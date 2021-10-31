В России выявили 40,9 тыс. случаев коронавируса за сутки

Взгляд
31 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:31  |  vz.ru
Разделы

Газпрому придется исправлять ошибки Европы

Российские хранилища газа будут забиты под завязку не случайно Александр Гальперин/РИА Новости
Европейцы провалили работу по созданию собственных запасов газа на зиму в хранилищах и теперь обвиняют Газпром в дефиците голубого топлива и высоких ценах на него. Ради стабилизации рынка Газпром пообещал заполнить газовые хранилища Европы, но только после закачки топлива в отечественные ПХГ. Между тем рекордные запасы газа под землей внутри России могут оказать пользу зимой и самим европейцам. Как именно? Подробности...
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Оппозиция Украины лишилась самого сильного депутата

«Вы готовы пройти полиграф?» – спрашивали Киву. «А полиграф готов пройти меня?» – рычал он в ответ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency
Global Look Press
На депутата Верховной рады Илью Киву заведено дело – за то, что он стрелял в воздух в день ликвидации Бандеры. Ранее Киву исключили из партии ОПЗЖ, но так и не пояснили, как он – бывший член «Правого сектора» и «ветеран АТО» – вообще попал в эту партию, которую считают «пророссийской». Кто такой Кива и почему его называют «уникальным политиком»? Подробности...
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Пандемия вернула в общество болезни из 90-х

По мнению психологов, пандемия нанесла удар абсолютно по всем возрастам и социальным группам Владимир Гердо/ТАСС
Пандемия, связанные с ней вынужденные ограничения и локдауны обнажили ряд скрытых социальных проблем, породив в обществе тревогу и недоверие. В похожем психологическом состоянии россияне находились в конце 90-х. А реакция людей на коронавирус оказалась схожа с реакцией на радиационное заражение после катастрофы в Чернобыле.  Подробности...
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Как американцы заставили шведов бояться и ненавидеть Россию

1981 год. С-363 на мели в шведских территориальных водах Marinmuseum/Wikipedia
Исполнилось 40 лет истории, которая могла бы сейчас восприниматься лишь как исторический курьез – советская подводная лодка села на мель у берегов Швеции. Однако последствия этого происшествия оказались поистине грандиозными. Они настолько масштабны, что позволяют говорить о гигантской спецоперации, проведенной американскими военными против СССР и России.  Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Нельзя клеймить бросающих детей женщин

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Чтобы сократить количество абортов, женщине как раз и должен быть предоставлен выбор – воспитывать ребенка или отдать его под опеку государства или других людей. Мы же, вроде, боремся за сокращение количества абортов, правда? Подробности...
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Германия надеется выиграть зеленую революцию

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
Если верить свежим соцопросам, немцы в последнее время опасаются последствий глобального потепления даже больше, чем последствий пандемии. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария

Не нужно вытеснять историю фантазиями

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Вот уж какой порок Сталину трудно приписать — так это примитивное суеверие. Он был вполне последовательным материалистом. И легенда об облете Москвы с чудотворной иконой – всего лишь легенда. Подробности...
Обсуждение: 165 комментариев
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Молдавия тоскует по фашизму

Турецкие БПЛА против Донбасса

Кто такой Эрик Земмур

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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
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Обсуждение: 4 комментария

В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Приговор к 10 месяцам тюрьмы за оскорбление чувств верующих для сделавшего провокационное фото у храма таджикского блогера:
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Надо ли ограничивать продажу алкоголя в объявленные нерабочими из-за распространения COVID дни?
  • Да

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  • С безразличием
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    Василий Федорцев: Германию в энергетическую сверхдержаву превратит революция

    на ваш взгляд


    Надо ли ограничивать продажу алкоголя в объявленные нерабочими из-за распространения COVID дни?

    В России выявили 40,9 тыс. случаев коронавируса за сутки

    31 октября 2021, 11:47

    Текст: Евгения Шестак

    За минувшие сутки в России выявили 40 993 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявили 40 993 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7603, Санкт-Петербурге – 3597, Московской области – 2737.

