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В Чехии призвали Европу бороться с Россией за снижение цен на газ
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Европейским потребителям газа необходимо занять «жесткую позицию» по ценам на голубое топливо, заявил специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка.
«Для России мы крупнейший потребитель газа, самый главный заказчик. Если им нужны проблемы на этом крупнейшем рынке, то они у них появятся», – сказал Бартушка в интервью местным СМИ, передает РИА «Новости».
ЕС необходимо перестать «церемониться» с Россией и показать, что ведет газовую войну, ее целью является навязывание рынку своей позиции и демонстрация превосходства.
Чешский чиновник добавил, что кризис в Европе произошел из-за неготовности поставщиков к тому, что ЕС планирует полностью перейти на зеленую энергетику и избавиться от зависимости от нефти и газа.
Напомним, цена газа в Европе превысила 1199 долларов за тысячу кубометров.
В Германии начали показывать обучающие ролики на случай отключения тепла и света в домах. Немцам советуют заклеивать фольгой окна и показывают инструкции по сборке самодельной печки.
Молдавия озвучила цену за 1 тыс. кубометров российского газа в октябре
Кишинев будет покупать российский газ в октябре по 790 долларов за 1 тыс. кубометров, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
Спыну сказал, комментируя договоренности о продлении договора на поставку газа в связи с завершившимся в сентябре долгосрочным контрактом, что «цена в размере 790 долларов, которая была в сентябре, будет применяться в октябре», передает ТАСС.
Ранее стало известно, что Газпром и Молдовагаз продлили контракт на месяц.
Напомним, Кишинев отказался участвовать в переговорах Молдовагаза и Газпрома о поставках газа в Молдавию, которой грозит рост тарифов. Молдавия приобретает газ у Газпрома с 2008 года, ежегодно продлевая контракт.
Глава Молдовагаза Вадим Чебан сообщал, что осенью Молдавию ждет рост тарифов на газ, потому что действующий контракт о закупке по льготной стоимости завершается в конце сентября.
Украина заявила об остановке транзита российского газа в Венгрию
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Украина лишилась возможности импорта природного газа из Венгрии по так называемому виртуальному реверсу из-за прекращения транзита по ее территории российского природного газа венгерской стороне, сообщили в компании «Оператор ГТС Украины».
В организации заявили, что «с учетом того, что импорт природного газа из Венгрии осуществлялся путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют», передает ТАСС.
Там указали, что «с начала новых газовых суток (7.00) 1 октября 2021 года приостановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии», заявки на транзит не поступили, «несмотря на то, что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24,6 млн кубометров в сутки», передает РИА «Новости».
Гендиректор компании Сергей Макогон отметил, что Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушала обязательств.
«Украинский маршрут – экономически выгодный, потому что является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию (...) Монополизация газовых маршрутов Газпромом, которую мы сейчас наблюдаем, ставит вопрос об основополагающих принципах функционирования газовых рынков ЕС – конкурентности и прозрачности. Усиление доминирующего положения одного игрока и использования им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть остановлено», – заявил он.
Напомним, в пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе.
В понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию.
При этом впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным».
Экс-депутат Верховной рады Тарас Чорновол заявил, что реакция Будапешта на недовольство Киева контрактом на поставки газа из России в Венгрию является «наглостью».
В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт.
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ЕС без объяснения причин отложил переговоры с Австралией
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Евросоюз отложил переговоры по соглашению о свободной торговле с Австралией на месяц без объяснения причин, сообщил австралийский министр торговли, инвестиций и туризма Дэн Теан.
По словам министра, переговоры, 12-й раунд которых был запланирован на октябрь, были отложены по инициативе ЕС до ноября. «Соглашение о свободной торговле отвечает интересам Австралии и Европейского союза и укрепит наши отношения, основанные на общей приверженности демократии, правам человека, верховенству закона и экономической открытости», – передает ТАСС слова Теана.
«Мы понимаем реакцию Франции на наше решение о (разрыве соглашения) о строительстве подводных лодок, но любая нация должна действовать в своих национальных интересах, что и сделала Австралия», – подчеркнул он.
