Шарий сфотографировался на фоне Кремля

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29 октября, пятница  |  Последнее обновление — 13:04  |  vz.ru
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Газпрому придется исправлять ошибки Европы

Российские хранилища газа будут забиты под завязку не случайно Александр Гальперин/РИА Новости
Европейцы провалили работу по созданию собственных запасов газа на зиму в хранилищах и теперь обвиняют Газпром в дефиците голубого топлива и высоких ценах на него. Ради стабилизации рынка Газпром пообещал заполнить газовые хранилища Европы, но только после закачки топлива в отечественные ПХГ. Между тем рекордные запасы газа под землей внутри России могут оказать пользу зимой и самим европейцам. Как именно? Подробности...
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Оппозиция Украины лишилась самого сильного депутата

«Вы готовы пройти полиграф?» – спрашивали Киву. «А полиграф готов пройти меня?» – рычал он в ответ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency
Global Look Press
На депутата Верховной рады Илью Киву заведено дело – за то, что он стрелял в воздух в день ликвидации Бандеры. Ранее Киву исключили из партии ОПЗЖ, но так и не пояснили, как он – бывший член «Правого сектора» и «ветеран АТО» – вообще попал в эту партию, которую считают «пророссийской». Кто такой Кива и почему его называют «уникальным политиком»? Подробности...
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Пандемия вернула в общество болезни из 90-х

По мнению психологов, пандемия нанесла удар абсолютно по всем возрастам и социальным группам Владимир Гердо/ТАСС
Пандемия, связанные с ней вынужденные ограничения и локдауны обнажили ряд скрытых социальных проблем, породив в обществе тревогу и недоверие. В похожем психологическом состоянии россияне находились в конце 90-х. А реакция людей на коронавирус оказалась схожа с реакцией на радиационное заражение после катастрофы в Чернобыле.  Подробности...
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Зачем Китай напал на Турцию в Совбезе ООН

Дипломаты Китая и Турции впервые за много лет сошлись в лобовом споре на площадке ООН EPA/EDUARDO MUNOZ/POOL/ТАСС
Дипломаты Турции и Китая устроили перебранку на заседании Совбеза ООН. Поводом для нее стала гуманитарная ситуация в Сирии, включая судьбу одной из водонапорных станций на Евфрате. Более того, Пекин прямым текстом обвинил Анкару в оккупации части территории Сирии. Какие цели преследует КНР на Ближнем Востоке и что столкновение интересов Китая и Турции значит для России? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Не нужно вытеснять историю фантазиями

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Вот уж какой порок Сталину трудно приписать — так это примитивное суеверие. Он был вполне последовательным материалистом. И легенда об облете Москвы с чудотворной иконой – всего лишь легенда. Подробности...

Нам очень повезло с оппозицией

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Валдайская речь Путина породила ожидаемые интеллектуальные судороги «прогрессивных умов», которые безуспешно пытались продемонстрировать хотя бы чувство юмора – по существу оппонировать было нечем. Мыслей нет. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Эрдоган способен сменить власть в Европе

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Турция может до неузнаваемости изменить политический ландшафт Европы, смести центристские правительства и привести к власти правых, что отчасти уже происходило. Именно поэтому десять стран НАТО решили не шутить с Эрдоганом. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Молдавия тоскует по фашизму

Турецкие БПЛА против Донбасса

Кто такой Эрик Земмур

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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
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Обсуждение: 4 комментария

В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Надо ли ограничивать продажу алкоголя в объявленные нерабочими из-за распространения COVID дни?
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    Шарий сфотографировался на фоне Кремля

    		    29 октября 2021, 12:04
    Фото: instagram.com/anatolijsharij
    Текст: Наталья Ануфриева

    Независимый журналист, блогер и лидер оппозиционной украинской политической партии «Партия Шария» Анатолий Шарий приехал в Москву и сфотографировался на Васильевском спуске возле Кремля.

    Шарий опубликовал фотографию в Instagram.

    Он предположил, что это вызовет активный отклик в соцсетях и в комментариях к посту.

    Подписчики поприветствовали блогера в России, а также предложили провести фан-встречу.

    Напомним, на Украине против Шария заведено немало дел.

    СБУ 16 февраля предъявила блогеру обвинение в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере по статьям «государственная измена» и «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».

    В ведомстве полагают, что Шарий действовал по заказу иностранных структур. Украинский суд 2 марта разрешил задержать блогера.