    Всего в стране выявили 8 513 790 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 7 358 539 человек, из них за сутки вылечились 27 115 человек.

    Также за сутки зафиксировано 1158 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 238 538 человек.

    Накануне, 30 октября, в России выявили 40 251 случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 742.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Шатилова назвала причину смерти Игоря Кириллова
    		    30 октября 2021, 14:37
    Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Диктор Игорь Кириллов умер от COVID-19, заявила народная артистка РСФСР, диктор и телеведущая Анна Шатилова.

    Шатилова заявила в интервью телеканалу «Звезда», что с 10 сентября Кириллов якобы лежал в городской клинической больнице имени Боткина, где ему ампутировали ногу. Позднее он скончался там от коронавируса.

    «Это чудовищно, что произошло. В этом году и Балашов ушел, и Кириллов, это такие голоса государственные, красивые!», – сказала она.

    Шатилова добавила, что пыталась звонить ему накануне, но телефон был недоступен. Позднее с ней связались о сообщили о смерти диктора.

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    Напомним, Кириллов умер на 90-ом году жизни. Его помощник заявлял, что диктор умер из-за возрастных хронических заболеваний.

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    В одной из последних стран без коронавируса зарегистрировали первый случай COVID-19
    		    30 октября 2021, 18:10
    Фото: CHAMILA KARUNARATHNE/EPA/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    В тихоокеанском островном государстве Тонга зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции, сообщают СМИ.

    Вирус зафиксировали у ранее привитого от заболевания человека, который прибыл на самолете из Новой Зеландии, пишет Би-би-си.

    Тонга была одной из последних стран, где не фиксировали ни одного случая коронавирусной инфекции. В островном государстве проживают более 100 тыс. человек, лишь треть жителей страны вакцинированы.

    Коментарии (42)
    Мурашко объяснил, что «Спутник Лайт» надо использовать для ревакцинации

    30 октября 2021, 14:10

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российскую вакцину «Спутник Лайт» следует использовать только при ревакцинации, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

    «В связи с тем, что штамм дельта идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: «Спутник Лайт» использовать только для повторной вакцинации», – цитирует Мурашко ТАСС.

    Глава ведомства пояснил, что для первой прививки по-прежнему рекомендуется использовать заегистрированные в России вакцины, например «Спутник V».

    Ранее стало известно о дефиците «Спутник Лайт» в ряде российских регионов. В четверг о дефиците вакцины сообщили в Петербурге и Вологде. Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснила, что это связано с массовым желанием людей вакцинироваться.

    Коментарии (27)
    Путин призвал ускорить признание странами вакцин от коронавируса

    30 октября 2021, 14:27

    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что из-за непрекращающегося процесса мутаций коронавируса следует выработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин от инфекции, а также призвал страны ускорить признание вакцин от COVID.

    «С учетом того, что этот вирус продолжает мутировать, нам следует выработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин», – заявил Путин на саммите G20 в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости».

    Он также указал, что нуждающиеся страны до сих пор не могут получить доступ к вакцинам от коронавируса и другим жизненно важным ресурсам из-за недобросовестной конкуренции и протекционизма, в том числе среди стран G20.

    «Хотел бы обратить внимание, что несмотря на решение «Группы двадцати» доступ к вакцинам и иным жизненно важным ресурсам по-прежнему не могут получить все нуждающиеся страны. Это происходит, в том числе, из-за недобросовестной, я считаю, конкуренции, протекционизма, неготовности ряда государств, в том числе государств «Двадцатки», к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов», – заявил Путин.

    По его словам, ситуация с коронавирусом требует улучшения качества и доступности медпомощи во всем мире.

    «Остро стоит вопрос о том, чтобы ВОЗ ускорила процесс преквалицификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности, эффективности. Уверен: чем быстрее все это будет сделано, тем легче будет возобновить глобальную деловую, в том числе наиболее пострадавшую туристическую, активность. Предлагаем поручить министерствам здравоохранения государств «двадцатки» проработать в кратчайшие сроки взаимное признание национальных вакцинных сертификатов», – заявил Путин.

