было важно увидеть, что наши партнеры, Германия и Франция, очень четко понимают, кто, что делает, что именно Россия эскалирует ситуацию в разных сферах… Если Россия начнет действовать, у вас просто физически не будет времени на координацию, на прохождение всех бюрократических процедур, на согласование решений. Поэтому, пожалуйста, проведите подготовительную работу сейчас... Потому что если военный сценарий заработает, то времени просто не будет. Но мы все сейчас сосредоточены на политическом урегулировании процесса», – приводит РИА «Новости» заявление главы МИД Украины после встречи с министрами иностранных дел Франции и Германии.
Кулеба также заверил, что Украина будет вести себя очень ответственно при любом сценарии и будет защищать себя.
Ранее генсек НАТО заявил, что в альянсе якобы заметили «движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине. В минувшую субботу в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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Мигранты перебрались через белорусское ограждение на границе с Польшей
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Ближневосточные беженцы перебрались через колючую проволоку, установленную белорусскими пограничниками в погранпереходе на границе с Польшей, сообщают белорусские СМИ.
«Мигранты перебрались через колючую проволоку, установленную белорусскими пограничниками», – сообщает госиздание «СБ.Беларусь сегодня» в своем Telegram-канале. Отмечается, что у ограждений на некоторое время образовалась давка.
Издание сообщает, что мигранты продолжают прибывать к белорусскому КПП.
Госагентство «Белта» в своем Telegram-канале сообщило, что «мигранты голыми руками расчищают площадку на погранпереходе «Брузги» от колючей проволоки».
«У польского КПП – водомет, вертолет и вооруженные люди: Польша не пропускает беженцев на свою территорию... Беженцы агрессии не проявляют и надеются на мирное разрешение ситуации», – говорится в сообщении.
Между тем Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале сообщает, что первые группы мигрантов из стран Востока и Африки, которые до этого находились в стихийном лагере, дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши, колонна беженцев растянулась на километр
Уточняется, что с польской стороны за колючей проволокой – силовики и водометы.
«Первые группы мигрантов начали покидать лагерь... Большая колонна беженцев вышла в сторону погранперехода «Брузги». Их сопровождают белорусские силовики», – также сообщает агентство.
Как заявил представитель Гродненской пограничной группы Сергей Савчук, в ходе движения к погранпереходу «Брузги» часть людей из лагеря самоорганизовалась. «Их планов мы назвать не можем, но вероятная цель – в очередной раз обратить внимание на себя и проблему, которая складывается на границе», – приводит его слова РИА «Новости».
Белорусские пограничники сопровождают группу для порядка перемещения в пограничной зоне, но ни в коем случае не направляют людей, отметил Савчук.
Между тем официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что беженцы выдвинулись колонной в направлении КПП «Брузги» на границе с Польшей, подчеркивая свои мирные намерения.
«Утром в понедельник, 15 ноября, беженцы (из стихийного лагеря), надеясь на положительный исход ситуации, собрали теплые вещи, палатки, спальные мешки. Уже к полудню они самоорганизовались в большую колонну и начали движение в направлении пункта пропуска «Брузги». Беженцы подчеркивают свои исключительно мирные намерения и готовы к развитию любой ситуации», – сказал Бычковский.
По его словам, во главе колонны – женщины с маленькими детьми. Белорусские пограничники продолжают обеспечивать безопасность и порядок как в самом стихийном лагере, так и по ходу движения колонны беженцев.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Набиуллина увидела вину россиян в раскручивании инфляции
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что на рост инфляции влияет поведение россиян, поскольку люди начинают больше тратить и меньше сберегать.
«Люди начинают больше тратить и меньше сберегать, больше покупать, пусть даже в кредит, поэтому мы сегодня видим, как растет потребительский кредит. Такое поведение может создавать серьезные риски для раскручивания инфляционной спирали», – отметила Набиуллина в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку, передает Ura.ru.
Глава регулятора пояснила, при такой картине экономику ожидают временные проблемы, но эффект от них может быть и долгосрочным.
При росте цен на товары-триггеры, к которым относятся в том числе и продукты питания, инфляционные ожидания населения «подогреваются». Набиуллина отметила, что они откатились на уровень 2016 года, когда экономика восстанавливалась от валютного кризиса.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в мире существуют риски глобальной инфляции, и важно не допустить раскручивание спирали, а также нормализовать бюджетную политику.
Газпром заявил о суточных рекордах по отбору газа из ПХГ в Европе
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Из европейских газовых хранилищ отобрали уже 6,6% от объема, закачанного туда летом. В начале ноября были побиты суточные рекорды по отбору, говорится в заявлении компании.