    Шарий назвал беспределом дело СБУ против него, а также действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца Виктора. Он выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и назвал его сволочью. Также он заявил, что обвинять в госизмене стоит не оппозицию, а действующую власть Украины.

    В августе Шарий высказался о введенных против него и его семьи санкций СНБО, пообещав бороться с родственниками Зеленского.


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    Кремль предупредил о негативных последствиях заявлений Зеленского о Крыме
    		    27 октября 2021, 13:01
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении «вернуть» Крым могут иметь негативные последствия, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Безусловно, заявление о «возвращении» Крыма является в настоящее время не чем иным, как заявлением о территориальных притязаниях к Российской Федерации. Подобные заявления могут иметь свои негативные последствия», – цитирует ТАСС Пескова. 

    Ранее Зеленский после решения голландского суда о передаче коллекции скифского золота Украине заявил, что Киев всегда возвращает свое, «сначала вернем скифское золото, а потом и Крым».

    Напомним, в 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам. Когда встал вопрос о возвращении артефактов, российская и украинская стороны начали спор об их принадлежности.

    В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию. Несмотря на то, что объекты скифского золота происходят из Крыма, Амстердамский апелляционный суд признал их украинской собственностью и постановил передать Украине, подчеркнув, что страна стала независимой в 1991 году. Кассацию на решение по скифскому золоту собрались подать в ближайшее время. Между тем в Крыму нашли способ заполнить пустые витрины из-под скифского золота.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию, связанную с невозвращением из Амстердама в Крым скифского золота. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что решение суда в Амстердаме по коллекции крымских музеев является несправедливым и возмутительным, по сути, прикрывающим рейдерский захват. Сообщалось, что кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов на решение суда Амстердама по скифскому золоту планируется подать в ближайшее время.

    Коментарии (81)
    Кулеба заявил об ответных шагах в случае прекращения поставок газа из России

    26 октября 2021, 19:45

    Текст: Кристина Коваленко

    Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны сделают несколько шагов в ответ, если Россия прекратит поставлять газ на Украину. Пост опубликован в Twitter.

    «Россия пока не перекрывала поставки газа в Украину. В случае, если Кремль решит это сделать и разрушит остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, у нас есть ряд асимметричных ответных шагов», – говорится в публикации Кулебы.  

    Ранее сообщалось, что депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива обратился к жителям Украины с просьбой подготовиться к холоду из-за отсутствия топлива. Славянска ТЭС приостановила работу. Оказались выключены оба блока станции.

    Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что подготовка к отопительному сезону на Украине провалена, так как власти не подготовили ни запасов угля, ни запасов газа для прохождения осенне-зимнего периода.

    Экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявлял, что власти ошиблись, отказывавшись покупать газ весной по низким ценам. Экс-премьер Украины Арсений Яценюк обвинил Киев в многомиллиардных убытках из-за несвоевременной покупки газа.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбирала вопрос газового разрыва Украины с Россией, а также причины газового кризиса в соседней стране. 

    Коментарии (95)
    В ЛНР оценили боевое применение Украиной «Байрактара»
    		    27 октября 2021, 00:57
    Фото: Petro Poroshenkovia/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) показательно нарушили Минские соглашения боевым применением в Донбассе турецкого беспилотника «Байрактар», заявил представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.

    «Украинские вояки целенаправленно, даже показательно заявляют о том, что нарушают Минские соглашения. Киев подписал в сентябре 2014 года меморандум, которым вводился однозначный «запрет с момента принятия данного меморандума полетов боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)». Но [главнокомандующий ВСУ, генерал-лейтенант Валерий] Залужный сообщает не только о полетах, но и о боевом применении БПЛА на линии соприкосновения. То есть он плевать хотел на обязательства Киева по Минским соглашениям. Но одностороннее нарушение бывает [только] один раз, после чего обязательства второй стороны автоматически испаряются», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.

    «Исходя из данных геолокации поражения гаубицы Д-30, украинский БПЛА Bayraktar TB2 нанес удар в районе Тельманово/Бойковское, углубившись на 15 км вглубь территории, контролируемой силами ДНР», – уточнил представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Как отметил Мирошник, для правовой оценки нарушения Киевом международных обязательств «вполне достаточно и «чистосердечного признания» главкома украинской армии.