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    Умерла ставшая известной пациентка «красной зоны» госпиталя в Томске

    30 октября 2021, 22:20

    Текст: Антон Никитин

    Умерла пожилая женщина, внук которой снял резонансное видео об уходе за 84-летней бабушкой в «красной зоне» респираторного госпиталя в Томске под видом врача, сообщил областной депздрав.

    «Восьмидесятичетырехлетняя пациентка респираторного госпиталя, внук которой побывал в ковидарии, скончалась сегодня, 30 октября, в 19.32 (15.32 мск) в реанимационном отделении госпиталя», – говорится в Telegram-канале «Область здоровья».

    Со ссылкой на заведующего реанимационным отделением респираторного госпиталя МСЧ №2 Евгения Тарасенко сообщается, что в субботу утром состояние подключенной к аппарату ИВЛ пациентки резко ухудшилось и из терапевтического отделения ее перевели в реанимацию. В дальнейшем на фоне лечения продолжалось ухудшение состояния – прогрессировала сердечная и дыхательная недостаточность.

    «Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия. Однако, несмотря на это, у женщины развилась острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, она скончалась. Мы приносим искренние соболезнования родным пациентки», – сказал Тарасенко.

    В облдепздраве уточнили, что причина смерти – коронавирусная инфекция, пневмония, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.

    Женщина поступила в госпиталь 21 октября в тяжелом состоянии с полисегментарной пневмонией, а также истощением, течение заболевания осложнялось тяжелой коморбидной патологией, в том числе болезнью Альцгеймера.

    Напомним, в среду стало известно, что мужчина три дня под видом врача ухаживал за бабушкой в «красной зоне» респираторного госпиталя в Томске.

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    Гинцбург обвинил ЕМА и ВОЗ в игнорировании успехов «Спутника V»
    		    31 октября 2021, 02:30
    Фото: Thiago Prudencio/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Чиновники Европейского медицинского агентства (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предпочитают не замечать успехов вакцинации препаратом «Спутник V», заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

    «Прививочная кампания показала, что «Спутник V» блестяще справляется с защитой организма от широкого спектра штаммов коронавируса. Однако чиновники EMA и отчасти ВОЗ не хотят этого видеть», – заявил Гинцбург в интервью «Вечерней Москве».

    Еще одной из вероятных причин непризнания вакцины «Спутник V» в ЕС глава Центра Гамалеи назвал различия в европейском и российском законодательствах, порождающие, по его мнению, задержки.

    «Еще надо учесть, что практически ни один российский препарат не был признан европейским сообществом», – отметил он. Гинцбург заключил, что такие «шероховатости» позволяют при желании «найти поводы придраться» к российской вакцине.

    В прошлую среду Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что процедура одобрения российской вакцины «Спутник V» «вступает в завершающую стадию». В РФПИ отметили, что рассчитывают на «одобрение вакцины со стороны ВОЗ в ближайшие месяцы».

    В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.

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    Коментарии (19)
    ЕС призвал МИД России найти решение по QR-кодам для дипломатов

    30 октября 2021, 16:59

    Текст: Вера Басилая

    ЕС надеется, что российский МИД найдет решение в ситуации с QR-кодами для дипломатов, привитых не зарегистрированными в стране вакцинами, заявили в представительстве Евросоюза в Москве.

    Ранее в СМИ появилась информация, что иностранные дипломаты в России, привитые не зарегистрированными в стране вакцинами от коронавируса, не смогли получить QR-коды, несмотря на обращение в МИД. С аналогичными проблемами столкнулись и российские дипломаты за рубежом.

    «Ввиду того, что все чаще необходимо предъявлять QR-коды в общественной жизни в России, представительство ЕС в России, в том числе от имени стран-членов Евросоюза, поддерживает регулярный контакт с российским министерством иностранных дел по вопросу предоставления данных кодов дипперсоналу, прошедшему полную вакцинацию», – приводит РИА «Новости» комментарий дипмиссии.

