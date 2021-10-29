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В Судане анонсировали появление премьера и cуверенного совета
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Новый премьер и cуверенный совет появятся в Судане в течение пары дней, «максимум за неделю», заявил главнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан.
«Надеюсь, что это будет сделано за пару дней или максимум за неделю», – передает РИА «Новости» ответ аль-Бурхана на вопрос о сроках избрания премьер-министра и назначения членов cуверенного совета.
По словам аль-Бурхана, военные «не будут вмешиваться в вопрос выбора министров», их назначит премьер-министр, консенсуса относительно кандидатуры которого должны достичь различные слои суданского народа.
«Предыдущий премьер был избран через консенсус между политическими и военными силами. Сейчас политических сил нет, поэтому у нас патриотическая обязанность вести народ и помочь ему в переходный период, пока не будут проведены выборы. Мы выберем премьера, который будет принадлежать к технократам», – заявил аль-Бурхан.
По его словам, списка с именами кандидатов на эту должность пока нет.
Напомним, в понедельник утром столица Судана Хартум была полностью блокирована армией: все въезды в город перекрыты, закрыты мосты и центральные улицы. Автомобильное движение полностью прекратилось. Военные окружили и закрыли столичный аэропорт.
Военные задержали несколько министров, члена cуверенного совета из числа гражданских представителей и губернатора Хартума. премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука и его ближайшего советника, а также многих лидеров политических партий поместили под домашний арест. После отказа премьера Судана поддержать госпереворот военные увезли политика в неизвестном направлении. Люди откликнулись на призыв гражданских сил «противостоять попыткам военных узурпировать власть» и начали выходить на улицы.
В тот же день председатель переходного суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о роспуске cуверенного совета, кабинета министров и введении чрезвычайного положения, а находившийся с визитом в Хартуме спецпосланник США по делам стран Африканского рога Джеффри Фелтман покинул Судан. Мининформации Судана назвало заявление аль-Бурхана о роспуске правительства госпереворотом. В Кремле выразили обеспокоенность происходящим в Судане, призвав стороны к сдержанности.
Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.
ЕС отказался доплачивать за молдавский газ
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Евросоюз не будет вмешиваться в переговоры Молдавии и «Газпрома» по поставкам газа, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам переговоров в Брюсселе с премьер-министром Молдавии Натальей Гаврилицей. Кишиневу не стоит ждать и компенсаци за разницу между старой и новой ценой газа.
По словам Борреля, ЕС не может компенсировать Молдавии разницу между нынешней стоимостью газа и ценой, которую предлагает «Газпром».
«Я не буду говорить моим молдавским друзьям и коллегам, что им делать – это суверенное государство, которое может принимать решения самостоятельно... Он могут вести переговоры, проявлять прагматизм, добиваться наилучших условий от «Газпрома», – приводит РИА «Новости» слова Борреля.
Ранее в российском МИД заверили в отсутствии у России планов проводить переговоры по газу во вред Молдавии.
До этого власти Молдавии заявили о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.
Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП.
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Газпром разочаровал США
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Россия и Газпром разочаровали США тем, что не увеличили инвестиции в добычу газа, заявил представитель Госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн.
Как заявил Хохштейн, Вашингтон «разочарован тем, что Россия, что Газпром не стали увеличить инвестиции в добычу с тем, чтобы иметь возможность поставлять дополнительные объемы газа в кризис», передает РИА «Новости».
Прежде он заявлял, что Россия «может и должна» поставлять газ в Европу сверх законтрактованных объемов. При этом, по его словам, Москва не должна рассчитывать на ускорение ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2».
По мнению Хохштейна, наблюдается «энергетический кризис». Он указал на рост цен на бензин и недостаточные запасы газа в Европе. В Госдепе отметили снижение цен на газ после заявлений президента России Владимира Путина о том, что поставки в Европу увеличат после закачки газа в российские подземные хранилища. Как отметил Хохштейн, раз «цены можно сбить заявлением о дополнительных поставках», это «следовало сделать уже давно». По его словам, «на производителях лежит обязанность обеспечивать сбалансированность нефтяных и газовых рынков».
Напомним, Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах. 28 октября фьючерсная цена на газ в Европе опустилась ниже отметки в 900 долларов, такие показатели в последний раз были в сентябре. Снижение составило 14%.
