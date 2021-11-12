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12 ноября, пятница | Последнее обновление — 12:51 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии
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Белоруссия зафиксировала движение мигрантов в сторону стихийного лагеря
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Белорусские пограничники заметили движение порядка 100 мигрантов, идущих вдоль границы страны с Польшей к лагерю беженцев, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета страны Антон Бычковский.
«Около 11 часов (совпадает с мск) 12 ноября было зафиксировано перемещение многочисленной группы беженцев вдоль государственной границы к стихийному лагерю на рубеже», – сообщил Бычковский РИА «Новости».
По его словам, в группе насчитывается до 100 человек.
Между тем пресс-секретарь подляского отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович заявила, что число мигрантов, планирующих пересечь границу, растет.
«Число мигрантов увеличивается. Мы видим это по лагерю в Кузнице», – цитирует представительницу отделения ТАСС.
По ее словам, в стихийном лагере теперь могут находиться уже не 800, а порядка 1 тыс. человек. Всего же вблизи границы могут быть рассредоточены около 4 тыс. мигрантов.
Ранее в пятницу сообщалось, что несколько мигрантов прорвались в Польшу с белорусской территории в пункте пропуска «Брузги».
Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло пяти тысяч человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса.
В ЕС ответили на угрозы Лукашенко перекрыть газ
Евросоюз не позволит президенту Белоруссии Александру Лукашенко запугать себя угрозами перекрыть поставки российского газа в Европу по белорусской территории, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе.
«В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками – государствами Африки, Норвегией, Россией. И мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций.
Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии. В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.
Лукашенко пригрозил перекрыть поставки газа в Европу
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Поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Белоруссию? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем», – цитирует Лукашенко БелТА.
По его словам, через страну проходит транснациональный магистральный экспортный газопровод из Ямала в Европу, при этом в последнее время объемы транзита возросли значительно.
«Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать, прежде чем говорить. Но это их дело. Закроют – пускай закрывают. Но МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, «непереваримые» и «неприемлемые» для нас, мы должны отвечать. Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад», – указал президент Белоруссии.
Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии. В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.
Лукашенко попросил Минобороны России о помощи в дежурстве на западной границе
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что просил Министерство обороны России через Владимира Путина, чтобы российские войска подключились к дежурству на границах Союзного государства, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
«Как мы и договаривались: на Гомель из Москвы вдоль южной границы Беларуси, западную границу, на Поставы в Витебской области, с Постав через Оршу улетают на Москву. Вот это кольцо – Прибалтика, Польша и Украина – должны мониторить российские и белорусские военнослужащие. Об этом мы договорились с россиянами. Нам нельзя шутить. Обстановка там серьезная. Самое главное, они отошли от договоренностей. Мы не знаем, чего они хотят». По его словам, «россияне, белорусы, вместе мы должны контролировать эту ситуацию», – приводятся слова Лукашенко на сайте президента Белоруссии.
Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии. В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.
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В ЕК оценили возможность введения санкций против «Аэрофлота»
Евросоюз вряд ли введет санкции против российского «Аэрофлота» из-за ситуации с мигрантами в Белоруссии, сообщил источник в Европейской комиссии.
«Вероятнее всего, ЕС не будет вводить санкции против таких авиакомпаний, как Turkish Airlines или «Аэрофлот», а скорее – против компаний-операторов, которые принимают заказы и выполняют чартерные рейсы из тех регионов, из которых прибывают иммигранты», – рассказал он РИА «Новости».
Также он отметил, что санкции из-за ситуации с беженцами в Белоруссии могут затронуть около 45 лиц, в числе которых чиновники и ответственные за перевозку мигрантов.
Ранее стало известно о том, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против «Аэрофлота» и турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ситуации на польско-белорусской границе. В Евросоюзе считают, что указанные компании занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей. Окончательное решение по санкциям, как ожидается, будет принято в начале декабря. В чем они будут заключаться, также пока неизвестно.
В пресс-службе «Аэрофлота» заявили, что сообщения о том, что авиакомпания содействует или участвует в массовой перевозке мигрантов в Белоруссию, не соответствуют действительности.
В этот же день глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров с польским коллегой Збигневом Рау отверг обвинения в причастности страны к перевозке мигрантов в Белоруссию. Об этом сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
В минувший вторник немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву.
Авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что безосновательные обвинения против «Аэрофлота» в перевозке мигрантов в Белоруссию запустят новый виток санкционной войны, которая перекроит мировой рынок авиасообщения и взвинтит цены для западных пассажиров.