    «Мы надеемся, что МИД РФ найдет решение для этой ситуации в соответствии с Венской Конвенцией о дипломатических сношениях, которая, в том числе, предусматривает, что государство пребывания должно предоставлять все возможности для выполнения функций представительства. Также оно обеспечивает всем членам представительства свободу передвижения и передвижения по его территории», – пояснили в представительстве.

    Между тем, в МИД РФ указали, что «в контексте выполнения соответствующих положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года российская сторона неизменно стремится к обеспечению наиболее благоприятных условий для функционирования дипломатических миссий». Также в дипведомстве уточнили, что иностранные дипломаты, которые не смогли получить QR-коды в РФ, это ограниченная группа вакцинировавшихся несертифицированными препаратами, все такие случаи рассматриваются отдельно, вопрос в проработке.

    Ранее Владимир Путин, выступая на G20, призвал ускорить признание странами вакцин от коронавируса.

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    Коментарии (10)
    Лавров на встрече с главой ВОЗ подчеркнул важность включения российских вакцин в рекомендации организации

    30 октября 2021, 20:46

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона считает важным включение российских вакцин против коронавируса в список рекомендованных ВОЗ препаратов, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с главой ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом.

    «Российская сторона поддержала сохранение за организацией основной руководящей и координирующей роли в области международного сотрудничества в области здравоохранения, укрепления ее потенциала, а также важность включения разработанных в России вакцин против COVID-19 в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для использования в чрезвычайной ситуации», – говорится в заявлении МИД по итогам встречи Лаврова и Гебрейесуса, передает ТАСС.

    В ходе переговоров основное внимание уделялось вопросам укрепления международного сотрудничества и взаимодействия России и ВОЗ в борьбе с коронавирусом.

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    В России выявили 40,2 тыс. случаев коронавируса за сутки

    30 октября 2021, 13:02

    Текст: Наталья Ануфриева

    За минувшие сутки в России выявили 40251 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявили 40251 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 8,3% не имели клинических проявлений болезни».

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    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7267, Московской области – 3578, Санкт-Петербурге – 2680.

    Всего в стране выявили 8 472 797 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 7 331 424 человек, из них за сутки вылечились 28 909 человек.

    Также за сутки зафиксировано 1160 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 237 380 человек.

    Накануне, 29 октября, в России выявили 39849 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 402.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Глава ЕС на G20 призвал готовиться к следующим пандемиям

    30 октября 2021, 15:00

    Текст: Вера Басилая

    Миру необходимо готовиться к следующим пандемиям, этому может помочь обмен информациями между странами, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на G20.

    «Мы должны подготовиться к будущим пандемиям. Широко поддерживаемый договор о пандемиях позволит нам укрепить международное сотрудничество: лучший обмен информацией, лучшее обнаружение пандемий и рамки для поиска соответствующих решений», – передал источник в ЕС слова Мишеля, передает РИА «Новости».

    Ранее Владимир Путин, выступая на G20, призвал страны ускорить признание вакцин от коронавируса. По его словам, нужно, чтобы ВОЗ ускорила процесс преквалицификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности, эффективности. Уверен: чем быстрее все это будет сделано, тем легче будет возобновить глобальную деловую, в том числе наиболее пострадавшую туристическую, активность.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (0)
    Мурашко заявил о снижении роста заболеваемости COVID -19 в регионах с серьезными ограничениями

    30 октября 2021, 15:29

    Текст: Вера Басилая

    Регионы, где введены серьезные ограничения по коронавирусу, в том числе использование QR-кодов, показали снижение роста заболеваемости, число делающих прививку выросло в четыре раза, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

    «Сегодня мы уже увидели, что в тех регионах, в которых введены ограничительные мероприятия, в том числе доступ по QR-кодам, темп прироста заболеваемости [ковидом] снизился. Это хороший результат», – приводит ТАСС слова Мурашко.

    «По стране за последние полторы недели количество людей, приходящих и получающих вакцину, увеличилось практически в четыре раза», – отметил он.

    На ваш взгляд

     
    Как вы относитесь к позиции антипрививочников?



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    Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко, его заместители и руководство Росздравнадзора по поручению президента России Владимира Путина выехали в девять регионов с наиболее критической ситуацией по COVID-19 для организации методической помощи.

