Польша выразила готовность перекрыть железнодорожное движение с Белоруссией

Польша готова перекрыть железнодорожное движение с Белоруссией и лишить ее транзита, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.

Каминьский заявил в эфире радиостанции RMF FM, что Минск знает, что Варшава может «закрыть очередные переходы, равно как и железнодорожное движение», при том, что Белоруссия является важным транзитным государством», передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос о том, что Белоруссия в таком случае может лишиться транзита, в том числе из Китая, он ответил, что «мы об этом знаем, обдумываем, все учитываем и направляем соответствующие сигналы режиму, чтобы закончили такого тапа действия, или будут в полной изоляции – не только политической, но и экономической».

Вместе с тем Сейм Польши на следующей неделе рассмотрит закон, ужесточающий правила функционирования пограничных территорий.

«После завершения чрезвычайного положения в конце месяца мы введем новелизацию закона, которое, по сути, продлит то, что сейчас, но эластично, с учетом разного рода замечаний», – сказал Каминьский.

По его словам, «новый порядок уже не будет называться чрезвычайным положением, это будет обновление закона о пограничной охране». Так, в отличие от нынешней ситуации в пограничной зоне смогут находиться журналисты, «но каждый раз предварительно это будет согласовываться с Пограничной стражей (Польши) и на их условиях».

«Можно будет временно на определенной территории ограничить свободное перемещение лиц, которые никак не связаны с этой территорией, но мы хотим учесть право выполнять профессию журналистам и передавать информацию», – добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.

До этого стало известно об увеличении числа беженцев в лагере на границе Белоруссии и Польши.

Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.