«Отметим, что с 1 по 5 ноября было зафиксировано пять суточных рекордов отбора газа из ПХГ Европы для этих дат за многолетнюю историю наблюдений. Максимальный из них – 345,2 млн куб. м – был 3 ноября», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Согласно сообщению Gas Infrastructure Europe, заполненность ПХГ Европы составила 74%, а объем активного газа на 19,5 млрд куб. м меньше уровня 2020 года.
Запасы в ПХГ Украины оказались ниже показателей 2020 года на 37%. Сейчас Газпром продолжает закачку газа в пять европейских подземных хранилищ.
Ранее сообщалось, что в 2021 году Газпром перевыполнил план по транзитному договору с Украиной, заявил глава компании Алексей Миллер. Эксперт Игорь Юшков заявил газете ВЗГЛЯД, что Киев сейчас делает все, чтобы контракта на транзит российского газа после 2024 года не было.
ЕС согласовал новые санкции против Белоруссии
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Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за кризиса на белорусско-польской границе, они распространяются против «всех, кто причастен» к содействию транспортировке мигрантов на границу, сообщил The Guardian.
Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что решение 27 министров иностранных дел Евросоюза отражает «решимость Европейского союза противостоять использованию мигрантов в политических целях», передают «Экономические новости».
Список лиц и организаций, подпадающих под замораживание активов и запрет на поездки, как ожидается, будет составлен в ближайшие недели.
Боррель заявил, что в него войдут «люди, авиакомпании, туристические агентства и все, кто участвует в этом незаконном натиске мигрантов на наши границы».
Между тем «Sputnik Беларусь» в Telegram-канале сообщил, что на этой неделе в Польшу прибудет глава минобороны Британии Бен Уоллес из-за ситуации на границе.
В Европе назвали напряженную обстановку на границе Польши и Белоруссии ответом Минска на санкции.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны намерены жестко ответить на новые санкции ЕС.
Пентагон обвинил Россию в уничтожении советского спутника в космосе
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Космическое командование Вооруженных сил США выступило с утверждением, что Россия в ходе испытания противоспутниковой ракеты якобы уничтожила старый советский спутник.
Как утверждает Космическое командование ВС США, «Россия 15 ноября 2021 по московскому времени провела испытания противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту, которая поразила российский спутник (COSMOS 1408), что привело к появлению осколков на низкой околоземной орбите». По данным НАСА, COSMOS 1408 был выведен СССР на орбиту в 1982 году, передает ТАСС.
Как утверждается в заявлении, Россия «продолжает разработку систем противокосмического оружия, что подрывает стратегическую стабильность и представляет угрозу для всех стран».
Накануне Соединенные Штаты обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия, в результате которого в космосе появилось более 1,5 тыс. крупных обломков и сотни тысяч мелких фрагментов, представляющих угрозу для Международной космической станции (МКС). В понедельник экипаж МКС был вынужден укрыться в российском корабле «Союз» из-за пролетавшего мимо станции космического мусора.
Напомним, в октябре Россия в ходе ГА ООН призвала все страны «не создавать, не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования для выполнения любых задач, в том числе для противоракетной обороны, в качестве противоспутниковых средств, для использования против целей на Земле или в воздухе, а также ликвидировать уже имеющиеся у государств такие системы». Москва также предложила всем странам взять на себя обязательство не использовать космические объекты для поражения любых целей на Земле, в воздухе и космосе, «не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полета космических объектов других государств», «не испытывать и не использовать в военных, в том числе противоспутниковых, целях пилотируемые космические корабли».
В апреле Россия предложила ввести международный запрет на размещение вооружений в космосе, использовать космос только «в созидательных целях, на благо всего человечества». В частности, Москва предложила начать переговоры для создания «международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение там любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой». В качестве основы для данного инструмента предлагается «соответствующий российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году».
США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе
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Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с заявлением, что Россия якобы провела испытания противоспутникового оружия, которые, по мнению Вашингтона, создали угрозу Международной космической станции (МКС).
«Россия безрассудно провела разрушительное испытание противоспутникового оружия против одного из своих спутников. В результате появилось более 1,5 тыс. обломков, находящихся под наблюдением, и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора, что угрожает теперь интересам всех стран. Испытание значительно увеличит опасность для астронавтов и космонавтов на МКС», – приводит слова Прайса ТАСС.
«США будут работать с союзниками и партнерами», чтобы ответить на эти действия России, заявил представитель Госдепартамента США.