Польша попросила Газпром снизить цены на газ
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Польская энергетическая компания PGNiG подала заявку на снижение цены на газ по Ямальскому контракту.
«PGNiG продолжает свои усилия по пересмотру условий цен на поставки природного газа по долгосрочному контракту с Газпромом. 28 октября 2021 года PGNiG направила письмо в Газпром и «Газпром экспорт», в котором вносятся изменения в заявку PGNiG от ноября 2020 года об изменении цены на газ, поставляемый в соответствии с соглашением о купле-продаже природного газа в Республику Польша от 25 сентября 1996 года (так называемый Ямальский контракт), в сторону ее снижения, чтобы текущая рыночная ситуация могла быть учтена в процессе пересмотра условий», – приводит сообщение компании ТАСС.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита Евросоюза объявила о намерении ЕК проверить рынок газа ЕС на предмет необоснованных спекуляций.
Между тем замглавы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс подтвердил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле указали, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
Эксперт оценил угрозу уничтожения Балтфлота одним авиаударом США
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Американские учения с применением ракет LRASM показывают, что США всерьез готовятся к войне с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя сообщения о том, что бомбардировщики B-1B Lancer отрабатывают новую главную задачу – уничтожать корабли Балтийского и Черноморского флотов.
«Противокорабельная ракета большой дальности LRASM фактически представляет собой усовершенствованную версию «Томагавка». Улучшения состоят в применении стелс-технологии и увеличении дальности полета», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.
По его словам, противодействовать таким атакам военные Балтийского и Черноморского флотов смогут созданием помех для головок самонаведения, а также средствами радиоэлектронной борьбы, которые бы меняли сигнатуры целей. «Тогда ракета не сможет опознать цель и атакует первый попавшийся объект, или вообще ничего не захватит», – пояснил эксперт.
Кроме того, для противодействия нападению у России есть огневая система ПВО. «Огневые средства поражения малых скоростных низколетящих целей есть на всех кораблях. Также надо обеспечивать взаимодействие между кораблями по системам ПВО, чтобы ракеты, идущие на цель, поражались не в лобовую проекцию, а в боковую», – добавил собеседник.
«Вообще, такие учения американцев показывают, что они готовятся к войне с Россией», – подчеркнул аналитик. Он добавил, что в случае реального конфликта, Россия, кроме противоракетной обороны, будет задействовать истребители для того, чтобы сбивать американские бомбардировщики Rockwell B-1 Lancer.
Ранее издание Forbes выпустило материал, в котором утверждалось, что два американских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика Rockwell B-1 Lancer могут выпустить по Балтийскому флоту 48 ракет LRASM. «Этого может оказаться вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за один присест и устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе», – передает РИА Новости текст статьи.
Кроме того, как утверждает издание, благодаря большой дальности LRASM B-1 смогут обстрелять российские корабли в любой точке Черного моря из воздушного пространства НАТО.
Бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer способен выполнять сложные задачи, например, осуществлять запуск крылатых ракет JASSM-ER и LRASM с безопасного расстояния.
Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что для нападения на Россию США испытывают связку спецназа и ВВС.
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Сатановский предостерег Россию от «беззубого» ответа Турции на атаку «Байрактара» в Донбассе
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Запрет Россией ввоза турецких мандаринов и претензии к томатам не могут являться адекватным ответом на применение дронов «Байрактар» в Донбассе и антироссийскую риторику президента Эрдогана, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Евгений Сатановский.
«Надеюсь, что применение турецких беспилотников «Байрактар» в Донбассе и запрет Россией ввоза мандаринов из Турции – это совпадение. Поскольку, если это наш ответ, то он совершенно беззубый и несоразмерный. Импотент ведь не может выполнить супружеский долг не потому, что он не хочет, а потому, что не может», – пояснил президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.
По его мнению, «ранее наша страна работала по турецкому направлению с куда большей пользой для себя». «В российской истории за последние 300 лет есть много примеров того, как должна действовать наша страна против Турции, если та делает какие-то вражеские шаги. Напомню, что половина южной территории исторической России – это бывшая Турция», – указал собеседник.
