Авиаэксперт оценил экспортные перспективы беспилотника Checkmate

«Беспилотный истребитель пятого поколения, обладающий самыми современными возможностями и функционалом, но при этом более доступный, позволит России завоевать новые рынки на Ближнем Востоке», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев. Ранее в сети был опубликован ролик, где «Ростех» представил беспилотный вариант истребителя Checkmate.

«В проморолике представлен самолет Checkmate в беспилотном варианте. Подразумевается, что он может выполнять миссии как автономно, так и совместно с одним из пилотируемых самолетов», – отметил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

По его словам, наличие беспилотной версии истребителя значительно расширит возможности авиастроительного комплекса России. «Более того, беспилотная версия будет иметь более высокие летно-технические характеристики, – пояснил он. – Например, маневрирование можно будет осуществлять с большой перегрузкой из-за отсутствия человека на борту».

«Кроме того, отказавшись от целого ряда систем, необходимых для жизнеобеспечения человека, для информирования пилота о ситуации на борту и в окружающем пространстве, можно будет снизить массу истребителя и использовать ее либо для увеличения боевой нагрузки, либо для других целей, – рассказал эксперт. – Также важно то, что самолет можно будет использовать в самых опасных условиях для прорыва противовоздушной обороны, что существенно расширит возможности военно-воздушных сил страны-эксплуататора».

По мнению Пантелеева, перспективным рынком для продажи беспилотных истребителей может быть весь регион Ближнего Востока. «Там уже знают ряд наших изделий и систем. В этом плане выход на рынок с истребителем 5-го поколения, обладающим самыми современными возможностями и функционалом, но при этом за меньшие деньги, это очень хорошая возможность завоевать новые рынки», – отметил он.

«Но это, мягко говоря, далеко не весь мир. Если посмотреть на программу F-35, которую реализуют США, есть некий пул стран-партнеров, которые уже давно вошли в программу и получают самолеты. Кроме того, есть производители самолетов поколения 4++, – указал собеседник. – Задача России заключается в том, чтобы обойти на повороте как производителей самолетов поколения 4++, так и тех, кто имеет амбиции для реализации собственных программ 5-го поколения. Среди них – Южная Корея, Турция и другие страны. Причем с учетом того, что темпы создания самолета Checkmate заявлены очень высокие (первые серийные поставки ожидаются в 2023 году), у России есть все шансы завоевать заметную рыночную долю».

В понедельник госкорпорация «Ростех» впервые представила беспилотную модификацию истребителя Checkmate, сообщили в пресс-службе Ростеха в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что стоимость этого самолета будет в семь раз ниже, чем у его главного конкурента – американского F-35. Также он называл в числе преимуществ Checkmate малую заметность, современный радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а также возможность адаптировать машину под нужды конкретного заказчика.

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