Кремль выразил сожаление в связи с закрытием белорусского представительства «Комсомольской правды»

Кремль сожалеет о закрытии представительства «Комсомольской правды» в Белоруссии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В данном случае мы видим, что, по всей видимости, единственно правильное решение приняло издание о закрытии подразделения в Белоруссии. Можно выразить сожаление в связи с тем, что в Белоруссии прекратило работать наше весьма авторитетное и популярное издание и очень уважаемое», – цитирует Пескова ТАСС.

Также Кремль надеется на то, что действия в отношении журналиста «Комсомольской правды» в Белоруссии Геннадия Можейко не связаны с его журналистской работой, добавил он.

«Мы находимся в постоянном диалоге с белорусской стороной, будем продолжать этот диалог и, конечно, доводить нашу позицию», – указал Песков.

Напомним, во вторник издание «Комсомольская правда» сообщило о закрытии представительства в Минске.

До этого в «Комсомольской правде» сообщали о задержании журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко. В незарегистрированном правозащитном центре «Весна» сообщили, что Можейко написал статью о застрелившем сотрудника КГБ Белоруссии, из-за этого материала, предположительно, заблокировали сайт «КП в Беларуси».

Тем временем министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту kp.by. В МИД России отметили, что «речь идет о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии», а также призвали власти Белоруссии соблюдать права журналистов в республике.

Напомним, в Минске в ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен. Ответным огнем преступник был уничтожен.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что убийство сотрудника КГБ безнаказанным это не останется. Проверка генпрокуратуры Белоруссии показала, что применение огнестрельного оружия сотрудниками КГБ, повлекшего смерть жителя Минска, было в пределах предоставленных прав и в соответствии с законодательством.