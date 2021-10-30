Армия Судана блокировала все мосты и центральные улицы в Хартуме

Военные Судана перекрыли все мосты в провинции Хартум, на въездах и выездах из столицы страны усиления из силовиков, интернет и телефонная связь полностью отключены.

Помимо военных, к мостам стянуты значительные силы быстрого реагирования. Подъезды перекрыты колючей проволокой. На данный момент полностью блокированы силовиками мосты «Нил аль-Азрак», «Шанбат» и «Белый» мост, передает РИА «Новости».

Движение в городе почти отсутствует, на центральных улицах нет ни людей, ни машин. Интернет и телефонная связь полностью отключены. Также блокированы офисы всех международных СМИ.

Напомним, в понедельник утром столица Судана Хартум была полностью блокирована армией: все въезды в город перекрыты, закрыты мосты и центральные улицы. Автомобильное движение полностью прекратилось. Военные окружили и закрыли столичный аэропорт.

Военные задержали несколько министров, члена cуверенного совета из числа гражданских представителей и губернатора Хартума, премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука и его ближайшего советника, а также многих лидеров политических партий поместили под домашний арест.

После отказа премьера поддержать госпереворот военные увезли политика в неизвестном направлении. Люди откликнулись на призыв гражданских сил «противостоять попыткам военных узурпировать власть» и начали выходить на улицы.

Председатель переходного суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о роспуске cуверенного совета, кабинета министров и введении чрезвычайного положения, а находившийся с визитом в Хартуме спецпосланник США по делам стран Африканского рога Джеффри Фелтман покинул Судан.

Мининформации Судана назвало заявление аль-Бурхана о роспуске правительства госпереворотом.

Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.

В стране анонсировали появление нового премьера и cуверенного совета.