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Авиаэксперт оценил экспортные перспективы беспилотника Checkmate
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«Беспилотный истребитель пятого поколения, обладающий самыми современными возможностями и функционалом, но при этом более доступный, позволит России завоевать новые рынки на Ближнем Востоке», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев. Ранее в сети был опубликован ролик, где «Ростех» представил беспилотный вариант истребителя Checkmate.
«В проморолике представлен самолет Checkmate в беспилотном варианте. Подразумевается, что он может выполнять миссии как автономно, так и совместно с одним из пилотируемых самолетов», – отметил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
По его словам, наличие беспилотной версии истребителя значительно расширит возможности авиастроительного комплекса России. «Более того, беспилотная версия будет иметь более высокие летно-технические характеристики, – пояснил он. – Например, маневрирование можно будет осуществлять с большой перегрузкой из-за отсутствия человека на борту».
«Кроме того, отказавшись от целого ряда систем, необходимых для жизнеобеспечения человека, для информирования пилота о ситуации на борту и в окружающем пространстве, можно будет снизить массу истребителя и использовать ее либо для увеличения боевой нагрузки, либо для других целей, – рассказал эксперт. – Также важно то, что самолет можно будет использовать в самых опасных условиях для прорыва противовоздушной обороны, что существенно расширит возможности военно-воздушных сил страны-эксплуататора».
По мнению Пантелеева, перспективным рынком для продажи беспилотных истребителей может быть весь регион Ближнего Востока. «Там уже знают ряд наших изделий и систем. В этом плане выход на рынок с истребителем 5-го поколения, обладающим самыми современными возможностями и функционалом, но при этом за меньшие деньги, это очень хорошая возможность завоевать новые рынки», – отметил он.
«Но это, мягко говоря, далеко не весь мир. Если посмотреть на программу F-35, которую реализуют США, есть некий пул стран-партнеров, которые уже давно вошли в программу и получают самолеты. Кроме того, есть производители самолетов поколения 4++, – указал собеседник. – Задача России заключается в том, чтобы обойти на повороте как производителей самолетов поколения 4++, так и тех, кто имеет амбиции для реализации собственных программ 5-го поколения. Среди них – Южная Корея, Турция и другие страны. Причем с учетом того, что темпы создания самолета Checkmate заявлены очень высокие (первые серийные поставки ожидаются в 2023 году), у России есть все шансы завоевать заметную рыночную долю».
В понедельник госкорпорация «Ростех» впервые представила беспилотную модификацию истребителя Checkmate, сообщили в пресс-службе Ростеха в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021.
Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что стоимость этого самолета будет в семь раз ниже, чем у его главного конкурента – американского F-35. Также он называл в числе преимуществ Checkmate малую заметность, современный радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а также возможность адаптировать машину под нужды конкретного заказчика.
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Путин объяснил ответ России на действия США в Черном море
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Минобороны предложило провести незапланированные учения в Черном море в ответ на действия США, однако это нецелесообразно – нет смысла нагнетать обстановку, заявил президент Владимир Путин.
Путин заявил, что «от нашего Минобороны было предложение тоже провести в этой же акватории свои незапланированные учения», однако российский лидер считает, что это «не целесообразно и нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там», следует из сообщения в Telegram-канале «Вести24».
Поэтому Минобороны «ограничивается только сопровождением самолетов и кораблей».
«Сейчас Соединенные Штаты и их союзники по НАТО проводят незапланированные – хочу это подчеркнуть: незапланированные – учения в акватории Черного моря. Причем не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но и используется в этих учениях и авиация, в том числе стратегическая авиация (...) Дело в том, что у них на борту – боевое стратегическое оружие. Это серьезный вызов для нас», – заявил глава государства.
Путин также отметил, что создается впечатление, будто России «не дают расслабиться, но пусть знают, что мы не расслабляемся».
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.
Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
Турки призвали США «убраться» из Черного моря
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Читатели турецкого издания Haber7 разделили обеспокоенность России из-за присутствия американских военных кораблей в Черном море, призвав США «убраться».
Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье, передает РИА «Новости».
«Россия права. Что США делают в Черном море? Пусть убираются восвояси», – заявил пользователь ВЕФА.
«Цель сатаны – окрасить Черное море в алый цвет. Мы ни в коем случае не должны поддерживать такую позицию. К черту НАТО. НАТО не друг нам (Турции)», – выразил мнение Ястреб.
«Проваливайте из Черного моря, американские колонизаторы, иначе похороним в море», – призвал Дженк.
Однако нашлись и те, кто не согласились с позицией России.
«США и Россия действуют совместно в Сирии, в Ливии. У них тайные договоренности. Это фиктивный бой», – считает Хызыр Ильяс Болен.
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.
Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству».
Военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
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Новейший российский истребитель Checkmate решили необычно прорекламировать
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Ростех раскрыл элементы парфюма, посвященного истребителю пятого поколения The Chekmate, его презентовали в преддверии международной премьеры самолета на авиасалоне Dubai AirShow 2021.
«Checkmate – аромат пятого поколения. Для тех, кто управляет игрой», – говорится в видеоролике на официальном YouTube-канале госкорпорации «Ростех».
По информации компании, проект приурочен к премьерному зарубежному показу истребителя, который состоится 14 ноября в Дубае на Dubai Airshow 2021.
В ролике скрыты аллюзии на ключевые особенности и уникальные свойства истребителя. Золотистые линии парящего однодвигательного самолета Checkmate плавно перетекают вдоль контура черного шахматного коня. Полноразмерный флакон появляется сквозь вращающиеся металлические лопасти двигателя, а подарочная коробка при раскрытии распадается на черно-белую шахматную клетку.
«Согласно философии продуктовой линейки российских истребителей, Checkmate позиционируется в качестве шахматной фигуры коня на доске геополитики – очень легкой, ценной боевой единицы, способной решить исход партии», – заявили в Ростехе.
Премьера новейшего истребителя пятого поколения Checkmate состоялась на авиасалоне «МАКС 2021» в июле этого года. На международном авиасалоне «Dubai Airshow 2021» самолет впервые покажут за рубежом. Мероприятие пройдет в период с 14 по 18 ноября.
Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что стоимость этого самолета будет в семь раз ниже, чем у его главного конкурента – американского F-35.
Также он называл в числе преимуществ Checkmate малую заметность, современный радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а также возможность адаптировать машину под нужды конкретного заказчика.
Британские истребители вплотную приблизились к российскими Ту-160
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Во время планового полета над Баренцевым, Норвежским и Северным морями британские истребители сопроводили два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации, сообщили в Минобороны России.
Маршрут российских бомбардировщиков пролегал над нейтральными водами, «на отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании», говорится в сообщении на сайте Минобороны.
Из видео полета, снятого из кабины Ту-160, видно, как британские истребители, двигаясь параллельными курсами, вплотную подходили к самолетам ВКС. В какой-то момент дистанция не превышала нескольких десятков метров, передает РИА «Новости».
Указывается, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. На видео также заметно, что российские истребители-перехватчики были вооружены ракетами класса «воздух – воздух» Р-33.
Продолжительность полета составила около 15 часов. Экипажи дальней авиации выполняли дозаправку в воздухе.
В Минобороны подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Ранее стратегические бомбардировщики США пролетели у границы России.
При десантировании в Белоруссии погибли двое российских военных
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Двое российских военных погибли в результате десантирования в ходе внезапной проверки боевой готовности под Гродно в Белоруссии, сообщает Минобороны России.
Трагедия произошла 12 ноября в ходе десантирования подразделения Воздушно-десантных войск на незнакомую площадку приземления в районе белорусского города Гродно, передает РИА «Новости».