Также Теан сообщил, что проведет ряд встреч с коллегами из стран ЕС на следующей неделе, чтобы обсудить новые сроки и детали переговоров по торговому соглашению. «Опираясь на прогресс, достигнутый ранее, мы продолжим подготовку новому раунду переговоров и будем работать над заключением соглашения о свободной торговле», – заключил он.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Australian Financial Review, источники в Еврокомиссии сообщили, что переговоры не могут состояться, как планировалось, из-за ряда нерешенных вопросов. По их словам, есть возможность их проведения через месяц. Один из наблюдателей, близкий к переговорному процессу, подтвердил изданию, что перенос переговоров связан с подлодками.
Теан, который специально прибыл в Европу, чтобы обсудить предстоящие консультации с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом, заявил, что будет исходить из того, что речь действительно идет о переносе переговоров, а не об их отмене. Как отмечает издание, австралийский министр, который на следующей неделе посетит Париж, все еще не согласовал встречу со своим французским коллегой Франком Ристером. Союз французских предпринимателей MEDEF отменил встречу с Теаном.
Напомним, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Евросоюз вряд ли сможет продолжать вести переговоры с Австралией о свободной торговле после того, как доверие было подорвано из-за отказа Канберры от французских подлодок.
Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Австралия повторяет страшную ошибку из прошлого.
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Венгрия отказалась учитывать мнение Украины по вопросу поставок газа
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя подписание договора между Будапештом и Газпромом на поставки газа, заявил, что в этом вопросе точка зрения Киева не учитывалась.
Орбан заявил, что Венгрии нужен газ, а Киеву следует «договориться с русскими», передает РБК со ссылкой на Reuters.
«К сожалению, мы не можем принимать во внимание точку зрения украинцев. Я уважаю Украину и желаю украинскому народу больших успехов. Однако на газовом фронте мне нужно соответствовать интересам венгерского народа, а не украинского», – добавил глава правительства.
В свою очередь глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко указал в Facebook, что данный контракт России и Венгрии позволяет Газпрому прекратить перекачку газа через территорию Украины.
«Газпром имеет такое право (...) – не поставлять газ для транзита через зарезервированные мощности, а платить за них. Принцип «качай или плати», – пояснил он.
Так Витренко прокомментировал сообщения о том, что российский холдинг прекратил поставки в Венгрию через украинскую ГТС. По его мнению, это наглядная демонстрация того, что будет происходить после запуска «Северного потока – 2», если Россия не разблокирует транзит через Украину для других стран.
Напомним, в пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе: впервые в истории голубое топливо потечет в обход Украины. В результате Киев остался без виртуального импорта газа из Венгрии.
При этом в Кремле напомнили, что президент России Владимир Путин заявлял о готовности поставлять газ через Украину после 2024 года при наличии экономически целесообразных условий.
В ЕС задумались о блокировке контракта Газпрома и Венгрии из-за Украины.
Между тем цена газа в Европе превысила 1199 долларов за тысячу кубометров.
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Прокачка по газопроводу «Ямал – Европа» упала втрое
Прокачка голубого топлива по газопроводу «Ямал – Европа» в пятницу сократилась в 2,8 раза по отношению к уровню предыдущего дня, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.
За период с 7.00 до 8.00 мск прокачка составила около 0,8 млн кубометров в час, тогда как в четверг в среднем она была на уровне 2,2 млн кубометров.
При этом снижение поставок по газопроводу началось во вторник, когда они упали с уровня 3,4 млн кубометров в час в более чем в два раза. Газпром объяснял, что выполняет все заявки на поставку газа в Европу, а снижение потока по газопроводу «Ямал – Европа» временное, связанное с заявками одного из клиентов.
Газопровод «Ямал – Европа» протяженностью более 2 тыс. километров проходит по территории четырех стран: России, Белоруссии, Польши и Германии – и может прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год. Польским участком газопровода длиной 683 километра владеет EuRoPol Gaz и управляется газотранспортным оператором Gaz-System.
Накануне сообщалось, что прокачка газа по газопроводу «Ямал – Европа» в среду увеличилась почти на 60% после более чем двукратного падения накануне.
