В Чечне призвали распространить практику извинений на камеру

Вице-премьер правительства Чеченской республики Джамбулат Умаров в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» предложил распространить практику извинений на камеру, особенно необходимо снимать извинения на видео, если правонарушитель снял свои действия на камеру, считает Умаров.

«Это прекрасная идея. Неважно, лицемерно он (извиняющийся) это делает или нет. Если лицемерно, то за свой проступок он уже наказан тем негативом, который принесет в ходе такого извинения. Раз снял на камеру мерзость, то будь добр на камеру и извиниться. Если он это сделал искренне, то он и перед богом очистил свою душу, и перед людьми», – приводятся его слова на сайте «Говорит Москва».

Также он вспомнил случаи съемок извинений на камеру силовиками в Белоруссии и российскими правоохранителями в других регионах.

«Боюсь, что эту практику подсмотрели не у Чеченской республики. Это хорошо, что Чеченская республика стала напоминанием такой практики. Но она не несет пальму первенства в этом вопросе. Это благородное действие приветствуется во всех мировых конфессиях. Почитайте Библию, Коран, Тору. На протяжении всей истории человечества нормальные люди имели здоровое обыкновение извиняться, если человек совершил проступок. Неважно, на камеру они делают это или в индивидуальном порядке. Способность повиниться ярко свидетельствует о наличии у человека нравственного стержня, мужества и целостности. Извиняться – это не только не позор. Это признание вины и покаяние, доказательство настоящей человечности», – считает Умаров.

Напомним, блогера Руслана Бобиева задержали в четверг, в Сети призвали возбудить уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих.

На фото, которое блогер распространил в соцсетях, на фоне храма Василия Блаженного Бобиев и девушка, на которой надета полицейская куртка, имитируют половой акт. Провокационный кадр он подписал: «Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить». Снимок опубликован 29 сентября, уже на следующий день молодого человека задержали. Сейчас страницы блогера в Instagram и TikTok скрыты или удалены. Позднее Бобиев на камеру извинился за свой поступок.

Блогер арестован на десять суток по решению Замоскворецкого суда Москвы, также суд постановил выдворить молодого человека за пределы России.