В ведомстве сообщили, что из-за «внезапного сильного порыва ветра у земли» произошло «схождение» двух парашютистов, у них «погасли купола». Указывается, что «один из военнослужащих предпринял попытку остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют», передает ТАСС.
Из-за недостаточной высоты запасная парашютная система не успела вступить в работу и произошло жесткое приземление. Военные «получили травмы и были оперативно доставлены в местное медицинское учреждение, где им оказывалась вся необходимая помощь». «Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались», – говорится в сообщении. Подчеркивается, что оба имели «высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки».
Напомним, как сообщало Минобороны, подразделение ВДВ «выполнило задачи по практическому десантированию на незнакомой площадке приземления на территории Республики Беларусь, где также приняло участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских вооруженных сил». К учению привлекалось около 250 человек. Для обеспечения десантирования были задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации с аэродрома взлета на территории России. Десантники возвращаются в пункты постоянной дислокации в России.
Путин объяснил возобновление учений стратегической авиации России
США не прекратили полеты своей стратегической авиации в ответ на прекращение российских учений несколько лет назад, в связи с этим стратегическая авиация России возобновила тренировки, сообщил президент России Владимир Путин.
«Этого когда-то не было, в 90-е и почти до середины 2000-х годов мы этого не делали, потому что моторесурс экономили, да и даже керосина не было авиационного, вообще много чего не было. В одностороннем порядке прекратили полеты нашей стратегической авиации. Но наши американские партнеры продолжили», – заявил российский президент в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
По его словам, Россия подождала около пяти лет и возобновила эти полеты. «Так что здесь ничего удивительного нет, мы летаем уже несколько лет», – добавил глава государства.
Ранее в Минобороны России сообщили, что разведывательная авиация стран НАТО существенно нарастила число полетов вблизи российских границ в Черноморском регионе за прошедшие сутки. Командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) Николай Гостев заявил, что разведывательная авиация НАТО в 2021 году почти в три раза увеличила интенсивность полетов в воздушном пространстве над акваторией Черного моря.
Военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что учения Запада в Черном море – это «подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
В Раде высмеяли обещание Британии отправить спецназ на Украину
Депутат Рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский прокомментировал сообщения британских СМИ о готовности Лондона отправить на Украину около 600 бойцов спецназа в случае «конфликта» между Москвой и Киевом.
Как заметил Бужанский, сложно было представить что-то меньшее, чем помощь Лондона Польше в сентябре 1939 года. «Но Великобритания справилась и дала понять о своей готовности прислать на Украину 600 спецназовцев в случае угрозы вторжения России. Масштабно, ничего не скажешь», – передает РИА «Новости» слова депутата.
Ранее сообщалось, что Британия создает подразделения для отправки на Украину в случае «конфликта» между Москвой и Киевом. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в Североатлантическом альянсе якобы заметили «необычные движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине.
В минувшую субботу в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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Ростех впервые показал беспилотный Checkmate
Госкорпорация «Ростех» впервые представила беспилотную модификацию истребителя Checkmate, сообщили в пресс-службе Ростеха в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021.
Госкорпорация «Ростех» впервые показала беспилотную модификацию легкого тактического самолета пятого поколения Checkmate, разработанного компанией «Сухой» Объединенной авиастроительной корпорации.
«Беспилотную версию авиационного комплекса можно увидеть в новом видеоролике, размещенном сегодня на YouTube-каналах госкорпорации «Ростех» и Объединенной авиастроительной корпорации, а также в новом информационном спецпроекте», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Ранее разработчик рассказал о двухместной версии истребителя Checkmate.
Назван срок постановки на вооружение стратегической системы ПРО С-550
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Первая мобильная система стратегической противоракетной обороны (ПРО) С-550 будет поставлена на вооружение Воздушно-космических сил России до 2025 года, сообщил близкий к российскому военному ведомству источник в кулуарах международного авиасалона Dubai Airshow 2021.