    Накануне вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили в Донбассе турецкие ударные беспилотники Bayraktar. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка. Кроме того, во вторник ВСУ повредили газопровод шахты имени Засядько в Донецке. Помимо этого, в результате обстрела ВСУ более 1 тыс. абонентов Горловки лишились электроснабжения, без тепла остались 67 жилых домов, два общежития, два детских сада и школа.

    14 октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении Мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также Рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности Минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

    В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.

    В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.

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    Коментарии (143)
    Село Старомарьевка в Донбассе захватили украинские военные

    26 октября 2021, 17:27

    Текст: Елизавета Булкина

    Военные Украины взяли под контроль село Старомарьевка в Донбассе, информацию подтвердили в минобороны страны.

    «Вооруженные силы Украины вернули под контроль украинского правительства село Старомарьевка в Донецкой области. Оно расположено у села Гранитное. Эту информацию сначала начали распространять так называемые военные корреспонденты боевиков и сепаратистские СМИ. Источники «Бабеля» в минобороны Украины подтвердили информацию», – сообщило издание «Бабель».

    Уточняется, что военные вошли в населенный пункт вечером в понедельник.

    По данным издания, в селе в 2020 году проживали 150 человек, в том числе семеро детей. Село находилось в «серой» зоне.

    Между тем позже украинские военные опровергли информацию о взятии под контроль населенного пункта.

    «Сегодня в социальных сетях распространилась информация о якобы захвате украинскими военнослужащими межпозиционного пространства на временно оккупированных территориях Донецкой области, что неподалеку от населенного пункта Гранитное. Командование Объединенных сил заявляет, что эта информация ложна. Это очередная попытка …дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения», – говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook. Там уточнили, что позиции украинских военных остаются прежними.

    Ранее сообщалось, что окраина Донецка подверглась обстрелу со стороны украинских силовиков, в результате чего пострадали дома, а на заводе алюминиевых профилей начался пожар.

    Коментарии (172)
    Украина предложила России продлить контракт на транзит газа на 15 лет
    		    26 октября 2021, 22:56
    Фото: Alona_nikolaievych/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Украина предлагает продлить контракт с Россией на транзит газа до истечения срока действия соглашения в 2024 году на следующие 10–15 лет с ежегодным объемом прокачки не менее 45 млрд кубометров, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

    «Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт – не дожидаясь 2024 года. Возможность есть. Хоть сегодня мы готовы подписать контракт [с Россией] на следующие 10–15 лет с объемами транзита не менее 45 млрд кубометров газа в год», –  сказал Макогон в интервью «ТСН», отметив, что Россия на это предложение так и не ответила, передает РИА «Новости».

    По его словам, гарантии предпринять меры по сохранению транзита газа через Украину после запуска «Северного потока – 2», которые дали Германия и США, носят декларативный характер и не подкреплены реальными механизмами.

    «Я с вами согласен, что сейчас это больше декларация. Отсутствуют документы, фактически описывающие этот процесс. Для меня тоже сложно точно определить термин «использовать газ как оружие». По-моему, Россия уже использует газ как оружие. Потому что мы видим, что происходит с ценой на газ, поэтому многие предприятия в Европе просто останавливают свою работу и некоторые даже объявляют банкротство. Это предприятия химической промышленности, производства удобрений и т.п. Поэтому, с моей точки зрения, уже есть основания рассматривать это как использование энергетического оружия», – сказал Макогон.

    В воскресенье Нафтогаз предложил Газпрому 50%-ную скидку на транзит 55 млрд кубометров газа в год сверх объемов, оговоренных в рамках действующего контракта, что соответствуют мощности нового трубопровода «Северный поток – 2». 

    Ранее Зеленский признался в отсутствии ответа на завершение контракта на транзит российского газа через территорию Украины в 2024 году. Между тем вице-премьер Александр Новак назвал странными разговоры о новом контракте по транзиту российского газа через Украину, так как до завершения действующего контракта остается еще три с половиной года.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия в этом году уже увеличила поставки через газотранспортную систему (ГТС) Украины сверх контрактных обязательств по транзиту примерно 10%. Он также предупредил, что «там больше увеличивать [объемы прокачки газа] нельзя», «опасно увеличивать», так как «там десятилетиями не ремонтировалась ГТС, там, если давление увеличить, [труба] лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута».