Напомним, в октябре Россия в ходе ГА ООН призвала все страны «не создавать, не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования для выполнения любых задач, в том числе для противоракетной обороны, в качестве противоспутниковых средств, для использования против целей на Земле или в воздухе, а также ликвидировать уже имеющиеся у государств такие системы». Москва также предложила всем странам взять на себя обязательство не использовать космические объекты для поражения любых целей на Земле, в воздухе и космосе, «не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полета космических объектов других государств», «не испытывать и не использовать в военных, в том числе противоспутниковых, целях пилотируемые космические корабли».
В апреле Россия предложила ввести международный запрет на размещение вооружений в космосе, использовать космос только «в созидательных целях, на благо всего человечества». В частности, Москва предложила начать переговоры для создания «международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение там любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой». В качестве основы для данного инструмента предлагается «соответствующий российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году».
В октябре 2020 года Россия обвинила США и Запад в циничной милитаризации космоса под прикрытием международных соглашений. Ранее Китай обвинил США в воспрепятствовании международным переговорам по соглашению о контроле над вооружениями в космическом пространстве. В МИД России подчеркивали, что между Москвой и Вашингтоном сохраняются существенные разногласия по вопросу неразмещения оружия в космосе.
В июне 2020 года Пентагон разработал доктрину о применении оружия в космосе под предлогом «существенной угрозы» со стороны России и Китая. При этом предложение Москвы и Пекина о подготовке международного договора по неразмещению оружия в космосе в Вашингтоне назвали «плохим».
Отметим, в Кремле заявляли о приверженности России полной демилитаризации космоса. Более того, Россия обвинила в милитаризации космоса США. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как совершенствование российской ПРО срывает американские планы в космосе, а ядерная ракета «Буревестник» резко расширяет космические перспективы России.
Климкин предсказал «взрывную интеграцию» ДНР и ЛНР в Россию
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Бывший глава МИД Украины Павел Климкин выразил мнение, что власти России своим решением об отмене квот на экспорт и импорт товаров из ДНР и ЛНР создают возможности для «взрывной интеграции» неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
«Это означает, что создается возможность для дальнейшей не ползучей, а взрывной интеграции. Это уже реально как пылесосом затягивается экономика оккупированных территорий в Россию. Теперь скажите мне, что еще остается украинского на оккупированных территориях? Там российская валюта, российские учебники, российское оружие, российские паспорта, российские военные. И теперь полное пространство экономики с Россией», – приводит слова Климкина РИА «Новости».
«И теперь [президент России Владимир] Путин играет с тем, чтоб включить оккупированные территории, наверное, в союзное государство. Туда же включат и Белоруссию», – заявил Климкин в эфире телеканала ICTV.
Накануне Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению Донецкой и Луганской народных республик, а также поручил допустить к участию в госзакупках произведенные в ДНР и ЛНР товары наравне с товарами российского происхождения.
Ранее президент Владимир Путин отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
На минувшей неделе украинские силовики расширили географию артобстрелов республик Донбасса, используя запрещенное минскими договоренностями тяжелое вооружение. В конце октября Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня, на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». После этого США предупредили ЕС, Германию, Францию и Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе.
В Раде предупреждали о возможности уничтожения Украины в случае агрессии Киева в Донбассе. В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
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На Украине подсчитали ежегодные потери из-за «Северного потока – 2»
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В случае запуска газопровода «Северный поток – 2» ежегодные потери Украины составят около 2 млрд долларов, заявил глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в беседе с Reuters.
«Украина будет терять около 2 млрд долларов в год, если «Северный поток – 2» будет запущен, что эквивалентно примерно 1,5%-ам ВВП страны», – приводит слова Витренко РИА «Новости».
Глава «Нафтогаза» также выступил с утверждением, что трубопровод якобы «угрожает мировой безопасности», и поэтому Украина рассчитывает на помощь США. «Мы также ожидаем, что Конгресс США наложит санкции на оператора (Nord Stream 2 AG), потому что по ту сторону океана так или иначе понимают, что Россия использует газ в качестве оружия, что она играет не по правилам, и что «Северный поток – 2» фактически ставит под угрозу весь континент и глобальную безопасность», – утверждает украинский чиновник.
В прошлую субботу президент Украины Владимир Зеленский призвал власти США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». Ранее в Сенате США потребовали от американской администрации решительных мер против «Северного потока – 2».
Накануне глава «Нафтогаза» Юрий Витренко и гендиректор «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон заявили, что компаниям разрешили участвовать в сертификации оператора «Северного потока – 2». Бывший украинский президент Петр Порошенко призвал остановить сертификацию оператора газопровода в связи с подписанием президентом России указа об оказании гуманитарной поддержки населению Донбасса.
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