Кононенко объяснил сообщения о смене названия Facebook

«Скорее всего Facebook просто проведет реструктуризацию организации с сохранением брендов своей продукции», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко. Ранее в СМИ появилась информация о планах компании Facebook сменить название. Позже в Facebook отказались комментировать слухи о смене названия.

«Я думаю, что планы о смене названия компании могут быть обусловлены оптимизацией бизнес-процессов», – предполагает журналист и блогер Максим Кононенко. В этой связи он напомнил о создании холдинга Alphabet, в который в 2015 году вошла корпорация Google и несколько ранее принадлежавших ей компаний. По мнению эксперта, «у Facebook будет примерно та же история».

«Facebook сейчас владеет WhatsApp, Instagram, Oculus VR (компания специализируется в создании аппаратного и программного обеспечения для виртуальной реальности) и одноименной социальной сетью», – перечислил собеседник. Согласно его прогнозу, глава Facebook Марк Цукерберг просто проведет реструктуризацию компании с сохранением брендов своей продукции.

Также эксперт сомневается в том, что ребрендинг IT-компании вызван стремлением отдалиться от предшествующих скандалов, связанных с Facebook и давлением со стороны Конгресса США. «Соцсеть нельзя переименовать, она останется под прежним названием», – резюмировал Кононенко.

Ранее появилась информация о планах компании Facebook сменить название на следующей неделе. Как пишет Verge, компания хочет, чтобы название «отражало ее направленность на построение «метавселенной», которая, по словам главы Facebook Марка Цукерберга, предоставит большие возможности людям творческих профессий, тем, кто хочет жить и работать вдали от центра города, а также проживающим на территориях, на которых ограничен доступ к образованию или объектам рекреации.

Новое название держится в строгом секрете, даже не все члены руководства знают его. Предполагается, что название может быть как-то связано с Horizon, названием виртуального офиса, представленного Facebook.

Ожидается, что о планах будет объявлено на ежегодной конференции 28 октября. Как отмечает издание, Facebook – не первая технологическая корпорация, решившая провести переименование. Так, в 2015 году один из главных конкурентов компании Цукерберга Google провела реструктуризацию корпорации, которая получила название Alphabet.

Между тем в самой компании отказались комментировать «слухи и домыслы» о смене названия.

Ранее Facebook согласилась выплатить почти 5 млн долларов штрафа по иску минюста США о дискриминации, еще до 9,5 млн долларов – пострадавшим. В американском Конгрессе состоялись слушания по вопросу безопасности детей в интернете. В центре внимания оказалась бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген, которая обвиняет компанию в распространении провоцирующего ненависть контента ради прибыли.

Соцсеть была основана в феврале 2004 года студентом Марком Цукербергом. Сети также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram. Владелец занимает третью строчку в списке богатейших американцев.

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