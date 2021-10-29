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Собянин заявил о росте смертности от коронавируса среди детей
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Количество смертей после COVID-19 у детей выросло, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Дети, которые болеют хроническими заболеваниями, переносят очень тяжело. Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась», – сообщает РИА Новости со ссылкой на слова мэра, сказанные в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее заместитель мэра Анастасия Ракова говорила о том, что в столице каждый день выявляют около тысячи детей, зараженных SARS-CoV-2. Раньше показатель составлял лишь 200-300 детей. По словам чиновницы, в день госпитализируют от 20 до 30 пациентов этой возрастной категории.
Ранее глава минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что по всей стране выявили около 60 тыс. детей с коронавирусом, у половины из них остро проявляются симптомы. Он добавил, что если сравнивать с прошлым годом, то число зараженных детей стало намного больше.
Ранее в Кремле рассказали, кто должен принимать решение о вакцинации детей. По словам пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова, такой вопрос должны решать специалисты, а не Кремль.
Вероятный противник Байдена на будущих выборах подал против него иск
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Иск против администрации США из-за введения требований об обязательной вакцинации от коронавируса для ряда категорий граждан, подал губернатор штата Флорида Рон Десантис. Он считается наиболее вероятным кандидатом на пост президента от республиканцев в 2024 году.
Как сообщает РИА «Новости», иск направлен против президента Джо Байдена, НАСА и его директора Билла Нельсона, а также ряда других ведомств и руководителей в администрации США. Губернатор и генпрокурор штата считают, что требование о введении мандатов на вакцинацию от коронавируса для сотрудников федерального правительства и его подрядчиков незаконно.
«Люди должны сами делать свой выбор... Чем больше вы пытаетесь насадить что-то, тем больше <...> недоверия вы создаете», – сказал губернатор.
Губернатор выразил уверенность, что с иском «есть большой шанс на успех» и он станет помощью множеству жителей Флориды. Он предположил, что аналогичные иски подадут и другие регионы страны. Губернатор подчеркнул, что иск подан заблаговременно – с тем, чтобы попытаться предотвратить грядущие, по его словам, увольнения.
В начале сентября вскоре после полного утверждения регуляторными органами вакцины от коронавируса компании Pfizer, президент Байден подписал указ, требующий вакцинации от COVID-19 для всех подрядчиков федерального правительства США, требование вступает в силу 8 декабря.
Напомним, 16 сентября стало известно, что от последствий COVID-19 умер каждый 500-й житель США. 8 сентября в Минздраве США сообщили, что коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения США.
В начале августа президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто такой Рон Десантис. Он попал в рейтинг издания The Hill, которое опубликовало список возможных преемников экс-президента США Дональда Трампа. Предполагается, что Десантис наиболее вероятный кандидат на пост президента от республиканцев в 2024 году.
Власти Эстонии приказали носить маски даже в саунах
С 29 октября в Эстонии вводятся новые ограничения в связи с распространением коронавируса, сообщило правительство страны.
Указывается, что требование «носить маски во внутренних помещениях распространяется повсеместно». Данное требование касается «всех видов деятельности». Следует предоставить справку от врача, если ношение маски противопоказано по состоянию здоровья, передает РИА «Новости».
Кабмин подчеркнул, что «маски следует носить» как «в театрах, на концертах и в кино», в местах общественного питания, так и «помещениях общего пользования в саунах, спа-центрах, бассейнах и аквапарках». Отмечается, что «при соприкосновении с водой» маски все же «можно снимать».
В Эстонии число выявленных случаев COVID-19 увеличилось на 1995, достигнув 188522, в больницах находятся 542 человека. За время пандемии коронавируса унес 1491 жизнь.
Вакцинация от коронавируса в Эстонии стартовала 27 декабря. В стране разрешены вакцины Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca и Janssen, а прививки уже поставили более 782 тыс. человек, что составляет половину от всего населения страны. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас обратилась к местным жителям с просьбой не ждать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», а вакцинироваться тем, что есть сейчас в стране.