При этом аналитик добавил, что Москва, несмотря на антироссийские выпады Анкары, укрепляет энергобезопасность Турции. «Россия строит в Турции атомную станцию «Аккую». Это показывает, что мы теперь народ не столько воюющий, сколько торгующий», – посетовал Сатановский.
Напомним, Россия с 29 октября приостанавливает ввоз мандаринов турецкого производителя Fikret Degirmenci из Турции. По данным Роспотребнадзора, в продукции превышен максимально допустимый уровень пестицида хлорпирифос.
Минсельхоз Турции заявил, что не получал официального уведомления от Роспотребнадзора, однако пояснил, что, вероятно, решение Москвы не касается всего экспорта мандаринов из Турции в Россию, речь идет о конкретной компании.
При этом днем ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе, об этом сообщил украинский Генштаб.
Украинская сторона утверждает, что беспилотник не пересекал линию разграничения и на территорию ДНР не вторгался. Это запрещено Минскими соглашениями и прочими договоренностями, в том числе и под эгидой ОБСЕ. С другой стороны, как писала газета ВЗГЛЯД, съемка атаки одинокой пушки проводилась почти вертикально, то есть с летательного аппарата, который линию разграничения все-таки пересек.
Помимо этого, в прошлом месяце президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, воссоединение которого с Россией Анкара не признает. Президент Турции также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.
Сразу после этого Россельхознадзор обнаружил в турецких помидорах вирус коричневой морщинистости, а во фруктах – бурую монилиозную гниль, передает РИА «Новости».
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Сечин рассказал о причинах нехватки американских «молекул свободы» в Европе
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Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин в своем выступлении на XIV Евразийском экономическом форуме в Вероне напомнил об обещаниях США поставлять Европе американский природный газ, который Вашингтон назвал «молекулами свободы».
«Широко разрекламированные предыдущей администрацией США «молекулы свободы», которые принесет с собой американский газ, поступают на европейский континент в недостаточных объемах», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, за первые 7 месяцев этого года поставки американского СПГ в Европу выросли на 47% по сравнению с уровнем всего докризисного 2019 года. Однако поставки в страны АТР за тот же период выросли в 2,6 раза.
«Как видим, политические и экономические приоритеты США различаются. Обещая существенно нарастить поставки газа в Европу, в реальности поставки осуществляются в совершенно ином направлении. В результате в нефтяном эквиваленте цена газа в Европе достигла 200 долларов за баррель, что более чем вдвое превышает цену нефти», – подчеркнул Сечин.
Ранее в ЕС заявили о необходимости атомной энергетики для гарантии энергонезависимости.
Напомним, утром во вторник цена на газ в Европе поднялась выше 1070 долларов за 1 тыс. кубометров. Газета ВЗГЛЯД писала, что дорогой газ заставил Европу мечтать о новых АЭС.
Санду объяснила затягивание переговоров с «Газпромом»
Переговоры с «Газпромом» затянулись, потому что Молдавия хочет получить лучшую цену на газ, заявила на брифинге президент страны Майя Санду.
«Переговоры с «Газпромом» длятся так долго, потому что правительство Молдавии хочет получить лучшую цену. Мы огласим эту цену как только сможем о ней договориться», – приводит ее слова РИА «Новости».
По ее словам, от стоимости газа будет зависеть способность молдавских предприятий и компаний производить товары и услуги по конкурентоспособным ценам.
Ранее сообщалось, что власти Молдавии заявили о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.
Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП.
Китай и Турция поругались в ООН
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Постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу раскритиковал обвинения со стороны китайских дипломатов в адрес политики Анкары в Сирии.
В частности, заместитель постпреда КНР при ООН Генг Шуанг на заседании СБ ООН по Сирии обвинил Турцию в снижении водостока реки Евфрат и перебоях в работе водонапорной станции «Аллук» в Сирии. По его словам, Турция «оккупировала» северо-восток Сирии. Шуанг призвал «уважать» права человека в Сирии, передает агентство «Анадолу».
В свою очередь Синирлиоглу заявил, что «те, кто сами повсеместно игнорируют международное гуманитарное право, не вправе поучать Анкару соблюдению прав человека». Дипломат заявил, что боевики сирийского крыла террористов РКК/YPG и сторонники Башара Асада пытаются раздуть тему в собственных интересах.
