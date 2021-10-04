Facebook обвинили в распространении провоцирующего ненависть контента

Facebook жертвовала общественными интересами, чтобы увеличить прибыль, заявила экс-менеджер соцсети Фрэнсис Хауген.

Хауген работала в Facebook с 2019 года. Она тайно копировала материалы внутренних исследований компании. Основываясь на этих данных, СМИ опубликовали несколько обличительных статей. Весной Хауген уволилась, а в сентябре подала анонимные жалобы в федеральные правоохранительные органы США. Она обвиняет Facebook в том, что соцсеть лжет о прогрессе в борьбе с ненавистью, насилием и дезинформацией в интернете. Хауген планирует выступить перед Конгрессом США. Она считает, что власти страны должны вмешаться в ситуацию.

В интервью CBS Хауген раскрыла свою личность и рассказала о работе. Она заявила, что раз за разом видела, как Facebook приходилось выбирать «между тем, что было хорошо для общества, и тем, что было хорошо» для компании. Каждый раз соцсеть, по словам Хауген, «выбирал самое выгодное решение» для себя, желая «заработать больше денег», передает РИА «Новости».

Хауген подчеркнула, что контент, вызывающий сильные эмоции, включая ненависть, притягивает и удерживает пользователей, поэтому Facebook распространяет его, хоть и обещает бороться с дезинформацией и вредными для общества публикациями. Хауген сообщила, что в период выборов в США в 2020 году Facebook включила системы безопасности для борьбы с дезинформацией. Однако сразу после окончания выборов соцсеть вернула все старые настройки, «отдав приоритет росту в ущерб безопасности».

Напомним, сенатор США Ричард Блюментал заявил, что американская компания Facebook скрывала свое исследование о негативном воздействии на пользователей принадлежащей ей соцсети Instagram. Законодатели считают, что Facebook должна принять меры из-за дефицита доверия после неоднократных скандалов, связанных с безопасностью, нарушениями конфиденциальности данных и дезинформацией.