Роспотребнадзор увеличил численность массовых мероприятий для привитых
Роспотребнадзор разрешил заполнять помещения, где проходят закрытые массовые мероприятия до 70%, при наличии QR-кода.
«Увеличение численности участников мероприятий до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код... наличие у всех работников, задействованных в обеспечении проведения мероприятия, QR-кода», – приводит РИА «Новости» постановление главного санитарного врача России.
При этом решение о разрешении проведения массовых мероприятий принимаются власти регионов, отмечается в документе.
Президент Владимир Путин поддержал предложение правительства о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул президент.
Глава государства считает важным сбить темпы распространения коронавируса, разрывать цепочки распространения инфекции, не занижать и приукрашивать картину в регионах.
В свою очередь власти Москвы планируют с 30 октября по 7 ноября закрыть торговые центры, рестораны и кафе, а также запретить массовые мероприятия. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источник на ресторанном рынке.
Губернатор Московской области объяснил, почему закрыли рестораны для привитых
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что закрыть рестораны и сферы услуг даже для привитых граждан пришлось ради того, чтобы сбить темпы роста заболеваемости коронавирусом.
«Многие спрашивают, почему я закрываю для тех, кто привился и сделал все добросовестно. Мы это делаем для того, чтобы сбить волну, потому что ситуация требует действий, и бездействие будет исчисляться не деньгами, а более важным», – цитирует Воробьева РИА Новости.
Также он выразил надежду, что с 8 ноября рестораны и сферы услуг начнут работать в привычном режиме, но пропуск будет по QR-кодам. Вероятность того, что система останется даже после нерабочих дней остается высокой, сказал глава региона.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября. При необходимости регионы продляют эти дни или вводят локдаун.
В Москве и Подмосковье нерабочие дни начались раньше из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Также в этот период приостанавливают работу предприятия сферы торговли и услуг, кроме аптек и продуктовых магазинов.
Киев обвинил церковь в «российской пропаганде» против вакцинации
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что на Украине якобы действует «российская сеть» агитаторов против вакцинации от COVID-19.
Данилов заявил, что «в СНБО разоблачили целую российскую сеть». Участники сети якобы «атаковали информационное пространство» Украины. По версии Киева, в России «сеть рассказывает: «Вакцинируйтесь, вакцинируйтесь, вакцинируйтесь», а на Украине «наоборот говорит: «Не надо». «И к сожалению, в этом принимает участие церковь», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «1+1».
Напомним, на Украине в красной зоне находятся восемь областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская и Херсонская. Данилов предупредил, что страна начала входить в пик пандемии.
Посол указал на дискриминационный подход Франции к «Спутнику V»
Отказ Франции считать вакцинированными дипломатов, привитых российским препаратом «Спутник V», является дискриминацией, заявил посол России в Париже Алексей Мешков.
На встрече в Люксембургском дворце с французской общественной ассоциацией «Пассаж» Мешков отметил, что ситуация с коронавирусом «должна была бы сплотить» государства для «поиска совместного ответа», но «вместо этого разразились споры по поводу признания или непризнания разных вакцин». В результате, как указал посол, «заложниками стали простые люди, пострадала экономика и культурные связи».
Мешков подчеркнул, что в России «всему дипломатическому корпусу, вне зависимости от того, какими вакцинами сотрудники прививались», выдали санитарные пропуска, предложили бесплатные вакцины, которыми «многие воспользовались». Однако во Франции «привитые «Спутником V» считаются невакцинированными». «Что это, если не дискриминационный подход?» – приводит его слова ТАСС.
В рамках режима санитарных пропусков при посещении общественных мест во Франции пропуска выдают только тем, кто вакцинирован препаратами, которые зарегистрированы на территории ЕС.