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    Коментарии (121)
    В ДНР призвали к операции по принуждению Украины к миру
    		    27 октября 2021, 12:04
    Фото: Nina Liashonokukrinform/Global Look Press
    Текст: Елена Лексина

    «Киев применяет современное оружие не только против военных, но и против мирных жителей Донбасса, поэтому разрешить конфликт можно только с помощью военной операции», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее ВСУ впервые применили турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе.

    «Я думаю, в текущих условиях возможен только один вариант разрешения ситуации – операция по принуждению Украины к миру. Отчасти это можно сделать, как было в 2008 году в случае с Грузией из-за ее агрессии против Южной Осетии», – считает депутат парламента Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.

    По его словам, все мирные способы разрешения конфликта уже исчерпаны. «Украина просто не воспринимает никакие дипломатические и политические варианты решения проблемы. Более того, мы видим, что она продолжает усиливать и перевооружать свою армию», – пояснил Бердичевский.

    По мнению парламентария, момент, когда можно было разрешить конфликт малой кровью, уже прошел. «Киев применяет современное вооружение не только против военных, но и против мирных жителей Донбасса. Поэтому решить конфликт в данных обстоятельствах возможно только силой», – уверен он.

    «При этом в случае силового решения проблемы Москва не должна бояться санкций со стороны Запада – они и так будут, как бы ни развивалась ситуация вокруг Донбасса. Россию попытаются экономически, финансово и политически уничтожить, – считает собеседник. – Однако нельзя забывать, что в Донбассе погибают в том числе и граждане России, так как здесь проживают сотни тысяч людей, получивших российские паспорта. В лице Донбасса Россия приобрела верного союзника и друга».

    «Российской армии вполне под силу уничтожить командные пункты, скопления военной техники и живой силы ВСУ без потерь для гражданского населения, – полагает Бердичевский. – Кроме того, и по качеству, и по количеству вооружений российская армия на порядок превосходит украинскую». При этом, по мнению депутата, «никто из западных «партнеров» Украины не придет ей на помощь, поскольку желающих втягиваться в войну с Россией нет, это понятно еще с 2008 года».

    «А что касается Турции и ее беспилотников, то она торгует со всеми. Президент Путин прекрасно понимает, что Турцию нельзя считать союзником или другом. Анкара – всего лишь важный торговый партнер России. И то, как наказать Турцию за продажу Украине беспилотников – лучше решать российскому руководству», – отметил он.

    Также собеседник напомнил о трагической гибели мальчика в апреле этого года в селе Александровское под городом Енакиево. «Тогда утверждалось, что беспилотный летательный аппарат сбросил в жилой сектор взрывное устройство. Я думаю, ВСУ уже тогда использовали турецкий БПЛА. Но после гибели ребенка они просто не стали все это озвучивать», – заключил Бердичевский.

    Ранее украинские СМИ сообщили, что вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе. По информации местного «5 канала», ударные дроны были применены якобы «для уничтожения российской артиллерии, которая вела обстрелы вблизи поселка Гранитное Донецкой области». 

    Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил применение ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. Отмечается, что он управляемой бомбой уничтожил пушку противника. По данным пресс-центра, батарея гаубиц Д-30 обстреливала позиции военных в Донбассе вблизи населенного пункта Гранитное, во время чего один силовик погиб и еще один был ранен. 

    В ответ представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник заявил, что таким образом ВСУ демонстративно нарушили Минские соглашения.

    «Украинские вояки целенаправленно, даже показательно заявляют о том, что нарушают Минские соглашения. Киев подписал в сентябре 2014 года меморандум, которым вводился однозначный «запрет с момента принятия данного меморандума полетов боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)». Но [главнокомандующий ВСУ, генерал-лейтенант Валерий] Залужный сообщает не только о полетах, но и о боевом применении БПЛА на линии соприкосновения. То есть он плевать хотел на обязательства Киева по Минским соглашениям. Но одностороннее нарушение бывает [только] один раз, после чего обязательства второй стороны автоматически испаряются», – написал Мирошник в своем телеграм-канале.

    В то же время украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка. Кроме того, во вторник ВСУ повредили газопровод шахты имени Засядько в Донецке. Помимо этого, в результате обстрела ВСУ более 1 тыс. абонентов Горловки лишились электроснабжения, без тепла остались 67 жилых домов, два общежития, два детских сада и школа.