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Эксперт оценил риски для «Северного потока – 2» из-за прекращения транзита через Украину газа для Венгрии
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«Претензии Украины из-за контракта Газпрома с Будапештом никак не повлияют на процесс сертификации «Северного потока – 2», потому что он четко прописан в европейском законодательстве», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее в Киеве обвинили Газпром в монополизации газовых маршрутов из-за остановки транзита газа в Венгрию через территорию Украины.
«Усиление доминирующего положения одного игрока и использование им рычагов влияния в политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть остановлено», – заявил гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
По мнению экспертов, тем самым Киев пытается выдать подписание газового контракта между Россией и Венгрией за якобы нарушение сделки по «Северному потоку – 2» между Германией и США, что в теории может повлечь за собой проблемы с процедурой сертификации газопровода.
«В германо-американском соглашении никто никому ничего не гарантирует после 2024 года, то есть после истечения срока действия газового контракта между Украиной и Россией», – напомнил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Там сказано, что Германия приложит все усилия для заключения транзитного договора между Россией и Украиной. Но если этого договора не будет, то санкции никто вводить не обязан», – подчеркнул эксперт.
При этом прекращение транзита газа через Украину в Венгрию не повлияет на сертификацию «Северного потока – 2». «Процесс сертификации прописан в европейском законодательстве. Там есть четкие нормы. Более того, говорить о том, что таким образом Украине нанесен какой-то серьезный урон, нельзя. Она будет получать деньги за транзит и сохранит возможность виртуального реверса, – добавил собеседник. – Пусть европейские компании заказывают у Газпрома поставки газа с доставкой на Украину и там перепродают его украинским компаниям. Для этого не нужен транзит российского газа в Венгрию».
«Более того, претензии Украины могут привести к обратному эффекту. В Европе все понимают, что Киев постоянно создает проблемы, вмешиваясь в газовые вопросы по политическим мотивам. К тому же Европе сейчас не до разборок – ей нужно обеспечить надежность газоснабжения на отопительный сезон, – рассказал Юшков. – В таких условиях европейцы могут решить, что им проще взаимодействовать напрямую с Газпромом, чем содействовать сохранению украинского транзита».
Что касается отрезка трубы, идущего в Венгрию, по которой ГТС Украины законтрактовала до октября 2022 года мощности в размере 24,6 млн кубометров в сутки для прокачки российского газа.
«Сейчас главный вопрос будет заключаться в том, перераспределит ли Газпром объемы прокачки, предусмотренные транзитным договором (109 млн кубометров в сутки), в другие страны или же будет физически прокачивать около 80 млн кубометров газа, а за оставшиеся 24,6 млн кубометров будет просто платить Украине, – предположил Юшков. – Если Газпром решит перераспределить объемы поставок в другие страны, тогда украинская труба может использоваться для поставок топлива в Польшу или Австрию. Если не перераспределит, то труба будет простаивать еще год».
«В таком случае Украина может использовать ее в режиме обратного реверса. Но зачем? Сейчас Киев хочет понять, будет ли Россия когда-либо пользоваться этой и другими трубами украинской ГТС или нет, – уверен собеседник. – Но для этого надо не истерику поднимать, а сесть за стол и поговорить с Россией и Европой о том, сколько газа европейские компании готовы покупать, какую цену за транзит предлагает Украина и устраивают ли эти условия Газпром. Если устраивают, то можно качать газ через Украину, если нет – тогда выгоднее качать в обход нее». «Скорее всего, на границе с Венгрией Газпрому уже никогда не понадобятся трубы, так что Украина может их разобрать», – резюмировал он.
В пятницу в компании «Оператор ГТС Украины» сообщили, что Украина лишилась возможности импорта природного газа из Венгрии по так называемому виртуальному реверсу из-за прекращения транзита по ее территории российского природного газа венгерской стороне.
В организации заявили, что «с учетом того, что импорт природного газа из Венгрии осуществлялся путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют». Там указали, что «с начала новых газовых суток (7.00) 1 октября 2021 года приостановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии», заявки на транзит не поступили, «несмотря на то, что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24,6 млн кубометров в сутки».
Гендиректор компании Сергей Макогон отметил, что Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушала обязательств.
Напомним, также в пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе. Ранее в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию.
При этом впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным».
Экс-депутат Верховной рады Тарас Чорновол заявил, что реакция Будапешта на недовольство Киева контрактом на поставки газа из России в Венгрию является «наглостью». В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли ЕС блокировать контракт Газпрома и Венгрии из-за Украины.