При этом Мешков напомнил, что «в конце ноября во Франции пройдут крупные международные мероприятия, в том числе в атомной сфере». Он выразил надежду, что будут заключены «интересные российско-французские контракты», передает РИА «Новости» со ссылкой на Passage.
«Вижу, что в последующие месяцы придется объяснять, что Россия не намерена вмешиваться в выборы во Франции. Это выбор французского народа, кто будет президентом Франции. А мы будем готовы работать с тем президентом, которого выберет французский народ», – заявил посол.
Напомним, Франция не пустила российских фигуристов на юниорский Гран-при из-за ограничений, связанных с коронавирусом. МИД заявлял о дискриминации в отношении привитых российскими вакцинами.
Глава Подмосковья назвал процент непривитых среди госпитализированных с диагнозом COVID
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 80% госпитализированных с коронавирусом в Подмосковье не вакцинированы, большинство из них люди старше 50 лет.
«Мы проанализировали сегодня, очередной раз мы видим на койках восемь человек из десяти, то есть 80% невакцинированных, и как правило, это 50+», – приводит РИА «Новости» слова губернатора.
По его словам, категории людей старше 50 и старше 60 болеют «очень серьезно», а те, кто не привился, «болеют тяжело».
Ранее глава Подмосковья заявил о тысяче госпитализированных с COVID-19 в сутки.
До этого сообщалось, что в больницах Подмосковья более 500 аппаратов искусственной вентиляции легких отданы для нужд пациентов с коронавирусом, что стало рекордом для региона.
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Академик РАН рассказал о ситуации с инсультами в России
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Большинство граждан, которые имеют заболевания, предшествующие инсульту, не достаточно внимательно относятся к своему здоровью, подвергая себя дополнительному риску, рассказал академик РАН, вице-президент Российского кардиологического общества, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков.
С 2006 года ежегодно 29 октября во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Он является одной из острых медико-социальных проблем во всем мире, в том числе и в России, и часто становится основной причиной смертности и инвалидизации населения.
«Ситуация с инсультами в нашей стране не очень хорошая, потому что, к сожалению, у нас очень своеобразная ситуация с лечением артериальной гипертонии, как основной причины инсультов. У населения более-менее информация есть, люди знают, что такое гипертоническая болезнь, более того, знают, как ее лечить, это показывают наши исследования, которые мы проводили в последние годы. Кроме того, в принципе лечатся порядка 60 % больных гипертонией, но если мы говорим о достижении целевых уровней давления, то этого, к сожалению, достигают не более 17–20 %», – говорит Беленков.
Соответственно, продолжает врач, около 80% страдающих гипертонической болезнью, которые потенциально склонны к инсульту, лечатся неадекватно: либо не соблюдают дозы, либо их регулярность – не достигают целевых уровней давления, которое сейчас должно быть у всех не более чем 130 на 80. «Пионерским» (идеальным) давлением является 120 на 80. Заболевания, которые предшествуют инсульту: артериальная гипертония и атеросклероз, с которым, по словам собеседника, ситуация обстоит немного лучше.
Он отмечает, что создание специализированных центров для лечения инсульта существенно снизило смертность от него, потому что людям стало проще получать высокотехнологичные методы лечения. Кроме того, благодаря самоотверженному труду эндоваскулярных хирургов, в России наблюдаются неплохие достижения в области оказания экстренной помощи при инсульте. С точки зрения профилактики и лечения больных от заболеваний, которые приводят к инсульту, то здесь пока гордиться нечем.
«В молодом и среднем возрасте инсульт чаще у мужчин, а вот после 65–70 – у женщин. Женщины вообще болеют теми же болезнями, что и мужчины, но позже, потому что их защищают женские половые гормоны. Кроме того, коронавирусная инфекция также повлияла на ситуацию с инсультами, причем несколькими путями. Первое, само заболевание, то, как мы понимаем суть коронавирусной инфекции, поражает эндотелий сосудов (внутренний слой сосудов, который их выстилает). И, конечно, это бесспорно отягощает лечение сосудов, самого заболевания и разной сосудистой патологии», – рассказывает Беленков.