    В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России. 

    Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что турецкая сторона заинтересована в производстве беспилотников Bayraktar на Украине. 

    Напомним, в апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после февральского госпереворота в Киеве. По данным ООН, жертвами конфликта стали уже более 13 тыс. человек.

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    Коментарии (127)
    Поклонская отреагировала на угрозу главы МИД Украины
    		    27 октября 2021, 07:38
    Фото: www.instagram.com/nv_poklonskaya/
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская с иронией восприняла угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «никогда не оставлять ее в покое».

    «Я тоже никогда их не забуду. А также помню про тех, кто устроил госпереворот на Украине, и их прислужников, которые превратили некогда цветущую и развивающуюся страну в руину», – приводит слова Поклонской РИА «Новости».

    Ранее глава МИД Украины заявил, что киевские власти никогда не забудут Поклонскую и не оставят ее в покое. По его словам, вопросами экстрадиции российского дипломата занимаются генеральная прокуратура, министерство юстиции и МВД Украины.

    Напомним, президент Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде. Ранее Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «испортить ей жизнь».

    Министерство иностранных дел Украины заявило, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской. Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Украину от угроз в адрес Поклонской и посоветовала не пытаться «экстрадировать» ее из Африки.

    Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.

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    ВСУ впервые применили беспилотники Bayraktar в Донбассе
    		    26 октября 2021, 21:15
    Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Евгения Шестак

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе, сообщили украинские СМИ со ссылкой на волонтера.

    По информации местного «5 канала», ударные дроны были применены якобы «для уничтожения российской артиллерии, которая вела обстрелы вблизи поселка Гранитное Донецкой области». 

    Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил применение ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. Отмечается, что он управляемой бомбой уничтожил пушку противника.

    «Сегодня, 26 октября 2021 года, по приказу главнокомандующего ВС Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции Объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar», – говорится в сообщении пресс-центра генштаба в Facebook.

    По данным пресс-центра, батарея гаубиц Д-30 обстреливала позиции военных в Донбассе вблизи населенного пункта Гранитное, во время чего один силовик погиб и еще один был ранен. 

    «Украинская сторона через СММ ОБСЕ потребовала прекратить огонь, но этого не произошло, после чего был применен Bayraktar: дрон не пересекал линию столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку, обстрелы украинских позиций прекратились», – указано в сообщении. 

    В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России. 

    Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что турецкая сторона заинтересована в производстве беспилотников Bayraktar на Украине. 

    В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после февральского госпереворота в Киеве. По данным ООН, жертвами конфликта стали уже более 13 тыс. человек.

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    Посол Украины обиделся на отношение Берлина к использованию БПЛА в Донбассе
    		    28 октября 2021, 06:58
    Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Украинский посол в Германии Андрей Мельник раскритиковал заявление представителя немецкого МИДа Андреа Зассе, которая осудила использование БПЛА в Донбассе.

    При этом Зассе заявляла, что Германия в курсе применения украинскими силами беспилотника Bayraktar, но обвиняет «все стороны» конфликта в использовании БПЛА, которые могут использовать по минским соглашениям только наблюдатели ОБСЕ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Мельник заявил, что Киев «решительно отвергает сегодняшнее предостережение» Берлина. По его словам, «Украина имеет законное право на самооборону». Посол считает, что власти Германии должны не «выражать обеспокоенность сложной ситуацией» в Донбассе, а «удвоить собственные посреднические усилия с целью созыва нормандского саммита».

    Напомним, генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.

     

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    Захарова рассказала о местах для дислокации военных НАТО на Украине
    		    26 октября 2021, 17:15
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Страны НАТО ведут активное военное освоение Украины, на территории страны развернуто не менее десяти мест дислокации военнослужащих альянса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Нагнетание антироссийской истерии выгодно странам НАТО, которые, прикрываясь несуществующей российской угрозой, ведут активное военное освоение Украины. По различным оценкам, на территории этой страны уже насчитывается порядка десяти мест дислокации натовских военнослужащих. В Очакове и Ильичевске строятся два военных центра, которые смогут принимать стратегические бомбардировщики стран альянса. Таким образом, осуществляется последовательная милитаризация Украины и продвижение военной инфраструктуры альянса к российским границам, что не способствует ни стабильности на Украине, ни мирному урегулированию конфликта в Донбассе», – приводятся ее слова в телеграм-канале внешнеполитического ведомства.

