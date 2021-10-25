Мининформации Судана назвало переворотом заявление аль-Бурхана о роспуске правительства

Заявление главы Суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана о роспуске правительства является государственным переворотом, заявило министерство информации Судана.

«Генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о захвате власти в результате военного переворота», – передает заявление ведомства РИА «Новости».

В свою очередь заведующий консульским отделом российской дипмиссии в Хартуме Георгий Амбарцумян заявил, что россиянам в стране сейчас ничего не угрожает.

«Пока никто из соотечественников за помощью к нам не обращался. Посольству и российским гражданам, по нашим оценкам, ничто не угрожает. Но, конечно же, мы предприняли все возможные меры по обеспечению безопасности посольства и российских интересов в Судане. Также предприняты меры и по обеспечению интересов российских граждан в Судане», – сказал дипломат.

По его словам, за пять минут до беседы он выходил на улицу. «Вокруг посольства сейчас все спокойно», – отметил Амбарцумян.

При этом он отметил проблемы с телефонной связью и интернетом. «Телефонные звонки и интернет блокируются. Доступны только входящие звонки, но и они не всегда проходят», – сказал представитель дипмиссии.

Ранее председатель переходного суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил роспуск совета и правительства страны, а также введение режима чрезвычайного положения.

Напомним, столица Судана Хартум в утренние часы понедельника оказалась полностью блокирована армией: все въезды в город перекрыты, закрыты мосты и центральные улицы. Автомобильное движение полностью прекратилось.

Кроме того, военные окружили столичный аэропорт, запретив доступ к нему. Между тем, по информации телеканала «Аль-Арабия», крупные авиакомпании приостановили свои полеты в Хартум еще два дня назад. На улицы начали выходить люди, которые откликнулись на призывы гражданских сил «противостоять попыткам военных узурпировать власть в стране». Протестующие жгут покрышки.

За несколько часов до этого – после встречи главы правящего Суверенного совета Абдель Фаттаха аль-Бурхана и премьер-министра Абдаллы Хамдука – в столице начались массовые аресты. Были задержаны несколько министров, член Суверенного совета из числа гражданских представителей и губернатор Хартума. Позднее под домашний арест поместили председателя правительства и его ближайшего советника, а также многих лидеров политических партий.

В этой связи спецпосланник США Джеффри Фельтман заявил, что Вашингтон «глубоко встревожен сообщениями о военном захвате переходного правительства». Это противоречило бы Конституционной декларации и демократическим чаяниям суданского народа», – написал он в Twitter.