Мигранты добрались из Белоруссии до Эстонии
В Эстонии полиция задержала пятерых мигрантов, которые попали в страну через Белоруссию, заявила глава МВД страны Кристиан Яани.
Двое из задержанных были гражданами Ирака, а еще один прибыл из России. «Отправка этих лиц обратно в Ирак была для нас достаточно простым делом, поскольку они сами, добровольно выбрали путь возвращения. Еще один задержанный прибыл из России, его мы выслали в Россию, и власти России охотно его приняли», – приводятся ее слова в Telegram-канале Baltnews.
США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии. В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.
Между тем, власти Польши решили не пускать чиновников Еврокомиссии на границу с Белоруссией, чтобы те смогли дать оценку масштабам миграционного кризиса.
Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября, когда в приграничной зоне несколько мигрантов пытались прорваться на территорию Польши. Страны отказались принимать иностранцев.
Минск обвинили в создании миграционного кризиса, а авиакомпаниям, которые доставляют мигрантов в столицу Белоруссии, пригрозили санкциями.
ЕС решил обсудить с ООН и Белоруссией репатриацию мигрантов через аэропорт Гродно
Евросоюз намерен провести переговоры с ООН и Минском по вопросу о репатриации мигрантов через аэропорт Гродно, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.
Об этом сообщает ТАСС.
Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии. В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.
Путин провел второй за два дня телефонный разговор с Меркель
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Президент России Владимир Путин провел вторую за два дня телефонную беседу с врио канцлера Германии Ангелой Меркель, политики обсуждали обстановку на границе Белоруссии, связанную с мигрантами, сообщили в Кремле.
«Продолжено обсуждение обстановки на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса в соответствии с международными гуманитарными нормами. Владимир Путин высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Белоруссией в целях решения данной проблемы», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также стороны обменялись мнениями по конфликту на Украине, российский лидер обратил внимание на деструктивную политику Киева, который «все больше делает ставку на силовые методы», нарушая при этом минский Комплекс мер, используя в том числе ударные беспилотники.
«Отмечен также дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности вооруженных сил США и ряда других стран НАТО в Черном море», – указывается в сообщении.
Напомним, в ходе предыдущего разговора Меркель просила Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами в Белоруссии.
Ранее стало известно, что число мигрантов на границе Польши и Белоруссии выросло до 5 тыс. человек.
До этого Лукашенко попросил Минобороны России о помощи в дежурстве на западной границе. ЕС решил обсудить с ООН и Белоруссией репатриацию мигрантов через аэропорт Гродно.
Кроме того, США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии.
Страны Балтии и Польша отказались принимать мигрантов
Страны Балтии и Польша не будут принимать мигрантов, которые пытаются попасть в эти государства с территории Белоруссии, заявил в эфире Латвийского радио министр обороны Латвии Артис Пабрикс.
«Балтийские государства и Польша ни в какой мере не будут этих мигрантов принимать. Мы этого делать не будем», – приводит его слова ТАСС.
Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии. В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.
Польша привела войска на границе с Белоруссией в наивысшую готовность
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Войско польское, пограничная охрана, полиция и другие силовые структуры на границе с Белоруссией находятся в состоянии наивысшей готовности, заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе выступления с обращением к народу по местному телевидению по случаю отмечаемого в республике Дня независимости.
«Наши Пограничная охрана, Войско польское, полиция и другие службы находятся в состоянии наивысшей готовности», – приводит слова польского президента ТАСС. Дуда заверил, что Польша может справиться с кризисом на границе с Белоруссией.
«Я нахожусь в постоянном контакте с лидерами стран нашего региона и партнерами в ЕС и НАТО. К позиции Польши там относятся с пониманием и поддержкой», – указал политик.
Миграционный кризис на границе с Белоруссией Дуда назвал «гибридной атакой», «использованием мигрантов из Ближнего Востока» руководством Белоруссии, «последовательной и запланированной политикой [президента Белоруссии] Александра Лукашенко». «Мы не можем согласиться на нелегальное пересечение польской границы. Согласие на незаконный проход даже небольшой группы мигрантов или отсутствие адекватной реакции повлекли бы за собой драматичные последствия как для нас, так и для всего Евросоюза», – заявил Дуда, подчеркнув, что без решительной реакции польскую границу штурмовали бы десятки, а возможно и сотни тысяч мигрантов.
В четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии увеличилось до 5 тыс. человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь, четверо были госпитализированы. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней.
Накануне Соединенные Штаты пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе и использование мигрантов «в качестве оружия». После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии.
Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.
Напомним, в среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Россия пообещала ответить на «санкционную дубину» для «Аэрофлота»
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Москва примет ответные меры в случае принятия Евросоюзом санкций против «Аэрофлота» из-за ситуации с беженцами в Белоруссии, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
«Конечно, реакция последует какая-то. Но мы вообще ничему не удивляемся, потому что впечатление таково, что Евросоюз на любые международные проблемы, вместо того, чтобы вступать в диалог с теми, кого это реально касается, предпочитает сразу хвататься за санкционную дубину и бездумно ею размахивать», – цитирует РИА «Новости» дипломата.
По его словам, в данной ситуации требуется сотрудничество, которое начинается с диалога, а не введения санкций. Грушко добавил, что санкции же «будут только ухудшать ситуацию по существу и создавать препятствия для самой возможности нормального разговора».
Ранее стало известно о том, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против «Аэрофлота» и турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ситуации на польско-белорусской границе. В Евросоюзе считают, что указанные компании занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей. Окончательное решение по санкциям, как ожидается, будет принято в начале декабря. В чем они будут заключаться, также пока неизвестно.
В пресс-службе «Аэрофлота» заявили, что сообщения о том, что авиакомпания содействует или участвует в массовой перевозке мигрантов в Белоруссию, не соответствуют действительности.
В этот же день глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров с польским коллегой Збигневом Рау отверг обвинения в причастности страны к перевозке мигрантов в Белоруссию. Об этом сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
В минувший вторник немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву.
Авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что безосновательные обвинения против «Аэрофлота» в перевозке мигрантов в Белоруссию запустят новый виток санкционной войны, которая перекроит мировой рынок авиасообщения и взвинтит цены для западных пассажиров.
Украина решила начать учения на границе с Белоруссией для защиты от мигрантов
В Волынскую область Украины отправился глава МВД Денис Монастырский, а также представители полиции, погранохраны и нацгвардии.
«С целью противодействия потенциальному кризису с мигрантами мы привлечем все структуры МВД без исключения, как единый кулак внутренней безопасности Украины», – заявление министра передает телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Ранее депутат немецкого Бундестага выдвинул предложение разместить мигрантов на время на Украине. Украинский Совбез предложил немецким депутатам в ответ поселить мигрантов у себя в домах, а также в Бундестаге.
Сообщалось, что Украина решила увеличить численность пограничников на границе из-за угрозы нелегальной миграции из Белоруссии. На местах начнут организовать мобильные группы для дежурства и патрулирования.
Группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии
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Несколько мигрантов прорвались в Польшу с белорусской территории в пункте пропуска «Брузги», они начали движение вдоль польского ограждения, сообщают СМИ.
«Группа мигрантов прорвалась в Польшу несколько минут назад. Беженцы повредили ограждение из колючей проволоки у пункта пропуска «Брузги», польская полиция снимала все на видео», – сообщило агентство «Sputnik Беларусь» в своем Telegram-канале.
Отмечается, что мигранты, выйдя из Белоруссии, начали идти вдоль польского ограждения, в группе несколько десятков человек.
Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло пяти тысяч человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса.
В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состояние наивысшей готовности.
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе.
Турция заявила о поддержке «союзников» Польши, Латвии и Литвы в конфликте с Белоруссией
Анкара выразила поддержку Варшаве, Вильнюсу и Риге на фоне обострения ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией, заявил турецкий МИД.
«Полностью поддерживаем своих союзников, как страна, которая понимает проблемы, с которыми сталкиваются Польша, Литва и Латвия», – цитирует сообщение турецкого ведомства агентство «Анадолу».
В турецком МИДе добавили, что необходимые меры против незаконного проезда через Белоруссию мигрантов на территорию Польши, Литвы и Латвии не принимаются, а сами беженцы находятся в тяжелых условиях в приграничных районах.
Эта проблема может подорвать международный режим защиты беженцев, базирующийся на Женевской конвенции, а сами события на границе произошли на 70-й годовщине принятия Конвенции ООН о статусе беженцев.
МИД Турции заявил о недопустимости заявлений о причастности Анкары и национального перевозчика Turkish Airlines к обострению кризиса, «стороной которого она не является».
