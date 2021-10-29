В Судане анонсировали появление премьера и cуверенного совета

Новый премьер и cуверенный совет появятся в Судане в течение пары дней, «максимум за неделю», заявил главнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан.

«Надеюсь, что это будет сделано за пару дней или максимум за неделю», – передает РИА «Новости» ответ аль-Бурхана на вопрос о сроках избрания премьер-министра и назначения членов cуверенного совета.

По словам аль-Бурхана, военные «не будут вмешиваться в вопрос выбора министров», их назначит премьер-министр, консенсуса относительно кандидатуры которого должны достичь различные слои суданского народа.

«Предыдущий премьер был избран через консенсус между политическими и военными силами. Сейчас политических сил нет, поэтому у нас патриотическая обязанность вести народ и помочь ему в переходный период, пока не будут проведены выборы. Мы выберем премьера, который будет принадлежать к технократам», – заявил аль-Бурхан.

По его словам, списка с именами кандидатов на эту должность пока нет.

Напомним, в понедельник утром столица Судана Хартум была полностью блокирована армией: все въезды в город перекрыты, закрыты мосты и центральные улицы. Автомобильное движение полностью прекратилось. Военные окружили и закрыли столичный аэропорт.

Военные задержали несколько министров, члена cуверенного совета из числа гражданских представителей и губернатора Хартума. премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука и его ближайшего советника, а также многих лидеров политических партий поместили под домашний арест. После отказа премьера Судана поддержать госпереворот военные увезли политика в неизвестном направлении. Люди откликнулись на призыв гражданских сил «противостоять попыткам военных узурпировать власть» и начали выходить на улицы.

В тот же день председатель переходного суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о роспуске cуверенного совета, кабинета министров и введении чрезвычайного положения, а находившийся с визитом в Хартуме спецпосланник США по делам стран Африканского рога Джеффри Фелтман покинул Судан. Мининформации Судана назвало заявление аль-Бурхана о роспуске правительства госпереворотом. В Кремле выразили обеспокоенность происходящим в Судане, призвав стороны к сдержанности.

Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.