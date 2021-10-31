В России выявили 40,9 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявили 40 993 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявили 40 993 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7603, Санкт-Петербурге – 3597, Московской области – 2737.

Всего в стране выявили 8 513 790 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 7 358 539 человек, из них за сутки вылечились 27 115 человек.

Также за сутки зафиксировано 1158 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 238 538 человек.

Накануне, 30 октября, в России выявили 40 251 случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 742.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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