Второе, к сожалению, поскольку ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в стране тяжелая, клиники, в том числе и специализированные, вынуждены перепрофилировать под ковидные госпитали, объясняет академик. Такая ситуация происходит не только в России, но и во всем мире. В связи с этим, возрастает количество сложных, тяжелых случаев инсульта дома: зачастую слишком поздно оказывается помощь.
«Поэтому мы всех призываем вакцинироваться, чтобы облегчить работу врачам. Чтобы мы могли работать по нашей специальности, а не по инфекциям. То есть это происходит не от незнания, как оказать правильно помощь при инсульте, а из-за загруженности. Соответственно, поскольку многие специализированные центры закрыты, гражданам непросто получить высокотехнологичную помощь, в связи с чем они вынуждены искать работающую по профилю клинику, либо откладывать процедуру. А любое откладывание процедуры, конечно же, утяжеляет прогноз», – делится специалист.
Для того, чтобы сократить число инсультов в стране, по мнению врача необходимо бороться с заболеваниями, которые гипотетически могут привести к инсульту. «Как говорят старые хирурги, лучшая операция та, что не сделана. То есть та, к которой не довели пациента, лечили так, что ему не потребовалась операция. Здесь решение – лучше не допустить инсульт, чем его вылечить. Скучный здоровый образ жизни, регулярные терапии современными аппаратами, которые позволяют практически спасти человека от ситуации – это должно стать приоритетом пациентов», – заключил Беленков.
Ранее в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) сообщили, что в шесть вечера по Москве 29 октября в поддержку акции по борьбе с инсультом на Останкинской телебашне появится сердце с белыми очертаниями на красном фоне, передает TACC. Кроме того, красной подсветкой зажгутся телебашни в Казани, Саранске, Ростове-на-Дону, а также других городах России.
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Оперштаб ответил операторам на просьбу разрешить работу салонов связи в Москве
С 28 октября по 7 ноября салоны сотовой связи в Москве могут обслуживать покупателей онлайн и с помощью доставки, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
Оперштаб отметил, что «салонам сотовой связи работать не запрещено». Однако «доступ посетителей в помещения салонов должен быть приостановлен». Указывается, что им разрешено «продавать товары дистанционным способом, в том числе с условием доставки». Оперштаб пояснил, что «ограничения введены временно и направлены на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией», передает РИА «Новости».
Напомним, компания «Вымпелком» совместно с другими операторами сотовой связи выступила с обращением к властям Москвы с просьбой включить салоны сотой связи в перечень исключений в связи с социальной значимостью, а значит, разрешить работу в нерабочие дни.
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Глава Коми заявил об «огромных проблемах» с кислородом в COVID-госпиталях
Региональные власти испытывают «огромные проблемы» с обеспечением кислородом COVID-стационаров, приходится собирать с «мира по нитке», заявил глава Коми Владимир Уйба.
«У нас огромные проблемы с кислородом. Мы сегодня, по сути, уже собираем с мира по нитке для того, чтобы обеспечить Эжвинскую больницу кислородом, потому что кислород должен прийти из Кирова только в 8 часов вечера. Это большущая проблема», – заявил Уйба видеообращении к жителям Коми, передает РИА «Новости».
По его словам, он уведомил о проблемах с поставкой кислорода в COVID-стационары республики Минпромторг России, также Уйба собирается озвучить этот вопрос на совещании в режиме видеоконференцсвязи под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой в пятницу.
Ранее Татьяна Голикова заявила, что наиболее критическая ситуация по заболеваемости коронавирусом наблюдается в Курской и Оренбургской областях, Республике Коми, Татарстане и Мордовии.
