Талибы проявили интерес к поставкам российских вакцин от коронавируса

Пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение «Талибан*» (запрещено в РФ) заинтересовано в поставках российских вакцин от COVID-19 в Афганистан, сообщил назначенный талибами* министр здравоохранения во временном правительстве Каландар Ибад.

«Все, что помогает бороться с пандемией и укреплять здоровье наших граждан, представляет для нас большую ценность. Мы заинтересованы в получении вакцины как из России, так из любой другой страны мира, которая пожелает оказать нам содействие в этой области», – передает ТАСС слова министра.

«Три-четыре месяца назад ситуация с COVID-19 была серьезной, а уровень смертности достаточно высоким. Особую тревогу вызывало распространение индийского штамма, – сообщил Ибад. – Однако после того, как регулярное пассажирское авиасообщение прекратилось в середине августа и границы с соседними странами закрылись, ситуацию удалось нормализовать, а смертность пошла на убыль. Мы ведем соответствующую статистику, которая позволяет нам делать такие выводы».

По его словам, США пока не предоставили Афганистану вакцину от коронавируса, обещанную на переговорах между талибами* и американскими дипломатами 9 октября в столице Катара Дохе. «После вывода войск США из Афганистана новых партий вакцины не поступало. Тем не менее у нас сохранились дозы вакцины, поставленные ранее, и мы готовы их использовать. Также мы рассчитываем получить вакцину, которую обещал поставить Китай в виде гуманитарной помощи», – сообщил глава афганского Минздрава.



Ситуация в сфере здравоохранения в Афганистане остается крайне тяжелой ввиду отсутствия необходимых медикаментов, а также нехватки специалистов. По последним данным ВОЗ, в стране с населением 38,9 млн человек выявлено более 156 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, 7 262 инфицированных скончались. Однако мониторинг ситуации вокруг пандемии в стране носит нерегулярный характер, а в отдельных регионах полностью отсутствует.