    Захарова отметила, что некоторые заявления украинских политиков и чиновников не могут не вызывать беспокойство. «Речь идет об агрессивных высказываниях в СМИ с угрозами нанесения ракетного удара по России и начала полномасштабных боевых действий. Сомневаемся, что украинские представители осмелятся повторить эти угрозы на площадках ООН или ОБСЕ, призванных защищать принцип неприменения силы или угрозы силой в международных отношениях», – пояснила она.

    При этом, по словам дипломата, причины поведения украинских политиков объяснимы.

    «Будучи не в состоянии выполнить обещания по подъему экономики, повышению уровня жизни, прекращению языковой и этнической дискриминации и мирному урегулированию конфликта в Донбассе, киевские власти пытаются переключить внимание своих граждан на другие темы, в частности на Россию. Эта тактика не нова, так делают многие страны Западной Европы и Северной Америки», – отметила Захарова.

    В этой связи также вызывает вопросы поведение партнеров Москвы по «нормандскому формату» – Берлина и Парижа. «В прошлом они заявляли о своем намерении содействовать разрешению внутриукраинского конфликта, однако теперь никак не реагируют на то, что Киев открыто саботирует Минские соглашения и последовательно заводит в тупик переговоры с Донецком и Луганском в Контактной группе. А теперь докатился до того, что стал в открытую угрожать России. Призываем власти Германии и Франции, ратующие за проведение новых встреч «нормандского формата», оценить, насколько прямые угрозы украинских политиков в адрес России способствуют прогрессу на переговорах, а граждан Украины – задуматься о том, куда могут завести агрессивные милитаристские заявления киевских политиков», – заключила представитель МИД.

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва воспринимает всерьез сообщения о возможных поставках Киеву Британией ракет, должны быть красные линии.

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    ДНР пригрозила «не только дипломатическим» ответом на атаки на Старомарьевку

    28 октября 2021, 04:55

    Текст: Антон Антонов

    В ответ на попытки украинских силовиков занять село Старомарьевка предпринимаются шаги «разного толка и не только дипломатические», сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» Пушилин заверил, что «ситуацию со Старомарьевкой никто так не оставит». Он подчеркнул, что «так это продолжаться не может». «Это люди, это заложники, граждане и республики, граждане и России», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, в Донбассе на южном участке фронта произошло резкое обострение ситуации, когда украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка. Глава ДНР говорил, что в Старомарьевке проживают 37 граждан России. 

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    Эксперт объяснил поручение Путина нарастить запасы газа в европейских ПХГ
    		    28 октября 2021, 11:22
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Елена Лексина

    «Если с украинским транзитом вдруг что-то случится, пострадают многие европейские страны, а газа в ПХГ надолго не хватит», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее президент Владимир Путин поручил повысить объем закачки газа в Европу после заполнения российских хранилищ.

    «В подземных хранилищах газа (ПХГ) Газпрома в Австрии и Германии не такая большая емкость – всего несколько млрд кубометров. Поэтому надолго этих хранилищ не хватит, особенно если с украинским транзитом вдруг что-то случится», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    По его словам, Газпром качает через Украину примерно по 100 млн кубометров в сутки. «Условно говоря, одного миллиарда кубометров газа из хранилищ должно хватить на 10 дней. В целом европейские ПХГ не могут заменить текущие объемы поставок через Украину, они их скорее дополняют, – пояснил эксперт. – Когда там увеличивается спрос на газ, то часть топлива доставляется через газопроводы, а часть – достается из хранилищ. По сути, их задача – сгладить колебания ежесуточного спроса в зависимости от погоды зимой».

    «Сейчас в Австрию российский газ попадает через Словакию, а до этого идет транзитом через Украину. Из Австрии он расходится по всей остальной Европе. Поэтому если вдруг с украинским транзитом что-то произойдет, пострадают многие европейцы. Таким образом, пока не запущен «Северный поток – 2», Украина остается безальтернативным транзитером российского газа в Европу», – заключил Юшков.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в РФ начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.

    «Алексей Борисович, я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе – в Австрии и в Германии», – обратился глава государства к руководителю Газпрома Алексею Миллеру на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала в среду.

    Президент считает, что «это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять контрактные обязательства (Газпрома), снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период и, кроме всего прочего, безусловно, создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом». Миллер в свою очередь заверил, что Газпром выполнит это поручение. 