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Глава Подмосковья заявил о тысяче госпитализированных с COVID-19 в сутки
В Московской области сложилась сложная ситуация с коронавирусом, ежедневно госпитализируют более 1 тыс. человек, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Ситуация, к сожалению, с ковидом очень сложная. Каждый день мы госпитализируем большое количество наших жителей, более тысячи. Врачи работают, мы развернули дополнительные койки», – сказал Воробьев в эфире «360».
Ранее Воробьев сообщил, что в больницах Подмосковья более 500 аппаратов искусственной вентиляции легких отданы для нужд пациентов с коронавирусом, что стало рекордом для региона.
Операторы предложили разрешить работу салонов связи в нерабочие дни
Компания «Вымпелком» совместно с другими операторами сотовой связи выступила с обращением к властям Москвы с просьбой включить салоны сотой связи в перечень исключений в связи с социальной значимостью, а значит, разрешить работу в нерабочие дни, заявили в пресс-службе компании.
«Вымпелком» является предприятием непрерывного действия и обратился вместе с другими операторами к московским властям с просьбой включить салоны связи в перечень исключений в связи с социальной значимостью», – сообщает ТАСС со ссылкой на релиз.
Салонам, работающим по франшизе, компания дала поручение закрыться, чтобы улучшить эпидемиологическую обстановку. Собственные салоны работают в режиме «выдачи заказов», товары продаются дистанционным способом.
В компании Tele2 сообщили, что в пандемию оператор становится важным каналом передачи информации. При переходе на удаленный формат работы и учебы возрастает важность технической поддержки абонентов, заявили в компании.
В Tele2 добавили, что в ТЦ точки закрыты. Несколько салонов в Москве работают в формате «выдачи заказов».
С 30 октября по 7 ноября в России вводятся нерабочие дни, согласно указу президента России. За работниками сохраняют заработную плату. В некоторых регионах период нерабочих дней начался раньше из-за ситуации с коронавирусом.
Гинцбург дал оценку сроку действия назальной вакцины от коронавируса
Прививаться назальной вакциной от коронавируса нужно будет не чаще одного раза в полгода, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург отметил, что «этот вопрос тоже требует изучения, но во всяком случае, (прививаться) не чаще, чем раз в полгода, может быть, и реже», передает РИА «Новости».
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Ранее Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной центром Гамалеи. Предполагается, что в исследовании примут участие 500 добровольцев, завершится оно 31 декабря 2023 года.
Гинцбург заявлял, что иммунизация «Спутником V» и затем ревакцинация назальной вакциной, вероятно, будет давать защиту даже от заражения коронавирусом.
Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев объяснял в комментарии газете ВЗГЛЯД, что назальная вакцина создает защитный барьер слизистой оболочки, из-за чего коронавирусу сложнее прицепиться, а затем в организме вырабатываются антитела и интерфероны.
До этого врач-инфекционист Светлана Ищенко рассказала, что назальные вакцины лучше инъекционных с психологической точки зрения, однако они могут формировать иммунный ответ организма немного дольше, нежели прививки.
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В России выявили 39,8 тыс. случаев коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России выявили 39 849 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 39 849 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 3442 (8,6%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7511, Санкт-Петербурге – 3452, Московской области – 2556.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 8 432 546 человек в 85 регионах.
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Также за сутки зафиксировано 1163 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 236 220 человек.
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В России выявили пять случаев нового вида коронавируса AY.4.2
Ученые выявили пять случаев нового вида коронавируса AY.4.2, из них три обнаружены в Москве и области, два – в Татарстане, сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
«На настоящий момент в РФ выявлены 5 изолятов нового коронавируса, относящихся к сублинии штамма дельта AY.4.2, и имеющих все значимые генетические отличия. Три из них были обнаружены в Москве и Московской области, а еще два – получены у пациентов в Казани и селе Богатые Сабы (Республика Татарстан)», – приводит ТАСС слова Хафизова.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от нового вида штамма «дельта».
До этого в Роспотребнадзоре сравнили опасность заражения «дельтой» и AY.4.2.
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