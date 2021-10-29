Кононенко оценил смену названия компании Facebook

Поскольку иврит главе американской компании Facebook Марку Цукербергу ближе, чем греческий язык, то, возможно, в названии «Meta», который с иврита переводится как «мертва», зашифровано какое-то сообщение, сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко.

Глава американской компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания сменит название на Meta. Он рассказал, что таким образом хочет добиться, чтобы они воспринимались как «компания-разработчик метавселенной», где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. Кроме того, на своей странице в соцсетях Цукерберг опубликовал фотографию, где он стоит на фоне надписи с символом Meta.

«Насколько я понимаю, речь идет не о смене названия социальной сети Facebook, а о смене названия всего конгломерата, в который входят также WhatsApp, Instagram и так далее. Все остальное, что вчера рассказал Марк Цукерберг о метавселенной, аватарах и всего такого прочего, то, в общем, на фоне того наезда, который мы сейчас видим на Цукерберга, у которого сейчас, очевидно, хотят отнять Facebook, это объяснимо, но все это нереализуемо», – считает Кононенко.

Он объясняет, что технологии позволяли все это сделать еще в середине 90-х. В пример он приводит свое бывшее место работы российскую компанию, разработчика ПО «ПараГраф», которая попыталась реализовать проект 3D музей прошлого «Alter Ego», в рамках которого предполагалось, что человек, находясь в виртуальной реальности, будет общаться с помощью аватара. В итоге выяснилось, что это попросту неудобно, и люди не хотят этого делать. То есть, если нет какой-то конкретной цели, как в компьютерных играх, то человеку проще просто написать сообщение.

«Поэтому я думаю, что у Цукерберга ничего не получится. Более того, думаю, он и сам понимает, что все это просто какие-то прекраснодушные планы, и все это он озвучивает только для того, чтобы его оставили во главе компании, которая приносит, на минуточку, 100 млрд долларов в год выручки», – говорит собеседник.

В связи с этим, по мнению журналиста, Цукерберг говорит инвесторам о том, что у него якобы грандиозные планы на компанию, и если они его уберут, то ничего не сбудется. Однако, по факту, убежден собеседник, планы в любом случае не будут реализованы.

Кроме того, в своем выступлении Цукерберг объяснил, что Meta происходит от греческого слова, означающее «после», что лично для него символизирует «тот факт, что всегда можно построить что-то еще».

«Только что в соцсетях видел пост, в котором было написано, что на иврите слово «Meta» означает «мертва». Поскольку иврит Марку Цукербергу ближе, чем греческий язык, то, возможно, в этом названии есть какое-то его сообщение нам», – заключил Кононенко.

Ранее в СМИ появилась информация о планах Facebook сменить название, однако в компании отказались комментировать слухи. Кононенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что данные планы могут быть обусловлены оптимизацией бизнес-процессов.

В октябре СМИ обвинили Цукерберга в том, что он ради денег и под давлением властей Вьетнама пренебрег принципами, когда подверг цензуре посты выступающих против правительства. Позже, два человека, которые ранее работали в семье Цукерберга и его жены, подали судебные иски против пары, обвинив ее в сексуальных домогательствах и дискриминации.