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия (ЕК) к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций. 

    Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж». В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за тысячу кубометров.

    Между тем председатели комитетов Бундестага (комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию) Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр заявили об отсутствии доказательств причастности России к повышению цен на газ в Европе.

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    Украинские компании выкупили предложенную Россией электроэнергию
    		    28 октября 2021, 04:26
    Фото: Lilly/imagebroker.com/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Ряд украинских компаний выкупил доступную мощность для поставок электроэнергии из России на Украину в ноябре, свидетельствуют результаты аукциона.

    Результаты опубликовала компания «Укрэнерго». Выкуплено 2200 МВт мощности. Больше всего выкупило ООО «ЭРУ Трейдинг» – 654 МВт. Еще 500 МВт – ООО «ОНК-Групп», 290 МВт – ООО «Электротрейдинг Групп», 250 МВт – ООО «Стимекс», 200 МВт – ООО «ДЭ Трейдинг», 126 МВт – ООО «Артлекс-Энерджи», 100 МВт – ООО «Энергопоставщик» и 80 МВт приобрело «Электро Партнерс», передает ТАСС.

    Всего в аукционе приняли участие 10 компаний. Цена мегаватт-часа российской электроэнергии составила 29 украинских копеек (0,01 доллара, 78 российских копеек), передает РИА «Новости».

    Напомним, Украина установила запрет на импорт электроэнергии из России и Белорусии до конца сентября, затем он был продлен на октябрь. Так как далее запрет пока не продлевался, «Укрэнерго» объявило аукционы на импорт электроэнергии в том числе из Белоруссии и России. Украина выкупила всю доступную в ноябре для импорта электроэнергию из Белоруссии.

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    Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину

    27 октября 2021, 09:45

    Текст: Евгения Шестак

    Глава Союза украинцев в Португалии Павел Садоха подверг критике открытие в стране памятника космонавту Юрию Гагарину.

    Садоха в своей статье в издании Observador отметил, что памятник получил «явно идеологическое содержание», поскольку основным элементом работы якобы выступает герб СССР – «одного из самых жестких диктаторских режимов прошлого столетия». 

    Украинец также подверг критике позицию директора Taguspark, заявившего о необходимости уважения истории.

    «В конце концов, от чего в Португалии зависит «уважение истории»? От объемов поставляемого Россией газа и нефти? От нынешнего военного потенциала России?» – задался вопросами Садоха.

    По словам украинца, для осуществления полета Гагарина якобы «15 республик СССР были превращены в огромный концлагерь, где не уважали человеческую жизнь и где царила тотальная бедность».

    Садоха предположил, что директор технопарка хочет внедрить похожую модель управления и для своего предприятия, чтобы «добиться больших успехов».

    «Но человек, восхищающийся памятником Гагарину, наверное, и свой успех будет добывать за счет обнищания португальцев и потери ими свободы. Целью космической программы Советского Союза, прежде всего, была отправка ядерных ракет в космос. Может быть, Португалия, проявляя такое вот «уважение к истории», хочет восславить холодную войну? – заявил глава Союза украинцев.

    Бюст Гагарина был установлен в российском посольстве в Португалии в городе Оэйраш, округ Лиссабон, в середине октября. Церемония прошла в местном технопарке Taguspark и была приурочена к 60-летию первого полёта человека в космос.

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    В Раде призвали украинцев запасаться кизяком для отопления домов
    		    27 октября 2021, 04:59
    Фото: Christian Hutter/
    imageBROKER.com/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Депутат Рады Михаил Волынец призвал живущих в сельской местности граждан Украины не надеяться на власть, собирать навоз и сушить в целях последующего использования кизяка в качестве топлива в период острой нехватки в стране энергоресурсов.

    «Надо предупредить людей, чтобы в сельской местности хотя бы кизяки собирали и сушили. Потому что нужно надеяться только на себя, а не на такую власть», – заявил парламентарий в эфире телеканала «Наш». Как отметил Волынец, это случится из-за нехватки энергоресурсов, передает РИА «Новости».

    Накануне в Раде призвали украинцев готовиться к холоду из-за отсутствия топлива. В прошлую субботу депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.

    Ранее на Украине заявили об энергетической катастрофе. В середине октября экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что власти Украины допустили серьезную ошибку, не купив газ весной по низким ценам. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.

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