В «Комсомольской правде» сообщили о задержании журналиста «КП в Беларуси»

Журналист «КП в Беларуси» Геннадий Можейко задержан, он находится в изоляторе на Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск, сообщил главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.

Ранее не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" утверждал, что Можейко якобы был задержан в пятницу. Сунгоркин подтверждал пропажу журналиста, но указывал, что точной информации о задержании нет.

«Обыск был большой довольно, семь следователей у него были. Он (Можейко – прим. ВЗГЛЯД) сейчас в изоляторе на Окрестина именитом их, минском», – сообщил главред КП РИА «Новости».

В незарегистрированном правозащитном центре «Весна» сообщили, что журналист написал статью о застрелившем сотрудника КГБ Белоруссии на текущей неделе, из-за этого материала, предположительно, заблокировали сайт «КП в Беларуси».

Ранее Сунгоркин сообщал, что Можейко проживает один, без семьи, в редакции не могли дозвониться до его родителей.

На данный момент комментариев правоохранительных органов в связи с информацией о Можейко не поступало.

Напомним, в Минске в ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен. Ответным огнем преступник был уничтожен. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что убийство сотрудника КГБ безнаказанным это не останется.

Проверка генпрокуратуры Белоруссии показала, что применение огнестрельного оружия сотрудниками КГБ, повлекшего смерть жителя Минска, было в пределах предоставленных прав и в соответствии с законодательством.