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    Си Цзиньпин предложил объединяться в области вакцин от коронавируса

    30 октября 2021, 16:30

    Текст: Алексей Дегтярев

    Миру необходимо объединиться для сотрудничества в области вакцин от коронавирусной инфекции, соответствующее предложение высказал председатель КНР Си Цзиньпин на саммите G20.

    «Я бы хотел предложить глобальную инициативу сотрудничества в области вакцин против COVID-19. Во-первых, необходимо укреплять сотрудничество в области исследований и разработок вакцин, а также поддержать компании-производителей вакцин в проведении совместных исследований, разработок и производства с развивающимися странами», – цитирует китайского лидера РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Си Цзиньпин добавил, что важно обеспечить равенство и справедливость, дать больше вакцин развивающимся странам для достижения глобальной цели ВОЗ в 2022 году.

    Также нужно поддержать ВТО в принятии решения по отказу от прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19 и призвать производящие вакцины компании передавать технологии развивающимся странам.

    Напомним, президент России Владимир Путин на G20 в субботу заявил, что из-за непрекращающегося процесса мутаций коронавируса следует выработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин от инфекции, а также призвал страны ускорить признание вакцин.

    Коментарии (3)
    Число заразившихся коронавирусом в Колумбии превысило 5 млн человек

    31 октября 2021, 03:56

    Текст: Антон Никитин

    Колумбийские медики за сутки зафиксировали 1629 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся превысило 5 млн человек, сообщило министерство здравоохранения республики.

    За день в Колумбии была подтверждена смерть 33 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID в республике превысило 127 тыс. человек. По данным минздрава, из 50,8 млн жителей Колумбии вакцинированы одно-или двухкомпонентным препаратом 21,1 млн человек, передает ТАСС.

    Напомним, Колумбия начала переговоры о возможной покупке российской вакцины «Спутник V» еще в феврале. В марте в МИД сообщали, что приобретением российской вакцины от коронавируса «Спутник V» заинтересовались четыре частных колумбийских компании.

    В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.

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    Гватемала получила новую партию российской вакцины «Спутник V»

    31 октября 2021, 04:54

    Текст: Антон Никитин

    В Гватемалу доставлена новая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщается в официальном Twirrer-аккаунте вакцины.

    «Новые дозы вакцины «Спутник V» прибыли сегодня в Гватемалу для прививочной кампании в стране», – говорится сообщении в Twirrer-аккаунте вакцины. Точное число поставленных в республику доз препарата не называется.

    Кроме того, в пятницу в Гватемалу доставили около 700 тыс. доз вакцины «Спутник V». В общей сложности Гватемала получила около 5 млн доз препарата.

    В сентябре в Гватемалу прибыла партия из 700 тыс. доз второго компонента российской вакцины «Спутника V».

    Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Гватемале, население которой составляет порядка 17 млн человек, достигло 601 тыс. Умерли 15 тыс. заболевших COVID-19. В ходе прививочной кампании власти использовали более 8,5 млн доз различных препаратов. Полный курс вакцинации прошли более 3,2 млн человек.

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    Собянин заявил об увеличении объемов вакцинации в Москве

    31 октября 2021, 09:19

    Текст: Евгения Шестак

    Объем вакцинации от коронавируса в Москве увеличился в 4-5 раз по сравнению с августом текущего года, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

    По его словам, основной причиной резкого подъема темпов вакцинации стали официальные нерабочие дни, благодаря которым у москвичей появилось больше свободного времени для того, чтобы сделать прививку. 

    «Мы видим, что сейчас в Москве активно возобновилась вакцинация. Более того, ее объем вырос в 4-5 раз по сравнению с периодом конца августа, когда она, напротив, достигла минимальных значений», – констатировал Собянин в интервью телеканалу «Россия 1»

    Ранее Собянин заявил, что количество смертей после COVID-19 у детей выросло. В Кремле рассказали, кто должен принимать решение о вакцинации детей. По словам пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова, такой вопрос должны решать специалисты, а не Кремль. 

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