По его словам, террористы PKK/YPG продолжают обстреливать населенные пункты Сирии и Турции, «буквально две недели назад террористы обстреляли сирийский Африн, что привело к гибели 6 мирных жителей».
Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция в случае необходимости продолжит отвечать на действия Дамаска в Сирии, в том числе при помощи тяжелого вооружения.
Президент Турции Тайип Эрдоган обсуждал в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным решение проблем сирийского Идлиба. Договорились о вытеснении из Идлиба террористических элементов, которые могут представлять угрозу и быть агрессивными в отношении сирийской армии, рассказали в Кремле.
Цукерберг объявил новое название Facebook
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Глава американской компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания Facebook сменит название на Meta с четверга.
«С сегодняшнего дня мы будем называться Meta», – заявил Цукерберг в ходе презентации «метавселенной» компании, передает РИА «Новости».
Он также представил логотип компании в виде синей ленты Мебиуса.
«Мне раньше нравились классические исследования, а слово Meta происходит от греческого слова, означающего «после». Для меня оно символизирует тот факт, что всегда можно построить что-то еще», – сказал Цукерберг. Он отметил, что новый бренд акцентирует внимание компании на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.
Ранее появилась информация о планах компании Facebook сменить. Как пишет Verge, компания хочет, чтобы название «отражало ее направленность на построение «метавселенной», которая, по словам главы Facebook Марка Цукерберга, предоставит большие возможности людям творческих профессий, тем, кто хочет жить и работать вдали от центра города, а также проживающим на территориях, на которых ограничен доступ к образованию или объектам рекреации.
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Эксперт объяснил поручение Путина нарастить запасы газа в европейских ПХГ
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«Если с украинским транзитом вдруг что-то случится, пострадают многие европейские страны, а газа в ПХГ надолго не хватит», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее президент Владимир Путин поручил повысить объем закачки газа в Европу после заполнения российских хранилищ.
«В подземных хранилищах газа (ПХГ) Газпрома в Австрии и Германии не такая большая емкость – всего несколько млрд кубометров. Поэтому надолго этих хранилищ не хватит, особенно если с украинским транзитом вдруг что-то случится», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, Газпром качает через Украину примерно по 100 млн кубометров в сутки. «Условно говоря, одного миллиарда кубометров газа из хранилищ должно хватить на 10 дней. В целом европейские ПХГ не могут заменить текущие объемы поставок через Украину, они их скорее дополняют, – пояснил эксперт. – Когда там увеличивается спрос на газ, то часть топлива доставляется через газопроводы, а часть – достается из хранилищ. По сути, их задача – сгладить колебания ежесуточного спроса в зависимости от погоды зимой».
«Сейчас в Австрию российский газ попадает через Словакию, а до этого идет транзитом через Украину. Из Австрии он расходится по всей остальной Европе. Поэтому если вдруг с украинским транзитом что-то произойдет, пострадают многие европейцы. Таким образом, пока не запущен «Северный поток – 2», Украина остается безальтернативным транзитером российского газа в Европу», – заключил Юшков.
Ранее президент России Владимир Путин поручил
Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в РФ начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.
«Алексей Борисович, я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе – в Австрии и в Германии», – обратился глава государства к руководителю Газпрома Алексею Миллеру на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала в среду.
Президент считает, что «это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять контрактные обязательства (Газпрома), снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период и, кроме всего прочего, безусловно, создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом». Миллер в свою очередь заверил, что Газпром выполнит это поручение.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия (ЕК) к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж». В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за тысячу кубометров.
Между тем председатели комитетов Бундестага (комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию) Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр заявили об отсутствии доказательств причастности России к повышению цен на газ в Европе.
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Захарова назвала новую американскую мечту
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В США растет число убийств на почве расовой ненависти. Если тренд сохранится, то американской мечтой станет не «прийти к успеху», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова написала в Telegram, что в марте госсекретарь США Энтони Блинкен «пообещал, что «администрация будет противодействовать нарушениям прав человека, где бы они ни происходили», поскольку «Джо Байден привержен тому, чтобы вновь поставить права человека в центр американской внешней политики».