«С-550 уже создана в «железе». Речь идет о системе стратегической ПРО. Первая С-550 будет поставлена до 2025 года в Воздушно-космические силы России. Ее поставка предусмотрена в рамках государственной программы вооружений до 2027 года», – приводит ТАСС комментарий источника по поводу заявления главы Минобороны России Сергея Шойгу.
Как сообщил источник, первоначально планируется поставка бригадного комплекта С-550. «В С-550 будет использована мобильная пусковая установка с гиперзвуковой ракетой», – добавил он, отметив, что морского варианта комплекса не предусматривается.
Напомним, 9 ноября в ходе селекторного совещания в военном ведомстве Сергей Шойгу сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе ноябрьских совещаний в Сочи с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса сделал акцент на важности поставок в Вооруженные силы систем ПВО-ПРО С-350, С-500 и С-550.
Система ПРО ближнего перехвата С-550 (проект мобильной объектовой системы ПРО) разрабатывалась в СССР в 1981–1988 гг. Прекращение работ по системе осуществлялось в рамках советско-американских соглашений. Оборудование опытного образца огневого комплекса системы было демонтировано после 1992 года.
Начались поставки комплексов С-400 в Индию
Поставки комплексов российских зенитно-ракетных систем С-400 в Индию начались, они идут по графику, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Шугаев перед началом выставки Dubai Airshow сообщил, что «поставки оборудования системы ЗРС С-400 для Индии начались, ведутся по графику», передает РИА «Новости».
В 2018 году Россия и Индия подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 стоимостью более 5 млрд долларов. Против поставок С-400 в Индию выступают США, которые пытаются вынудить эту страну отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу американских аналогов.
Глава Пентагона назвал «основным компонентом стратегии сдерживания» учения в Черном море
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Учения США, Румынии, Турции и Украины в Черном море являются одним из главных компонентов стратегии сдерживания, заявил глава американского минобороны Ллойд Остин.
«Я часто говорю о концепции «интегрированного сдерживания» как способе сдерживания будущих военных угроз. Одним из ключевых компонентов действительно интегрированной стратегии сдерживания является тесное сотрудничество с союзниками и партнерами по всему миру посредством совместных наземных, воздушных и морских учений», – цитирует Остина ТАСС.
Он отметил, что речь идет о прошедших в Черном море учениях США и их союзников.
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман «Маунт Уитни» и эсминец «Портер» – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.
Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
Чувство юмора советских летчиков удивило американцев
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Американских летчиков удивило чувство юмора советских военных, которые поднимали в воздух самолеты МиГ для перехвата истребителей оппонента, говорится в рассказе одного из пилотов, который опубликован в сборнике, посвященном воздушным миссиям Douglas F3D Skyknight (F-10).
«Они нас перехватили и доложили, что мы их фотографируем – у нас действительно были ручные 35-миллиметровые фотоаппараты. <...> Русские сообщили по радиосвязи, что их снимают, и поинтересовались, что им делать. Тогда один из диспетчеров решил пошутить и ответил: «Улыбнитесь». Кто бы мог подумать, что у русских вообще есть чувство юмора», – приводит отрывок из рассказа военного Чака Хаусмана портал Theaviationgeekclub. Как именно он узнал детали переговоров советской стороны, не уточняется, передает РИА «Новости».
В отрывке из книги также отмечается, что американские летчики, выполняющие сбор разведданных близ территории Дальнего Востока, считали советских пилотов дружелюбными. Встречи в воздухе, по словам автора сборника – эксперта по авиации Джо Копалмана, проходили спокойно: США не нарушали государственных границ и выполняли свои задачи в пределах международного пространства.
Напомним, в минувшую субботу ВКС России зафиксировали и сопроводили четыре американских самолета-разведчика в небе над Черным морем.
Лукашенко захотел получить у России «Искандеры»
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Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что хотел бы получить от российской стороны несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».
«Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят. Это 500 километров [дальность пуска], потому что наш «Полонез» – до 300 километров. Сейчас тормошу вашего президента [Владимира Путина], мне надо здесь эти 500-километровые ракетные установки», – заявил Лукашенко в интервью российскому журналу «Национальная оборона».
По словам Лукашенко, в 2021 году производились ракетные пуски на учениях «Запад-2021», военные знают, где необходимо наносить ракетный удар, в том числе удар ракетным комплексом «Точка», а также где можно задействовать зенитный ракетный комплекс «Бук-МБ».
«Многое и по бронетехнике сделали, очень важна сейчас мобильность, поэтому мы создали машины на МЗКТ (Минский завод колесных тягачей – прим. ВЗГЛЯД), бронемашины, восемь-девять человек экипаж, как БТР», – рассказал белорусский лидер.
Он выразил мнение, что у республики хорошо подготовленная армия с неплохим вооружением.
«Мы четыре раза модернизировали свои вооруженные силы. Но у нас война будет другая, у нас лесисто-болотистая местность. И если против нас будет наземная операция, нам надо уметь воевать на земле», – сказал Лукашенко.
Он признал, что Белоруссия уязвима для ракет, но вражеская наземная операция на территории страны невозможна, поскольку военные будут к этому готовы. Минску важно знать, что Москва поддержит его в трудную минуту, сказал президент страны.
«Если будет трудно, чтобы я знал, что за спиной у меня есть старший брат, который не позволит обидеть младшего», – заключил он.
Ранее Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что слова Лукашенко о вероятном перекрытии транзита газа в Европу не согласовывались с Кремлем.
В ЕС призвали не воспринимать всерьез угрозы Лукашенко, однако президент России Владимир Путин признал, что у его белорусского коллеги есть теоретически возможность перекрыть поставки российского газа.
Напмоним, «Искандер» – это целое семейство оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК). В него входят «Искандер», «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Главная задача таких комплексов – обнаружение и уничтожение систем противовоздушной и противоракетной обороны противника.
Флагман ВМС США завершил операции в Черном море
Флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney начал переход из Черного моря в Средиземное после завершения операций и учений с партнерами по НАТО, сообщается в Twitter флота.
«Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney... начал свой переход в южном направлении из Черного моря в Средиземное после завершения морских операций и учений с союзниками и партнерами по НАТО 15 ноября», – передает РИА «Новости» сообщение флота.
Как отмечается, на борту корабля находятся сотрудники штаба Шестого флота ВМС США и командования морских ударных сил и поддержки НАТО (Naval Striking and Support Forces НАТО – STRIKFORNATO).
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.
Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
Киев сообщил о планах получить «украинские Bayraktar»
В 2022 году Украина намерена закупить партию произведенных в Турции ударных беспилотников Bayraktar, сообщил глава украинского минобороны Алексей Резников.
Резников заявил, что БПЛА «будут применяться», так как Украине нужно «защищать независимость, в том числе согласно 51 статье устава ООН». Как отметил министр, «турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для производства Bayraktar». Киев «дополнительно планирует приобрести их». «Но это будут украинские Bayraktar, подчеркиваю. То есть изготовлены в Турции, но они будут украинские, на вооружении вооруженных сил Украины», – приводит его слова РИА «Новости».
В свою очередь, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что вооруженные силы Украины находятся в постоянной готовности к применению ударных дронов. По его словам, украинские силы «к этому шли не один день и не два, готовились, нарабатывают тактику применения, нарабатывают методику». По его словам, «впереди еще очень много интересной работы».
Напомним, генштаб ВСУ официально заявил о первом боевом применении на линии фронта в Донбассе Bayraktar. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название» его страны. Турецкий производитель ударных беспилотников Baykar сообщил о подписании контракта с украинским госпредприятием «Ивченко-прогресс» на поставку двигателей для новых беспилотников.
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