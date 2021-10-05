Немецкие СМИ призвали избавиться от энергетической зависимости от России с помощью Украины и Африки

Денежные переводы из Европы, которая сильно зависит от нефти, угля и газа из России, укрепляют Москву, что является нежелательным, так как официально Евросоюз (ЕС) ведет санкционный курс в отношении Кремля, пишет немецкое издание Handelsblatt.

Автор статьи указывает, что зависимость ЕС от российского сырья нежелательна на фоне санкций против Москвы, однако на данный момент этого не изменить, так как «альтернативы нефти и газу из России нет», передает InoPressa.

«Но европейским политикам и компаниям следует извлечь из сложившейся ситуации один урок: в постнефтяную эпоху зависимость от России нужно будет срочно уменьшать. Конкретно для нынешних планов водородной стратегии это означает, что Германия и ЕС должны способствовать развитию возобновляемых источников энергии и производству водорода в других странах: на Украине, в Северной Африке и других соседних странах старого континента», – указывается в материале.

Это, по мнению автора, укрепляет сотрудничество и «стабилизирует европейское соседство», что целесообразно в долгосрочной перспективе, «как в политическом, так и в экономическом плане, но прежде всего по соображениям защиты климата».

«Россия хочет продвигать на рынок водород из природного газа и ядерной энергии, в случае необходимости еще и гораздо более дешевый, чтобы убрать с дороги таких конкурентов, как Украина или Марокко. Но Европа должна противостоять этим соблазнам любой ценой – прежде всего, из-за защиты климата», – подчеркивают в Handelsblatt.

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