После сенат утвердил санкции против Китая «из-за якобы нарушений прав уйгуров, а минфин США ввел рестрикции против Белоруссии «из-за нарушений прав человека».
Кроме того, «второе лицо в США, вице-президент Камала Харрис, выступая летом на брюссельском форуме German Marshall Fund, подчеркнула незыблемость позиции Соединенных Штатов в вопросе о защите прав человека: «Где бы и когда бы ни нарушались права человека, мы должны выступать вместе. Точно так же, как Соединенные Штаты и ЕС ввели совместные санкции против Китая за нарушения в Синьцзяне, так же, как мы поступили, когда мы выступили по отношению к России за атаку на Алексея Навального. И точно так же, как мы выступили по отношению к президенту Белоруссии за его репрессии против тех, кто требует демократии и (соблюдения) прав человека».
Представитель МИД указала, что весь этот «поток возмущения несоответствием мировой ситуации «высоким американским стандартам» больше похож на новую обложку «Шарли Эбдо», «особенно если почитать опубликованные отдельно друг от друга данные ФБР и Центров по контролю и профилактике заболеваний США», которые подтверждают, что «сама Америка переживает сильнейший внутриполитический и социальный правочеловеческий кризис».
«Рост количества убийств – высочайший за столетие, как утверждают эксперты, и, согласно подсчетам, самый крупный со времени начала ведения статистики. С 2019 года абсолютный показатель убийств вырос на треть, фактически, как видно на графике, вернув страну в эпоху разгула лос-анджелесских банд и чикагской организованной преступности», – указала Захарова.
При этом «особенно впечатляют» данные по убийствам на почве расовой ненависти: «По данным ФБР, число преступлений против азиатов увеличилось почти в два раза, в полтора – против афроамериканцев. Цифры выглядят еще более драматично, если вспомнить о второй поправке к Конституции, гарантирующей свободное ношение оружия в США. Если тренд сохранится, как отмечают социологи, то американской мечтой станет не «прийти к успеху», а «пережить год».
«Не с этими показателями подступаться к морализаторству в мировых масштабах. Начинать американским партнерам надо с себя», – заключила Захарова.
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Эксперт: Подмосковье в начале ноября столкнется с «резиновым туризмом»
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Если в ближайшую неделю погода ухудшится и температура вновь перешагнет через ноль, то москвичам-автомобилистам следует поменять резину на зимнюю. Однако, поскольку в нерабочие дни в Москве шиномонтажи работать не будут, они могут попробовать воспользоваться подмосковными сервисами, рассказал газете ВЗГЛЯД эксперт по безопасному вождению Владимир Бахарев.
«В первую очередь автомобилистам следует думать о своей безопасности и о безопасности других участников движения. Соответственно, если в ближайшую неделю погода ухудшится и температура вновь перешагнет через ноль, то совершенно точно следует либо перейти на общественный транспорт, отказавшись от использования частного, либо менять резину на зимнюю», – говорит Бахарев.
Он отмечает, что ряд автомобилистов способны поменять летнюю резину на зимнюю самостоятельно, однако напоминает, что необходимо при этом соблюдать технику безопасности.
«Если же резину нужно менять в сервисе, то я бы рекомендовал воспользоваться шиномонтажами в Подмосковье, где они во время нерабочих дней будут открыты. Думаю, так большинство автомобилистов и сделают. Время менять резину пришло, и не стоит обращать большого внимания на то, что погода сейчас нестабильна и иногда уходит в некий плюс. Нет больше причин откладывать смену резины», – заключил эксперт.
Напомним, на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту Владимиру Путину, чтобы ввести 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с COVID-19 в стране. Глава России согласился с необходимостью принять данные меры. Позже мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице нерабочие дни, подчеркнув, что будет приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города, включая сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта и других, включая шиномонтажи. Тем не менее, в Подмосковье шиномонтажи продолжили работу в прежнем режиме.
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Силуанов рассказал об индексации пенсий пенсионерам
Приоритетом для правительства является поддержка пенсионеров, которые не имеют дополнительных источников доходов, заявил министр финансов Антон Силуанов.
