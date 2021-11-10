Эксперт: США и Украина хотят унизить власти Франции и Германии

«Из моего Ивано-Франковска на днях выдвинулись на восток два огромных воинских эшелона – с танками, БТРами. Все это – открыто, на глазах у горожан», – заявил газете ВЗГЛЯД украинский правозащитник Руслан Коцаба, комментируя рост военной активности США и Украины вокруг Крыма и Донбасса. По его мнению, так Киев намерен избавиться от обязательств в рамках «нормандского формата».

«Обратите внимание на то, что произошло в акватории Черного моря в последние дни. Там появилось два американских боевых корабля, один из которых заправляет другие корабли. Понятно, что ожидается долгосрочное пребывание этих кораблей», – пояснил украинский правозащитник и публицист Руслан Коцаба.

«То, что самолет ВВС США летал по самому краю разрешенной зоны, провоцируя тем самым силы ПВО в Крыму. Все эти жесты говорят не только о желании США устроить военную провокацию на границах Украины. Одновременно Соединенные Штаты хотят тем самым унизить власти Франции и Германии, доказывая бесполезность любых попыток действовать в «нормандском формате», тщетность Минских мирных переговоров», – добавил эксперт.

По мнению Коцабы, за активизацией действий ВСУ на линии фронта в Донбассе также стоят США. «Выходит, что третьей стороне, которая находится вне Украины, выгоден бардак, который усиливается в нашей республике», – предположил Коцаба. «Армия Украины в последнее время демонстративно усилила свою активность. На днях из моего Ивано-Франковска выдвинулись на восток два огромных воинских эшелона – с танками, БТРами. Все это – открыто, на глазах у горожан. Такое показное бряцание оружием вызывает у меня беспокойство», – отметил украинский правозащитник.

По его мнению, кризис с беженцами на границе Польши и Белоруссии следует рассматривать как звено той же цепи событий. Он полагает, что в перспективе кризис может очень скоро перекинуться и на границу Польши и Украины, если мигранты направятся на юг.

«В итоге, как мне кажется, в последние дни мы оказались на грани большого конфликта. Причем, он уже не будет украинским – это будет геополитический конфликт. Не хочу оказаться пророком смерти в своем отечестве, но из-за всех этих провокаций в Донбассе и на границе с Польшей, может начаться горячая фаза новой мировой войны. Постучим, конечно, по дереву», – оговорился эксперт.

Как сообщили в среду в Минобороны России, разведывательная авиация стран НАТО существенно нарастила число полетов вблизи границ нашей страны в Черноморском регионе. «В прошедшие сутки российскими зенитными ракетными войсками над акваторией Черного моря сопровождались три разведывательных самолета», – заявили в министерстве. Там добавили, что речь идет об отправившемся с Крита стратегическом самолете-разведчике RC-135 ВВС США, который приблизился к нашей границе на 30 км; о взлетевшем с авиабазы на Сицилии базовом патрульном самолете P-8А «Посейдон» ВМС США, приближавшемся к границе на 70 км; вылетевшем с авиабазы в Румынии самолете-разведчике С-160G «Габриэль» ВКС Франции, который подлетел к границе тоже на 30 км.

Военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что учения Запада в Черном море – это «подготовка комплексной операции против России с участием Украины». Накануне командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа Николай Гостев заявил, что разведывательная авиация НАТО в этом году по сути утроила интенсивность полетов над акваторией Черного моря.