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Немецкие СМИ: Британия хуже ЕС готова к энергетическому кризису
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Европейским странам этой зимой грозит энергетический кризис, однако кризисы в Евросоюзе и в Великобритании будут принципиально разными: газовая проблема затронет как страны ЕС, так и Соединенное Королевство, однако в ближайшие месяцы страны материка, по всей видимости, смогут держать удар лучше, чем Британия, пишут немецкие СМИ.
Для континентальной Европы кризис, вероятно, окажется не столь серьезными и болезненными, как для Великобритании, так как у ЕС по целому ряду причин более благоприятные исходные позиции, среди них – степень зависимости экономики и электроэнергетики от газа, количество и размеры подземных хранилищ газа (ПХГ), роль спотового рынка и доля долгосрочных контрактов, указывает Deutsche Welle.
Великобритания же – один из крупнейших в Европе потребителей газа, и степень зависимости британской электроэнергетики и всей экономики от этого энергоносителя весьма высока. Например, в первом квартале 2021 года, по данным британской ассоциации нефтегазовых компаний OGUK, 35% электроэнергии в стране было произведено с помощью газа.
Так, в Германии, которая является крупнейшим европейским потребителем голубого топлива и важнейший экспортным рынком «Газпрома», данный показатель в тот же период был в два раза меньше – 16%, во Франции доля газа не достигает и 6%. В среднем доля газа в электроэнергетике Евросоюза составила в 2020 году 20%.
Между тем в Великобритании 85% домов отапливаются газом, в Германии – 48%, во Франции газ обеспечивает теплом 39% жилищного сектора.
Кроме того, высокая зависимость Великобритании от газа является прямым следствием более полувековой активной нефтегазовой добычи на континентальном шельфе страны, прежде всего в Северном море. Возможность эксплуатировать крупные месторождения у собственных берегов привела к тому, что британцы не стали обзаводиться разветвленной системой ПХГ.
На данный момент суммарная мощность ПХГ в Евросоюзе приблизительно в 80 раз превышает вместимость британских хранилищ, причем все последнее десятилетие Еврокомиссия под впечатлением газового кризиса в холодную зиму 2009 года, когда Россия на две недели прервала транзит газа через Украину, работала над тем, чтобы с помощью трубопроводов-интерконнекторов соединить между собой газотранспортные системы членов ЕС.
Потому теперь у Евросоюза есть возможность перекачивать голубое топливо из стран, где зимой относительно тепло и еще много запасов, туда, где ударили холода и опустели ПХГ. Это крайне важно для восточноевропейских стран – они, а также Италия, по-прежнему больше всех в ЕС зависят от газа. В этой единой энергосистеме участвовали и британцы, но в ходе Brexit они из нее вышли.
Уязвимость газового рынка Великобритании связана еще и с тем, что он сфокусирован на краткосрочных закупках нужных объемов и, соответственно, на спотовых ценах. Ранее, в условиях широкомасштабной собственной добычи, этот механизм ценообразования выполнял антимонопольную функцию, стимулируя конкуренцию между британскими энергетическими фирмами.
Однако теперь, когда из-за постепенного истощения собственных месторождений больше половины газа приходится закупать за рубежом (в первом квартале 2021 импорт составил, согласно OGUK, 56%), британцы попали в чрезмерную зависимость от спотового рынка, где цены взлетели до рекордных значений: от примерно 200 долларов за 1 тыс. кубометров в конце прошлого года до почти 1 тыс. 180 долларов 30 сентября.
В связи с этим немецкие и другие континентальные энергетические компании, заключающие с «Газпромом» и другими поставщиками, как правило, долгосрочные контракты со стабильной формулой цены, оказались в существенно более выгодном положении, чем британские импортеры.
Ранее сообщалось, что цена газа в Европе превысила 1199 долларов за тысячу кубометров. В Британии уже предрекли европейским странам драку за российский газ. Для облегчения кризиса Европа запросила у России больше угля.
Также на фоне взлета цены на газ в Британии обанкротились разу несколько энергокомпаний.