«Мы ресурсы, которые есть в бюджете, сейчас концентрируем в первую очередь на поддержке семей с детьми и решении вопросов бедности. Поэтому это для нас самый главный приоритет. Второй приоритет – поддержка неработающих пенсионеров, которые не имеют дохода. С тем, чтобы пенсия позволяла учитывать те инфляционные процессы, которые есть», – цитирует РИА «Новости» Силуанова.
По его словам, в этом году инфляция выше плановых значений, в связи с этим правительство дает дополнительные меры разовой поддержки пенсионеров.
«И будем в первую очередь заботиться о тех категориях пенсионеров, которые не имеют дополнительного дохода», – сказал он.
Ранее сообщалось, что на пенсионное обеспечение в России в 2022 году из бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) будет направлено почти 8,8 трлн рублей.
Профессор кафедры и цен РЭУ им Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что страховые пенсии будут проиндексированы с 1 января 2022 года на 5,9%, социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению проиндексируются с 1 апреля на 7,7%.
Молдавия заключила контракт с «Нафтогазом»
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Молдавия заключила контракт о пробной закупке полутора миллионов кубометров газа у украинской компании «Нафтогаз», сообщила пресс-служба Агентства публичной собственности при кабмине республики.
«Украинская компания «Нафтогаз» стала победительницей четвертого раунда тендера компании Energocom на закупку 1,5 миллиона кубометров газа», – приводит РИА «Новости» сообщение, опубликованное на сайте Агентства публичной собственности.
Уточняется, что газ решено закупить, чтобы оценить возможность его импорта из альтернативных источников, а также для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа.
Ранее сообщалось, что власти Молдавии заявили о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.
Президент Молдавии Майя Санду объяснила затягивание переговоров с «Газпромом» получением лучшей цены на газ.
Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП.
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Зюганову напомнили о крепостном положении крестьян в СССР
«Вспомним, когда вы им дали паспорта, в 1964 году за три года до 50-летия советской власти», - заявил Геннадию Зюганову председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров на пленарном заседании Госдумы в четверг. В рамках рассмотрения бюджета на 2022-24 годы в первом чтении фракция ЕР предложила увеличить финансирование программы развития сельских территорий.
«Начну со слов Геннадия Андреевича – «это первый бюджет, который мы рассматриваем после принятия поправок в Конституции». Вы забыли добавить, Геннадий Андреевич: Конституции, за которую вы не голосовали. Та Конституция, которая установила, что нельзя, чтобы права людей зависели от того, насколько много средств есть или нет в том регионе», – обратился к Геннадию Зюганову Макаров.
Он пояснил, что сейчас очень много говорят о том, куда России двигаться дальше: то ли назад к социализму, то ли вперед к социализму, причем привязывая это к президенту.
«Когда наш президент говорит, все аплодируют, а потом каждый трактует, как ему больше нравится: здесь читаю, здесь не читаю, здесь рыбу заворачиваю. А дальше возникает очень интересное – трудная жизнь крестьян, село вымирает. Цитирую: и забота о финансировании сельского хозяйства. В том постановлении, которое предлагается, реально говорится то, что нужно сделать для социального развития села, чтобы деньги на село пошли», — заявил глава бюджетного комитета. Макаров сообщил, что предлагаемое постановление направлено именно на решение данной проблемы и социального развития села.
«Только не надо нам рассказывать о том, в какое прошлое вы хотите вернуть крестьян. Может быть вспомним, когда вы им дали паспорта, в 1964 году за три года до 50-летия советской власти! 50 лет вы их держали за крепостных, вы платили им трудоднями. Может это ваше представление о счастливой жизни крестьян на земле? Так вот мы против такого понимания счастливой жизни на селе!», – подчеркнул Макаров.
Госдума в в четверг в первом чтении одобрила проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, второе чтение пройдет 23 ноября. За принятие бюджета проголосовало 338 депутатов, против – 82, воздержался – 1.
«Главный приоритет бюджетной политики – это содействие достижению национальных целей. И в этих целях проведена концентрация финансовых ресурсов на приоритетных мероприятиях и программах», – заявил на заседании нижней палаты парламента в ходе рассмотрения проекта бюджета министр финансов Антон Силуанов.
Он поддержал инициативу «Единой России» об увеличении бюджетного финансирования программы комплексного развития сельских территорий.