«Считаем, что нападки на такую всемирно известную компанию, как Turkish Airlines, являются преднамеренными», – указали в турецком ведомстве.
«Турция подчеркивает важность принятия необходимых шагов для борьбы с нелегальной миграцией и торговлей людьми при любых обстоятельствах и призывает международное сообщество проявлять ответственность и благоразумие по отношению к этому вопросу», – заключили там.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау отвергал причастность Анкары к перевозке мигрантов в Белоруссию, предложив Варшаве направить в республику технических специалистов для инспекций. Ранее стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против «Аэрофлота» и турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ситуации на польско-белорусской границе.
США, Британия, Франция, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания обвинили власти Белоруссии в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в странах Евросоюза. Россия в свою очередь обвинила польских и литовских силовиков в избиении мигрантов и вытеснении их на территорию Белоруссии в нарушение международных конвенций и норм. Британия допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.
Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло пяти тысяч человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состояние наивысшей готовности.
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что обстановка на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Россия обвинила польских и литовских силовиков в избиении мигрантов
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Пограничники Польши и Литвы неоднократно били мигрантов и оттесняли их на территорию Белоруссии в нарушение любых возможных международных конвенций и норм, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский перед заседанием Совбеза международной организации.
«Есть много случаев, когда польские и литовские пограничники били мигрантов и оттесняли их обратно на белорусскую территорию. Это абсолютный позор и полное нарушение любых возможных международных конвенций и норм», – приводит слова Полянского ТАСС.
Дипломат также отметил, что у России накопилось множество вопросов к странам Евросоюза по поводу кризиса с мигрантами на белорусско-польской границе и российская сторона намерена узнать на них ответы. «У нас есть много вопросов к ним, и мы, безусловно, зададим их нашим коллегам», – сказал он. При этом Полянский добавил, что у Белоруссии после приостановки действия договора с ЕС о приеме мигрантов нет ни единой причины отсылать их обратно, подчеркнув, что это «было бы нарушением международных конвенций».
Дипломат также подчеркнул, что Россия и Белоруссия не помогают мигрантам добираться до границы с Польшей. Полянский добавил, что не согласен с описанием кризиса с мигрантами как искусственно созданного, как утверждают представители западных стран. «Поговорите с мигрантами и сами узнаете, насколько он искусственный. Я видел репортажи немецкого телевидения, где люди, которым удалось пройти [на территорию ЕС], говорят, что это было полностью их решение. Никто на них не давил, и у них есть совершенно законные основания находиться в Белоруссии», – указал дипломат.
Ранее постоянный представитель Британии при ООН Барбара Вудворд перед обсуждением ситуации в СБ ООН допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.
Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло 5 тыс. человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состоянии наивысшей готовности.
В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
США, Британия и страны ЕС пригрозили «режиму Лукашенко» санкциями
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Соединенные Штаты, Британия и страны ЕС в Совете Безопасности (СБ) ООН готовы обсудить санкционные меры против властей Белоруссии и причастных к миграционному кризису на границе с Польшей, говорится в совместном заявлении группы стран по итогам закрытых консультаций в СБ ООН.
«Вместе мы выражаем солидарность с Польшей и Литвой и готовы обсудить дальнейшие меры, которые мы можем предпринять, чтобы поддержать их, а также меры против тех, кто причастен к действиям режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко и способствует им, обеспечивая возможность незаконного пересечения внешней границы Евросоюза», – приводит мнение авторов заявления ТАСС.
Подписавшие совместное заявление страны обещали сохранить единство и решимость в защите Евросоюза от «гибридных операций белорусских властей». Они также призвали к сотрудничеству страны происхождения мигрантов, которые должны предостеречь своих граждан «от попадания в ловушку белорусских властей».
Западные страны также призвали Минск обеспечить мигрантам необходимую защиту и помощь. «Мы подчеркиваем, что все действия должны предприниматься на основе фундаментальных ценностей, ради защиты жизней людей», – отмечается в документе.
Ранее США, Британия, Франция, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания обвинили власти Белоруссии в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в соседних странах Евросоюза. Россия в свою очередь обвинила польских и литовских силовиков в избиении мигрантов и вытеснении их на территорию Белоруссии в нарушение международных конвенций и норм. Британия допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.
Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло 5 тыс. человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состоянии наивысшей готовности.
В среду США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с президентом США Джо Байденом в Белом доме сообщила, что США и ЕС договорились расширить санкции против Белоруссии. Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
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