Кроме того, британцев предупредили о месяце дефицита топлива на АЗС. Люди в панике пытаются скупить горючее, из-за чего АЗС ввели лимит на покупку – до 30 фунтов стерлингов на одного покупателя. Ограничение не касается водителей грузовиков и машин экстренных служб. Лондон также отменил антимонопольный закон для топливных компаний из-за кризиса.
Всплеск ажиотажного спроса настолько усугубил проблему нехватки горючего в рознице, что 28 сентября британское правительство объявило о привлечении к развозу топлива военных водителей, однако кадровая проблема все равно останется, и страна может столкнуться еще и с продуктовым кризисом – водителей не хватает британским сетям супермаркетов.
Все это произошло после выхода Британии из ЕС, так как это привело к оттоку работавших там граждан других стран Европы, в том числе дальнобойщиков. Усугубили ситуацию локдауны.
В Европе уже нашли врага опаснее России: именно действия Брюсселя послужили отправной точкой для наступления топливного кризиса, считает польский депутат Европарламента Изабела Клоц.
Цена газа в Европе превысила 1199 долларов за тысячу кубометров
Цена на газ в Европе на открытии торгов 1 октября вновь побила исторический рекорд и почти достигла 1200 долларов за тысячу кубометров, следует из данных биржи ICE.
Ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах на открытии торгов 1 октября впервые достиг 100 евро за МВт·ч, или 1199,44 доллара за 1 тыс. куб. метров (исходя из актуального обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Одной из причин такого резкого роста могло стать падение прокачки газа по газопроводу «Ямал – Европа» почти в три раза утром, которое ускорилось в 4,3 раза, до около 0,5 млн кубометров в час (2,2 млн куб. метров в час накануне).
Это, в свою очередь, могло произойти из-за того, что в четверг не были выкуплены мощности по контрактам «на день вперед» на 1 октября по поставкам газа по газопроводу «Ямал – Европа».
Напомним, в четверг, 30 сентября, цена газа в Европе превысила 1150 долларов за тысячу кубометров.
Обучающие ролики на случай отключения тепла начали показывать в Германии
В Германии начали показывать обучающие ролики на случай отключения тепла и света в домах, в которых рекомендуется заклеивать фольгой окна, и показана инструкция по сборке самодельной печки.
Федеральное управление по вопросам гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях ФРГ ко дню Защиты в чрезвычайных ситуациях опубликовало видео в своем аккаунте в Twitter. Темой стал блэкаут – перебои с подачей электричества, передает РБК.
Так в видео подробно рассказывается, как собирать «печку». Кроме того, в случае отключения тепла и света рекомендовано заклеить фольгой окна для защиты от утечки тепла из дома.
Видео появилось на фоне газового кризиса в Европе и нехватки газа в подземных хранилищах. Цена газа в Европе превысила 1199 долларов за тысячу кубометров.
Газпром и Молдовагаз продлили контракт на месяц
С 1 октября контракт с Молдовагазом на поставку газа потребителям в Молдавии продлевается на месяц, сообщил Газпром.
Компании «подписали документ о продлении действующего контракта». Также о продлении контракта сообщили министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну и Молдовагаз. В Молдовагазе пояснили, что «переговоры по более длительным срокам действия и ценовым условиям контракта продолжатся», передает ТАСС.
Напомним, молдавское правительство отказалось участвовать в переговорах Молдовагаза и Газпрома о поставках газа в Молдавию, которой грозит рост тарифов. Молдавия приобретает газ у Газпрома с 2008 года, ежегодно продлевая контракт. Глава Молдовагаза Вадим Чебан сообщал, что осенью Молдавию ждет рост тарифов на газ, потому что действующий контракт о закупке по льготной стоимости завершается в конце сентября.
Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Хорватию
Трубопровод «Турецкий поток» начал доставлять газ и в Венгрию, и в Хорватию, сообщил Газпром.
«Начались поставки российского природного газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту – через газопровод «Турецкий поток» и далее по национальным газотранспортным системам Болгарии, Сербии и Венгрии», – сообщила компания в своем Telegram-канале.
Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным».
Экс-депутат Рады назвал ошибку Зеленского в отношениях c Россией
Президент Украины Владимир Зеленский ошибся, отказавшись заключать прямой контракт на поставки газа из России, заявил бывший депутат Рады Евгений Мураев.
Мураев заявил в эфире телеканала «Наш», что Москва продолжает «давать посылы» о том, что предложение о прямых поставках голубого топлива открыто, но Зеленский игнорирует это, передает РИА «Новости».
«Сразу ставилось вилкой два договора: продление транзита и прямой контракт. Один подписали, а от второго отказались. Это в финансовом выражении бедствие не одного миллиарда долларов», – высказался эксперт.
Бывший парламентарий считает случившееся проблемой власти в Киеве, которой придется искать, где занять деньги.
«Какое бы решение не было, в итоге за все заплатит народ Украины (...) Это преступление. Безопасность жизнедеятельности – это ответственность правительства. Мы его нанимаем, чтобы оно обеспечивало условия существования. Если оно, чтобы получить индульгенцию на какие-то действия или в результате ошибки, приводит к тому, что кто-то замерзает, оно совершает преступление», – подчеркнул политик.
Он предположил, что Киеву будет сложно найти кредиторов, поскольку те опасаются, что «народ Украины может вывалить на улицу».
Мураев также выразил уверенность, что Зеленскому предстоит понести ответственность за высокие цены на газ в стране.
Напомним, в пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе: впервые в истории голубое топливо потечет в обход Украины. В результате Киев остался без виртуального импорта газа из Венгрии.
При этом в Кремле напомнили, что президент России Владимир Путин заявлял о готовности поставлять газ через Украину после 2024 года при наличии экономически целесообразных условий.
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Вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе
Российский газ в рамках долгосрочного контракта будет поступать в Венгрию в обход Украины. Киев ранее счел подобную сделку ударом по украинско-венгерским отношениям.
С 1 октября в Венгрию начнет поступать российский газ по долгосрочному соглашению между Газпромом и венгерской энергетической компанией MVM. Получать его Венгрия будет через «Турецкий поток» и газопроводы Юго-Восточной Европы, передает РБК.
Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным».
Экс-депутат Верховной рады Тарас Чорновол заявил, что реакция Будапешта на недовольство Киева контрактом на поставки газа из России в Венгрию является «наглостью».
В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт.
В Кремле заявили об отсутствии пауз по «Северному потоку – 2» после выборов в ФРГ
Никакой паузы в работе по введению в строй «Северного потока – 2» на фоне смены власти в Германии нет, все идет своим чередом, возможны как оперативные, так и менее оперативные сценарии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, отвечая на вопрос о том, скажется ли ситуация со сменой власти в Германии на сроках введения «Северного потока – 2» в действие, что «в Германии продолжают работать все ведомства, все органы, в том числе и те ведомства, которые будут сертифицировать этот объект», и «никакой паузы в работе там не предусматривается, работа идет своим чередом», передает РИА «Новости».
«Мы уже говорили ранее, что возможны сценарии оперативные, возможны менее оперативные», – указал он.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Поставки газа по трубопроводу планировали начать в начале октября.
В воскресенье в Германии состоялись парламентские выборы. Кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Армин Лашет уже поздравил своего конкурента, кандидата от СДПГ Олафа Шольца, с победой.
В ближайшие дни начнутся предварительные переговоры о формировании правительства.
В Кремле заявили о политизированности претензий к России по газу
Претензии к России по поводу газового транзита были и будут, все они в основном политизированы, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «претензии к России были и будут», и «большая часть этих претензий, как мы знаем, достаточно политизированная», однако «главное в этой ситуации – то, что мы последовательно остаемся верны нашим обязательствам», передает ТАСС.
«России продолжает выполнять все свои обязательства, предусмотренные действующими контрактами», – сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, не нарушает ли Россия договоренности о сохранении украинского маршрута и не приведет ли это к новым санкциям в отношении «Северного потока – 2».
Ранее в ЕС задумались о блокировке контракта Газпрома и Венгрии из-за Украины, а в США раскритиковали администрацию президента Джо Байдена за политику по «Северному потоку – 2».
Кроме того, кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «газовом шантаже», увязав ситуацию с ростом цен на газ в мире и стремление Газпрома получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2». Газпром назвал обвинения абсурдными, подчеркнув, что поставки в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах.
Между тем цена газа в Европе превысила 1199 долларов за тысячу кубометров.
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